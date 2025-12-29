Accidentul care a frânt o epocă: 12 ani de mister în jurul legendarului Michael Schumacher
G4Media, 29 decembrie 2025 13:20
În urmă cu 12 ani, lumea sportului era șocată de tragedia pe care o trăia Michael Schumacher: după un accident la schi, viața multiplului campion mondial din Formula 1 s-a schimbat definitiv. Misterul planează asupra stării de sănătate a legendarului fost pilot, soția Corinna păstrând o tăcere absolută în legătură cu subiectul. Ferrari schimbă totul
În zilele noastre, alegerea unui autoturism poate fi copleșitoare din cauza tuturor opțiunilor de sisteme de propulsie. Acum, clienții au de ales între vehicule cu motoare cu ardere internă, electrice sau trei tipuri de hibride. Diferențele între cele cu motoare normale și electrice sunt deja cunoscute, dar cu ce diferă un vehicul hibrid de unul plug-in sau
Târgul de Crăciun din Craiova, prelungit până la 11 ianuarie 2026, la cererea agențiilor de turism
Primăria Craiova a anunţat, luni, că a decis să prelungească durata Târgului de Crăciun cu o săptămână, până la 11 ianuarie 2026. Potrivit municipalităţii, decizia a fost luată în urma cererilor venite din partea agenţiilor de turism. „Astfel, cei care nu au vizitat cel mai frumos târg de Crăciun din Europa, conform voturilor obţinute în
Mesajul Kremlinului după întâlnirea Trump–Zelenski: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donbas
După întrevederea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, optimismul privind un avans rapid către pace a fost temperat serios de o poziție fermă exprimată de Moscova. Kremlinul solicită retragerea completă a forțelor ucrainene din Donbas, informează Mediafax. Mesajul transmis de Kremlin după discuțiile Trump–Zelenski a fost unul direct: Ucraina ar trebui să își retragă trupele
Brașov: DJ de top și spectacol de lasere în Piața Sfatului, de Revelion. Fără artificii, transport public prelungit
Recitaluri ale unora dintre cei mai în vogă DJ ai momentului şi un spectacol de lasere îi aşteaptă pe cei care vor alege să petreacă noaptea dintre ani în Piaţa Sfatului din Braşov, transmite Agerpres. Petrecerea va începe de la ora 19:30, cu muzică grecească interpretată de Christian Juncu şi Cosmin Marghele. „Dacă nu v-aţi
Premieră în medicina privată: MedLife introduce vNOTES, cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă
Sibiu, 29 decembrie 2025 – MedLife anunță realizarea, în premieră în medicina privată din România, a unei intervenții ginecologice oncologice prin tehnica vNOTES (Video-assisted Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), considerată cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă, cu beneficii semnificative pentru pacientele cu risc operator crescut. Intervenția marchează un pas important în extinderea
Autoritatea pentru protecția persoanelor cu dizabilități: Guvernul nu a tăiat alocațiile lunare de hrană pentru copiii cu handicap HIV/SIDA
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a transmis că informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora Guvernul ar fi tăiat alocațiile lunare de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA sunt false. Potrivit instituției, prin așa-numita ordonanță „trenuleț" nu este afectat dreptul prevăzut la articolul 58 alineatul (2) din Legea nr. 448/2006
Ministrul Justiției, după noua amânare de la CCR: Nu pot comenta proceduri care nu intră în competența ministerului. Speculațiile politice nu pot fi confirmate
Ministrul Justiției a declarat, luni, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat din nou dezbaterile privind reforma pensiilor magistraților, că instituția pe care o conduce nu are competențe în procedurile Curții și că nu poate comenta nici boicotul ședinței, nici speculațiile apărute în spațiul public privind motivațiile judecătorilor. „Este foarte greu să comentez
Un deputat USR propune, invocând chiar legea CCR, încetarea mandatelor celor patru judecători CCR care boicotează ședințele
Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că va depune cerere pentru încetarea mandatelor celor 4 judecători CCR care boicotează ședințele și blochează o decizie în privința proiectului de eliminare a pensiilor speciale. „Conform legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, mandatul unui judecător al CCR poate înceta în cazul încălcării grave a obligației de
Curtea Supremă a Israelului suspendă provizoriu închiderea celebrului post de radio militar Galei Tsahal, ordonată de guvernul Netanyahu
Curtea Supremă a Israelului a emis o ordonanţă provizorie prin care suspendă decizia guvernului israelian de a închide postul de radio militar Galei Tsahal, unul dintre cele mai vechi şi mai ascultate din ţară, transmite Agerpres. Într-o decizie publicată duminică seara, preşedintele Curţii Supreme, Isaac Amit, a explicat că suspendarea este menită în special să
Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), critici după ce judecătorii propuși de PSD în CCR au boicotat reforma pensiilor speciale ale magistraților: Nu putem permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă / Premierul Ilie Bolojan nu va ceda în fața presiunilor politice sau instituționale
Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a reacționat critic luni după ce cei patru judecători propuși de PSD în CCR au boicotat pentru a doua zi la rând o decizie a Curții Constituționale referitoare la reforma pensiilor speciale ale magistraților. "Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj. Respectăm
Idei pentru masa de Revelion: Somon cu glazură balsamică și vrăbioară de vită slow-cooked / Cum se prepară
Pe măsură ce ne apropiem de Revelion, ne pregătim pentru o seară plină de exuberanță, bucurie și arome memorabile. Prăjiturela, cunoscută creatoare de conținut culinar și realizatoare TV, propune în colaborare cu Carrefour România rețete care îmbină eleganța cu simplitatea, ideale pentru masa de Revelion.
Noul monopost Ferrari pentru 2026 va fi prezentat de echipa italiană în data de 23 ianuarie. RacingNews365 anunță că Scuderia va adopta în premieră o strategie neobișnuită: va dezvolta două versiuni distincte ale mașinii pentru anul viitor încă de la primele etape. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi despre regulile din
Mindspace România marchează șase ani de creștere, susținuți de interesul ridicat pentru birouri flexibile
Mindspace, furnizor global de spații de lucru flexibile, raportează unul dintre cei mai buni ani de la intrarea sa pe piața din România în 2018–2019. Compania își consolidează astfel poziția de partener de încredere, orientat către ospitalitate, pentru organizațiile aflate în proces de intrare pe piață, adoptare a modelelor de lucru hibride și extindere a
VIDEO Circulație blocată pe Șoseaua Coletina după ce o mașină a luat foc. E una din cele mai aglomerate artere din București
Circulația este blocată, luni în jurul prânzului, pe Șoseaua Colentina, una dintre cele mai aglomerate artere din București, după ce un autoturism a luat foc. Incidentul a provocat blocaje de trafic și intervenția echipajelor de pompieri. Persoanele aflate în mașină au ieșit înainte ca autoturismul să fie cuprins de flăcări, potrivit reporterului G4Media. La fața
VIDEO Accident rutier în Pasajul Unirii: un șofer de 24 de ani a lovit parapeții despărțitori și a ajuns la spital
Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 28 decembrie, în jurul orei 04:25, în Pasajul Unirii, a anunțat Brigada Rutieră. Potrivit primelor informații, un tânăr în vârstă de 24 de ani, care se deplasa cu autoturismul dinspre Piața Universității către Bulevardul Dimitrie Cantemir, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a
Boicotul de la CCR s-a bazat pe un pretext șubred. Replică subtilă a președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, pentru cei patru „sabotori" din CCR
Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a făcut o scurtă declarație de presă după ce ședința de astăzi nu s-a putut ține din lipsă de cvorum. Declarația sa conturează destul de clar faptul că cei patru judecători care au boicotat ședința, lăsând Curtea fără cvorum, au folosit un pretext extrem de șubred ca să părăsească ieri
Ajuns la aproape 41 de ani, Cristiano Ronaldo vrea să câștige trofee în continuare și să atingă pragul de 1000 de goluri marcate în carieră. Atacantul lusitan este sigur că-și va îndeplini obiectivele dacă va fi sănătos. Ronaldo a primul titlul de cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu în cadrul ceremoniei Globe Soccer World
Radu Miruță, ministrul Apărării, reacție după noua amânare de la CCR: „Vă cam bateți joc și duceți în derizoriu importanța instituției"
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a reacționat după ce ședința de luni a Curții Constituționale a României a fost din nou amânată: „Vă cam bateți joc". Ministrul Radu Miruță (USR) a reacționat la puțin timp după ce ședința CCR care viza pensiile magistraților, programată luni de la ora 10.00, a fost din nou amânată. „CCR,
Susținător al lui Călin Georgescu – trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale – condamnat pentru instigare publică / Apel la o „nouă revoluție" și la ocuparea violentă a Guvernului
Un bărbat din Bucureşti, susţinător al lui Călin Georgescu şi George Simion, a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 6 la pl
Judecătorul CCR Gheorghe Stan zis Geani boicotează ședințele CCR în condițiile în care are un interes direct să nu treacă reforma pensiilor magistraților: Soției lui judecătoare i s-ar tăia pensia dacă legea ar fi declarată constituțională # G4Media
Judecătorul CCR Gheorghe Stan zis Geani este unul dintre cei 4 magistrați numiți de PSD la Curtea Constituțională care boicotează ședințele în care ar urma să se ia o decizie privind reforma pensiilor magistraților. Aceasta în condițiile în care judecătorii numiți de PSD în CCR au pierdut majoritatea și riscă să treacă legea care taie […] © G4Media.ro.
Începe dezbaterea? Despre rasism, minciună și incompetență – Op-ed Profesorul Andrei Terian, despre proiectul de programă de română # G4Media
Pe 23 decembrie, la ora 11, printr-o prezentare făcută pe canalul de YouTube al Ministerului Educației și Cercetării, a fost lansată forma revizuită a programei de limba și literatură română pentru clasa a IX-a („Programa Fotache 2”), care a devenit ulterior publică, în trei variante, și pe site-ul MEC. Așa cum era de așteptat după […] © G4Media.ro.
VIDEO EXCLUSIV | Sărbătorile de iarnă, perioada în care se întâmplă cele mai multe accidente. Cum să ținem animalele de companie în siguranță: Sfaturile instructorului canin Mihai Nae # G4Media
Perioada sărbătorilor de iarnă este una în care casa este în permanentă agitație. Fie că vorbim despre pregătirile pentru mesele îmbelșugate, ori de musafirii care ne trec pragul, ori chiar de noaptea dintre ani, toate aceste momente pot fi unele în care, într-o clipă de neatenție, prietenii noștri necuvântători pot avea de suferit. De la […] © G4Media.ro.
Circulaţia rutieră pe DN 67C Transalpina, între Novaci şi Rânca, a fost redeschisă luni dimineaţa, începând cu ora 9:15, au anunţat reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, transmite Agerpres. „Rugăm participanţii la trafic să circule cu atenţie şi să aibă autoturismele echipate corespunzător pentru condiţii de iarnă”, se arată într-o postare pe […] © G4Media.ro.
CCR reia astăzi dezbaterile privind pensiile magistraților. SURSE: Cei care au boicotat ieri ședința ar fi ajuns la Curte, dar e neclar dacă vor intra în ședință # G4Media
Curtea Constituțională are programată astăzi, de la ora 10:00, o nouă ședință în care va fi analizată obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție privind Legea pentru pensiile de serviciu ale magistraților. Potrivit unor surse judiciare, cei patru judecători care au părăsit ieri ședința, lăsând Curtea fără cvorum, s-ar fi prezentat […] © G4Media.ro.
Șerban Iosifescu, expert în educație: Singura soluție este resetarea completă. Desființarea Ministerului Educației de la 31 august 2026, punerea la dispoziția ANFP a angajaților funcționari publici, ocuparea posturilor prin concurs public # G4Media
Cum se spune, schimbarea domnilor bucuria nebunilor. Să nu uităm: istoria recentă a dovedit că întotdeauna se poate mai rău! Recenta demisie și imaginea fostului ministru (poate cea mai „neagră” de la Suzana Gâdea încoace) arată, încă o dată, în subsidiar, și modul de operare a „veșnicilor” din Minister, care dețin două competențe de bază. Prima, o […] © G4Media.ro.
Cristi Chivu va încheia 2025 pe primul loc în Serie A, Interul său devansându-le pe Milan și Napoli. Antrenorul român i-a oferit și o replică lui Antonio Conte în cadrul conferinței de presă de după meciul cu Atalanta: „Nu mă interesează ce spune.” Lautaro Martinez a adus Interului victoria la Bergamo (1-0, gol marcat în […] © G4Media.ro.
A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, veteranul decorat de Nicușor Dan / DOCUMENTE Institutul Elie Wiesel despre divizia din care a făcut parte: „Soldații intervin prompt și deschid focul asupra jidanilor” # G4Media
Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, unul dintre veteranii de război ai României, a murit la vârsta de 107 ani. Anunțul decesului a fost făcut pe Facebook de nepoata acestuia, informează Mediafax. Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost decorat la 1 decembrie 2025 de președintele Nicușor […] © G4Media.ro.
Magnus Carlsen a devenit pentru a șasea oară campion mondial la șah rapid. Campionatul Mondial a avut loc în Qatar. Norvegianul s-a impus pentru a șasea oară în carieră în cadrul CM de Şah Rapid şi Blitz al FIDE. Carlsen a încheiat competiția cu 10,5 puncte, dintr-un total de 13 posibile. Norvegianul l-a devansat pe […] © G4Media.ro.
Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic, începând de luni, 29 decembrie, o monedă din aur cu tema „Istoria aurului – Plăcuțele votive de la Germisara”, potrivit unui comunicat al băncii centrale. Aversul monedei prezintă detalii ale plăcuțelor votive descoperite la Geoagiu-Băi (Germisara), alături de valoarea nominală „10 LEI”, inscripția „ROMANIA”, stema României și […] © G4Media.ro.
Mariajul dintre Ferrari și Lewis Hamilton (40 de ani) mai are o singură șansă de a nu ajunge la un divorț, transmite Auto Motor und Sport. În cazul în care britanicul nu dă semne de revenire în 2026, înlocuitorul său este deja ales: Oliver Bearman de la Haas. Hamilton, mesaj sincer înainte de resetarea F1 […] © G4Media.ro.
Cod roșu de viscol în zona de munte din județul Alba. Rafale de peste 120 km/h, Transalpina rămâne închisă # G4Media
Meteorologii au emis luni dimineața o avertizare nowcasting Cod roșu de viscol pentru zona de munte a județului Alba, unde rafalele de vânt depășesc 120 km/h, viscolind și troienind zăpada deja depusă și reducând vizibilitatea aproape de zero. Avertizarea este valabilă până la ora 10.00 și vizează zonele situate la peste 1.800 de metri altitudine. […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Peste 11 milioane de lei au fost atribuite direct de școlile din București către firme și ONG-uri legate de actualul inspector școlar general al Bucureștiului, Florian Lixandru, din 2022, când acesta a fost numit secretar de stat în Ministerul Educației # G4Media
Zeci de școli și grădinițe din București au atribuit, prin achiziții directe, contracte în valoare de peste 11 milioane de lei, în perioada 2022-2025, către firme și asociații în care actualul inspector școlar general al Municipiului București, Florian Lixandru, a fost implicat direct sau care sunt deținute de foști asociați și colaboratori ai acestuia, potrivit […] © G4Media.ro.
Lautaro Martinez a marcat singurul gol al partidei pe care Interul a jucat-o la Bergamo, pe terenul Atalantei. Victoria i-a adus lui Cristi Chivu primul loc din Serie A la finalul anului 2025. Duelul contând pentru etapa cu numărul XVII din Serie A a fost decis de căpitanul Interului: Lautaro a înscris din apropiere după […] © G4Media.ro.
Avarii la rețelele electrice din cauza vântului puternic în Prahova, Buzău și Brăila. Întreg municipiul Câmpina a rămas, din nou, fără apă potabilă # G4Media
Vântul puternic din ultimele ore a provocat întreruperi de curent în mai multe județe din România, cele mai afectate fiind Prahova, Buzău și Brăila, transmite Mediafax. Avariile la rețelele de distribuție a energiei electrice au lăsat mii de locuințe fără electricitate pentru perioade îndelungate, iar în unele zone nu există, momentan, un termen estimat pentru […] © G4Media.ro.
28 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, iar dintre acestea şase au ajuns la spital, a informat luni Dispeceratul Naţional Salvamont, citat de Agerpres. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 25 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. Au […] © G4Media.ro.
Fost judecător al Tribunalului UE, despre boicotul judecătorilor CCR care au blocat ședința privind reforma pensiilor: Neprezentarea la deliberare echivalează cu autodemisia. Cei patru judecători CCR „nu mai pot vota” # G4Media
Profesorul Valerius M. Ciucă, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și fost judecător al Tribunalul Uniunii Europene, afirmă că cei patru judecători ai Curtea Constituțională a României care au părăsit ședința de duminică, blocând deliberarea asupra reformei pensiilor magistraților, reprezintă o încălcare gravă a regulilor fundamentale ale oricărui […] © G4Media.ro.
Ce este Brain rot, termenul viral care descrie epuizarea mentală provocată de rețelele sociale # G4Media
Tot mai multe persoane, în special tineri, folosesc expresia „brain rot” pentru a desemna starea de epuizare psihică, pierderea capacității de concentrare și anxietatea generate de consumul excesiv de conținut online, arată Mediafax. Inițial, „brain rot” era folosit în mod ironic pentru a descrie materiale online absurde sau lipsite de sens. În timp, însă, termenul […] © G4Media.ro.
Intervenția Chinei în alegeri prin inteligență artificială a devenit un subiect de îngrijorare majoră în Asia de Est, după apariția unor documente interne ale unei companii chineze de tehnologie. Potrivit publicației japoneze Yomiuri Shimbun, citată de Taipei Times, Beijingul ar fi utilizat inteligența artificială pentru a influența procese electorale din străinătate, în special în Taiwan […] © G4Media.ro.
Ruth Bourne, una dintre ultimele veterane ale celui de-al Doilea Război Mondial care a lucrat la spargerea codurilor secrete germane pentru Regatul Unit, a murit la Londra la vârsta de 99 de ani, transmite Rador, care citează Rai News. În calitate de operatoare a așa-numitului „Bombe Turing”, calculatorul electromecanic de mari dimensiuni dezvoltat de omul […] © G4Media.ro.
SUA au lansat un „război rece” pe frontul digital împotriva Europei: refuzul de a-i acorda viză lui Breton, amenințările, impulsurile imperiale – presa italiană # G4Media
Analiză a ziarului italian Il Corriere Della Sera, via Rador: De la încleştarea dintre UE, sub conducerea comisarului Mario Monti, și Microsoft, acuzată de abuz de poziție dominantă – o dispută care a început în 1998 și a dus la prima amendă transatlantică în 2004 – până la un „război rece” în plină regulă privind […] © G4Media.ro.
CCR reia luni, de la ora 10.00, dezbaterile asupra reformei pensiilor magistraților / ICCJ contestă proiectul Guvernului Bolojan / Decizia, amânată de două ori # G4Media
Curtea Constituţională a Românei continuă luni, începând cu ora 10:00, dezbaterile asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor, transmite Agerpres. Decizia în acest caz a fost amânată de două ori, ultima oară, duminică, din lipsă de cvorum, după ce patru judecători […] © G4Media.ro.
Alegeri anticipate în Kosovo | Partidul premierului Albin Kurti, fost deținut politic în timpul dominației sârbe, câștigă detașat scrutinul. Țara se află fără guvern funcțional din februarie # G4Media
Premierul Kosovo, Albin Kurti, pare pregătit pentru un nou mandat, după ce partidul său, Vetevendosje, a câștigat în mod convingător alegerile parlamentare anticipate de duminică, arată rezultatele preliminare, transmite Mediafax. Partidul lui Kurti a obținut aproape 50% dintre voturi, mult înaintea Partidului Democrat din Kosovo (21%) și a Ligii Democrate din Kosovo (aproape 14%), conform […] © G4Media.ro.
Un judecător a scăpat de închisoare prin prescripție într-una dintre cele mai mari afaceri de corupție din Republica Moldova: Cazul ”Laundromat”, cu prejudicii de aproape 800 de milioane de dolari # G4Media
O instanță din Republica Moldova a confirmat vinovăția judecătorului Gheorghe Gorun în dosarul „Laundromat”, menținând sentința de condamnare pronunțată de prima instanță. Deși a fost recunoscut vinovat de pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, magistratul a fost liberat de pedeapsă din cauza intervenirii termenului de prescripție, transmite Jurnal.md, citată de Rador. La data […] © G4Media.ro.
Analiză a publicației bulgare SEGA, via Rador: În 2025 proteste antiguvernamentale au „inundat” străzile din Europa până în Asia. Demonstrații au izbucnit în peste șaptezeci de țări pe parcursul anului, potrivit datelor Global Protest Tracker. Furia față de corupția guvernamentală a alimentat o parte semnificativă a protestelor în 2025, politicile antidemocratice și dificultățile economice dintr-o […] © G4Media.ro.
Macron, după negocierile Trump – Zelenski: Facem progrese privind garanțiile de securitate, esențiale pentru o pace justă în Ucraina # G4Media
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat duminică noapte că a participat, alături de mai mulți lideri europeni, la o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu președintele SUA, Donald Trump, pe tema negocierilor de pace și a arhitecturii de securitate pentru Ucraina. După acest schimb de opinii, Emmanuel Macron a avut și o convorbire […] © G4Media.ro.
Imagini cu Nicolae Ceaușescu și Corneliu Zelea Codreanu, fără referințe critice la crimele comunismului și legionarismului, la o expoziție de la Muzeul Național de Artă – GALERIE FOTO # G4Media
Imagini cu Nicolae Ceaușescu și Corneliu Zelea Codreanu sunt prezentate, fără referințe critice despre comunism și legionarism, două regimuri criminale, la expoziția „România – Reprezentarea identitară a portului popular în artă”, curatoriată de Erwin Kessler și găzduită de Muzeul Național de Artă al României, în perioada 21 noiembrie – 8 februarie. Notă: Conform site-ului MNAR, […] © G4Media.ro.
VIDEO Culmea diplomației: Trump i-a transmis lui Zelenski, în plin bombardament rusesc, că ”Rusia vrea ca Ucraina să reușească. Putin a fost foarte generos în dorința sa de a vedea Ucraina reușind, inclusiv prin furnizarea de energie la prețuri mici” # G4Media
Conferința de presă comună a președinților Donald Trump și Volodimir Zelenski de la Mar a Lago de duminică seară a avut un moment straniu, în care președintele SUA a elogiat ”eforturile” făcute de dictatorul rus Vladimir Putin pentru reușita Ucraina. Sub ochii uimiți ai președintelui ucrainean, Trump a spus că ”Rusia vrea ca Ucraina să reușească, […] © G4Media.ro.
Un tren cu peste 240 de călători a deraiat în Mexic / Deocamdată nu există informaţii despre eventuale victime # G4Media
Un tren având la bord 241 de călători şi nouă angajaţi feroviari a deraiat duminică în statul Oaxaca din sudul Mexicului, a comunicat marina mexicană, care exploatează această linie, fără a anunţa deocamdată morţi sau răniţi, transmite AFP conform Agerpres. ‘Locomotiva principală a deraiat’, a informat marina într-un comunicat, precizând că ‘pasagerii au fost luați […] © G4Media.ro.
Au început reparațiile la liniile electrice din apropierea centralei nucleare ucrainene Zaporojie # G4Media
Reparaţii cruciale ale liniilor electrice au început în apropierea Centralei Nucleare Zaporojie (ZNPP), în urma unui armistiţiu local mediat de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), a anunţat AIEA duminică pe platforma X, transmite Agerpres. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, şi-a exprimat recunoştinţa faţă de Rusia şi Ucraina pentru că au acceptat armistiţiul temporar, […] © G4Media.ro.
