Summit fără substanță. Trump și Zelenski evită tensiunile, dar nu oferă soluții. Politolog: „Nu există un acord de negociat cu Moscova”
Adevarul.ro, 29 decembrie 2025 20:45
În ciuda faptului că s-au vehiculat procente apropiate de 100% privind ajungerea la un acord și s-au făcut declarații optimiste, summitul de la Mar-a-Lago dintre președinții Trump și Zelenski nu va aduce rezultate spetaculoase, spune politologul Sergiu Mișcoiu.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
21:15
Copilul a murit duminică, în stațiunea de schi din Otaru, nordul Japoniei, după ce brațul drept i-a fost prins în mecanismul unei bande transportoare pentru schiori.
Acum o oră
20:45
Summit fără substanță. Trump și Zelenski evită tensiunile, dar nu oferă soluții. Politolog: „Nu există un acord de negociat cu Moscova” # Adevarul.ro
În ciuda faptului că s-au vehiculat procente apropiate de 100% privind ajungerea la un acord și s-au făcut declarații optimiste, summitul de la Mar-a-Lago dintre președinții Trump și Zelenski nu va aduce rezultate spetaculoase, spune politologul Sergiu Mișcoiu.
20:45
O medaliată cu bronz la Mondiale a murit la doar 58 de ani. „Numele său va rămâne legat pentru totdeauna de istoria atletismului românesc” # Adevarul.ro
În ultimii 3 ani, Tudorița Chidu a fost antrenoarea secției de atletism de la Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia, unde a pus bazele unei grupe de copii și juniori.
20:45
Panică și răniți la bordul unui zbor Ryanair. Martorii spun că au văzut un avion de vânătoare venind din sens opus, care ar fi produs turbulenţe. „Am plonjat și am fost aruncați din scaune” # Adevarul.ro
Un zbor Ryanair a fost nevoit să revină de urgență din cauza unor turbulențe puternice, în timpul cărora pasagerii au raportat prezența unui avion de vânătoare în apropiere şi mai multe persoane au fost rănite.
20:45
Brigitte Bardot va fi înmormântată pe 7 ianuarie la Saint-Tropez. Va fi o ceremonie privată # Adevarul.ro
Funeraliile lui Brigitte Bardot vor avea loc miercuri, 7 ianuarie, la biserica Notre-Dame de l'Assomption din Saint-Tropez, în sudul Franţei.
20:30
Donald Trump s-a opus publicării dosarelor Epstein. Dezvăluirile făcute de fosta aliată a președintelui SUA, Marjorie Taylor Greene # Adevarul.ro
Marjorie Taylor Greene face acuzații grave privind dosarele Epstein și opoziția lui Trump față de publicarea acestora.
Acum 2 ore
20:15
George Clooney, soţia sa şi copiii lor au primit cetăţenia franceză. Actorul este nemulţumit de politica dusă de Donald Trump # Adevarul.ro
George Clooney, soţia sa Amal Alamuddin şi cei doi copii ai lor sunt cetăţeni francezi. Aceasta a fost oficializată printr-un decret din 26 decembrie, publicat în Jurnalul Oficial din 27 decembrie, scrie Le Figaro.
20:00
Mesaje pline de indignare adresate lui Sorin Grindeanu, după eschivele judecătorilor numiți de PSD la CCR # Adevarul.ro
Publicul lui Sorin Grindeanu de pe Facebook a reacționat diferit la o postare a liderului PSD, oamenii cerându-i socoteală politicianului pentru atitudinea celor patru judecători de la Curtea Constituțională care au boicotat ședința privind pensiile speciale ale magistraților.
20:00
Donald Trump a vorbit la telefon cu Putin, la scurt timp după ce Rusia a acuzat Ucraina de un atac asupra reședinței liderului de la Kremlin # Adevarul.ro
Donald Trump a avut o nouă convorbire telefonică cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, la scurt timp după ce Moscova a acuzat Ucraina de un presupus atac asupra reședinței președintelui rus.
19:30
Tragedie în Burundi: un fotbalist a murit pe teren după ce a înghițit o monedă folosită ca să alunge ghinionul # Adevarul.ro
Un fotbalist din divizia secundă și-a pierdut viața în timpul unui meci, pe când efectua un ritual voodoo.
19:30
Trafic feroviar oprit în Bistrița-Năsăud, după ce o femeie a murit lovită de tren. Două garnituri înregistrează întârzieri # Adevarul.ro
Un accident feroviar mortal în județul Bistrița-Năsăud a dus la blocarea traficului și întârzieri ale unor trenuri.
Acum 4 ore
19:00
Fostul mare handbalist român Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Cum a driblat presa „magicianul semicercului” # Adevarul.ro
La 80 de ani, fostul mare handbalist român Cristian Gațu și-a oficializat relația cu Mariana Oprea în cadrul unei cununii civile discrete, alături de prietenii apropiați.
19:00
Ultima licitație din 2025 la Ministerul Transporturilor vizează construirea tronsonului Suceava - Siret al Autostrăzii Moldovei A7 # Adevarul.ro
A fost transmisă către Agenția Națională pentru Achiziții Publice documentația pentru construirea tronsonului Suceava - Siret al Autostrăzii Moldovei A7, ultimul sector la nivel de DX-Drum Expres.
18:45
Putin a ordonat armatei să continue campania de cucerire a sudului Ucrainei. Forţele ruse se apropie de oraşul Zaporojie # Adevarul.ro
Preşedintele Vladimir Putin a ordonat luni armatei sale să continue campania de cucerire a regiunii Zaporojie din sudul Ucrainei şi de eliberare a „Novorossiei”, după ce un comandant rus a declarat că forţele Moscovei se află la 15 kilometri de cel mai mare oraş al regiunii.
18:30
Rusia acuză Ucraina că a încercat să lovească o reşedinţă a lui Vladimir Putin chiar în timpul negocierilor de la Mar-a-Lago # Adevarul.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat, luni, Ucraina că a lansat un atac masiv cu aproape 100 de drone asupra reședinței președintelui Vladimir Putin.
18:15
Ministrul Sănătății anunță că stomatologia va fi dezvoltată și finanțată de stat în spitalele publice # Adevarul.ro
Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar și predictibil de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-STOMA.
18:15
Patru turiști moldoveni blocați la Refugiul Călțun, recuperați după o acţiune de opt ore în condiţii meteo extreme # Adevarul.ro
Patru turiști blocați la Refugiul Călțun din Munții Făgăraș au fost recuperați după o acțiune de salvare care a durat opt ore și s-a desfășurat în condiții dificile de viscol, frig și vizibilitate redusă.
18:00
Pârtiile din Poiana Brașov rămân închise din cauza vijeliei. Vântul a spulberat stratul de zăpadă artificială # Adevarul.ro
Vijelia din ultimele zile a afectat pârtiile din Poiana Brașov, dar administratorii domeniului schiabil anunță reluarea producției de zăpadă artificială pentru refacerea stratului.
18:00
Apple avertizează 1,8 miliarde de utilizatori de iPhone asupra unui „atac extrem de sofisticat” # Adevarul.ro
Apple a avertizat toți utilizatorii de iPhone și iPad să instaleze imediat cele mai recente actualizări pentru a-și proteja dispozitivele împotriva unei amenințări critice.
17:30
Angajații ar putea beneficia de un nou concediu plătit, pentru „refacere profesională": „Omul simte că nu mai are de unde să dea ceea ce i se cere" # Adevarul.ro
România ar putea introduce concediul plătit pentru burnout, care să le ofere angajaților o perioadă de refacere profesională fără a fi necesară o justificare medicală.
17:30
Guvernul german, poziție precaută în privinţa discuţiilor purtate de Trump cu Putin şi Zelenski # Adevarul.ro
Guvernul german a adoptat o poziţie precaută cu privire la rezultatul discuţiilor separate, purtate în weekend de preşedintele american Donald Trump cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu preşedintele rus Vladimir Putin.
Acum 6 ore
17:15
Aterizări dificile pe Aeroportul Internațional din Cluj din cauza vântului: „Se simt în cabină, dar pasagerii cunosc motivele” # Adevarul.ro
Codul portocaliu de vânt puternic s-a resimțit și la Cluj, inclusiv pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu”, unde aterizările pe piste au fost puțin mai dificile din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
17:00
Proprietarii mașinilor de lux trebuie să depună declarația 216 la ANAF până pe 31 decembrie # Adevarul.ro
Firmele și persoanele fizice care dețin mașini considerate a fi „de lux”, după criteriile oficiale, au termen 31 decembrie 2025 să depună la ANAF declarația 216 și să plătească impozitul special de 0,3% acum, dar care urmează să se tripleze de anul viitor.
17:00
Washingtonul a propus Kievului „garanţii de securitate” pe o perioadă de 15 ani. Răspunsul lui Zelenski # Adevarul.ro
SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate „solide” pentru o perioadă de 15 ani, care poate fi prelungită, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în urma întrevederii sale cu Donald Trump duminică, în Florida, relatează Le Figaro şi Sky News.
17:00
Terase de nisip de aproape un metru pe litoral sculptate de vântul puternic. Ce este fenomenul de cliffing # Adevarul.ro
Pe o porțiune de câteva sute de metri, în Mamaia, plaja s-a tăiat în trepte și s-au format terase.
17:00
„Divorț” de răsunet la Filarmonica Transilvania. Motivul pentru care dirijorul Cristian Mandeal a părăsit scena # Adevarul.ro
Maestrul Cristian Mandeal a explicat motivul pentru care, la finalul Concertului Symphonic Christmas, și-a anunțat retragerea pe termen nelimitat de la pupitrul orchestrei, vorbind despre o atmosferă instituțională devenită „toxică” și despre contracte semnate „pe bucățele”.
16:45
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru perioada 29 decembrie - 11 ianuarie, oferind o imagine de ansamblu despre cum vor arăta ultimele zile din 2025 şi primele din 2026.
16:45
Corupție la ELCEN. Claudiu Creţu, fost director general, şi complicele său Cristian Zamfiroi, trimişi în judecată pentru luare de mită # Adevarul.ro
Doi foști directori ai ELCEN București au fost trimiși în judecată pentru luare de mită.
16:45
Coeficientul de umplere în acumularea Paltinu este de 53,94% ceea ce echivalează cu un volum de 27,781 milioane metri cubi, fiind suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu şi lung, anunţă luni Administraţia Naţională ”Apele Române”.
16:45
Un gigant american negociază cu Armata Română producția de tehnologii militare avansate „Suntem gata să începem imediat” # Adevarul.ro
Un gigant american din domeniul apărării poartă discuții cu Armata Română pentru producția de tehnologii militare avansate, din partea României fiind implicate Romarm și Aerostar.
16:30
Un avion ușor s-a prăbușit pe o plajă din în Brazilia. Turiștii au filmat momentul în care aparatul cade în mare # Adevarul.ro
Un avion care afișa un banner publicitar s-a prăbușit în apropierea unei plaje din Rio de Janeiro, sâmbătă, în fața a mii turiști îngroziți.
16:15
Italianul care l-a scos din minți nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți, jegosule”! # Adevarul.ro
Antrenorii de la Inter și la Napoli nu se înghit, iar pe 11 ianuarie 2026 se anunță un meci teribil între cele două formații.
16:15
Deficitul bugetar a scăzut la 6,4% din PIB, de la 7,15% cât era la finalul anului trecut # Adevarul.ro
Deficitul bugetar pe primele 11 luni ale anului este de 121,77 mld lei, adică 6,4% din PIB, în scădere cu 0,74 puncte față de deficitul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, a anunțat luni Ministerul Finanțelor.
16:15
În Nigeria, SUV-ul în care se afla boxrul s-a ciocnit cu un camion parcat.
16:00
Confesiunea bărbatului care a plantat bombe artizanale la Washington, înaintea atacului asupra Capitoliului # Adevarul.ro
Bărbatul din Virginia, arestat la începutul lunii sub acuzația că a plantat două bombe artizanale la sediile partidului republican și democrat din Washington, în noaptea dinaintea atacului susținătorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului, pe 6 ianuarie 2021, și-a recunoscut fapta.
16:00
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe # Adevarul.ro
Zeci de tineri militari din Armata Republicii Moldova au fost victime ale unor agresiuni violente în unitățile militare, avertizează Avocatul Poporului. În ultimele șase luni, aproape 30 de soldați au fost bătuți, iar unii dintre ei au necesitat internare pentru traumatisme serioase.
15:30
Trucuri anti-balonare după excesele de sărbători: cum să scapi rapid de senzația de greutate și ce trebuie să mânânci # Adevarul.ro
După mesele copioase de sărbători, multe persoane se confruntă cu senzația neplăcută de balonare. Nutriționistul și fitoterapeutul Cora Pop recomandă evitarea dietelor drastice și propune câteva strategii simple pentru a readuce corpul în echilibru.
Acum 8 ore
15:15
Trump vede ”multe progrese” după discuțiile cu Zelenski, desfășurate duminică la Mar-a-Lago. Și liderul ucrainean a descris întâlnirea drept ”grozavă”. Dar un acord de pace este departe de a se concretiza.
15:00
Premieră în medicina privată: MedLife introduce vNOTES, cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă # Adevarul.ro
MedLife anunță realizarea, în premieră în medicina privată din România, a unei intervenții ginecologice oncologice prin tehnica vNOTES (Video-assisted Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), considerată cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă...
15:00
Ultima promisiune a lui Brigitte Bardot pentru fiul ei, înainte de moarte. A dorit să încheie un conflict care dura de decenii # Adevarul.ro
Brigitte Bardot, actriță și activistă franceză pentru drepturile animalelor, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani.
15:00
Cum au explicat cei patru judecători CCR absenţa lor de la ședința privind pensiile magistraților # Adevarul.ro
Cei patru judecători ai Curții Constituționale care nu s-au prezentat la ședința în care urma să fie analizată legea pensiilor magistraților susțin că absența lor a fost determinată de nerespectarea procedurilor legale și a regulilor interne ale CCR.
14:45
Visul pe șine al Europei verzi, în impas. Trenurile de noapte, între ambiție și supraviețuire # Adevarul.ro
Trenurile de noapte din Europa au fost aclamate ca un pilon al viitorului mobilității verzi în UE, dar promisa renaștere a stagnat - lăsând în urmă o mână de startup-uri cu probleme financiare care încearcă să mențină visul în viață.
14:45
Elementele care explică lipsa de încredere în liderii politici. „La noi a fost o contra-selecție de cel puțin 20 de ani” # Adevarul.ro
Pe final de an, datele indică o lipsă de încredere a cetățenilor în liderii politici. Un fost șef al diplomației române indică faptul că exigența față de politicienii Puterii este normală, însă nu este deloc un aspect de ignorat pentru că are rădăcini în situația politică reală a țării.
14:30
Un gigant auto chinez este pe cale să depășească oficial vânzările Tesla, devenind în premieră deținător al titlului de lider mondial la vânzările de vehicule complet electrice în 2025.
14:30
Perspective privind prima convorbire Zelenski-Putin în cinci ani după discuțiile din Florida. Cum a decurs ultima discuție telefonică între președinții rus și ucrainean # Adevarul.ro
Discuțiile din Florida între președintele Donald Trump și Volodimir Zelenski ar putea netezi calea pentru prima convorbire telefonică între președintele ucrainean și rus Vladimir Putin în peste cinci ani, a declarat o sursă familiarizată cu discuțiile, citată de FOX News.
14:15
Danemarca încheie o eră de peste 400 de ani. Compania poștală națională renunță la livrarea scrisorilor fizice # Adevarul.ro
PostNord, compania poștală națională a Danemarcei, va livra ultimele scrisori pe 30 decembrie 2025, punând capăt unui serviciu istoric care funcționa din 1624.
14:15
Piața muncii în România, între stagnare și „asiatizare”. Doru Șupeală: „În 2026 va apărea o victimă nouă” # Adevarul.ro
Piața muncii din România a traversat în 2025 unul dintre cei mai dificili ani din ultimele decenii, iar semnalele pentru 2026 sunt, în opinia expertului în resurse umane Doru Șupeală, chiar mai îngrijorătoare.
14:15
Cum vor circula mijloacele de transport public în Cluj de Revelion. Program prelungit pentru mai multe linii de tramvai, troleibuz și autobuz # Adevarul.ro
Mijloacele de transport în comun vor avea un program de circulație special de Revelion și în anumite zile. Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a anunțat programul de transport urban si metropolitan pentru zilele de sărbătoare.
14:15
Bulgaria introduce vinieta de o zi: tot ce trebuie să știe șoferii români înainte de a pleca la drum # Adevarul.ro
Începând cu 3 februarie 2026, Bulgaria va pune la dispoziția șoferilor o nouă vinietă valabilă o zi pentru vehiculele de până la 3,5 tone, care va permite accesul pe întreaga rețea națională de drumuri timp de 24 de ore, a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră (RIA).
14:00
George Simion acuză CCR de „lovitură de stat”, după o nouă amânare a deciziei privind pensiile magistraților # Adevarul.ro
O nouă amânare a deciziei Curții Constituționale privind pensiile magistraților a declanșat reacții virulente pe scena politică. Președintele AUR, George Simion, a lansat luni un atac dur la adresa CCR, pe care o acuză că ar fi „autoarea loviturii de stat”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.