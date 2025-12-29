Romsilva își diversifică veniturile: aproape 7 milioane de euro din activități conexe în 2025

19:50

Revelionul cel mai nebun se va transforma într-un maraton al distracției și bucuriei, în timp ce noaptea dintre ani va deveni o experiență de neuitat pentru cei care aleg să înceapă un nou an cu voie bună, doar la Antena 1! Numeroși artiști vor urca pe scenă, iar melodii consacrate, dar și piese noi, vor răsuna în noaptea dintre ani. Atmosfera efervescentă ne va învălui pe toți, începând cu ora 20.00, doar pe Antena 1 și AntenaPLAY.