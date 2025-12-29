Romsilva își diversifică veniturile: aproape 7 milioane de euro din activități conexe în 2025
Jurnalul.ro, 29 decembrie 2025 22:20
Activitățile conexe silviculturii au adus Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva aproape șapte milioane de euro până la finele lunii noiembrie 2025, potrivit datelor furnizate de administratorul pădurilor aflate în proprietatea publică a statului, a anunțat directorul general al regiei, Jean Vișan, în cadrul unei conferințe.Pe lângă exploatarea lemnului, Romsilva obține venituri constante din vânătoare, salmonicultură și valorificarea produselor nelemnoase din fondul forestier.
