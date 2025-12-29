Care este pentru Mihaela Bilic „îmbucătura perfectă” de Sărbători
Gândul, 29 decembrie 2025 23:30
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat, printr-o postare pe Facebook, care este pentru ea „îmbucătura perfectă” de Sărbători. „Există un preparat din meniul de sărbători care se potrivește cu toate gusturile și cu toate siluetele: friptura! Preparată la cuptor sau la grătar, de porc sau de curcan, consumată caldă sau rece, simplă sau cu garnitură, […]
Acum 30 minute
23:30
Acum 2 ore
22:30
IA poate distruge omenirea: experții numesc deepfake-urile una dintre principalele amenințări ale timpurilor noastre # Gândul
Dezvoltarea Inteligenței Artificiale (IA) ar putea afecta securitatea nucleară, avertizează „Foreign Affairs”. Pericolul principal îl reprezintă ideea de a transfera mașinilor dreptul de a decide când să lanseze un atac nuclear. Statele Unite au deja reguli care garantează că ultimul cuvânt îi aparține omului. Xi Jinping a declarat, de asemenea, că IA nu poate fi […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat – prof. Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a celor mai importante evenimente, la […]
22:10
Vântul din Cluj i-a obligat pe piloţi să recurgă la manevre extreme. „Crabbing” executat pe rafale de până la 31 de noduri # Gândul
Piloţii care au operat curse aeriene de pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj Napoca au dat adevărate teste de măiestre pentru o aterizare şi o decolare fără probleme, având în vedere vântul puternic resimţit în zonă. Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca a fost pus la încercare de rafalele de vânt care au […]
22:00
Administrația Națională „Apele Române” a reluat accesul informatic, în urma atacului cibernetic. S-au refăcut conturile de utilizator # Gândul
Apele Române anunță reluarea accesului informatic în urma atacului cibernetic. De asemenea, au fost refăcute şi conturile de utilizator ale consumatorilor. Societatea a mai precizat și că serviciul de email se află în curs de stabilizare, după ce a fost reluat accesul securizat la serviciile informatice. Accesul la aplicația economică, dar și la cea de […]
Acum 4 ore
21:50
21:40
Ilie Bolojan merge marţi la Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii. Va fi însoţit de omologul său din Regatul Ţărilor de Jos # Gândul
Şeful Guvernului României va vizita Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii. Ilie Bolojan va fi însoţit de Prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof. Premierul Ilie Bolojan va vizita marţi, de la ora 11:30, împreună cu oficialul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, trupele române şi olandeze aflate la Baza Aeriană […]
21:40
Bugetul național al României nu afectează foarte mult investițiile din județul Olt. Atât pe partea de infrastructură, cât și pe cea medicală, fondurile europene au fost salvarea proiectelor de dezvoltare. Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, Ionuț Ivan, a declarat, în emisiunea Reporter 24 de la OLT TV, că instituția a accesat 450 milioane de euro din […]
21:30
Gigi Becali e bun creştin şi peste hotare. A cheltuit miloane bune ca să ridice mănăstiri în Africa şi a fost recompensat cu două mesaje de mulţumire # Gândul
Gigi Becali donează bani nu doar pentru bisericile din România sau Grecia, ci chiar pentru unele mănăstiri din Rwanda, Uganda şi Burundi. Finanţatorul Stelei a finalizat recent un nou lăcaş de cult în Africa, motiv pentru care a primit mulţumiri chiar de la Înaltpreasfinţitul Mitropolit Inochentie de Sousa. Becali a decis să sprijine mai multe […]
21:30
Experiențele în corpurile noastre și în lumea din jurul nostru nu se limitează doar la cele cinci simțuri clasice: văzul (ochi), auz (urechi), mirosul (nas), gustul (limbă) și pipăitul/tactilul (piele). Profesorul Sir Colin Blakemore, neurolog de renume mondial a scris că oamenii ar putea avea până la 33 de simțuri. Judecând după cercetările din ultimii ani, […]
21:10
Statele Unite tocmai au efectuat PRIMUL lor atac terestru împotriva Venezuelei, confirmă președintele Trump # Gândul
Statele Unite tocmai au efectuat primul atac terestru împotriva Venezuelei, confirmă președintele Trump Armata a distrus o fabrică de droguri, provocând o „explozie masivă”. Știre în curs de actualizare
20:50
Secretele fotbalistice ale lui Viktor Orban. Ce dezvăluiri inedite face liderul de la Budapesta # Gândul
Puțini știu că Viktor Orban a fost jucător de fotbal în tinerețe. Prim-ministrul a apărut duminică cu un nou videoclip în care a vorbit despre trecutul său fotbalistic.El a dezvăluit pe ce post a jucat. Viktor Orban a spus că a început ca atacant central, ca un „atacant central clasic”. Pe măsură ce a crescut, a […]
20:30
Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a vorbit despre schimbările de strategie ale SUA și despre ce impact ar putea avea acestea asupra Europei și României. Acesta crede că anul următor ar putea fi decisiv, însă, momentan, la Washington nu există vreo hotărâre clară despre […]
20:10
Anul 2025 va rămâne ca un reper negativ în politica externă a României, nu atât prin consecinţele evenimentelor, cât prin absența reacției strategice. Rareori, în istoria sa recentă, statul român a asistat cu o asemenea pasivitate la mutații care îi afectează direct mediul de securitate. Şi mai rar a fost condus de o elită politică […]
Acum 6 ore
19:50
Netanyahu, tur de forță în America. Ce vrea de la Trump? NYTimes: „Este premier de atât de mult timp încât toată lumea știe cum guvernează” # Gândul
Președintele SUA Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să se întâlnească în cursul zilei de azi, la 13:00 (ora Coastei de Est a SUA), pentru a discuta despre planul de pace care a fost implementat în octombrie pentru a finaliza războiul Israelului din Fâșia Gaza și despre a doua fază a armistițiului cu […]
19:40
Zile libere legale 2026. Când au românii zile libere și cum își pot planifica mini-vacanțele # Gândul
Zile libere legale 2026. Anul 2026 aduce mai multe zile libere pentru români, pentru că include sărbători religioase importante, dar și zile naționale și laice. Zile libere legale 2026 Bucurie mare pentru români! O parte din zilele libere cad aproape de începutul sau sfârșitul săptămânii și astfel angajații își pot lua mult râvnitele mini-vacanțe, scrie […]
19:40
Ion Cristoiu salută revenirea lui Marcel Ciolacu: „A reușit o performanță. Să o ia de la capăt” # Gândul
Într-o ediție specială a emsiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a vorbit despre revenirea lui Marcel Ciolacu la Buzău, considerată una dintre cele mai rare performanțe politice din istoria recentă a PSD-ului. Acesta spune că fostul premier al României are o trăsătură rară în politica românească. Potrivit lui Ion […]
19:40
În anii 2000, viața sentimentală a vedetelor din România era un subiect constant de interes pentru presa mondenă. Relațiile intens mediatizate, aparițiile publice atent urmărite și despărțirile zgomotoase au definit o perioadă în care showbiz-ul românesc trăia din povești de iubire și scandaluri. Cuplurile celebre ale acelor ani au dominat primele pagini ale ziarelor, iar […]
19:30
Rânduiala Bisericii Ortodoxe Române (BOR) prevede perioade în care nu se oficiază cununii religioase, în special în timpul posturilor mari și al marilor sărbători. Cununia civilă poate fi programată, de regulă, pe tot parcursul anului, în funcție de programul primăriei, dar pentru cununia religioasă există restricții clare, potrivit Mediafax. Când nu se fac nunți, în […]
19:00
Cum va funcționa sistemul de plată a alocațiilor pentru copiii din România, în 2026. Ce trebuie să știe părinții # Gândul
Alocațiile pentru copii reprezintă un drept social esențial, care e virat în fiecare lună către un număr constant de beneficiari. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) administrează acest sistem, care acoperă în prezent peste 3,5 milioane de copii la nivel național. Conform raportărilor aferente lunii noiembrie 2025, statul român a alocat aproximativ 1,19 […]
18:50
În capitala iraniană, comercianții și proprietarii de magazine au blocat străzile pentru a protesta. Astăzi, ei și-au închis și magazinele și au cerut tuturor iranienilor să se alăture protestelor, spun martori pentru Associated Press. Iranul trece prin proteste de amploare pentru prima oară din 2022, după protestele declanșate din cauza uciderii lui Mahsa Amini. Vara […]
18:40
Ion Cristoiu îi face bilanțul lui Nicușor Dan: „Este incompatibil cu funcția de președinte” # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre lipsa unei schimbări clare în România și despre rolul „sistemului” în alegerile prezidențiale. Acesta susține că anul 2025 este un an pregătitor, iar adevăratele schimbări vor avea loc abia în 2026. Provocat de moderatorul Ionuț Cristache să […]
18:00
Supărată că reforma lui Bolojan s-a blocat în haosul din CCR, Raluca Turcan are idei exotice de schimbare a legii: judecătorii să treacă sub Parlament # Gândul
Deputata PNL Raluca Turcan anunță că va iniția un proiect prin care să fie modificată legea de funcționare a Curții Constituționale a României, după ce a treia ședință a CCR care trebuia să decidă soarta pensiilor speciale ale magistraților a fost amânată. „Modul în care 4 judecători CCR sfidează o țară întreagă mă determină să […]
18:00
După negocierile de pace, Rusia spune că Zelenski a vrut să-l omoare pe Putin. Kievul neagă # Gândul
Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a anunțat luni că Ucraina a încercat să-i atace reședința președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod, chiar în timp ce poziția Moscovei la negocierile de pace era în curs de revizuire. Nu se știe încă dacă președintele rus era în reședința sa la momentul atacului. Nu au existat rapoarte […]
Acum 8 ore
17:40
Șoferii care vor să înmatriculeze un autoturism în România, în 2026, trebuie să știe exact unde se plătește taxa RAR, ce verificări face Registrul Auto Român și care sunt pașii obligatorii. RAR este instituția aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care analizează tehnic vehiculele, eliberează documente oficiale și permite circulația legală pe drumurile publice. Instituția are […]
17:00
Pugilistul Anthony Joshua a fost rănit după ce a fost implicat într-un accident rutier soldat cu doi morți pe autostrada Lagos-Ibadan. Victorios recent în demonstrativul cu Jake Paul, boxerul de la categoria grea se află în această perioadă a sărbătorilor în Nigeria. Anthony Joshua a fost rănit ușor după ce a fost implicat într-un accident rutier în care doi oameni și-au pierdut viața pe autostrada […]
16:50
Ministerul Finanțelor spune că deficitul bugetar al României a scăzut la 6,4% din PIB după primele 11 luni din 2025 # Gândul
România a închieat primele 11 luni ale anului 2025 cu un deficit bugetar ceva mai mic față de aceeași perioadă din anul precedent, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Deficitul bugetar s-a situat la 121,77 miliarde de lei, echivalentul a 6,40% din PIB, în scădere cu 0,74% față de nivelul înregistrat în 2024, echivalent a […]
16:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 30 decembrie, de la ora 15:00, pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:50
Când nu-i dă dreptate, Dominic Fritz (USR) cere ca judecătorii CCR să nu mai răspundă „comenzilor de partid”. Surse: șefa CCR este susținută și de USR # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, critică modul prin care se amână decizia pe reforma pensiilor speciale ale magistraților. Acesta a precizat, într-o postare pe rețelele de socializare, că „Joculețele tactice pe care le vedem la Curtea Constituțională nu o să țină”. „Sunt convins că nu poate fi blocat la infinit ce este susținut aproape în unanimitate […]
16:40
Adina Anghelescu: Jocul de-a alba neagra din CCR are o miză. Dincolo de politică… e tot politică! # Gândul
Era de așteptat ca în interiorul Curții Constituționale, politicul să își facă simțită prezența, pentru că e la mintea cocoșului ca atunci când numirile la CCR sunt făcute de politicieni să existe astfel de scurt-circuite. Iar după anularea alegerilor din decembrie 2024 chiar nu mă mai surprinde nimic când vine vorba de judecata celor nouă […]
16:40
Cele trei lucruri care trebuie verificate la pește, pentru a fi proaspăt. Ce trebuie evitat, încă de la început # Gândul
Comisarul-șef adjunct al Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Sălaj, Dorel Fechete, îi avertizează pe consumatorii să fie atenți la calitatea alimentelor, în special a peștelui și a cărnii, mai ales în perioada sărbătorilor. Acesta recomandă evitarea peștelui care prezintă solzi ce se desprind ușor, mucus cu miros neplăcut sau branhii de culoare cenușie ori brună, semne […]
16:40
Retragerea din Donbas este „inacceptabilă“ pentru ucraineni. Zelenski: „85% sunt împotrivă. Referendumul nu va avea rezultate pozitive“ # Gândul
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat, luni, în cadrul unui interviu pentru emisiunea „Special Report” de la Fox News, că majoritatea ucrainenilor doresc pacea, dar că retragerea din Donbas ar fi inacceptabilă. „85% dintre ucraineni vor pace; în același timp, 85% sunt împotriva retragerii din Donbas. Toată lumea vrea pace, dar o pace justă.“, i-a transmis […]
16:40
Ucrainenii și-au furat singuri și energia electrică. Ce au descoperit procurorii de la Kiev # Gândul
În Ucraina, trei angajați de la compania de energie electrică Ukrenergo sunt bănuiți că s-au implicat într-un furt. Aceștia primeau energie electrică gratuit printr-o schemă frauduloasă. PSJC ”NEC” Ukrenergo a suferit pagube în valoare de 168 de milioane de grivne, a comunicat Biroul Procurorului General. Cei trei inculpați au consumat o cantitate de peste 82.000 […]
16:30
Această iluzie optică este concepută pentru a testa cât de atent observi detaliile. Un papagal ascuns este camuflat într-un copac și doar mințile ascuțite îl pot găsi rapid. Iată provocarea ta: găsește papagalul în mai puțin de 15 secunde și devii un adevărat maestru al puzzle-urilor. Iluziile optice sunt trucuri vizuale fascinante care ne înșeală […]
16:20
Neti Sandu și Andreea Marinescu aduc horoscopul pentru perioada 21 decembrie 2025 – 20 ianuarie 2026, subliniind principalele influențe astrologice care pot modela evenimentele, deciziile și stările emoționale din această perioadă. Se schimbă atmosfera. Am avut mult timp planete grupate în semne de foc, iar asta s-a simțit și a fost accentuat și de […]
Acum 12 ore
15:50
„Trompetistul” lui Clotilde Armand a fost numit consilier la Achizițiile Publice, unde Ilie Bolojan a instalat-o recent pe Raluca Rogoz, la presiunea șefului USR, Dominic Fritz. Cine este Ionel Stoica și ce hram poartă actuala șefă ANAP # Gândul
Fostul jurnalist Ionel Stoica a fost numit consilier al Ralucăi Rogoz, cea care a fost „unsă” zilele trecute de către Ilie Bolojan ca șefă la Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP). În ultimii ani, Stoica, ziaristul preferat al Laurei Codruța Kovesi, s-a tot plimbat prin mai multe funcții publice, cea mai controversată fiind cea de […]
15:40
Niculina Stoican face dezvăluiri din trecutul său. ”Nu am fost niciodată curioasă să aflu de tatăl meu, pentru că aveam viața mea” # Gândul
Interpreta de muzică populară Niculina Stoican, în vârstă de 55 de ani, a făcut dezvăluiri din trecutul său și a vorbit despre tatăl său. Niculina Stoican este una dintre cele mai îndrăgite artiste de folclor din zona Mehedinți. Este fiica celebrei interprete de muzică populară Angelica Stoican. De asemenea, Niculina Stoican a fost și […]
15:40
Oamenii se lasă de băut. Conform cercetătorilor, GENERAȚIA Z este vinovată de scăderea consumului de alcool pe Pământ # Gândul
Un sondaj Gallup recent a constatat că numărul adulților care consumă alcool a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimii 90 de ani. Puțin peste jumătate (54%) mai spun că beau. Această scădere este de la 58% în 2024 și 62% în 2023. Același sondaj a constatat, de asemenea, că și consumul săptămânal de […]
15:40
(P) Salubrizare 5 rămâne la dispoziția locuitorilor Sectorului 5 pentru întrebări și sesizări # Gândul
Operatul de salubrizare ce menține sectorul 5 la standarde înalte în materie de curățenie transmite că rămâne la dispoziția locuitorilor pentru întrebări și sesizări. Societatea pune la dispoziție datele de contact ale instituției, pentru ca locuitorii sectorului sa poată adresa întrebări. LOCAŢIA BIROULUI PRINCIPAL CALEA RAHOVEL NR 266-268, ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK, CORPC 61, ANEXE A-B, […]
15:30
Britanicii se pregătesc pentru ce e mai rău. Scenarii catastrofale în cazul încălzirii globale. Cât teritoriu ar putea pierde Imperiul # Gândul
Un raport științific oficial pentru guvernul britanic arată pentru ce scenarii trebuie să se pregătească Marea Britanie în ceea ce privește schimbările climatice. Acesta afirmă că măsurile de adaptare de până în prezent sunt inadecvate, acoperind doar scenarii de încălzire de până la două grade Celsius. Dar sunt posibile evoluții și mai extreme. Oamenii de […]
15:20
DESCOPERĂ.ro a fost cel mai citit site de știri din Știință și Tehnologie în ziua de duminică, 28 decembrie 2025, astfel demonstrând încă o dată, la final de an, că românii sunt pasionați de tot ce înseamnă inovație și că vor să știe cât mai multe despre lumea în care trăim. Astfel, conform datelor înregistrate […]
15:20
(P) Infrastructură 5: Intervenție de modernizare la Grădinița nr. 268: curtea și trotuarele au fost reamenajate pentru siguranța copiilor # Gândul
Infrastructură Sector 5 continuă seria acțiunilor dedicate îmbunătățirii spațiilor din comunitate. Recent, societatea a desfășurat o intervenție la Grădinița nr. 268, unde au fost efectuate lucrări de reparații și reamenajare a curții interioare și a trotuarelor. În cadrul proiectului, au fost montate borduri noi, a fost pregătit terasamentul și a fost turnat asfalt proaspăt, pentru […]
15:10
Ai încredere în intuiția ta. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 30 decembrie 2025. Berbec Astăzi vei putea găsi o legătură mai puternică cu sufletul tău interior. Vei descoperi, de asemenea, că ești mai sensibil decât de obicei. Ai încredere în intuiția ta. Cu cât te concentrezi mai mult asupra sinelui interior, […]
15:10
O kendamă marca Louis Vuitton se vinde cu peste 1300 de dolari. Este sau nu cea mai scumpă kendamă din lume # Gândul
O kendamă Louis Vuitton a fost listată zilele trecute pe eBay la prețul de 1.300 de dolari, însă este sau nu cea mai scumpă de pe piață? O kendamă Louis Vuitton aurie a apărut pe platformele de revânzare și este prezentată ca fiind „cea mai scumpă kendamă din lume”. Totuși, în lipsa certificatului de autenticitate […]
15:00
Barajul Paltinu a revenit la funcționarea normală, anunță Apele Române. Sunt însă necesare intervenții majore pe termen mediu # Gândul
Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a transmis, printr-un comunicat de presă, că barajul Paltinu funcționează din nou în parametri normali, după intervențiile tehnice realizate în ultimele săptămâni. Instituția precizează că nivelul actual al acumulării este suficient pentru alimentarea județului Prahova, însă avertizează că lucrările trebuie să continue, fiind inevitabilă o intervenție majoră în perioada următoare. […]
15:00
„De ce nu m-am născut în China, Doamne?”. Cât cheltuie pe mâncare o studentă româncă în China # Gândul
O studentă româncă a uimit internetul după ce a arătat cât de ieftină este viața de student în China. Ea reușește să trăiască cu doar 28 de lei pe zi, informație care a declanșat comentarii pline de ironie și comparații cu prețurile din România, preia Adevărul. Tânăra și-a început ziua mergând la facultate cu bicicleta, […]
14:50
Ministrul Transporturilor anunță că în 2025 s-a stabilit un nou record în materie de absorbție de fonduri europene pentru proiectele de infrastructură # Gândul
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, precizează că 2025 a fost un an de referință pentru proiectele de infrastructură gestionate de minister. În 2025 s-au deschis în total 146 de km de autostradă și drum expres și s-a stabilit un nou record în materie de absorbție de fonduri europene, 27,8 mld lei. „2025 a fost […]
14:50
(P) Îți dorești „Dantură Fixă în 24 de ore”? Vezi dacă procedura ți se potrivește cu adevărat # Gândul
Tot mai mulți pacienți caută soluții rapide și stabile pentru refacerea danturii, iar procedura „Dantură Fixă în 24 de ore” a devenit una dintre cele mai căutate opțiuni. Ideea de a pleca acasă, în aceeași zi, cu o dantură fixă și complet funcțională este, pe bună dreptate, extrem de atractivă. Dar, înainte de entuziasm, apare […]
14:40
Ce va face Luca Zvaleni cu banii de la ”Chefi la cuțite”. A câștigat sezonul 16 al show-ului culinar # Gândul
Luca Zvaleni a dezvăluit ce are de gând să facă cu banii pe care i-a câștigat după ce a luat premiul cel mare la show-ul culinar ”Chefi la cuțite”, sezonul 16. Sezonul 16 al show-ului culinar ”Chefi la cuțite”, prezentat de Irina Fodor la Antena 1, s-a încheiat. Câștigătorul premiului în valoare de 30.000 de […]
14:40
Autostrada A8: CNSC a respins contestația la proiectarea și execuția tronsonului Moțca – Târgu Frumos # Gândul
Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins, pe fond, contestația depusă în cadrul procedurii de atribuire a contractului pentru proiectarea și construcția tronsonului 1 al Autostrăzii Unirii A8, între Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos. Decizia confirmă rezultatul stabilit anterior de Comisia de Evaluare a Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR). Contestația a fost […]
