Grupare infracțională în Parlamentul Ucrainei. Procurorii acuză mai mulți deputați de „mită contra voturi”. La ce sumă a ajuns un „vot corupt” în Kiev

15:10

Ai încredere în intuiția ta. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 30 decembrie 2025. Berbec Astăzi vei putea găsi o legătură mai puternică cu sufletul tău interior. Vei descoperi, de asemenea, că ești mai sensibil decât de obicei. Ai încredere în intuiția ta. Cu cât te concentrezi mai mult asupra sinelui interior, […]