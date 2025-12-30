Cum a umflat PSD beneficiile judecătorilor CCR: superimunitate și cumulare de pensii speciale mărite
Cotidianul de Hunedoara, 30 decembrie 2025 06:10
PSD a fost în epoca Dragnea artizanul cultivării bunăvoinței judecătorilor CCR (de atunci și pentru viitor). Le-a dat superimunitate, la fel cum a avut grijă și de buzunarul lor, prin permiterea cumulării a cât mai multe venituri, inclusiv a mai multor pensii speciale. The post Cum a umflat PSD beneficiile judecătorilor CCR: superimunitate și cumulare de pensii speciale mărite appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
06:10
Cum a umflat PSD beneficiile judecătorilor CCR: superimunitate și cumulare de pensii speciale mărite # Cotidianul de Hunedoara
PSD a fost în epoca Dragnea artizanul cultivării bunăvoinței judecătorilor CCR (de atunci și pentru viitor). Le-a dat superimunitate, la fel cum a avut grijă și de buzunarul lor, prin permiterea cumulării a cât mai multe venituri, inclusiv a mai multor pensii speciale. The post Cum a umflat PSD beneficiile judecătorilor CCR: superimunitate și cumulare de pensii speciale mărite appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:30
: Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, a declarat că anul 2026 va fi în continuare greu, dar speră că până la finalul anului vor fi găsite soluții pentru îmbunătățirea situației economice. The post Noul șef de la Ministerul Economiei: 2026 „va fi în continuare greu” appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Primăria Craiova a fost dată în judecată, de mai mulți proprietari și ONG-uri, pentru Hotărârea de Consiliu Local referitoare la regulamentul care limitează la doi câini și două pisici numărul de animale de companie dintr-un apartament de bloc The post Olguța Vasilescu, în război cu deținătorii de animale de companie appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Zeci de mii de case și pensiuni din Prahova, fără curent în ajun de Anul Nou # Cotidianul de Hunedoara
Peste 20.000 de consumatori din judeţul Prahova au rămas fără energie electrică din cauza viscolului sever care a provocat avarii în reţeaua electrică. Localităţile afectate includ Câmpina, Sinaia, Azuga, precum şi alte sate din nordul judeţului. Echipajele de intervenţie sunt deja pe teren pentru a remedia problemele. The post Zeci de mii de case și pensiuni din Prahova, fără curent în ajun de Anul Nou appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Frauda „gift card draining” este cea mai nouă escrocherie din România, în această perioadă. Iată ce presupune și cum te poți proteja! The post Cea mai nouă escrocherie din România, înainte de Anul Nou appeared first on Cotidianul RO.
19:10
În primele 11 luni din 2025, deficitul bugetar al României s-a redus la 6,4% din PIB, iar veniturile au crescut cu 13%, susținute de impozite și fonduri europene, în timp ce cheltuielile au urmat un ritm de creștere controlat. The post Consecințele taxelor și impozitelor din 2025. Bugetul își revine appeared first on Cotidianul RO.
18:50
În noiembrie 2025, depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut cu 1,5% față de luna anterioară, fiind susținute de majorările depozitelor în valută și în lei ale gospodăriilor și altor sectoare. The post Românii strâng cureaua la final de an și fac economii appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Autostrada „Moldovei” intră în ultima fază. CNAIR scoate la licitație două tronsoane esențiale # Cotidianul de Hunedoara
CNAIR a lansat licitațiile pentru două tronsoane din Drumul Expres Suceava – Siret, un proiect esențial pentru conectarea Moldovei la rețeaua de drumuri rapide, care va include 43 km de drum și va beneficia de finanțare europeană prin programul SAFE. The post Autostrada „Moldovei” intră în ultima fază. CNAIR scoate la licitație două tronsoane esențiale appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Pacea „de 95%” de la Mar-a-Lago și cum a reușit Putin să „colonizeze mintea” lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea dintre Trump și Zelenski de la Mar-a-Lago s-a încheiat cu declarații optimiste, dar prudente. The post Pacea „de 95%” de la Mar-a-Lago și cum a reușit Putin să „colonizeze mintea” lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Europenii constată singuri un fenomen a cărui expunere de către un guvern ar fi socotită sinucidere politică The post Europenii nu cred că pensiile de stat mai au viitor appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Ministerul Educației oferă clarificări după apariția informațiilor privind eliminarea a 30 000 de posturi didactice în 2025, explicând că reducerea vizează doar posturile cu plata cu ora și nu afectează posturile permanente. The post Ministerul Educației: „Nu au fost desființate 30.000 de posturi” appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale propus de PSD, unul dintre cei patru care au boicotat ședința, și-a luat concediu exact în perioada când se va judeca din nou speța pensiilor speciale ale magistraților. The post Boicotul continuă. Judecătorul Cristian Deliorga și-a luat concediu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
17:30
PNL propune modificarea Legii CCR cu măsuri împotriva blocajelor sancțiuni pentru amânări nejustificate și reguli mai stricte privind conflictele de interese. The post PNL face primele propuneri de modificare a Legii CCR appeared first on Cotidianul RO.
17:10
„Să-i facem pe plac lui Bolojan.” Tăieri de fațadă la ANRE, ASF și ANCOM. Eșecurile Coaliției (I) # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul vă prezintă seria de articole intitulate „Eșecurile Coaliției". O retrospectivă în cinci episoade a celor mai mari rateuri date de Coaliția de guvernare în 2025. După impunerea unor taxe apăsătoare pentru populație și pentru oamenii de afaceri, venise și rândul statului să taie din cheltuieli. Doar că s-a ales praful de intenții și promisiuni. The post „Să-i facem pe plac lui Bolojan.” Tăieri de fațadă la ANRE, ASF și ANCOM. Eșecurile Coaliției (I) appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Dacia Duster și Ford Puma, SUV-uri produse în România, se află în topul vânzărilor din Europa și domină segmentul SUV de mici dimensiuni. The post Cele mai vândute SUV-uri românești în Europa: Duster și Puma appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Deficitul bugetar a ajuns la 6,40% din PIB în primele 11 luni, adică 121,77 miliarde lei, în scădere față de anul trecut. The post Deficitul bugetar scade la 6,4% din PIB în primele 11 luni din 2025 appeared first on Cotidianul RO.
15:50
ANAF anunță că darurile de nuntă nu vor fi impozitate în 2026. Sumele primite la evenimente de familie nu sunt venituri taxabile și nu trebuie declarate. The post Darul primit la nuntă sau botez intră la impozitare? Explicațiile ANAF appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Negocierile continuă, acum la Mar-a-Lago, războiul continuă, iar pacea rămâne o perspectivă îndepărtată pentru Ucraina The post Ucraina, Rusia, UE: de care parte este Trump? appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Continuă sfidarea. Judecătorii propuși de PSD recunosc boicotul și aruncă vina pe șefa Curții # Cotidianul de Hunedoara
Scandalul de la Curtea Constituțională se adâncește. Judecătorii propuși de PSD se apără și arată cu degetul spre Simina Tănăsescu. The post Continuă sfidarea. Judecătorii propuși de PSD recunosc boicotul și aruncă vina pe șefa Curții appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Kremlinul a reacționat pozitiv după întâlnirea de la Mar‑a‑Lago dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov afirmând că negocierile de pace pentru Ucraina sunt „mai aproape ca niciodată. The post Kremlinul a reacționat după întâlnire dintre Trump și Zelenski appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Fosta actriță și militantă pentru drepturile animalelor a murit la vârsta de 91 de ani. The post Brigitte Bardot va fi înmormântată alături de animalele sale appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Târgul de Crăciun din Craiova va rămâne deschis până pe 11 ianuarie 2026 la solicitarea agențiilor de turism. The post Craiova extinde Târgul de Crăciun până pe 11 ianuarie appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Tăierea pensiilor speciale pentru magistrați ar fi un semnal extrem de puternic pentru toți beneficiarii de privilegii: de la Curtea de Conturi până la serviciile secrete. The post CCR – Ce Curte Rușinoasă! Miza e mult mai mare: toate pensiile speciale appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Franța lovește din plin în vitezomani. Șoferii care apasă prea tare pedala de accelerație ar putea fi pedepsiți cu închisoarea. The post Guvernul francez bagă vitezomanii la închisoare appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Danemarca pune capăt livrării scrisorilor în cutiile poștale după peste 400 de ani. PostNord oprește serviciul din decembrie 2025, iar livrarea va fi preluată de o companie privată, Dao. The post Danemarca renunță la livrarea scrisorilor în cutiile poștale appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Bărbatul urmărit de câini a căzut într-un lac și a fost salvat de jandarmi. A primit îngrijiri medicale după ce a intrat în hipotermie. The post VIDEO Urmărit de o haită de câini, un bărbat a căzut într-un lac appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Reforma pensiilor se lovește din nou de zidul CCR. USR cere demiterea judecătorilor care blochează ședințele, iar PNL acuză un sabotaj politic, prin vocea numărului doi în statul român. The post PNL și USR pun tunurile pe CCR. PSD tace mâlc appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Susținător al lui Georgescu amendat pentru instigare la violență după apelul la „asalt” asupra Guvernului. The post Amendă pentru un susținător al lui Georgescu. A instigat la violență appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Încă un personaj gălăgios scos din debaraua cu cadre a USR, altul care vrea cai verzi pe pereți și hipopotami în hățuri. Personajul se numește Ambrozie. Poate fi scris și cu A și cu literă mică. Este tipic pentru stilul personajelor care răsar din USR! Ca orice proletar digital cu pretenții și masterat, își bagă […] The post Darău și Ambrozie, la libertăți și la Economie appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Fost ministru al Justiției solicită reformarea urgentă a Legii CCR pentru a combate abuzurile și a întări statul de drept. The post Fost ministru al Justiției solicită reformarea urgentă a Legii CCR appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Un tânăr de 24 de ani a fost rănit după ce mașina sa a lovit parapeții din Pasajul Unirii. The post Accident în Pasajul Unirii. Șoferul, transportat la spital appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Românii își pierd tot mai mult încrederea în clasa politică, iar scena electorală se restrânge dramatic, arată un sondaj IRES. The post SONDAJ Cine mai prinde Parlamentul. Cum stau AUR și PSD appeared first on Cotidianul RO.
11:50
INTERVIU Fiul disidentului Gheorghe Ursu: Călin Georgescu a fost promovat de Securitatea română – Partea a II-a # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul.ro publică astăzi cea de-a doua parte a interviului pe care l-a acordat publicației noastre Andrei Ursu, fiul disidentului Gheorghe Ursu. The post INTERVIU Fiul disidentului Gheorghe Ursu: Călin Georgescu a fost promovat de Securitatea română – Partea a II-a appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Cinci persoane, inclusiv un copil, rănite după ce un șofer băut s-a răsturnat cu mașina # Cotidianul de Hunedoara
Accident grav în Timiș. Cinci persoane rănite, între care și un copil, după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat într-un canal de colectare The post Cinci persoane, inclusiv un copil, rănite după ce un șofer băut s-a răsturnat cu mașina appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Fundaşul român a revinit alături de colegii lui. The post Radu Drăguşin a revenit pe teren după aproape un an de pauză appeared first on Cotidianul RO.
11:00
INS: 35,2% dintre managerii din comerţul cu amănuntul şi 40,3% din construcţii consideră că preţurile vor creşte, până în februarie The post INS: Managerii anticipează creșteri de prețuri în construcții appeared first on Cotidianul RO.
10:50
ANM anunță trei coduri galbene succesive de vânt și ninsori până marți seară. The post Viscol și vânt puternic în mai multe județe appeared first on Cotidianul RO.
10:10
O zi aglomerată pentru salvatorii montani. Zeci de apeluri şi intervenţii rapide pentru turişti aflaţi în pericol. The post Zeci de turişti salvaţi de echipele Salvamont în ultimele 24 de ore appeared first on Cotidianul RO.
10:00
LIVE Momentul adevărului. Începe ședința CCR pentru pensiile speciale ale magistraților # Cotidianul de Hunedoara
Tentativă eșuată, duminică, de a ajunge la o decizie. Judecătorii CCR propuși de PSD au părăsit ședința. The post LIVE Momentul adevărului. Începe ședința CCR pentru pensiile speciale ale magistraților appeared first on Cotidianul RO.
09:50
A murit Ion Vasile Banu, veteranul de război decorat de președintele Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria" a anunțat, pe Facebook, că a murit Ion Vasile Banu, veteranul de război decorat de președinte. The post A murit Ion Vasile Banu, veteranul de război decorat de președintele Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Cristiano Ronaldo vrea să atingă un nou record. Starul portughez a dat deja 956 de goluri. The post Ținta lui Cristiano Ronaldo la aproape 41 de ani appeared first on Cotidianul RO.
09:40
„Sunteţi binevenit”, i-a transmis Zelenski lui Trump. The post Când ar putea vizita Trump Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să se vadă cu Trump în Statele Unite luni. The post Președintele Iranului: Suntem în război total cu Israel, SUA și Europa appeared first on Cotidianul RO.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Ministrul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă # Cotidianul de Hunedoara
Informarea meteorologică emisă sâmbătă vizează, pentru pentru intervalul 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21.00, intensificări ale vântului, precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, gheţuş, polei şi viscol. The post Ministrul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Zelenski urmează să dicute cu Trump despre problema sensibilă a teritoriilor, în cadrul unor negocieri în vederea opririi războiului dintre Rusia şi Ucraina. The post Zelenski anunţă că urmează să discute online cu aliaţii europeni appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Patru spanioli daţi dispăruţi în Indonezia, în urma unui naufragiu al unui vapor turistic # Cotidianul de Hunedoara
Şapte dintre cele 11 persoane de la bord au fost salvate - doi rurişti spanioli, patru membri ai echipajului şi un ghid turistic. The post Patru spanioli daţi dispăruţi în Indonezia, în urma unui naufragiu al unui vapor turistic appeared first on Cotidianul RO.
18:00
„Mai știi când te-am dus la urși?” The post M-am întors la urșii din copilărie și am înțeles ceva despre noi appeared first on Cotidianul RO.
17:40
El recunoscuse fapta la audieri, în faţa procurorilor, după ce, imediat după faptă, a fugit, fiind prins de către poliţişti pe un câmp. The post Ucigașul din Teleorman a fost arestat preventiv appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Departamentul Justiţiei nu a respectat un termen-limită, la 19 decembrie, în vederea publicării integrale a documentelor, în pofida unei legi care-l obligă să facă acest lucru. The post Trump: Democrații au „colaborat” cu Epstien appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Fostul premier al Republicii Moldova, condamnat la 2 ani de închisoare în Franța # Cotidianul de Hunedoara
Solicitarea mandatului emis pe numele lui Vlad Filat a fost iniţiată la data de 26 decembrie. Instanţa a constatat că Filat ar fi fost implicat într-un mecanism de spălare de bani. The post Fostul premier al Republicii Moldova, condamnat la 2 ani de închisoare în Franța appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.