Beyoncé intră în clubul miliardarilor

17:10

Cotidianul vă prezintă seria de articole intitulate „Eșecurile Coaliției". O retrospectivă în cinci episoade a celor mai mari rateuri date de Coaliția de guvernare în 2025. După impunerea unor taxe apăsătoare pentru populație și pentru oamenii de afaceri, venise și rândul statului să taie din cheltuieli. Doar că s-a ales praful de intenții și promisiuni.