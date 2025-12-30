Român arestat la Paris după ce a atacat pasageri în metrou cu un ciocan
Cotidianul de Hunedoara, 30 decembrie 2025 16:20
• • •
Acum 30 minute
16:20
Acum o oră
15:50
Trenurile Eurostar pe rutele Londra–Paris, Bruxelles și Amsterdam au fost suspendate din cauza unei pene majore în Tunelul Canalului Mânecii, provocând haos în transportul feroviar european. The post Pană majoră la trenurile Eurostar din Europa appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
15:20
Nu există democrație constituțională fără o curte capabilă să spună „Stop!”. The post Instituția care trebuie să spună „Stop!” appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Ancheta a început după plângerea unei mame și a dezvăluit un caz grav de abuz asupra mai multor minore. The post Condamnat la 29 de ani de închisoare pentru violarea a șase minore appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Românii cu venituri mici și pensionarii vor primi un ajutor de 450 de lei în 2026 pentru plata facturilor la curent, sub formă de vouchere lunare. Guvernul a extins această măsură până la finalul anului. The post Ajutor de 450 lei pentru facturile la curent în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
14:50
România este campioană la mai multe capitole în topurile Eurostat. De multe ori e vorba de aspecte negative. Dar există și unul pozitiv. The post România, campioană în topurile Eurostat. La ce excelăm appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Revenirea la sancțiunile ONU a dus la colaps economic și la proteste în Marele Bazar. Iar Israelul urmărește mai mult în relația cu Iranul decât actuala descurajare reciprocă The post Proteste masive în Iran, cu susținerea Mossad-ului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:40
După zile cu viscol şi muncă intensă pe pârtie, Poiana Braşov prinde din nou viaţă. Administratorii promit noi trasee deschise curând, inclusiv pentru schiorii experimentaţi care aşteaptă zăpada perfectă la început de an. The post Poiana Braşov dă startul distracţiei pe zăpadă appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Vladimir Putin le-a transmis de Anul Nou felicitări doar lui Viktor Orban și Robert Fico dintre liderii europeni, în contextul tensiunilor geopolitice legate de conflictul din Ucraina. The post Cine sunt liderii europeni pe care Putin îi felicită de Anul Nou appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Trafic aglomerat pe DN1 între București și Brașov înainte de Revelion, cu coloane de mașini pe mai multe tronsoane. Poliția recomandă rute alternative și intervine pentru dirijarea circulației. The post Haos în trafic între București și Brașov appeared first on Cotidianul RO.
14:00
În Galați, examenul de rezidențiat la Farmacie s-a transformat într-un troc cu bani și aur, spun procurorii anticorupție. The post Trimiși în judecată pentru luare de mită la examenul de rezidențiat appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Kremlinul își va înăspri poziția în negocierile de pace cu Ucraina după un presupus atac cu drone asupra reședinței lui Putin, pe care Ucraina îl respinge ca fiind fals. The post Kremlinul a anunțat că își va înăspri poziția în negocierile de pace appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Visul englezesc s-a spulberat. 40.000 de români pleacă din Marea Britanie anual # Cotidianul de Hunedoara
Daily Mail a publicat un reportaj despre viața românilor în Marea Britanie. Jurnaliștii scriu că, din cei un milion de români care au venit să lucreze ca îngrijitori și constructori, 40.000 pleacă în fiecare an. Problemele sunt criminalitatea, sistemul sanitar în declin și costul ridicat al vieții. The post Visul englezesc s-a spulberat. 40.000 de români pleacă din Marea Britanie anual appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Gafă sau neatenție diplomatică? Premierul Olandei, întâmpinat la Cluj-Napoca doar de șeful aeroportului # Cotidianul de Hunedoara
Imaginile din apropierea avionului cu care a venit Dick Schoof, premierul Olandei, arată că l-a întâmpinat doar șeful Aeroportului Cluj Napoca, David Ciceo. The post Gafă sau neatenție diplomatică? Premierul Olandei, întâmpinat la Cluj-Napoca doar de șeful aeroportului appeared first on Cotidianul RO.
13:10
India accelerează pe scena economică mondială. The post India, a patra cea mai mare economie a lumii appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:40
„România nu are ambiția să devină lider regional din cauza politicienilor, nu a așteptărilor sociale” – Iulia Joja INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
România nu are o viziune cu privire la Ucraina, nu are o viziune cu privire la regiune, nu are ambiția să devină lider regional. Nu o are din cauza decidenților, nu din cauza așteptărilor reduse ale populației - spre deosebire de alte țări din regiune, populația României își dorește ca România să fie un jucător. The post „România nu are ambiția să devină lider regional din cauza politicienilor, nu a așteptărilor sociale” – Iulia Joja INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
12:20
După experiențe în Polonia, Ungaria și România, Bozhidar Chorbadzhiyski revine în Liga 1. The post Bozhidar Chorbadzhiyski, noul fundaș al lui Hermannstadt appeared first on Cotidianul RO.
12:20
ANM anunță că, începând din 5 ianuarie 2026, temperaturile vor fi peste cele normale pentru această perioadă în toată România, conform prognozei pe patru săptămâni. The post Temperaturi peste medie în România din 5 ianuarie appeared first on Cotidianul RO.
12:00
„King Kazu” refuză să se oprească. Legendarul atacant japonez în vârstă de 58 de ani joacă în continuare. The post La 58 de ani, încă joacă fotbal. „King Kazu”, nou transfer appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Zilele libere legale din 2026 aduc 17 sărbători nelucrătoare în România, cu mai multe weekenduri prelungite și mini-vacanțe. The post Românii vor avea 17 zile libere legale în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Cursa nebună a unui șofer din Dolj s-a încheiat în cătușe, după ce a refuzat testarea și a lovit autospeciala Poliției. The post Un șofer băut și drogat a lovit mașina Poliției appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Analiză PwC: „Economia pare că are motoarele gripate”. Soluțiile pentru 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Motoarele economiei românești se turează greu. PwC avertizează că fără investiții, inovație și o schimbare de direcție spre productivitate, țara riscă să piardă ritmul și șansa de a se alinia economiilor europene. The post Analiză PwC: „Economia pare că are motoarele gripate”. Soluțiile pentru 2026 appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Șamanii din Peru fac predicții pentru 2026 și vorbesc despre posibila încheiere a războiului din Ucraina și schimbări importante pe scena politică internațională. The post Șamanii din Peru fac predicții pentru 2026 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
10:40
Program special la supermarketuri de Revelion 2026: orar redus pe 31 decembrie, magazine închise pe 1 ianuarie și reluare treptată a activității. The post Programul magazinelor și supermarketurilor de Revelion 2026 appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Un ONG contestă înființarea comitetului pentru modificarea Legilor Justiției. Legătura cu Călin Georgescu # Cotidianul de Hunedoara
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept este același care a contestat, împreună cu Călin Georgescu, anularea turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024. The post Un ONG contestă înființarea comitetului pentru modificarea Legilor Justiției. Legătura cu Călin Georgescu appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Ultimul turneu al lui Beyoncé i-a adus venituri record. Artista a devenit una dintre cele mai bine plătite muziciene din lume. The post Beyoncé intră în clubul miliardarilor appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Negocierile de p.ace dintre Trump și Zelenski au influențat evoluția burselor The post Negocierile de pace zguduie acțiunile din apărare appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Noi reguli, tehnologii moderne și economii semnificative ar putea transforma modul în care este gestionată sănătatea în România. The post România intră în era sângelui sigur: șase centre moderne de transfuzie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
08:40
Hrăneau porcii cu carne de om. Dezvăluiri șocante despre o crimă din Republica Moldova # Cotidianul de Hunedoara
Poliția a făcut descoperiri cutremurătoare în cazul dispariției unui bărbat de 61 de ani din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. The post Hrăneau porcii cu carne de om. Dezvăluiri șocante despre o crimă din Republica Moldova appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Un val de retrageri a marcat anul 2025. Campioni din sporturi diferite și-au luat rămas-bun de la fani în aplauze și emoție. The post Marii sportivi care s-au retras în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
08:10
BCE va menține ratele dobânzilor stabile, iar acest lucru aduce siguranță pentru românii cu credite în euro sau cei care vor să obțină finanțări. Afla ce se preconizează pentru anul viitor! The post Credite în euro 2026. Dobânzile sunt mai prietenoase decât pentru lei appeared first on Cotidianul RO.
08:00
„Pe mine m-a deranjat extraordinar de tare atitudinea celor patru judecători ai Curţii Constituţionale”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță. The post Miruţă taxează aroganța CCR: „Au întors spatele României la propriu” appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Tensiunile dintre Washington și regimul Maduro rămân ridicate. The post SUA lovesc în traficul de droguri din Venezuela, spune Trump appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Bolojan și premierul Olandei merg la Câmpia Turzii. Ce teme sunt pe agendă # Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan, prim-ministrul României, vizitează astăzi trupele române și olandeze la Baza Aeriană 71 din Câmpia Turzii, alături de premierul olandez, Dick Schoof. Pe agenda discuțiilor se află cooperarea în domeniul apărării și economic, precum și situația de securitate regională. The post Bolojan și premierul Olandei merg la Câmpia Turzii. Ce teme sunt pe agendă appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Cum a umflat PSD beneficiile judecătorilor CCR: superimunitate și cumulare de pensii speciale mărite # Cotidianul de Hunedoara
PSD a fost în epoca Dragnea artizanul cultivării bunăvoinței judecătorilor CCR (de atunci și pentru viitor). Le-a dat superimunitate, la fel cum a avut grijă și de buzunarul lor, prin permiterea cumulării a cât mai multe venituri, inclusiv a mai multor pensii speciale. The post Cum a umflat PSD beneficiile judecătorilor CCR: superimunitate și cumulare de pensii speciale mărite appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:30
: Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, a declarat că anul 2026 va fi în continuare greu, dar speră că până la finalul anului vor fi găsite soluții pentru îmbunătățirea situației economice. The post Noul șef de la Ministerul Economiei: 2026 „va fi în continuare greu” appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Primăria Craiova a fost dată în judecată, de mai mulți proprietari și ONG-uri, pentru Hotărârea de Consiliu Local referitoare la regulamentul care limitează la doi câini și două pisici numărul de animale de companie dintr-un apartament de bloc The post Olguța Vasilescu, în război cu deținătorii de animale de companie appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Zeci de mii de case și pensiuni din Prahova, fără curent în ajun de Anul Nou # Cotidianul de Hunedoara
Peste 20.000 de consumatori din judeţul Prahova au rămas fără energie electrică din cauza viscolului sever care a provocat avarii în reţeaua electrică. Localităţile afectate includ Câmpina, Sinaia, Azuga, precum şi alte sate din nordul judeţului. Echipajele de intervenţie sunt deja pe teren pentru a remedia problemele. The post Zeci de mii de case și pensiuni din Prahova, fără curent în ajun de Anul Nou appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Frauda „gift card draining” este cea mai nouă escrocherie din România, în această perioadă. Iată ce presupune și cum te poți proteja! The post Cea mai nouă escrocherie din România, înainte de Anul Nou appeared first on Cotidianul RO.
19:10
În primele 11 luni din 2025, deficitul bugetar al României s-a redus la 6,4% din PIB, iar veniturile au crescut cu 13%, susținute de impozite și fonduri europene, în timp ce cheltuielile au urmat un ritm de creștere controlat. The post Consecințele taxelor și impozitelor din 2025. Bugetul își revine appeared first on Cotidianul RO.
18:50
În noiembrie 2025, depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut cu 1,5% față de luna anterioară, fiind susținute de majorările depozitelor în valută și în lei ale gospodăriilor și altor sectoare. The post Românii strâng cureaua la final de an și fac economii appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Autostrada „Moldovei” intră în ultima fază. CNAIR scoate la licitație două tronsoane esențiale # Cotidianul de Hunedoara
CNAIR a lansat licitațiile pentru două tronsoane din Drumul Expres Suceava – Siret, un proiect esențial pentru conectarea Moldovei la rețeaua de drumuri rapide, care va include 43 km de drum și va beneficia de finanțare europeană prin programul SAFE. The post Autostrada „Moldovei” intră în ultima fază. CNAIR scoate la licitație două tronsoane esențiale appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Pacea „de 95%” de la Mar-a-Lago și cum a reușit Putin să „colonizeze mintea” lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea dintre Trump și Zelenski de la Mar-a-Lago s-a încheiat cu declarații optimiste, dar prudente. The post Pacea „de 95%” de la Mar-a-Lago și cum a reușit Putin să „colonizeze mintea” lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Europenii constată singuri un fenomen a cărui expunere de către un guvern ar fi socotită sinucidere politică The post Europenii nu cred că pensiile de stat mai au viitor appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Ministerul Educației oferă clarificări după apariția informațiilor privind eliminarea a 30 000 de posturi didactice în 2025, explicând că reducerea vizează doar posturile cu plata cu ora și nu afectează posturile permanente. The post Ministerul Educației: „Nu au fost desființate 30.000 de posturi” appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale propus de PSD, unul dintre cei patru care au boicotat ședința, și-a luat concediu exact în perioada când se va judeca din nou speța pensiilor speciale ale magistraților. The post Boicotul continuă. Judecătorul Cristian Deliorga și-a luat concediu appeared first on Cotidianul RO.
17:30
PNL propune modificarea Legii CCR cu măsuri împotriva blocajelor sancțiuni pentru amânări nejustificate și reguli mai stricte privind conflictele de interese. The post PNL face primele propuneri de modificare a Legii CCR appeared first on Cotidianul RO.
17:10
„Să-i facem pe plac lui Bolojan.” Tăieri de fațadă la ANRE, ASF și ANCOM. Eșecurile Coaliției (I) # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul vă prezintă seria de articole intitulate „Eșecurile Coaliției". O retrospectivă în cinci episoade a celor mai mari rateuri date de Coaliția de guvernare în 2025. După impunerea unor taxe apăsătoare pentru populație și pentru oamenii de afaceri, venise și rândul statului să taie din cheltuieli. Doar că s-a ales praful de intenții și promisiuni. The post „Să-i facem pe plac lui Bolojan.” Tăieri de fațadă la ANRE, ASF și ANCOM. Eșecurile Coaliției (I) appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Dacia Duster și Ford Puma, SUV-uri produse în România, se află în topul vânzărilor din Europa și domină segmentul SUV de mici dimensiuni. The post Cele mai vândute SUV-uri românești în Europa: Duster și Puma appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
16:20
Deficitul bugetar a ajuns la 6,40% din PIB în primele 11 luni, adică 121,77 miliarde lei, în scădere față de anul trecut. The post Deficitul bugetar scade la 6,4% din PIB în primele 11 luni din 2025 appeared first on Cotidianul RO.
