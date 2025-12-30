Preşedintele israelian Isaac Herzog îl contrazice pe Trump şi dezminte că au discutat despre graţierea lui Netanyahu. ”Este un premier pe timp de război. este un erou. Cum să nu fie graţiat?”

00:00

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că exerciţiile comune realizate de militarii români împreună cu cei dislocaţi din alte state pe teritoriul României arată nu doar că există capacitate de apărare în România, ci şi că aceasta depăşeşte ideea de capabilităţi militare aflate în depozite. ”Pregătirea nu presupune doar să ai în depozite diverse capacităţi de apărare, presupune şi o capacitate fantastică de interacţiune umană: să te înţelegi cu oamenii, să le cunoşti modul de acţiune, să-ţi demonstrezi că există capacitate de interconectare între Armata Română şi militarii altor naţionalităţi”, explică ministrul.