Preşedintele israelian Isaac Herzog îl contrazice pe Trump şi dezminte că au discutat despre graţierea lui Netanyahu. ”Este un premier pe timp de război. este un erou. Cum să nu fie graţiat?”
News.ro, 30 decembrie 2025 01:50
Preşedintele israelian Isaac Herzog dezminte luni o afirmaţie a omologului său american Donald Trump, potrivit căreia au discutat despre cererea şefului statului american de graţiere a premierului israelian Benjamin Netanyahu, judecat cu privire la corupţie, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum o oră
02:00
Preşedintele israelian Isaac Herzog îl contrazice pe Trump şi dezminte că au discutat despre graţierea lui Netanyahu. ”Este un premier pe timp de război. Este un erou. Cum să nu fie graţiat?”. ”Am vorbit cu preşedintele (Herzog) şi mi-a spus că graţierea # News.ro
Preşedintele israelian Isaac Herzog dezminte luni o afirmaţie a omologului său american Donald Trump, potrivit căreia au discutat despre cererea şefului statului american de graţiere a premierului israelian Benjamin Netanyahu, judecat cu privire la corupţie, relatează AFP.
Acum 2 ore
01:50
Preşedintele israelian Isaac Herzog îl contrazice pe Trump şi dezminte că au discutat despre graţierea lui Netanyahu. ”Este un premier pe timp de război. este un erou. Cum să nu fie graţiat?” # News.ro
Preşedintele israelian Isaac Herzog dezminte luni o afirmaţie a omologului său american Donald Trump, potrivit căreia au discutat despre cererea şefului statului american de graţiere a premierului israelian Benjamin Netanyahu, judecat cu privire la corupţie, relatează AFP.
01:10
Trump anunţă că SUA au lovit un chei cu legături cu traficul de droguri în Venezuela, un posibil prim atac terestru de la începutul campaniei militare americane împotriva traficului de droguri în America Latină. El refuză să spună dacă a fost o operaţiune # News.ro
Donald Trump a confirmat luni că Statele Unite au distrus un chei folosit de vapoare pe care care le acuză că participă la un trafic de droguri în Venezuela - un posibil prim atac terestru de la începutul campaniei militare americane împotriva traficului de droguri în America Latină, relatează AFP.
Acum 4 ore
00:50
Beyoncé a devenit în mod oficial miliardară, după un an deosebit de profitabil, şi a intrat în grupul foarte restrâns al cântăreţilor care au trecut acest prag, anunţă luni revista Forbes, relatează AFP.
00:20
Tulcea: Bărbat, găsit mort într-o locuinţă care a luat foc/ Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită # News.ro
Un bărbat de aproximativ 61 de ani a fost găsit mort, luni seara, într-o locuinţă din judeţul Tulcea care a luat foc. Victima a fost găsită cu arsuri incompatibile cu viaţa.
00:10
Trump vorbeşte cu Netanyahu, la Mar-a-Lago, despre armistiţiul din Fâşia Gaza şi avertizează Iranul # News.ro
Preşedintele american Donald Trump, hotărât să înainteze către a doua fază a planului său de încetarea focului în Fâşia Gaza, l-a primit din nou,, luni, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, aliatul său apropiat, de această dată în Florida, relatează AFP.
00:10
Un tânăr a murit după ce a căzut de la etajul unui bloc din Constanţa/ Poliţiştii au deschis o anchetă # News.ro
Un tânăr de 20 de ani a murit, luni seara, după ce a căzut de la etajul unui bloc din municipiul Constanţa. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.
00:00
Vaslui: Un tânăr de 26 de ani şi-a dat foc, chiar de ziua lui. El este în stare gravă, având arsuri pe 30% din corp # News.ro
Un tânăr în vârstă de 26 de ani dintr-o localitate din Vaslui a turnat benzină pe el şi şi-a dat foc, chiar de ziua lui. Gestul a avut loc pe fondul consumului de alcool, iar părinţii bărbatului, care l-au văzut pe geam, au pus un furtun cu apă pe el şi au chemat ambulanţa. Tânărul este în stare gravă, cu arsuri pe aproape o treime din corp.
00:00
Ministrul Apărării, despre exerciţiile comune ale militarilor români cu cei din alte ţări: Este o sinergie foarte bună. Trebuie să fii pregătit şi pregătirea asta nu presupune doar să ai capacităţi de apărare, ci şi o capacitate de interacţiune umană # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că exerciţiile comune realizate de militarii români împreună cu cei dislocaţi din alte state pe teritoriul României arată nu doar că există capacitate de apărare în România, ci şi că aceasta depăşeşte ideea de capabilităţi militare aflate în depozite. ”Pregătirea nu presupune doar să ai în depozite diverse capacităţi de apărare, presupune şi o capacitate fantastică de interacţiune umană: să te înţelegi cu oamenii, să le cunoşti modul de acţiune, să-ţi demonstrezi că există capacitate de interconectare între Armata Română şi militarii altor naţionalităţi”, explică ministrul.
29 decembrie 2025
23:50
Echipa italiană AS Roma a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, în etapa ultimul meci al etapei a 17-a din Serie A.
23:30
Box: Preparatorul fizic şi antrenorul personal al lui Anthony Joshua au murit în accidentul rutier în Nigeria # News.ro
Pugilistul Anthony Joshua a pierdut doi prieteni apropiaţi în accidentul de maşină în care a fost uşor rănit luni, în Nigeria.
23:30
Radu Miruţă, despre pensiile militarilor: Nu e nimeni mai special decât altul/ Vreau să elimin nedreptăţile din interiorul sistemului, unde doi oameni au pensii semnificativ diferite pentru că s-au pensionat în ani diferiţi # News.ro
Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, afirmă, referindu-se la pensiile militarilor, că ”nu e nimeni mai special decât altul”, amintind că există deja o lege care creşte, progresiv, vârsta de pensionare în sistem. El anunţă că şi-a propus să elimine nedreptăţile din interiorul sistemului, unde doi oameni care au avut funcţii şi activitate similare primesc pensii semnificativ diferite doar pentru că s-au pensionat în ani diferiţi.
23:20
Fotbal: Antrenorul lui Flamengo, Filipe Luis, şi-a prelungit contractul cu campioana Braziliei # News.ro
Filipe Luis, antrenorul echipei Flamengo Rio de Janeiro, şi-a prelungit luni contractul cu gruparea braziliană alături de care a câştigat patru trofee în acest an.
23:20
Radu Miruţă: M-a deranjat extraordinar de tare atitudinea celor patru judecători ai Curţii Constituţionale care nu că au spus că e constituţională sau că nu e constituţională decizia Guvernului, ci au întors spatele României la propriu # News.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, consideră că cei patru judecători ai Curţii Constituţionale care nu au asigurat cvorumul pentru dezbaterea şi decizia privind pensiile magistraţilor ”au întors spatele României, la propriu” şi că aceştia ”diluează prestanţa Curţii Constituţionale”.
23:20
Ministrul Apărării: Am cerut pentru anul viitor o creştere a bugetului Ministerului Apărării de la 2,3% din PIB cât a fost în 2025, la 2,7% din PIB pentru anul 2026 # News.ro
Radu Miruţă, noul ministru al Apărării Naţionale, anunţă că a solicitat, pentru anul viitor, o majorare a bugetului ministerului faţă de acest an, având în vedere situaţia privind securitatea în regiune. El dă asigurări că salariile militarilor nu vor scădea.
23:00
Echipa naţională a Marocului a învins luni seara, la Rabat, scor 3-0, echipa naţională a Zambiei şi a terminat pe primul loc grupa A de la turneul final al Cupei Africii pe Naţiuni.
23:00
Teatrul din Mariupol, redeschis de către ocupaţia rusă din Doneţk în estul Ucrainei controlat de Moscova. Sankt Petersburgul a contribuit la reconstrucţie cu muncitori şi arhitecţi # News.ro
Teatrul Central din Mariupol - devastat de bombardamente în 2022 şi lăsat în ruină - a fost redeschis în weekend, în estul Ucrainei controlat de Rusia, a anunţat ocupaţia rusă, relatează AFP.
Acum 6 ore
22:50
Tudorel Toader: Studiul de impact ţine de oportunitatea adoptării unei reglementări, unei legi. Or, oportunitatea adoptării legii este de competenţă exclusivă a decidentului # News.ro
Profesorul Tudorel Toader, fost judecător al Curţi Constituţionale, afirmă că instanţa de contencios constituţional nu evaluează oportunitatea unui act normativ, ci stabileşte dacă acesta este sau nu în acord cu prevederile legii fundamentale. ”Studiul de impact ţine de oportunitatea adoptării unei reglementări, unei legi. Or, oportunitatea adoptării legii este de competenţă exclusivă a decidentului”, spune Toader.
22:40
Un tip extrem de rar de diabet, care apare în primele luni de viaţă, a fost identificat de oamenii de ştiinţă după ce aceştia au descoperit o genă esenţială pentru funcţionarea celulelor care produc insulină. Descoperirea ajută la înţelegerea cauzelor genetice ale diabetului neonatal şi oferă indicii importante despre procesele timpurii implicate în producerea insulinei.
22:30
După o lună în care a făcut pauză de antrenamente, fundaşul central al Barcelonei, Ronald Araujo, s-a întors la pregătirile catalanilor începând de luni. Uruguayanul, care nu a mai jucat din 25 noiembrie, a simţit nevoia să se reîncarce psihic după o cădere nervoasă.
22:00
Tudorel Toader: Îndrăznesc să cred că instanţa de contencios constituţional va respinge obiecţiile de neconstituţionalitate, dar nu pentru că legea este constituţională. S-a creat o presiune # News.ro
Fostul judecător al Curţii Constituţionale Tudorel Toader este de părere că decizia CCR cu privire la legea privind pensiile magistraţilor este una previzibilă şi că acest act normativ va fi declarat constituţional. ”Îndrăznesc să cred că instanţa de contencios constituţional va respinge obiecţiile de neconstituţionalitate, dar nu pentru că legea este constituţională”, spune Tudorel Toader, constatând că ”s-a creat o presiune” cu privire la subiectul pensiilor magistraţilor, care a fost, în opinia sa, folosit ca temă de campanie electorală.
21:50
Screeningul personalizat pentru cancerul de sân ar putea îmbunătăţi depistarea bolii şi reduce investigaţiile inutile. Un studiu de amploare din Statele Unite sugerează că evaluarea riscului personal poate schimba screeningul pentru cancerul de sân.
21:30
Echipa Dinamo Bucureşti se va reuni pe 2 ianuarie, urmând să plece apoi într-un cantonament de nouă zile în Antalya.
21:30
Trump se declară ”foarte furios” împotriva unui presupus atac al Ucrainei la reşedinţa lui Putin care ”nu-i place”, după ce a spus că ”nu ştie” dacă declaraţii ruse în acest sens sunt adevărate. # News.ro
Preşedintele american Donald Trump se declară luni ”foarte furios” din cauza unui presupus atac al Ucrainei vizând reşedinţa preşedintelui rus Vladimir Putin, despre care a spus că ”nu-i place”, relatează AFP.
21:10
Hamasul reafirmă că ”nu va renunţa” la arme înaintea unei întâlniri Trump-Netanyahu la Mar-a-Lago. Brigăzile Ezzedin al-Qassam confirmă moartea purtătorului său de cuvânt Abu Obeida, anunţată de israel în august. Un nou Abu Obeida anunţă uciderea altor pa # News.ro
Aripa armată a mişcării palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, reafirmă luni că gruparea islamistă ”nu va renunţa” la armament, înaintea unei întâlniri Trump-Netanyahu în Statele Unite consacrată viitorului Fâşiei Gaza, relatează AFP.
Acum 8 ore
20:40
Box: Jake Paul şi-a exprimat sprijinul pentru Anthony Joshua, implicat într-un accident rutier în Nigeria # News.ro
În urma tragicului accident rutier în care a fost implicat ultimul său adversar, Anthony Joshua, Jake Paul şi-a exprimat sprijinul faţă de pugilistul britanic.
20:20
Cupa Africii pe Naţiuni: Zimbabwe, echipa antrenată de Marian Marinică, a pierdut cu 2-3 în faţa Africii de Sud # News.ro
Echipa naţională din Zimbabwe, condusă de tehnicianul român Marian Marinică, a pierdut luni, la Marrakech, scor 2-3, în faţa selecţionatei Africii de Sud, ratând calificarea în faza a doua a Cupei Africii pe Naţiuni.
20:00
Premierul Ilie Bolojan vizitează marţi, împreună cu prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, trupele române şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan va vizita marţi, începând cu ora 11:30, împreună cu Prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, trupele române şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii.
20:00
Un regiment de elită de paraşutişti din Germania, anchetat cu privire la violenţe, comportamente sexuale nepotrivite, consum de droguri sau afişarea unor simboluri ale extremei drepte. Zeci de paraşutişti, acuzaţi de antisemitism şi ritualuri violente, 20 # News.ro
Guvernul german condamnă luni comportamente ”inacceptabile” în cadrul unui regiment de paraşutişti de elită, în care militari sunt anchetaţi cu privire la violenţe, comportamente sexiste, consum de droguri sau afişarea unor simboluri ale extremei drepte, relatează AFP.
19:50
Funeraliile lui Brigitte Bardot urmează să aibă loc la 7 ianuarie, la Saint-Tropez, urmate de o „înhumare privată şi confidenţială”, anunţă Fundaţia „Brigitte Bardot” # News.ro
Funeraliile lui Brigitte Bardot, care a murit duminică, urmează să aibă loc miercuri, la 7 ianuarie, la Biserica Notre-Dame de l’Assomption de la Saint-Tropez, o ceremonie care va fi urmată de o „înhumare privată şi confidenţială”, a declarat luni Fundaţia „Brigitte Bardot” pentru AFP.
19:50
George Clooney, soţia sa Amal Alamuddin şi cei doi copii ai lor sunt cetăţeni francezi. Aceasta a fost oficializată printr-un decret din 26 decembrie, publicat în Jurnalul Oficial din 27 decembrie, scrie Le Figaro.
19:50
Formaţia FC Botoşani se va reuni la 5 ianuarie 2026, la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia.
19:50
Cătălin Predoiu: Peste 30.000 de angajaţi ai MAI au fost zilnic la datorie, în minivacanţa de Crăciun / Structurile de ordine publică au gestionat 2.700 de intervenţii pe zi, iar echipajele pentru situaţii de urgenţă, peste 1.600 de misiuni, zilnic # News.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă că peste 30.000 de angajaţi ai MAI au fost zilnic la datorie, în minivacanţa de Crăciun. El arată că structurile de ordine publică au gestionat, în medie, aproximativ 2.700 de intervenţii pe zi, iar echipajele pentru situaţii de urgenţă au desfăşurat peste 1.600 de misiuni zilnic – cele mai multe pentru salvarea de vieţi, acordarea primului ajutor şi stingerea incendiilor.
19:30
Apele Române" prezintă stadiul remedierii incidentelor informatice: Accesul la aplicaţia economică, precum şi la aplicaţia de dispecerat este reluat gradual şi etapizat, la nivelul fiecărei Administraţii Bazinale de Apă # News.ro
Apele Române" prezintă luni stadiul remedierii incidentelor informatice, arătând că accesul la aplicaţia economică, precum şi la aplicaţia de dispecerat este reluat gradual şi etapizat, la nivelul fiecărei Administraţii Bazinale de Apă. Investigaţia privind atacul cibernetic din data de 20 decembrie este în continuare în desfăşurare.
19:30
Televiziunea Română va difuza, în exclusivitate, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena. Telespectatorii se pot bucura de muzica dinastiei Strauss şi a contemporanilor acesteia în direct la TVR1, pe 1 ianuarie, de la ora 12.15. Concertul va fi redifuzat în aceeaşi seară la TVR Cultural, de la ora 19.00 şi în 4 ianuarie, de la ora 9.30, la TVR 1.
19:30
Funeraliile lui Brigitte Bardot urmează să aibă loc la 7 ianuarie, la Saint-Tropez, urmate de o ”înhumare privată şi confidenţială”, anunţă Fundaţia Brigitte Bardot, # News.ro
Funeraliile lui Brigitte Bardot, care a murit duminică, urmează să aibă loc miercuri, la 7 ianuarie, la Biserica Notre-Dame de l’Assomption de la Saint-Tropez, o ceremonie care va fi urmată de o ”înhumare privată şi confidenţială”, declară luni Fundaţia Brigitte Bardot AFP.
19:20
UPDATE - Bistriţa-Năsăud: Mai multe trenuri de călători, întârziate din cauza unui accident feroviar/ O femeie a murit după ce a fost lovită de un tren # News.ro
Două trenuri de persoane care circulă pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi au înregistrat întârzieri, luni seară, în urma unui accident feroviar produs în zona Lunca Ilvei-Ilva Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud, unde o femeie a fost lovită de tren, pierzându-şi viaţa.
19:20
Captură record de materiale pirotehnice, făcută de poliţiştii argeşeni în urma unor percheziţii în Bucureşti, Dâmboviţa şi Argeş # News.ro
Poliţiştii argeşeni au descoperit şi au confiscat, luni, peste 16,5 tone de materiale pirotehnice interzise la comercializare. Captura a fost făcută în urma unor percheziţii care au avut loc în judeţele Argeş, Dâmboviţa şi în municipiul Bucureşti, unde o firmă depozitase marfa pentru a o vinde ilegal. Administratorul soietăţii a fost reţinut.
19:20
FC Petrolul Ploieşti şi Iustin Răducan (20 ani) au ajuns, luni, la un acord privind încetarea raporturilor contractuale. Iustin Răducan este fiul fostului fotbalist Narcis Răducan.
19:20
Trump a avut o discuţie ”pozitivă” la telefon cu Putin, la o zi după întâlnirea de la Mar-a-Lago cu Zelenski, anunţă Casa Albă # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a avut o discuţie la telefon ”pozitivă” cu omologul său rus Vladimir Putin luni despre Războiul din Ucraina, la o zi după o întâlnire cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago, în Florida, anunţă o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, relatează AFP.
19:00
Handbal feminin: CSM Bucureşti, victorie cu HC Zalău în ultimul meci din 2025; Bojana Popovic, doar în tribună # News.ro
Campioana CSM Bucureşti încheie anul cu o victorie, obţinută luni, pe teren propriu, scor 39-20 (17-10), cu HC Zalău, în cadrul etapei a X-a a Ligii Naţionale. Debutul Bojanei Popovic pe banca CSM Bucureşti s-a amânat, noua antrenoare privind meciul din tribune, pentru că nu a primit încă viza de muncă în România.
Acum 12 ore
18:50
Filmul „Te-aş lovi, dar n-am picioare”, selectat în Berlinale 2025, va fi proiectat în cinematografe din 9 ianuarie/ VIDEO # News.ro
Unul dintre cele mai aşteptate filme din selecţia Festivalului Internaţional de Film de la Berlin - „Te-aş lovi, dar n-am picioare”/ „If I Had Legs I’d Kick You” cu Rose Byrne în rolul principal, prestaţie pentru care a fost recompensată cu Ursul de Argint pentru Cea mai bună actriţă în rol principal la Berlinale 2025, va putea fi văzut în cinematografe din 9 ianuarie.
18:50
Bistriţa-Năsăud: Mai multe trenuri de călători, întârziate din cauza unui accident feroviar/ O femeie a murit după ce a fost lovită de un tren # News.ro
Două trenuri de persoane care circulă pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi înregistrează întârzieri, luni seară, în urma unui accident feroviar produs în zona Lunca Ilvei-Ilva Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud, unde o femeie a fost lovită de tren, pierzându-şi viaţa.
18:40
UPDATE-Ucraina a atacat reşedinţa lui Putin din Novgorod cu 91 de drone, acuză Lavrov. Zelenski respinge ”minciuni” care pregătesc terenul unei ofensive ruseşti împotriva unor clădiri guvernamentale la Kiev # News.ro
Rusia acuză luni Ucraina de lansarea, în noaptea de duminică spre luni, a 91 de drone împotriva reşedinţei preşedintelui rus Vladimir Putin în regiunea Novgorod, situată în vestul Rusiei, şi ameninţă că Moscova îşi va revizui poziţia în negocieri cu privire la soluţionarea conflictului din Ucraina, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunţă o ”minciună”, relatează AFP.
18:40
O nouă companie aeriană israeliană, TUS IL, recrutează piloţi, operaţiunile comerciale urmând să înceapă în 2026 # News.ro
O nouă companie aeriană israeliană aflată în curs de înfiinţare, TUS IL, a început să recruteze piloţi. Se estimează că va începe operaţiunile comerciale la sfârşitul primului trimestru al anului 2026, scrie The Jerulasem Post.
18:40
Peste 20.000 de consumatori din zona de nord a judeţului Prahova, fără energie electrică, din cauza viscolului # News.ro
Peste 20.000 de gospodării din localităţi situate în zona de nord a judeţului Prahova nu au energie electrică, luni seară, din cauza viscolului care a provocat avarii la reţeaua de alimentare. Printre localităţile afectate se numără municipiul Câmpina, al doilea oraş, ca mărime, din judeţul Prahova, dar şi staţiunile Sinaia şi Azuga, unde cabane au rămas fără curent electric.
18:30
Rusia acuză luni Ucraina de lansarea, în noaptea de duminică spre luni, a 91 de drone împotriva reşedinţei preşedintelui rus Vladimir Putin în regiunea Novgorod şi ameninţă că Moscova îşi va revizui poziţia în negocieri cu privire la soluţionarea conflictului din Ucraina, relatează AFP.
18:30
Brazilianul Marquinhos, căpitanul echipei PSG, a început demersurile pentru a obţine cetăţenia franceză # News.ro
Căpitanul echipei Paris Saint-Germain, brazilianul Marquinhos, a mărturisit că a început demersurile pentru a obţine cetăţenia franceză. El îşi imaginează chiar că va rămâne la Paris după ce îşi va încheia cariera.
18:20
Cel puţin 25 de răniţi în Peru, într-un cutremur de magnitudinea 6,0, în weekend, în largul oraşului portuar Chimbote, situat la nord de Lima # News.ro
Cel puţin 25 de persoane au fost rănite în Peru într-un cutremur de magnitudinea 6.0, care a avut loc în weekend în regiunea Ancash, la nord de Lima, anunţă autorităţile, relatează AFP.
18:10
Iranul lansează trei sateliţi de fabricaţie iraniană de imagerie şi supraveghere de mediu, unul dotat cu inteligenţă artificială, cu o rachetă de tip Soiuz, de la Centrul Spaţial Vostocini, în Rusia # News.ro
Iranul a lansat trei sateliţi de observaţie, de fabricaţie iraniană, din Rusia - inclusiv unul dotat cu inteligenţă artificială (AI) -, anunţă televiziunea de stat, o nouă etapă în programul spaţial iranian, în pofida sancţiunilor impuse Teheranului de către Occident, relatează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.