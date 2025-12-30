Informații din trafic
Rador, 30 decembrie 2025 08:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 decembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Trafic lejer, fără incidente, în această dimineaţă pe şoselele ţării. Poliţiştii rutieri se aşteaptă însă, de astăzi, la aglomeraţii pe drumurile care merg către destinaţiile turistice de petrecere a nopţii dintre ani, motiv pentru care au o serie de recomandări specifice. Ramona Tudor, Centrul Infotrafic […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum o oră
08:20
China a lansat exerciții cu muniție reală în jurul Taiwanului, în cele mai ample manevre militare de până acum # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 decembrie) – China a lansat marți zece ore de exerciții cu muniție reală în jurul Taiwanului, a doua zi a celor mai ample jocuri de război desfășurate vreodată de Beijing în jurul insulei, menite să îi taie rapid legăturile cu sprijinul extern în eventualitatea unui conflict. Comandamentul Teatrului de Est a […]
08:20
Serghei Lavrov a sugerat că Moscova nu intenționează să cedeze teritoriile ucrainene pe care le ocupă # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 decembrie) – Ministrul rus de externe a sugerat că Moscova nu are nicio intenție să facă compromisuri privind teritoriile ucrainene pe care le ocupă deja. Vorbind pentru o agenție de presă rusă, Serghei Lavrov a spus că aliații occidentali ai Kievului trebuie să accepte „noile realități”. Declarațiile vin după ce Rusia […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 decembrie) – Legea privind reforma pensiilor magistraţilor nu va intra în vigoare la 1 ianuarie, aşa cum era prevăzut, după ce Curtea Constituţională a amânat pentru 16 ianuarie o decizie în acest sens. Este a treia amânare după ce nici ieri nu s-a întrunit cvorumul necesar pentru deliberare. Patru judecători, propuşi […]
08:20
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 10:00 – Şedinţa Biroului permanent al Senatului * Ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare * Activităţi în circumscripţiile electorale – Camera Deputaților * Activităţi ale deputaţilor în circumscripţiile electorale – Guvern * Câmpia Turzii/ București: Programul premierului Ilie Bolojan: ora 11:30 – Va vizita, împreună cu […]
08:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 decembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Trafic lejer, fără incidente, în această dimineaţă pe şoselele ţării. Poliţiştii rutieri se aşteaptă însă, de astăzi, la aglomeraţii pe drumurile care merg către destinaţiile turistice de petrecere a nopţii dintre ani, motiv pentru care au o serie de recomandări specifice. Ramona Tudor, Centrul Infotrafic […]
08:10
Vizita prim-ministrului României, Ilie Bolojan, împreună cu prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 decembrie) – Premierul Ilie Bolojan va vizita astăzi împreună cu omologul său din Regatul Ţărilor de Jos, Dick Scoof, trupele românești și olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii. Cei doi oficiali vor avea și o întrevedere, iar cu această ocazie vor discuta despre stadiul […]
Acum 2 ore
08:00
Curtea Constituțională este așteptată din nou pe 16 ianuarie să ia o decizie privind reforma pensiilor magistraților # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Curtea Constituțională este așteptată din nou pe 16 ianuarie să ia o decizie privind reforma pensiilor magistraților, după ce nici ieri nu s-a întrunit cvorumul necesar pentru deliberare. Patru judecători propuși de PSD nu s-au prezentat, după ce în urmă cu două […]
08:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 decembrie) – România a încheiat primele 11 luni ale anului cu un deficit bugetar de 6,4% din Produsul Intern Brut, în scădere față de aceeași perioadă din 2024, când era 7,15%. Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că reducerea deficitului înseamnă că statul cheltuie mai responsabil, se împrumută mai puțin și are […]
Acum 6 ore
03:10
România folosește avioanele militare pentru a se apăra de dronele rusești. Pe termen scurt nu are alte soluții, deși se vorbește despre niște planuri în acest context. O analiză de Sabina Fati. De mai multe ori, Bucureștiul a ordonat ridicarea avioanelor de luptă împotriva dronelor kamikaze de tip Shahed. Aceste drone costă între 20.000 – […]
Acum 12 ore
00:20
Deloc surprinzător, presa internațională urmărește nu doar situația din zonele de conflict de pe glob, ci semnalează totodată posibila apariție a altor asemenea zone. În acest context, relațiile deja încordate dintre China și Taiwan, mica insulă separatistă, par să se agraveze. Un ziar din Hong Kong, South China Morning Post, anunță că, „luni, armata chineză […]
00:10
Papa Leon al XIV-lea a fost ales Personalitatea Anului 2025 de către Institutul Enciclopedic Italian Treccani, pentru că și-a bazat pontificatul pe valorile fundamentale ale experienței creștine, precum sobrietatea, moderația și ascultarea, expresia ideală a „unei biserici sărace pentru săraci”. „Cumpătat în prezență și cuvinte”, așa cum amintește Cartea Anului Treccani 2025, Leon al XIV-lea […]
29 decembrie 2025
22:30
Aproape 30 de persoane au fost salvate recent de pe munte, iar șase dintre acestea au ajuns la spital, după ce au ignorat recomandările salvamontiștilor de a nu se aventura pe trasee în această perioadă cu vreme rea. Și la această oră, la peste 1.700 de metri înălțime sunt rafale care depășesc 100 de kilometri […]
22:00
Președintele american Donald Trump a declarat luni că Statele Unite au „lovit” o zonă de docuri din Venezuela unde, susține acesta, erau încărcate droguri pe ambarcațiuni. Președintele Trump a făcut comentariile în timp ce îl întâmpina pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la reședința sa Mar‑a‑Lago din Florida. „A avut loc o explozie majoră în zona […]
21:40
Donald Trump, despre presupusul atac al Ucrainei asupra lui Vladimir Putin: „Am fost foarte supărat” # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat luni că președintele rus Vladimir Putin i‑a spus că Ucraina ar fi încercat să atace reședința sa din nordul Rusiei, acuzație pe care Kievul a respins‑o. „Nu îmi place. Nu e bine”, le‑a spus președintele Trump reporterilor, întrebat dacă îl îngrijorează că acuzația ar putea afecta eforturile sale de […]
21:30
AIEA a transmis că reparațiile la liniile electrice din apropierea centralei Zaporijjia au fost finalizate # Rador
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a transmis, citându‑l pe directorul general Rafael Grossi, că reparațiile la liniile electrice din apropierea centralei nucleare Zaporijjia din Ucraina au fost finalizate cu succes luni. O echipă a AIEA monitoriza lucrările în zona centralei după începerea unui armistițiu local intermediat de agenție, iar operațiunea era inițial estimată să […]
21:00
Kievul va răspunde pentru crimele sale, a declarat Maria Zaharova comentând atacul asupra reședinței preşedintelui Putin # Rador
Volodimir Zelenski minte, iar regimul de la Kiev va răspunde pentru crimele sale, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în legătură cu atacul asupra reședinței președintelui rus, Vladimir Putin. Maria Zaharova, într-o postare pe canalul său Telegram, a atras atenția asupra informaţiilor din mass-media, conform cărora „Zelenski a numit […]
20:30
Guvernul Republicii Moldova a actualizat Programul Național de Aderare la UE pentru 2025-2029 # Rador
Executivul a aprobat actualizarea Programului Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Astfel, documentul va fi suplinit cu progresele realizate în decursul acestui an, rezultatele screeningului bilateral și recomandările UE. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului, transmite IPN. Potrivit vicepremierului pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, […]
20:30
Cine mai folosește numerar? Clasamentul țărilor în care se fac multe plăți cash, ce loc ocupă România și Republica Moldova # Rador
Țările cele mai sărace se bazează mai mult pe numerar: Myanmar (98%), Etiopia (95%) și Gambia (95%) se află în fruntea listei, reflectând infrastructura bancară limitată, scrie Visual Capitalist. Țările bogate sunt aproape fără numerar: Suedia (14%), Norvegia (10%) și Coreea de Sud (10%) arată cum infrastructura de plăți digitale corelează cu dezvoltarea economică, scrie […]
Acum 24 ore
18:50
Vladimir Putin i-a spus lui Donald Trump că poziția Rusiei se va schimba după atacul ucrainean cu drone împotriva reşedinţei sale # Rador
Președintele rus Vladimir Putin i-a spus luni omologului său american, Donald Trump că Rusia își va revizui poziția în negocierile de pace după ceea ce administraţia de la Moscova a descris ca pe un atac ucrainean cu drone împotriva unei reședințe prezidențiale ruseşti, a declarat un oficial de la Kremlin. Ucraina a respins declarațiile Rusiei […]
17:30
Vladimir Putin a cerut armatei ruse să accelereze campania de ocupare a unei regiuni din sudul Ucrainei # Rador
Președintele Vladimir Putin a cerut luni armatei sale să accelereze campania de preluare a controlului deplin asupra regiunii Zaporijjia din sudul Ucrainei, după ce un comandant rus a declarat că forțele ruseşti se află la 15 kilometri de cel mai mare oraș al acesteia. Vladimir Putin a făcut acest apel la o zi după ce […]
17:30
Serghei Lavrov a acuzat forţele ucrainene că au încercat să atace o reşedinţă a preşedintelui Putin # Rador
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că ucrainenii au încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod și, prin urmare, poziția Rusiei în negocieri se va schimba, a relatat agenţia Interfax./opopescu/ctuluc REUTERS – 29 decembrie
17:00
Hamas a confirmat luni că purtătorul de cuvânt al aripii sale armate, Abu Ubaida, și fostul său lider din Gaza, Mohammed Sinwar, au fost uciși în timpul războiului din Gaza de la începutul anului acestuia. Armata israeliană anunţa în luna mai că l-a ucis pe Sinwar, fratele mai mic al fostului lider Hamas Yahya Sinwar. […]
17:00
Brigitte Bardot, legendă a cinematografiei franceze, care a murit duminică la vârsta de 91 de ani, va fi înmormântată într-un cimitir de pe malul mării în stațiunea Saint-Tropez de pe Riviera Franceză, a declarat luni un purtător de cuvânt al autorităților locale, fără a preciza o dată. Actrița, care a devenit un simbol al Franței […]
16:20
Cea mai veche monedă cunoscută, bătută în Scoția în urmă cu aproape 900 de ani, a fost achiziționată de Muzeul Naţional al Scoţiei. Moneda de argint, din timpul domniei regelui David I, a fost descoperită în urmă cu doi ani de un detector amator, într-o zonă împădurită din Midlothian. Regele David I a introdus prima […]
16:00
Vladimir Putin a promulgat o legislaţie modificată care permite Rusiei să ignore instanțele penale străine # Rador
Președintele Vladimir Putin a semnat luni modificările legislative care dau Rusiei dreptul de a ignora hotărârile judecătorești emise de instanțe străine și internaționale în dosare penale. Acţiunea a venit pe fondul încercărilor ucrainene și europene de a pedepsi autorităţile de la Moscova pentru acțiunile din Ucraina. Măsura, care a fost iniţiată în contextul în care […]
15:10
Victoria electorala categorică repurtată de prim-ministrul kosovar, Albin Kurti, după alegerile de duminică marchează o renaștere a liderului naționalist, punând astfel capăt impasului politic din cel mai tânăr stat din Europa și determinând potențial agenda sa internă și internațională timp de ani de zile. Victoria întărește mandatul dlui Kurti de a promova reforme interne, inclusiv […]
14:40
O echipă medicală de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a realizat o intervenţie chirurgicală în premieră # Rador
O echipă medicală multidisciplinară de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a realizat o intervenţie chirurgicală în premieră, a reconstruit o membrană timpanică cu cartilaj prin tehnică endoscopică. Această procedură minim invazivă a fost efectuată cu succes la un pacient care avea timpanul perforat în urma unui traumatism, avea hipoacuzie de transmisie şi vertij. […]
14:40
Tradiţia merge mai departe! Ca de obicei, în prima zi a anului, Televiziunea Română difuzează live, în exclusivitate, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena. Telespectatorii se pot bucura de muzica dinastiei Strauss şi a contemporanilor acesteia în direct la TVR1, pe 1 ianuarie, de la ora 12.15. Concertul va fi redifuzat în aceeaşi […]
13:30
Guvernul ajută întreprinderile ungare printr-un program de reducere a impozitelor, în valoare de 80-90 de miliarde de forinți (NGM) # Rador
Guvernul ajută întreprinderile ungare prin reduceri de impozite, facilităţi administrative, stimulente pentru investiții și sprijin ţintit: programul de reducere a impozitelor în 11 puncte, în valoare de 80-90 de miliarde de forinți, oferă asistență substanțială unui total de 230-240 de mii de întreprinderi, a precizat, duminică, Ministerul Economiei Naționale (NGM), într-un comunicat remis Agenţiei de […]
13:10
Autor :Alexandru Eduard Balaci Intorducere Într-un moment simbolic pentru era comunicării tradiționale, Danemarca se pregătește să livreze ultima scrisoare prin serviciul poștal național în data de 30 decembrie 2025, marcând sfârșitul uneia dintre cele mai longevive instituții sociale din istoria modernă a țării. Decizia, anunțată oficial de PostNord, compania poștală deținută în comun de statele danez […]
13:10
29 decembrie 1989: Václav Havel devine președintele Cehoslovaciei, după Revoluția de Catifea # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere La 29 decembrie 1989, dramaturgul și disidentul politic Václav Havel a fost ales președinte al Cehoslovaciei, marcând finalul pașnic al regimului comunist și începutul unei tranziții democratice profunde. Evenimentul a reprezentat punctul culminant al așa-numitei Revoluții de Catifea, una dintre cele mai remarcabile transformări politice din Europa de Est. Contextul istoric […]
13:00
Restricții de circulație în Ungaria, pe Drumul Principal 42 (punct frontieră Artand-Borș) începând cu 1 ianuarie 2026! # Rador
CNAIR informează conducătorii auto că, începând cu data de 1 ianuarie 2026, va fi introdusă restricție de circulație pe teritoriul Ungariei, pe Drumul Principal 42, tronsonul Berettyóoujfalu – frontiera de stat cu România, respectiv Artand (HU) corespondent cu Borș I (RO) – pe DN1, pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată ≥ 7,5 tone. De la restricția sus menționată, fac excepție […]
13:00
File de istorie postdecembristă 29 decembrie 1989 Prima ședință a guvernului României libere # Rador
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere În dimineața zilei de 29 decembrie 1989, România se afla într-un moment de maximă fragilitate, dar și în fața unui ocean de speranță. La doar șapte zile de la prăbușirea violentă a regimului Ceaușescu, statul român încerca să se reconstruiască din temelii, sub presiunea străzii, a incertitudinilor economice și a unei […]
13:00
27 decembrie 537: Inaugurarea impresionantei Hagia Sophia din Constantinopol. Istoria unei capodopere. # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci La 27 decembrie 537, în Constantinopol, capitala Imperiului Roman de Răsărit, era inaugurată una dintre cele mai impresionante construcții realizate vreodată de om: Biserica Hagia Sophia Sfânta Înțelepciune. Evenimentul a marcat nu doar finalizarea unei opere arhitecturale fără precedent, ci și afirmarea definitivă a ambițiilor politice, religioase și simbolice ale împăratului Iustinian […]
12:20
Curtea Constituțională a amânat din nou luarea unei decizii cu privire la pensiile magistraţilor # Rador
Curtea Constituțională a amânat din nou pronunțarea privind sesizarea Înaltei Curți, care a contestat din nou proiectul de reformă a pensiilor magistraților. Ședința s-a încheiat în mai puțin de o oră și o nouă întâlnire a judecătorilor constituționali pe acest subiect a fost stabilită pentru 16 ianuarie. Nici de această dată nu a fost cvorum […]
11:40
Zelenski îi propune lui Trump un acord istoric: garanții de securitate pentru Ucraina pentru o perioadă de 30-50 de ani # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că i-a propus omologului său american, Donald Trump, să acorde Ucrainei garanții de securitate pentru o perioadă de 30-50 de ani. „Am discutat prin echipe. Ieri, am convenit cu președintele SUA că vom avea garanții puternice de securitate din partea Statelor Unite. Într-adevăr, nu pentru totdeauna. În documente, este […]
10:50
EVENIMENTE INTERNE -Senat *Activităţi în circumscripţiile electorale -Camera Deputaților * Activităţi ale deputaţilor în circumscripţiile electorale -Culte, Biserică * Catedrala Naţională este deschisă pentru vizitare în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026 – orele 9:00 – 17:00 – Administraţie * Şedinţe ale Consiliilor Locale Municipale: Deva – ora 11:00 Alexandria – ora 12:00 […]
10:50
Curtea Constituțională este așteptată să ia o decizie cu privire la proiectului legii ce vizează pensiile magistraților # Rador
Curtea Constituțională este așteptată să ia o decizie astăzi în cazul proiectului legii privind pensiile magistraților, după două amânări. Ultima a fost ieri, când ședința a fost întreruptă după ce patru judecători au plecat într-o pauză. Ei au lăsat Curtea Constituțională fără cvorum, condiție în care nu s-a putut pronunța asupra sesizării Înaltei Curți referitoare […]
Ieri
08:50
Pompierii au intervenit duminică cu peste 20 de autospeciale pentru stingerea unui incendiu în capitală # Rador
Pompierii au intervenit ieri cu peste 20 de autospeciale pentru a stinge un incendiu care a izbucnit la un depozit situat pe Bulevardul Iuliu Maniu din capitală. În interiorul lui se aflau mase plastice și materiale sanitare. Au fost degajări mari fum, iar oamenii din sectorul 5 și 6 au fost informați prin mesaje RO-ALERT. […]
08:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că în urma negocierilor cu omologul său american, Donald Trump, în Florida, au fost obținute progrese semnificative. Zelenski a făcut declaraţii în acest sens în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele SUA, organizată la finalul discuțiilor de duminică seară – transmite corespondentul Ukrinform. „Am discutat, de asemenea, […]
07:10
Legendă * Aniversări – Comemorări * Aniversări – Comemorări sugerate ca fiind importante * Evenimente şi aniversări legate de istoria Radio România * Evenimente previzibile Evenimente fără dată exactă ■ 1 ianuarie – Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului; Sfântul Vasile cel Mare (Anul Nou) ■ 1 ianuarie – Ziua Aderării României la Uniunea […]
05:50
Legendă * Aniversări – Comemorări * Aniversări – Comemorări sugerate ca fiind importante * Evenimente previzibile Evenimente fără dată exactă ■ aprilie – Strasbourg: Ceremonia de acordare a premiului publicului LUX pentru film european – la Parlamentul European ■ octombrie – Phnom Penh, Cambodgia: Summit-ul Francofoniei 2026 * * * * * ■ 1 ianuarie […]
00:20
Întâlnirea dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele SUA, Donald Trump, la reședința acestuia din urmă de la Mar-a-Lago, ține capul de afiș al presei internaționale. ”Negocierile privind încheierea razboiului Rusiei în Ucraina se află în etapa finală”, a susținut Donald Trump duminică, la momentul primirii lui Zelenski, refuzând totuși să spună dacă se așteaptă […]
28 decembrie 2025
21:00
Preşedintele SUA a acuzat ONU de inerţie în răspunsul la conflictele globale, inclusiv la războiul din Ucraina # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat ONU de inerţie în răspunsul la conflictele globale, inclusiv la războiul din Ucraina, informează agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform, citând postul american CNN. Donald Trump a criticat ONU, spunând că organizația „nu a fost de mare ajutor” în rezolvarea diverselor conflicte globale, „inclusiv dezastrul care are loc în […]
21:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminică la clubul Mar-a-Lago al președintelui american Donald Trump din Palm Beach, în statul american Florida, pentru discuții de pace cu miză mare. Liderul ucrainean a intrat în club și l-a salutat pe Donald Trump cu o strângere de mână. Anterior, Donald Trump a declarat că discuțiile vor avea […]
19:40
Este în continuare avertizare locală cu cod roșu de vânt puternic în zona montană înaltă a județului Alba,. Meteorologii atrag atenția că cel puțin până la ora 23:00, la peste 1800 de metri înălțime, rafalele vor trece de 120 de km pe oră, astfel că zăpada depusă este viscolită și troienită. În aceste condiții, vizibilitatea […]
19:40
Ministerul Sănătății s-a angajat să ia măsuri compensatorii pentru a susține majorarea punctului de plată pentru serviciile medicale din ambulatoriu # Rador
Ministerul Sănătății s-a angajat să ia măsuri compensatorii pentru a susține majorarea punctului de plată pentru serviciile medicale din ambulatoriu de la 5 lei în prezent, la 6 lei și 50 de bani în 2026. Această creștere înseamnă un plus de un miliard de lei, iar ministrul Alexandru Rogobete consideră că aceste fonduri pot fi […]
19:00
În perioada sărbătorilor de iarnă, autoritățile estimează o creștere semnificativă a traficului de persoane și vehicule la punctele de trecere a frontierei, pe ambele sensuri. În aceste condiții, echipa Poliției de frontieră și vameșii vor lucra în regim intensiv pentru a evita aglomerația și a asigura un control eficient. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat astăzi […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.