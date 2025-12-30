Serghei Lavrov a sugerat că Moscova nu intenționează să cedeze teritoriile ucrainene pe care le ocupă

22:30

Aproape 30 de persoane au fost salvate recent de pe munte, iar șase dintre acestea au ajuns la spital, după ce au ignorat recomandările salvamontiștilor de a nu se aventura pe trasee în această perioadă cu vreme rea. Și la această oră, la peste 1.700 de metri înălțime sunt rafale care depășesc 100 de kilometri […]