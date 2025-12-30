Cristi Chivu a pus ochii pe un atacant din Serie A! Cum l-ar putea ajuta Dan Șucu
Fanatik, 30 decembrie 2025 09:20
Inter dorește să își întărească lotul în perioada de transferuri din iarnă, iar Cristi Chivu a pus ochii pe un atacant care evoluează pentru o grupare din Serie A. Genoa, formația patronată de Dan Șucu, ar putea juca un rol în finalizarea transferului.
Acum 30 minute
09:20
09:10
Ricardo Grigore, adevărul crunt după dubla de coșmar a lui Dinamo: „Am fost ultima generație” # Fanatik
Ricardo Grigore a vorbit despre meciurile de coșmar trăite de Dinamo în UEFA Youth League. Ce a spus fostul căpitan al "câinilor" despre dubla cu Lokomotiva Zagreb.
Acum o oră
08:50
Meci nebun în Kuweit între Ion Marin şi Mihai Stoichiţă, încheiat 4-3: “Mă sună şi acum de acolo să îmi spună că se mai transmite meciul” # Fanatik
Ion Marin și Mihai Stoichiță s-au înfruntat într-un meci fabulos din campionatul Kuweitului, în care fostul antrenor al lui Dinamo a avut câștig de cauză.
Acum 2 ore
08:30
Incredibil! Fotbalistul român care a fost liber de contract timp de un an și jumătate ar putea reveni în Superliga: „Sunt discuții” # Fanatik
Un fotbalist care evoluează momentan în Liga 3, după ce a fost liber de contract timp de un an și jumătate, ar putea reveni în Superliga. Acesta a dezvăluit că negociază cu cel puțin o formație din prima divizie.
08:10
Tragedie în sportul italian înainte de Anul Nou! Președintele Federației a decedat la doar 57 de ani # Fanatik
Sportul italian a fost cutremurat de o veste tragică înainte de trecerea în noul an. Un fost campion olimpic, care activa ca președinte al unei Federații, a decedat la vârsta de 57 de ani
07:50
Coșmar pentru Genoa! Echipa lui Dan Șucu a fost executată, fără drept de apel, în 15 de minute # Fanatik
Formația la care Nicolae Stanciu nu contează decât la antrenamente se află într-o situație ingrată, ajungând la două puncte de retrogradare în campionatul Italiei
Acum 4 ore
07:30
Fotbalistul român „adorat” de chinezi! Gestul uluitor al asiaticilor pentru a-și arăta aprecierea. Foto # Fanatik
Un fotbalist român i-a impresionat pe suporterii chinezi prin evoluțiile de pe gazon, iar fanii au depus un efort considerabil pentru a-și arăta aprecierea.
07:10
Doliu în alb-roșu! A murit căpitanul de legendă al clubului, care a purtat banderola zece ani și a jucat 470 de meciuri pentru echipă # Fanatik
Unul dintre cei mai reprezentativi fotbaliști din istoria grupării alb-roșii a trecut în lumea celor drepți, după o carieră prodigioasă și numeroase trofee câștigate
06:40
Cine i-a făcut cel mai mare rău lui Dinamo! “Revoluția ne-a spart echipa, dar el ne-a distrus!” # Fanatik
Cine este omul care a distrus echipa lui Dinamo imediat după revoluție, moment în care s-a spus că formația bucureșteană putea să se bată pentru Cupa Campionilor.
06:10
Casa campionului NASCAR, cuprinsă de flăcări! Două persoane au fost transportate la spital # Fanatik
Casa unui campion NASCAR a fost cuprinsă de flăcări. Autoritățile au intervenit rapid, iar nu mai puțin de două persoane au avut nevoie de îngrijirea medicilor.
Acum 12 ore
00:30
O nouă veste tristă chiar înaintea Anului Nou vine din atletism. O fostă medaliată cu bronz la Mondiale s-a stins la vârsta de 58 de ani. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
00:00
Gino Iorgulescu anunță un final sumbru în sezonul actual din SuperLiga: „Nu o să termine campionatul!” # Fanatik
Gino Iorgulescu a vorbit despre situația echipelor din SuperLiga. Președintele LPF avertizează că există două cluburi în pericol să nu încheie sezonul.
29 decembrie 2025
23:30
Echipa din SuperLiga, cantonament de iarnă inedit în „casa FRF”. Cine se va pregăti la fel ca naționala lui Mircea Lucescu # Fanatik
O echipă din SuperLiga cu pretenții la titlu își va efectua cantonamentul de iarnă în casa FRF. Cine este clubul care se va pregăti în cele mai bune condiții.
23:10
Cota jucătorilor români va exploda! Giovanni Becali pune o singură condiție: “Va însemna foarte mult!” # Fanatik
Giovanni Becali știe ce se va întâmpla cu jucătorii români dacă echipa națională se va califica la Campionatul Mondial. Cum a fost anul 2025 pentru cel mai cunoscut impresar din România.
22:40
Biletul zilei la pariuri, marți, 30 decembrie 2025. Câștig de 320 de lei cu meciuri din Premier League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de marți, 30 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 320 de lei cu trei meciuri din cel mai tare campionat al lumii, Premier League.
22:40
Dorit de Dinamo și Rapid, internaționalul român a ales: „E închis. A contat partea financiară” # Fanatik
Internaționalul român a făcut alegerea iernii. Dorit și de Dinamo, dar și de Rapid, vârful s-a decis. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
22:30
Andrei Vochin, impresionat total de tânărul jucător al Universității Craiova: „Recunoștința care-l face mare înainte să fie mare” # Fanatik
Andrei Vochin a rămas plăcut impresionat de cuvintele pe care tânărul jucător al Universității Craiova le-a transmis la adresa fostului său antrenor. Cum a comentat gestul
22:10
Fenomenul David Popovici, care a impresionat pe toată lumea, a recunoscut că a avut un moment dificil în anul 2025, la competiția desfășurată la Singapore.
21:50
Aryna Sabalenka, dezamăgită total după „Bătălia Sexelor”! Ce a scos-o din sărite pe vedeta WTA: „Nu înțeleg cum au reușit” # Fanatik
Aryna Sabalenka a pierdut ”Bătălia Sexelor” în fața lui Nick Kyrgios. Partida a fost urmărită de o mulțime de persoane, însă a stârnit și un val de reacții.
21:30
Florin Manea a intrat în direct și a făcut anunțul despre transferul lui Radu Drăgușin: „În câteva zile” # Fanatik
Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a oferit ultimele detalii cu privire la un posibil transfer al fundașului român în perioada de mercato din ianuarie.
21:20
Ilie Dumitrescu l-a „urecheat” pe Louis Munteanu și a dezvăluit ce transfer a ratat atacantul lui CFR Cluj: „10 milioane de euro. Nu s-a maturizat” # Fanatik
Louis Munteanu a fost din nou în centrul atenției după un gest controversat. Ilie Dumitrescu l-a pus la punct pe tânărul atacant român. Cum l-a descris, de fapt.
21:00
Legendarul Stoicikov, la un pas de bătaie cu rivalul său la Balonul de Aur. Un român a fost martor și a făcut dezvăluiri explozive: „Am stat între ei” # Fanatik
Poveste incredibilă la Balonul de Aur 1994. De ce a fost Stoicikov la doar un pas să se bată cu rivalul său în timpul evenimentului.
20:40
Ancuța Bodnar, dubla campioană olimpică la canotaj, pusă într-o ipostază inedită la un eveniment caritabil: „Este pentru prima dată. Trebuie antrenament” # Fanatik
Ancuța Bodnar a lăsat vâslele de la canotaj pentru un cu totul alt sport. Ce a încercat să joace dubla campioană olimpică și ce își dorește de la anul care vine. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
20:40
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că gruparea „roș-albă” a perfectat deja primul transfer al perioadei de mercato din iarnă. Când ar urma să se oficializeze mutarea.
Acum 24 ore
20:30
Daniel Pancu a dezvăluit discuția purtată cu Neluțu Varga chiar de Crăciun: „Transmite multă încredere”. Ce transferuri face CFR Cluj # Fanatik
Ce discuție au avut Daniel Pancu și Neluțu Varga chiar în ziua de Crăciun. Ce transferuri va face, de fapt, CFR Cluj în această fereastră de mercato.
19:50
A fost cel mai bun jucător al echipei, dar a fost pus pe liber după promovare: “Eram golgheter! Şi-au făcut-o cu mâna lor” # Fanatik
Ionel Dănciulescu și momentul din cariera de fotbalist care l-a dezamăgit profund. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre episodul care i-a lăsat un gust amar și acum fostului dinamovist.
19:30
Gianni Infantino vrea să schimbe fotbalul din temelii! Regula propusă de șeful FIFA va avantaja atacanții # Fanatik
Gianni Infantino plănuiește să facă o schimbare uriașă în fotbalul mondial. Președintele FIFA se gândește la o regulă care să avantajeze atacanții.
19:00
Universitatea Craiova a pierdut un om important înainte de Anul Nou. Înțelegerea a fost reziliată unilateral. Despre cine este vorba.
18:40
CFR Cluj are oferte pe masă pentru transferul lui Louis Munteanu. Daniel Pancu, antrenorul „feroviarilor”, a oferit anunțul de ultimă oră.
18:30
Denis Alibec a plecat din România! OUT de la FCSB și ofertat din SuperLiga, atacantul a surprins pe toată lumea. Foto # Fanatik
Denis Alibec este foarte aproape de despărțirea de FCSB. Atacantul a decis să părăsească România la final de an. Unde s-a afișat vârful român.
18:10
Fotbalistul de națională care a fost la un pas de moarte. A slăbit 12 kilograme în timp record și credea că nu o să își mai revină vreodată # Fanatik
Un celebru fotbalist care a făcut parte din echipa națională a fost la un pas de moarte. De abia acum a povestit calvarul prin care a trecut.
18:00
Care este starea lui Michael Schumacher. Au trecut 12 ani de la teribilul accident suferit de celebrul pilot # Fanatik
S-au împlinit 12 ani duminică, 29 decembrie, de la tragicul accident care i-a schimbat viața lui Michael Schumacher. În ce stare se mai află însă legendarul pilot de Formula 1?
17:40
„Ploaie” de campioni olimpici și sportivi români la un eveniment caritabil în Suceava. Care a fost atracția principală # Fanatik
Sportul în Suceava a luat pentru o zi formă caritabilă, iar mai mulți campioni și oameni care au scris istorie pentru România s-au strâns pentru un scop nobil.
17:20
Se bate Dinamo la titlu?! Legenda “câinilor”, declaraţie surpriză: “Le lipseşte un Gigi Becali” # Fanatik
Legenda lui Dinamo a vorbit despre șansele „câinilor” la titlu în acest sezon. Declarația spumoasă pe care a dat-o despre echipa din „Ștefan cel Mare”.
16:40
Cristiano Ronaldo, apariție de senzație la Globe Soccer Awards! CR7 și-a etalat ceasul de 700.000 euro # Fanatik
Cristiano Ronaldo a avut parte de o apariție de senzație la Globe Soccer Awards. Lusitanul a fost surprins purtând un ceas care valorează nu mai puțin de 700.000 euro.
16:10
Un gigant din Seria A, pe urmele lui Radu Drăgușin! Anunțul vine din Italia: „Ar fi o oportunitate de transfer # Fanatik
Radu Drăgușin stârnește interes de la o forță din Seria A după ce a revenit pe terenul de fotbal. Presa din Italia a oferit marele anunț.
15:50
Poliția franceză a intervenit după ce ultrașii lui PSG au organizat un eveniment ilegal. Acțiunea s-a produs în jurul Turnului Eiffel.
15:30
Anthony Joshua, aproape de tragedie! Sportivul a fost implicat într-un accident soldat cu mai mulți morți # Fanatik
Anthony Joshua, celebrul pugilist englez, a fost implicat într-un accident rutier teribil în cursul zilei de azi, iar mai mulți oameni și-au pierdut viața.
15:10
„Sunt idiot să aduc pe unul ca Gâlcă sau Coelho care mănâncă bani?”. De ce Gigi Becali nu schimbă antrenorul la FCSB # Fanatik
Gigi Becali i-a criticat pe Costel Gâlcă și Filipe Coelho, tehnicienii rivalelor din Superligă. Patronul campioanei a dezvăluit de ce nu schimbă tehnicianul de la FCSB.
15:00
Șoc în Spania! Joan Laporta, anchetat într-un proces de 100.000 euro. Președintele Barcelonei trebuie să meargă la tribunal # Fanatik
Lumea fotbalului din Spania a primit o veste șocantă. Joao Laporta, președintele de la FC Barcelona, trebuie să se prezinte la tribunal în contextul unui proces de 100.000 euro.
14:30
Jucătorul din SuperLiga care i-a uimit pe colegi: „Bun rău de tot! Nu are nimeni în România calitate ca a lui” # Fanatik
Fostul jucător de la FCSB a avut o declarație sinceră în momentul în care a vorbit despre fostul său coleg, pe care l-a descris ca fiind cel mai bun din SuperLiga.
14:10
Singurul duel dintre Cătălin și Gigi Mulțescu în campionat: “Doamne, ce săptămână am avut! I-am spus că îmi pare rău” # Fanatik
Fiul lui Gigi Mulțescu, Cătălin, a povestit singurul meci în care cei doi au fost adversari în campionatul României. El și-a amintit de o paradă pe care a avut-o în finalul jocului.
13:50
Jucătorul care a produs un scandal uriaș la Rapid a fost pus pe liber de echipa din Liga 2: „Succes în carieră” # Fanatik
Fostul internațional român care a fost la Rapid tocmai s-a despărțit de echipa la care a jucat în prima parte a sezonului, asta după ce a vrut să-și rezilieze înțelegerea.
13:40
Când se întorc elevii la școală în ianuarie 2026. Data exactă la care se termină vacanța de iarnă # Fanatik
Anunț important pentru elevi și părinți - află când se întorc, de fapt, în bănci elevii după vacanța de iarnă. Data exactă la care se revine la școală.
13:10
A schimbat mănușile de portar cu cele de… pompier! Povestea fostului goalkeeper de la CFR Cluj, martor ocular la victoria istorică de pe Old Trafford # Fanatik
A fost în lot la victoria CFR-ului de pe „Old Trafford”, dar a renunțat la fotbalul de performanță la numai 24 de ani. FANATIK îți spune povestea de viață a lui... Man! Cristian Man!
13:00
Cum a reacționat iubita lui Radu Drăgușin după ce fundașul lui Tottenham a revenit pe teren: ”Cel mai frumos cadou” # Fanatik
Iubita lui Radu Drăgușin a fost mai mult decât încântată de revenirea fotbalistului pe teren. Aceasta a transmis un mesaj cât se poate de emoționant.
12:40
12:30
Continuă coșmarul pentru fotbalistul din SuperLiga cu 4 operații în ultimul an! Clubul i-a reziliat contractul # Fanatik
Un fotbalist din SuperLiga nu poate trece peste perioada plină de accidentări. După ce a fost indisponibil aproape un an și jumătate, clubul a decis să îi rezilieze contractul.
12:10
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în instanță # Fanatik
Cristian Seidler, numit recent de premierul Ilie Bolojan în funcția de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, se judecă cu Ministerul Muncii și solidarității sociale.
11:40
Motivul despărțirii care a zguduit lumea tenisului! Ferrero rupe tăcerea după „ruptura” de Alcaraz: „Unii trag într-o direcție, iar alții în alta” # Fanatik
Juan Carlos Ferrero a dezvăluit motivul despărțirii de Carlos Alcaraz. De ce s-a produs ruptura dintre cei doi și ce spune antrenorul despre viitorul liderului mondial.
