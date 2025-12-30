Nana Boateng este liber de contract. Mijlocaşul ar putea reveni în Superliga
Primasport.ro, 30 decembrie 2025 09:20
Nana Boateng este liber de contract. Mijlocaşul ar putea reveni în Superliga
Acum 30 minute
09:20
Dinamo vrea să transfere un jucător ce a impresionat la Universitatea Craiova
09:20
Nana Boateng este liber de contract. Mijlocaşul ar putea reveni în Superliga
09:10
Maroc a trecut fără emoţii în faza următoare din Cupa Africii pe Naţiuni
09:10
Retrospectiva 2025 | Ascensiunea şi căderea lui Christian Horner. După aproape doi ani de scandal, britanicul a părăsit echipa Red Bull # Primasport.ro
09:10
Antrenorul lui Flamengo, Filipe Luis, şi-a prelungit contractul cu campioana Braziliei # Primasport.ro
09:10
Enrique Collar, căpitan timp de aproape un deceniu la Atletico Madrid, a murit la 91 de ani # Primasport.ro
09:10
Preparatorul fizic şi antrenorul personal al lui Anthony Joshua au murit în accidentul rutier în Nigeria # Primasport.ro
09:10
Încă un club din Superliga vrea să îl ia pe Denis Alibec de la FCSB. ”Dacă el ar renunţa la anumite pretenţii financiare” # Primasport.ro
Acum o oră
09:00
Retrospectiva 2025 | David Popovici a intrat în istorie. La 21 de ani, el a devenit singurul înotător care a câştigat aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale CM # Primasport.ro
09:00
Retrospectiva 2025 | Chelsea a câştigat Cupa Mondială a Cluburilor, dar Donald Trump a ”furat” spectacolul de la finală # Primasport.ro
09:00
Retrospectiva 2025 | Marii sportivi care şi-au încheiat cariera
Acum 12 ore
23:50
VIDEO | AS Roma - Genoa 3-1. Meci rezolvat în prima jumătate de oră
23:00
Revenire de senzaţie! Steliano Filip negociază întoarcerea în Superliga
22:50
VIDEO EXCLUSIV | ”Cred că vine ca rezervă”. Analiză dură a revenirii lui Daniel Paraschiv în Superliga # Primasport.ro
22:50
Revenire de senzaţie! Steliano Filip negociază revenirea în Superliga
22:40
Ronald Araujo a revenit la antrenamente!
22:40
Dinamo se reuneşte în a doua zi a anului şi va pleca în Antalya. Cu cine vor juca ”câinii” amicale # Primasport.ro
22:00
CSM Bucureşti termină anul cu un succes zdrobitor în detrimentul celor de la HC Zalău # Primasport.ro
21:30
VIDEO EXCLUSIV | Impresarul lui Radu Drăguşin, detalii despre transferul iernii! ”S-au trezit o grămadă de echipe” # Primasport.ro
21:00
Andres Dumitrescu, aproape de o revenire de senzaţie în Superliga
20:50
Dinamo a făcut primul transfer al iernii. Prezentarea are loc după Revelion
20:40
Jake Paul şi-a exprimat sprijinul pentru Anthony Joshua, implicat într-un accident rutier în Nigeria # Primasport.ro
Acum 24 ore
20:30
Siyabonga Ngezana a câştigat duelul cu Mario Marinică din Cupa Africii pe Naţiuni
20:20
”Să se găsească o soluţie să plece”. Conducerea lui CFR Cluj încearcă să se despartă de jucătorul în care şi-a pus mari speranţe # Primasport.ro
20:10
FC Botoşani şi-a definitivat programul din această pauză competiţională
20:10
Desley Ubbink nu se mai retrage! Olandezul a plecat de la Metaloglobus şi a semnat cu alt club # Primasport.ro
19:30
Plecare surprinzătoare de la Universitatea Craiova! Reziliere unilaterală a omului în care Filipe Coelho şi-a pus mari speranţe # Primasport.ro
19:20
Brazilianul Marquinhos, căpitanul echipei PSG, a început demersurile pentru a obţine cetăţenia franceză # Primasport.ro
19:20
A doua despărţire a zilei oficializată de Petrolul Ploieşti
18:20
Cererea uriaşă este justificarea lui Infantino pentru preţurile mari ale biletelor pentru CM 2026 # Primasport.ro
18:20
Maurizio Sarri a fost supus unei intervenţii chirurgicale pe inimă. Care e starea legendarului antrenor # Primasport.ro
17:50
Gabi Iancu se desparte de Farul!
17:40
Nico Rosberg spune că Michael Schumacher era un maestru al manipulării psihologice
17:20
Guardiola a redresat situaţia lui Manchester City. ”Managerii nu sunt magicieni”
17:20
Bogdan Vătăjelu a devenit liber de contract! Ar putea ajunge la un club din Superliga # Primasport.ro
17:10
Un fost atacant ce a impresionat în prima ligă a României a decis să facă carieră în IT. ”Lucrez de acasă de când m-am lăsat de fotbal” # Primasport.ro
17:10
Critici după ”Bătălia Sexelor” câştigată de Kyrgios în faţa Arinei Sabalenka
16:50
Prima lovitură a iernii! Daniel Paraschiv revine în Superliga şi se va bate la titlu # Primasport.ro
16:40
Pugilistul Anthony Joshua a fost implicat într-un grav accident rutier în Nigeria
16:40
Claudiu Micovschi, pe picior de plecare de la Rapid! Este dorit în Superliga
16:20
Lovitură dată de Unirea Slobozia! Ialomiţenii aduc un jucător ce a impresionat la Rapid. ”Tocmai ce a semnat cu noi” # Primasport.ro
16:10
Radu Drăguşin a revenit pe teren după aproape un an: ”A fost cea mai mare provocare a vieţii mele, dar ştiam că voi vedea lumina la capătul drumului” # Primasport.ro
16:10
Christian Pulisic dezminte că ar avea o relaţie cu actriţa Sydney Sweeney
16:10
Cum au încheiat anul jucătorii eligibili pentru regula U21
15:50
VIP Revelion la Prima TV
15:50
Prima TV, locul IV în audienţe cu ”Schimb de mame”. Cinemaraton, în top 5 televiziuni din România în Prime Time # Primasport.ro
15:50
Dezvăluiri incredibile despre jucătorul din Superligă trecut pe la PSG: "Doarme două ore pe noapte" # Primasport.ro
15:20
Prima echipă care se retrage din Liga 2! Patronul echipei a anunţat deja că nu va mai continua # Primasport.ro
14:10
Alexandru Albu pleacă de la Chindia! Mijlocaşul s-a înţeles cu o echipă din Superligă # Primasport.ro
13:50
FC Argeş, la un pas să-şi piardă cel mai bun jucător! Ce decizie au luat şefii clubului în privinţa lui Caio # Primasport.ro
