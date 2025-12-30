Pancu a tras concluzia după perioada de la CFR: "Şansele sunt aproape zero"

Primasport.ro, 30 decembrie 2025 16:50

Pancu a tras concluzia după perioada de la CFR: "Şansele sunt aproape zero"

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
17:10
Oferte de milioane de euro pentru jucătorii Argeşului: "Orice jucător e transferabil" Primasport.ro
Oferte de milioane de euro pentru jucătorii Argeşului: "Orice jucător e transferabil"
Acum 30 minute
16:50
Moldovan, aproape de o nouă plecare de la Atletico: "Sperăm să se finalizeze împrumutul" Primasport.ro
Moldovan, aproape de o nouă plecare de la Atletico: "Sperăm să se finalizeze împrumutul"
16:50
Pancu a tras concluzia după perioada de la CFR: "Şansele sunt aproape zero" Primasport.ro
Pancu a tras concluzia după perioada de la CFR: "Şansele sunt aproape zero"
Acum 2 ore
15:30
Gianni Infantino, evocă introducerea ”legii Wenger” privind poziţia de offside Primasport.ro
Gianni Infantino, evocă introducerea ”legii Wenger” privind poziţia de offside
Acum 4 ore
15:00
”Mi-ar plăcea să fac pasul către un campionat mai puternic”. Încă un jucător de la FCSB se gândeşte la plecare Primasport.ro
”Mi-ar plăcea să fac pasul către un campionat mai puternic”. Încă un jucător de la FCSB se gândeşte la plecare
14:50
Mingea portocalie, un coşmar pentru persoanele daltoniste. Serie A renunţă deja la balonul pentru sezonul de iarnă Primasport.ro
Mingea portocalie, un coşmar pentru persoanele daltoniste. Serie A renunţă deja la balonul pentru sezonul de iarnă
14:50
Olandezul Max Verstappen, desemnat de directorii de echipe drept cel mai bun pilot al anului Primasport.ro
Olandezul Max Verstappen, desemnat de directorii de echipe drept cel mai bun pilot al anului
14:00
Decizie finală cu privire la revenirea lui Florinel Coman la FCSB Primasport.ro
Decizie finală cu privire la revenirea lui Florinel Coman la FCSB
Acum 6 ore
13:20
Marko Dugandzic va deveni liber de contract. E aşteptat de un club din Superliga Primasport.ro
Marko Dugandzic va deveni liber de contract. E aşteptat de un club din Superliga
12:50
La 58 de ani, japonezul Kazuyoshi Miura a semnat cu o nouă echipă Primasport.ro
La 58 de ani, japonezul Kazuyoshi Miura a semnat cu o nouă echipă
12:40
Confiscarea bunurilor surorilor şi avocatului lui Diego Maradona confirmată de justiţia argentiniană Primasport.ro
Confiscarea bunurilor surorilor şi avocatului lui Diego Maradona confirmată de justiţia argentiniană
12:10
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a Federaţiei Române de Tenis de Masă în 2025 Primasport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a Federaţiei Române de Tenis de Masă în 2025
11:30
De nicăieri! Bozhidar Chorbadzhiyski, fostul jucător de la FCSB, a semnat cu un club din Superliga Primasport.ro
De nicăieri! Bozhidar Chorbadzhiyski, fostul jucător de la FCSB, a semnat cu un club din Superliga
Acum 8 ore
11:20
Ce lovitură! Răzvan Sava semnează până în 2030 Primasport.ro
Ce lovitură! Răzvan Sava semnează până în 2030
11:00
S-a aflat ce salariu va avea Daniel Paraschiv la Rapid! Bonusurile pot creşte serios suma Primasport.ro
S-a aflat ce salariu va avea Daniel Paraschiv la Rapid! Bonusurile pot creşte serios suma
10:50
Patinatorii Jayne Torvill şi Christopher Dean, înnobilaţi de Anul Nou. Dansul lor pe gheaţă pe Bolero de Ravel la JO din 1984 a devenit legendar Primasport.ro
Patinatorii Jayne Torvill şi Christopher Dean, înnobilaţi de Anul Nou. Dansul lor pe gheaţă pe Bolero de Ravel la JO din 1984 a devenit legendar
10:50
Motivul pentru care Toni Petrea a plecat de la Universitatea Craiova după doar o lună şi jumătate Primasport.ro
Motivul pentru care Toni Petrea a plecat de la Universitatea Craiova după doar o lună şi jumătate
10:40
Retrospectiva 2025 | Zece meciuri disputate, cinci câştigate. Câte goluri au marcat tricolorii Primasport.ro
Retrospectiva 2025 | Zece meciuri disputate, cinci câştigate. Câte goluri au marcat tricolorii
10:10
Plecări în masă de la Petrolul Ploieşti! Încă 3 jucători sunt OUT Primasport.ro
Plecări în masă de la Petrolul Ploieşti! Încă 3 jucători sunt OUT
10:00
Starea lui Anthony Joshua este stabilă şi va rămâne sub observaţie, după accidentul din Nigeria soldat cu doi morţi Primasport.ro
Starea lui Anthony Joshua este stabilă şi va rămâne sub observaţie, după accidentul din Nigeria soldat cu doi morţi
10:00
Slovenul Domen Prevc a câştigat la pas prima etapa a ”Turneului celor 4 Trambuline” Primasport.ro
Slovenul Domen Prevc a câştigat la pas prima etapa a ”Turneului celor 4 Trambuline”
Acum 12 ore
09:20
Dinamo vrea să transfere un jucător ce a impresionat la Universitatea Craiova Primasport.ro
Dinamo vrea să transfere un jucător ce a impresionat la Universitatea Craiova
09:20
Nana Boateng este liber de contract. Mijlocaşul ar putea reveni în Superliga Primasport.ro
Nana Boateng este liber de contract. Mijlocaşul ar putea reveni în Superliga
09:10
Maroc a trecut fără emoţii în faza următoare din Cupa Africii pe Naţiuni Primasport.ro
Maroc a trecut fără emoţii în faza următoare din Cupa Africii pe Naţiuni
09:10
Retrospectiva 2025 | Ascensiunea şi căderea lui Christian Horner. După aproape doi ani de scandal, britanicul a părăsit echipa Red Bull Primasport.ro
Retrospectiva 2025 | Ascensiunea şi căderea lui Christian Horner. După aproape doi ani de scandal, britanicul a părăsit echipa Red Bull
09:10
Antrenorul lui Flamengo, Filipe Luis, şi-a prelungit contractul cu campioana Braziliei Primasport.ro
Antrenorul lui Flamengo, Filipe Luis, şi-a prelungit contractul cu campioana Braziliei
09:10
Enrique Collar, căpitan timp de aproape un deceniu la Atletico Madrid, a murit la 91 de ani Primasport.ro
Enrique Collar, căpitan timp de aproape un deceniu la Atletico Madrid, a murit la 91 de ani
09:10
Preparatorul fizic şi antrenorul personal al lui Anthony Joshua au murit în accidentul rutier în Nigeria Primasport.ro
Preparatorul fizic şi antrenorul personal al lui Anthony Joshua au murit în accidentul rutier în Nigeria
09:10
Încă un club din Superliga vrea să îl ia pe Denis Alibec de la FCSB. ”Dacă el ar renunţa la anumite pretenţii financiare” Primasport.ro
Încă un club din Superliga vrea să îl ia pe Denis Alibec de la FCSB. ”Dacă el ar renunţa la anumite pretenţii financiare”
09:00
Retrospectiva 2025 | David Popovici a intrat în istorie. La 21 de ani, el a devenit singurul înotător care a câştigat aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale CM Primasport.ro
Retrospectiva 2025 | David Popovici a intrat în istorie. La 21 de ani, el a devenit singurul înotător care a câştigat aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale CM
09:00
Retrospectiva 2025 | Chelsea a câştigat Cupa Mondială a Cluburilor, dar Donald Trump a ”furat” spectacolul de la finală Primasport.ro
Retrospectiva 2025 | Chelsea a câştigat Cupa Mondială a Cluburilor, dar Donald Trump a ”furat” spectacolul de la finală
09:00
Retrospectiva 2025 | Marii sportivi care şi-au încheiat cariera Primasport.ro
Retrospectiva 2025 | Marii sportivi care şi-au încheiat cariera
Acum 24 ore
23:50
VIDEO | AS Roma - Genoa 3-1. Meci rezolvat în prima jumătate de oră Primasport.ro
VIDEO | AS Roma - Genoa 3-1. Meci rezolvat în prima jumătate de oră
23:00
Revenire de senzaţie! Steliano Filip negociază întoarcerea în Superliga Primasport.ro
Revenire de senzaţie! Steliano Filip negociază întoarcerea în Superliga
22:50
VIDEO EXCLUSIV | ”Cred că vine ca rezervă”. Analiză dură a revenirii lui Daniel Paraschiv în Superliga Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | ”Cred că vine ca rezervă”. Analiză dură a revenirii lui Daniel Paraschiv în Superliga
22:50
Revenire de senzaţie! Steliano Filip negociază revenirea în Superliga Primasport.ro
Revenire de senzaţie! Steliano Filip negociază revenirea în Superliga
22:40
Ronald Araujo a revenit la antrenamente! Primasport.ro
Ronald Araujo a revenit la antrenamente!
22:40
Dinamo se reuneşte în a doua zi a anului şi va pleca în Antalya. Cu cine vor juca ”câinii” amicale Primasport.ro
Dinamo se reuneşte în a doua zi a anului şi va pleca în Antalya. Cu cine vor juca ”câinii” amicale
22:00
CSM Bucureşti termină anul cu un succes zdrobitor în detrimentul celor de la HC Zalău Primasport.ro
CSM Bucureşti termină anul cu un succes zdrobitor în detrimentul celor de la HC Zalău
21:30
VIDEO EXCLUSIV | Impresarul lui Radu Drăguşin, detalii despre transferul iernii! ”S-au trezit o grămadă de echipe” Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Impresarul lui Radu Drăguşin, detalii despre transferul iernii! ”S-au trezit o grămadă de echipe”
21:00
Andres Dumitrescu, aproape de o revenire de senzaţie în Superliga Primasport.ro
Andres Dumitrescu, aproape de o revenire de senzaţie în Superliga
20:50
Dinamo a făcut primul transfer al iernii. Prezentarea are loc după Revelion Primasport.ro
Dinamo a făcut primul transfer al iernii. Prezentarea are loc după Revelion
20:40
Jake Paul şi-a exprimat sprijinul pentru Anthony Joshua, implicat într-un accident rutier în Nigeria Primasport.ro
Jake Paul şi-a exprimat sprijinul pentru Anthony Joshua, implicat într-un accident rutier în Nigeria
20:30
Siyabonga Ngezana a câştigat duelul cu Mario Marinică din Cupa Africii pe Naţiuni Primasport.ro
Siyabonga Ngezana a câştigat duelul cu Mario Marinică din Cupa Africii pe Naţiuni
20:20
”Să se găsească o soluţie să plece”. Conducerea lui CFR Cluj încearcă să se despartă de jucătorul în care şi-a pus mari speranţe Primasport.ro
”Să se găsească o soluţie să plece”. Conducerea lui CFR Cluj încearcă să se despartă de jucătorul în care şi-a pus mari speranţe
20:10
FC Botoşani şi-a definitivat programul din această pauză competiţională Primasport.ro
FC Botoşani şi-a definitivat programul din această pauză competiţională
20:10
Desley Ubbink nu se mai retrage! Olandezul a plecat de la Metaloglobus şi a semnat cu alt club Primasport.ro
Desley Ubbink nu se mai retrage! Olandezul a plecat de la Metaloglobus şi a semnat cu alt club
19:30
Plecare surprinzătoare de la Universitatea Craiova! Reziliere unilaterală a omului în care Filipe Coelho şi-a pus mari speranţe Primasport.ro
Plecare surprinzătoare de la Universitatea Craiova! Reziliere unilaterală a omului în care Filipe Coelho şi-a pus mari speranţe
19:20
Brazilianul Marquinhos, căpitanul echipei PSG, a început demersurile pentru a obţine cetăţenia franceză Primasport.ro
Brazilianul Marquinhos, căpitanul echipei PSG, a început demersurile pentru a obţine cetăţenia franceză
19:20
A doua despărţire a zilei oficializată de Petrolul Ploieşti Primasport.ro
A doua despărţire a zilei oficializată de Petrolul Ploieşti
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.