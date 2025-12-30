„Nu sunt excluse” noi atacuri asupra Iranului
TeleM Iași , 30 decembrie 2025 09:20
Președintele american a declarat că ar sprijini noi atacuri israeliene asupra Iranului dacă Teheranul respinge un...
Acum 10 minute
09:30
Nu de puține ori, măsurile premierului au fost blocate de unii parteneri de guvernare. Susţinut...
Acum 30 minute
09:20
Președintele american a declarat că ar sprijini noi atacuri israeliene asupra Iranului dacă Teheranul respinge un...
Acum 24 ore
19:00
Incident nefericit pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi care a provocat perturbări traficului feroviar # TeleM Iași
Un accident feroviar soldat cu decesul unei persoane a provocat perturbări semnificative ale traficului feroviar...
18:30
Astăzi, la nivelul Consiliului Județean Suceava, a fost inițiata procedura de achiziție pentru elaborarea studiului...
17:30
Lansarea licitației pentru Drumul Expres Suceava-Siret: Începe modernizarea infrastructurii din nord-est # TeleM Iași
"Am făcut astăzi un nou pas pentru modernizarea infrastructurii rutiere din nordul țării și pentru...
16:10
Începând cu anul 2026, locurile de parcare publică din Iași vor deveni mult mai scumpe,...
15:40
Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs in aceaata dupa...
15:10
Consilierii locali au aprobat astazi intr-o sedinta extraordinara proiectul de majorare a taxelor si impozitelor...
14:10
Compania Națională de Transport al Gazelor Naturale, intenționează să lanseze un proiect important care va...
14:10
Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun", alături de IPJ Iași, ISU Iași și Inspectoratul...
14:00
Curtea Constituțională a României a amânat pentru 16 ianuarie luarea unei decizii privind reforma pensiilor...
14:00
Plata alocațiilor pentru copii aferenta lunii ianuarie 2026 se va relua odata cu inceperea scolii....
14:00
Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins contestația depusă la contractul pentru proiectarea și...
13:00
Un accident rutier s-a produs pe strada Canta, in zona Autocenter. In coliziune au fost...
12:30
Guvernul susține că nu taie alocația de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA. Confuzia a fost generată de un articol din Ordonanța trenuleț # TeleM Iași
Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala sustine ca Guvernul nu taie alocatia de hrana...
12:20
Paharele de cafea pentru vending: diferențele care influențează gustul și experiența consumatorului (P) # TeleM Iași
Cafeaua servită dintr-un automat vending poate părea la prima vedere o băutură simplă, destinată consumului...
12:10
In Punctul de Trecere a Frontierei Albița-ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control,...
12:10
In acest week-end, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112,...
10:50
Aeroportul Internațional „George Enescu" Bacău face un pas important către tranziția energetică și creșterea sustenabilității...
10:50
Pompierii au fost solicitati prin apel la numărul unic de urgență 112 să intervină în...
09:50
Cod galben şi roşu de ninsori şi viscol puternic. Rafalele de vânt ajung la peste 120 km pe oră # TeleM Iași
Pericolul extrem continuă la munte. Viscolul de cod roşu este valabil şi azi pe crestele...
09:50
Cum s-a produs dubla tragedie din Vaslui în care cei doi frați au fost găsiți morți după ce s-au jucat pe un lac înghețat # TeleM Iași
Doi frați, de 12 și 14 ani, din județul Vaslui, au murit pentru că au...
09:40
Salvamont România: Şase oameni au ajuns la spital după ce au fost salvaţi de pe munte, în ultimele 24 de ore # TeleM Iași
Un număr de 28 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24...
Ieri
09:30
O casă din localitatea Stroieşti şi anexele acesteia au ars complet, în noaptea de duminică...
09:30
CCR continuă dezbaterile pe sesizarea ICCJ pe noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor # TeleM Iași
Curtea Constituţională a Românei continuă luni, începând cu ora 10:00, dezbaterile asupra sesizării Înaltei Curţi...
09:30
Donald Trump și Volodimir Zelenski au discutat în Florida despre un posibil acord de pace...
09:30
Bulgaria se va alătura joi zonei euro şi va deveni astfel a 21-a ţară care...
28 decembrie 2025
13:10
Actriţa franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat duminică...
11:50
O tânără de 23 ani și-a pierdut viața la scurt timp după producerea accidentului produs...
11:40
În cursul zilei de astăzi, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o casă...
11:30
În această dimineață, pompierii au acționat în orașul Darabani pentru înlăturarea unui copac căzut pe...
11:20
Potrivit DRDP Buzau, începând de mâine se instituie restricții de circulație pe podul peste pârâul...
11:10
ANM a emis mai multe coduri de vreme rea în toată țara. Pana maine dimineata,...
11:00
Pompierii militari intervin pentru gestionarea unei situații de urgență generate de căderea unui copac pe...
11:00
Mai multe intervenții ale pompierilor în Iași, după căderi de copaci și elemente de construcție # TeleM Iași
Pompierii militari ieșeni au intervenit în cursul zilei de astăzi pentru gestionarea mai multor situații...
11:00
Un incendiu a izbucnit din cauza unei butelii la restaurantul Casa Domnească din Bârlad. La...
10:40
În cursul zilei de astăzi, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o casă...
10:30
Anul 2026 aduce noi oportunități pentru destinații de călătorie ieftine în Europa și Asia. București,...
10:20
Resursele totale de cereale și produse din cereale, exprimate în echivalent cereale boabe, au înregistrat...
10:10
Ambulatoriile din Iași primesc mai mulți bani de la 1 ianuarie 2026. Punctul crește la 6,5 lei # TeleM Iași
Ambulatoriile din Iași vor beneficia de o finanțare mai mare începând cu 1 ianuarie 2026,...
10:00
Un fotbalist de 18 ani a fost înjunghiat de un grup de tineri în cartierul...
10:00
Marea Britanie va lansa, în primăvara anului viitor, un program militar de un an, ca...
09:50
O aeronavă C-27 J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat sâmbătă,...
09:50
Volodimir Zelenski se întâlneşte duminică cu Donald Trump în Florida pentru a încerca să obţină...
09:50
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic...
09:40
Vrâncenii din categoriile vulnerabile vor beneficia de ajutor pentru facturile la electricitate până la finalul anului 2026 # TeleM Iași
Vrâncenii din categoriile vulnerabile ar putea beneficia de ajutorul de 50 de lei pentru plata...
09:40
Județul Neamț se află sub avertizări meteorologice de cod galben și cod portocaliu, emise pentru...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Primăriile au termen până la finalul anului să stabilească valoarea impozitelor și taxelor locale în...
09:30
Toate blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de 1990 “ar urma să fie dotate cu lifturi” # TeleM Iași
Toate blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de 1990 ar urma să fie...
09:30
Primele zile de funcționare ale noilor tronsoane ale Autostrăzii A7 scot la iveală probleme serioase...
