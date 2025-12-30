Iașul sărbătorește Anul Nou cu artiști cunoscuți și focuri de artificii
TeleM Iași , 30 decembrie 2025 12:20
Iașul întâmpină Anul Nou 2026 cu un spectacol în fața Palatului Culturii. Primăria Municipiului și... Articolul Iașul sărbătorește Anul Nou cu artiști cunoscuți și focuri de artificii apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 15 minute
12:30
Ieșenii vor plăti în 2026 impozite mai mari pentru mașinile hibride poluante, în timp ce... Articolul Impozite mai mari pentru mașinile hibride poluante apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
Guvernul urmează să aprobe un proiect de lege care introduce noi proceduri și controale pentru... Articolul Guvernul pregătește reguli noi pentru controlul concediilor medicale apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
Varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului a fost scoasă la licitație, fiind cea mai mare... Articolul Varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului a fost scoasă la licitație apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
12:20
Vești mai puțin bune pentru ieșeni. Din 2026, taxele și impozitele locale vor crește, după... Articolul Au fost aprobate majorările de taxe și impozite pentru ieșeni în 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
12:20
Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională un ordin care prevede înființarea programului AP-Stoma, un... Articolul Serviciile stomatologice ar putea fi decontate în spitalele de stat apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
12:10
La Bacău începe producția locală de sisteme radar mobile avansate, în parteneriat cu o companie... Articolul Bacăul va produce sisteme radar mobile avansate pentru apărarea aeriană apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Ne aflam in plin sezon de gripa. De la venirea iernii, peste 220 de pacienți... Articolul Crește numărul cazurilor de gripă la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Jandarmii Grupării Mobile Bacău au indisponibilizat peste 5.400 de articole pirotehnice în orașul Târgu Neamț.... Articolul Mii de articole pirotehnice confiscate la Târgu Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
11:40
ArcelorMittal Hunedoara S.A. a anunțat semnarea unui acord cu UMB Grup privind vânzarea activelor sale,... Articolul Dorinel Umbrărescu a cumpărat Arcelor Mittal Hunedoara apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
10:10
CIA a efectuat un atac cu dronă la începutul acestei luni asupra unei instalații portuare... Articolul CNN: CIA, atac cu dronă asupra unei instalații portuare de pe coasta Venezuelei apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Anul Nou aduce la Galaţi o creştere record a taxei la gunoi: “Muncim mai mult ca să supravieţuim” # TeleM Iași
Anul Nou vine cu taxe mai mari inclusiv la gunoi. La Galaţi, tariful la salubritate se majorează cu... Articolul Anul Nou aduce la Galaţi o creştere record a taxei la gunoi: “Muncim mai mult ca să supravieţuim” apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Explozie urmată de incendiu într-o locuință din județul Galați. Un bărbat de 55 de ani, rănit grav # TeleM Iași
Explozie urmată de incendiu într-o casă din judeţul Galaţi. Un bărbat de 55 de ani a ajuns la... Articolul Explozie urmată de incendiu într-o locuință din județul Galați. Un bărbat de 55 de ani, rănit grav apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Respectarea intervalelor destinate odihnei constituie o responsabilitate esențială pentru cetățenii care împart același imobil, nerespectarea... Articolul Ce amenzi riscă în 2026 cei care vor face gălăgie în bloc apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Acțiune masivă a poliției în Iași: 5 permise reținute și 35 de sancțiuni pentru abateri rutiere # TeleM Iași
La data de 29 decembrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași au desfășurat o... Articolul Acțiune masivă a poliției în Iași: 5 permise reținute și 35 de sancțiuni pentru abateri rutiere apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Piatra-Neamț va marca trecerea în Noul An printr-un eveniment organizat în Piața Ștefan cel Mare.... Articolul Revelion 2026 la Piatra-Neamț cu Nicole Cherry, Dan Ciotoi & Generic și L.A. apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Meteorologii anunță o iarnă total atipică la început de 2026: fără zăpadă și temperaturi peste cele specifice # TeleM Iași
Meteorologii prognozează temperaturi peste cele specifice, începând din 5 ianuarie şi până aproape de sfârşitul... Articolul Meteorologii anunță o iarnă total atipică la început de 2026: fără zăpadă și temperaturi peste cele specifice apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Taxa de 25 de lei pentru coletele extracomunitare sperie românii care comandă de pe Shein sau Temu # TeleM Iași
Noua taxă de 25 de lei pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene, care va... Articolul Taxa de 25 de lei pentru coletele extracomunitare sperie românii care comandă de pe Shein sau Temu apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Tudorel Toader rămâne la opinia clasică a CCR – Intervenție în disputa referitoare la studiul de impact în cazul legii pensiilor magistraților # TeleM Iași
Profesorul Tudorel Toader, fost judecător al Curţi Constituţionale, afirmă că instanţa de contencios constituţional nu... Articolul Tudorel Toader rămâne la opinia clasică a CCR – Intervenție în disputa referitoare la studiul de impact în cazul legii pensiilor magistraților apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Nu de puține ori, măsurile premierului au fost blocate de unii parteneri de guvernare. Susţinut... Articolul În 2025, Guvernul a luat primele măsuri pentru reducerea deficitului bugetar apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Președintele american a declarat că ar sprijini noi atacuri israeliene asupra Iranului dacă Teheranul respinge un... Articolul „Nu sunt excluse” noi atacuri asupra Iranului apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
19:00
Incident nefericit pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi care a provocat perturbări traficului feroviar # TeleM Iași
Un accident feroviar soldat cu decesul unei persoane a provocat perturbări semnificative ale traficului feroviar... Articolul Incident nefericit pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi care a provocat perturbări traficului feroviar apare prima dată în TeleM Regional.
18:30
Astăzi, la nivelul Consiliului Județean Suceava, a fost inițiata procedura de achiziție pentru elaborarea studiului... Articolul Varianta de ocolire sud-est a Sucevei intră în faza studiului de fezabilitate apare prima dată în TeleM Regional.
17:30
Lansarea licitației pentru Drumul Expres Suceava-Siret: Începe modernizarea infrastructurii din nord-est # TeleM Iași
“Am făcut astăzi un nou pas pentru modernizarea infrastructurii rutiere din nordul țării și pentru... Articolul Lansarea licitației pentru Drumul Expres Suceava-Siret: Începe modernizarea infrastructurii din nord-est apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Începând cu anul 2026, locurile de parcare publică din Iași vor deveni mult mai scumpe,... Articolul Scumpiri la tarifele de parcare din Iași în 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs in aceaata dupa... Articolul Vaslui | Grav accident între două autoturisme în Ivești apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Consilierii locali au aprobat astazi intr-o sedinta extraordinara proiectul de majorare a taxelor si impozitelor... Articolul Au fost aprobate majorările de taxe și impozite pentru ieșeni în 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Compania Națională de Transport al Gazelor Naturale, intenționează să lanseze un proiect important care va... Articolul Transgaz investește 4,7 milioane de euro în conducte de gaze în jud. Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun”, alături de IPJ Iași, ISU Iași și Inspectoratul... Articolul Bătaia de Anul Nou de la Ruginoasa, în vizorul autorităților apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Curtea Constituțională a României a amânat pentru 16 ianuarie luarea unei decizii privind reforma pensiilor... Articolul CCR a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Plata alocațiilor pentru copii aferenta lunii ianuarie 2026 se va relua odata cu inceperea scolii.... Articolul Alocațiile copiilor în ianuarie 2026 intră în prima zi de școală apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins contestația depusă la contractul pentru proiectarea și... Articolul CNSC a respins contestația de pe tronsonul 1 al Autostrăzii Moțca – Tg. Frumos apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
Un accident rutier s-a produs pe strada Canta, in zona Autocenter. In coliziune au fost... Articolul Accident rutier între două autoturisme în Canta apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
12:30
Guvernul susține că nu taie alocația de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA. Confuzia a fost generată de un articol din Ordonanța trenuleț # TeleM Iași
Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala sustine ca Guvernul nu taie alocatia de hrana... Articolul Guvernul susține că nu taie alocația de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA. Confuzia a fost generată de un articol din Ordonanța trenuleț apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
Paharele de cafea pentru vending: diferențele care influențează gustul și experiența consumatorului (P) # TeleM Iași
Cafeaua servită dintr-un automat vending poate părea la prima vedere o băutură simplă, destinată consumului... Articolul Paharele de cafea pentru vending: diferențele care influențează gustul și experiența consumatorului (P) apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
In Punctul de Trecere a Frontierei Albița-ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control,... Articolul Revolver descoperit ascuns în peretele lateral al unui microbuz intrat în vama Albița apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
In acest week-end, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112,... Articolul Un bărbat din Girov a fost găsit spânzurat în baia unui hotel din Piatra Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău face un pas important către tranziția energetică și creșterea sustenabilității... Articolul Parc fotovoltaic la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Pompierii au fost solicitati prin apel la numărul unic de urgență 112 să intervină în... Articolul Vântul puternic a desprins învelitoarea acoperișului unui bloc din Tomești apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Cod galben şi roşu de ninsori şi viscol puternic. Rafalele de vânt ajung la peste 120 km pe oră # TeleM Iași
Pericolul extrem continuă la munte. Viscolul de cod roşu este valabil şi azi pe crestele... Articolul Cod galben şi roşu de ninsori şi viscol puternic. Rafalele de vânt ajung la peste 120 km pe oră apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Cum s-a produs dubla tragedie din Vaslui în care cei doi frați au fost găsiți morți după ce s-au jucat pe un lac înghețat # TeleM Iași
Doi frați, de 12 și 14 ani, din județul Vaslui, au murit pentru că au... Articolul Cum s-a produs dubla tragedie din Vaslui în care cei doi frați au fost găsiți morți după ce s-au jucat pe un lac înghețat apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Salvamont România: Şase oameni au ajuns la spital după ce au fost salvaţi de pe munte, în ultimele 24 de ore # TeleM Iași
Un număr de 28 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24... Articolul Salvamont România: Şase oameni au ajuns la spital după ce au fost salvaţi de pe munte, în ultimele 24 de ore apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
O casă din localitatea Stroieşti şi anexele acesteia au ars complet, în noaptea de duminică... Articolul Suceava: O casă a fost distrusă de flăcări în localitatea Stroieşti apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
CCR continuă dezbaterile pe sesizarea ICCJ pe noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor # TeleM Iași
Curtea Constituţională a Românei continuă luni, începând cu ora 10:00, dezbaterile asupra sesizării Înaltei Curţi... Articolul CCR continuă dezbaterile pe sesizarea ICCJ pe noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Donald Trump și Volodimir Zelenski au discutat în Florida despre un posibil acord de pace... Articolul Trump: Suntem foarte aproape de pace în războiul din Ucraina apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Bulgaria se va alătura joi zonei euro şi va deveni astfel a 21-a ţară care... Articolul Bulgaria trece la euro într-un context marcat de teamă cu privire la inflaţie apare prima dată în TeleM Regional.
28 decembrie 2025
13:10
Actriţa franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat duminică... Articolul Actriţa franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
O tânără de 23 ani și-a pierdut viața la scurt timp după producerea accidentului produs... Articolul O tânără a murit după accidentul produs aseară la ieșirea din Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
În cursul zilei de astăzi, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o casă... Articolul Un bărbat a suferit arsuri după un incendiu izbucnit la o casă din Tătăruși apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
În această dimineață, pompierii au acționat în orașul Darabani pentru înlăturarea unui copac căzut pe... Articolul Botoșani | Un copac s-a prăbușit peste acoperișul Spitalului Darabani apare prima dată în TeleM Regional.
