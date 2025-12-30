Incendiu puternic izbucnit la o hală din Argeş. Focul se manifestă pe aproximativ 500 de metri pătraţi. Sunt afectate şi utilaje

14:50

Pe Film Now, începutul de an aduce o selecție de titluri care traversează registre cinematografice distincte, dar unite prin aceeași temă a confruntării decisive. Bridget Jones își caută echilibrul după pierderea celui drag, în timp ce Air îi poartă pe urmăritori în culisele unei alianțe care a redefinit nu doar baschetul profesionist, ci și imaginarul culturii pop contemporane. Emoțiile se amplifică odată cu pelicula Totul se termină cu noi, o incursiune sensibilă și tulburătoare în dinamica iubirii, a traumei și a moștenirilor emoționale care modelează destine. În final, Godzilla x Kong: Un nou imperiu ridică spectacolul la scară mitologică, cu înfruntări titanice ce pun în joc însăși supraviețuirea. Patru filme, patru expresii ale curajului și ale deciziilor care nu mai pot fi amânate, fiecare cu miza sa.