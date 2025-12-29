Preşedintele CCR, referitor la decizia privind Legea pensiilor magistraţilor: „Am constatat şi astăzi, ca şi ieri, că nu a fost întrunit cvorumul”. Următorul termen, vineri 16 ianuarie
DigiFM.ro, 29 decembrie 2025 10:50
Preşedintele Curţii Constituţionale Simina Tănăsescu a declarat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul de şedinţă pentru a fi luată decizia cu privire la Legea referitoare la pensiile magistraţilor. Următorul termen a fost stabilit pentru vineri 16 ianuarie, ora 10.00.
• • •
