Donald Trump va primi un premiu pentru pace din partea Israelului. Distincţia se acorda până acum cetăţenilor israelieni
DigiFM.ro, 30 decembrie 2025 12:20
Donald Trump va primi un premiu pentru pace din partea Israelului în 2026, a anunţat luni Benjamin Netanyahu în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în Florida alături de preşedintele american.
Maia Sandu consideră că schemele de corupţie nu au dispărut din justiţie şi solicită măsuri urgente de reformă: „Unii judecători tergiversează intenţionat dosarele” # DigiFM.ro
Preşedinta Maia Sandu a solicitat marţi Parlamentului, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi altor autorităţi responsabile să ia măsuri pentru revizuirea mecanismului de „vetting” (evaluare), cu scopul de a extinde categoria de judecători evaluaţi şi de a accelera procedurile în cadrul acestei examinări extraordinare, fiind nemulţumită de modul în care decurge reforma justiţiei, un domeniu crucial pentru aderarea la UE.
Zicala „vârsta e doar un număr” i se potriveşte cel mai bine. La 58 de ani, japonezul Kazuyoshi Miura a semnat cu o nouă echipă # DigiFM.ro
Fostul internaţional japonez Kazuyoshi Miura s-a angajat la un nou club la vârsta de 58 de ani, alăturându-se echipei Fukushima United, din liga a treia japoneză.
Meteorologii au emis marţi mai multe atenţionări cod galben de vânt pentru mai multe regiuni, până în seara de 31 decembrie, ora 20.00.
Fuego, întrebat dacă îl preferă pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerilă. Declarațiile sale l-au revoltat pe Maurice Munteanu: „Mi se pare o lipsă de respect!” # DigiFM.ro
Paul Surugiu, cunoscut publicului larg sub numele de scenă Fuego, se află în centrul unei controverse după declarațiile făcute recent într-un interviu pentru Euronews. Întrebat pe cine preferă dintre Moș Crăciun și Moș Gerilă, artistul a oferit un răspuns care a surprins și a stârnit reacții puternice în spațiul public.
Alina Pușcău l-a pălmuit pe Gerard Butler. Gestul actorului a șocat-o: „Mi-a zis că sunt idioată” # DigiFM.ro
Un episod tensionat din culisele Hollywoodului a fost readus recent în atenția publicului de Alina Pușcău, care a povestit cum l-a pălmuit pe celebrul actor Gerard Butler în urma unei replici jignitoare. Incidentul ar fi avut loc în urmă cu câțiva ani, la un eveniment organizat cu ocazia Globurilor de Aur, și a fost relatat recent într-un podcast.
Persoanele obeze vor trebui să plătească două locuri în avion. Ce companie aeriană introduce regula din ianuarie 2026 # DigiFM.ro
Începând cu 27 ianuarie 2026, compania aeriană americană Southwest Airlines va impune o schimbare majoră de politică ce vizează pasagerii care ocupă mai mult de un loc în avion. Concret, aceștia vor fi obligați să cumpere în avans un al doilea bilet, iar rambursarea nu va mai fi garantată, potrivit unui articol publicat de The New York Times.
Un tânăr de 26 de ani din Vaslui şi-a dat foc, chiar de ziua lui. El este în stare gravă, având arsuri pe 30% din corp # DigiFM.ro
Un tânăr în vârstă de 26 de ani dintr-o localitate din Vaslui a turnat benzină pe el şi şi-a dat foc, chiar de ziua lui. Gestul a avut loc pe fondul consumului de alcool, iar părinţii bărbatului, care l-au văzut pe geam, au pus un furtun cu apă pe el şi au chemat ambulanţa. Tânărul este în stare gravă, cu arsuri pe aproape o treime din corp.
Incendiu puternic izbucnit la o hală din Argeş. Focul se manifestă pe aproximativ 500 de metri pătraţi. Sunt afectate şi utilaje # DigiFM.ro
Pompierii intervin marţi dimineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din localitatea Curteanca, din judeţul Argeş. Focul se manifestă pe aproximativ 500 de metri pătraţi, fiins afectate şi utilaje de producţie.
Khaleda Zia, care a devenit prima femeie prim-ministru din Bangladesh în 1991 şi a dezvoltat o rivalitate acerbă cu Sheikh Hasina pe parcursul a zeci de ani în care s-au succedat la putere, a murit marţi după o lungă boală, anunţă CNN.
Reacția lui Trump după presupusul atac ucrainean asupra reședinței lui Putin. „Sunt furios. Nu-mi place. Nu este bine” # DigiFM.ro
Donald Trump a criticat luni Ucraina pentru presupusul atac cu drone denunţat de Rusia asupra unei reşedinţe a lui Vladimir Putin, atac negat însă de preşedintele Volodimir Zelenski, relatează AFP şi EFE.
Temperaturi peste cele specifice, din 5 ianuarie, în toată țara. Prognoza meteo pentru luna ianuarie # DigiFM.ro
Meteorologii prognozează temperaturi peste cele specifice, începând din 5 ianuarie şi până aproape de sfârşitul lunii, în toate regiunile, conform prognozei pe patru săptămâni făcută publică marţi, transmite News.ro.
Pentagonul anunţă un contract de 8,6 miliarde de dolari pentru avioane F-15 destinate Israelului # DigiFM.ro
Boeing a primit un contract în valoare de 8,6 miliarde de dolari pentru Programul F-15 destinat Israelului, a anunţat luni Pentagonul, după ce preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu în Florida.
Incendiu într-un azil de bătrâni din Indonezia. Cel puţin 16 peroane au murit şi trei au fost grav rănite # DigiFM.ro
Cel puţin 16 persoane au murit, iar alte trei au fost rănite într-un incendiu, într-un azil de bătrâni, la Manado, pe Insula indoneziană Sulawesi, anunţă luni pompierii, relatează AFP.
Scandal la CCR după ședința pentru pensiile magistraților. Ce cer judecătorii absenți și ce mesaj dur transmit Guvernului # DigiFM.ro
Judecătorii CCR Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc au dat publicităţii luni un comunicat în care explică motivele pentru care au lipsit de la şedinţa CCR în care urma să se dezbată sesizarea privind pensiile magistraţilor.
Fotbalistul Christian Pulisic dezminte că ar avea o relaţie cu actriţa Sydney Sweeney: „Nu mai răspândiţi poveşti inventate despre viaţa mea” # DigiFM.ro
Fotbalistul american Christian Pulisic ar avea o relaţie cu celebra actriţă Sydney Sweeney, a scris La Gazzetta dello Dello Sport.
Ministrul Apărării, Radu Miruţă: „CCR, vă cam bateţi joc şi duceţi în derizoriu importanţa instituţiei!” # DigiFM.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, critică luni judecătorii Curţii Constituţionale, după o nouă amânare a deciziei pe legea pensiilor magistraţilor. Miruţă îi acuză pe judecătorii care au boicotat şedinţa că îşi bat joc şi duc în derizoriu importanţa instituţiei.
Părtiile din Poiana Braşov, deteriorate de vijelia din ultimele zile. Recent au fost acoperite cu un strat de zăpadă artificială # DigiFM.ro
Vijelia din ultimele zile a deteriorat pârtiile din Poiana Braşov, care fuseseră parţial amenajate, fiind acoperite în mare parte cu un strat de zăpadă artificială. Acum, în multe zone, zăpada este spulberată. Administratorii domeniului schiabil din Poiana Braşov anunţă că vor repune în funcţiune tunurile de zăpadă artificială, pentru refacerea stratului de zăpadă pe pârtii.
Pe Film Now, începutul de an aduce o selecție de titluri care traversează registre cinematografice distincte, dar unite prin aceeași temă a confruntării decisive. Bridget Jones își caută echilibrul după pierderea celui drag, în timp ce Air îi poartă pe urmăritori în culisele unei alianțe care a redefinit nu doar baschetul profesionist, ci și imaginarul culturii pop contemporane. Emoțiile se amplifică odată cu pelicula Totul se termină cu noi, o incursiune sensibilă și tulburătoare în dinamica iubirii, a traumei și a moștenirilor emoționale care modelează destine. În final, Godzilla x Kong: Un nou imperiu ridică spectacolul la scară mitologică, cu înfruntări titanice ce pun în joc însăși supraviețuirea. Patru filme, patru expresii ale curajului și ale deciziilor care nu mai pot fi amânate, fiecare cu miza sa.
Brigitte Bardot „va fi înmormântată în grădina ei de lângă mare”, a declarat Wendy Bouchard, prietenă apropiată, pentru FranceInfo. Ea va odihni în Saint-Tropez, înconjurată de câinii ei. „Aşa a dorit ea şi dorinţa ei va fi respectată. „Să fie îngropată lângă cei pe care i-a iubit, animalele sale”, a precizat Bouchard.
Ce se schimbă de la 1 ianuarie 2026. Taxe mai mari pentru români, scumpiri în lanț și facilități pentru marile companii # DigiFM.ro
Anul 2026 începe cu modificări fiscale importante, care vor fi resimțite direct în buzunarele românilor. De la taxe locale mai mari pentru locuințe și mașini, până la scumpiri la carburanți, țigări și alcool, schimbările sunt ample. În paralel, Guvernul reduce povara fiscală pentru marile companii și introduce o nouă taxă care va afecta cumpărăturile online din afara Uniunii Europene.
Momentul când un șofer a efectuat o depășire în viteză în Pasajul Unirii din București. A lovit violent peretele și s-a răsturnat # DigiFM.ro
Polițiștii din Capitală au deschis o anchetă după un nou accident rutier produs în Pasajul Unirii, una dintre cele mai problematice artere subterane din București. Un șofer în vârstă de 24 de ani a intrat cu mașina în peretele despărțitor al pasajului, fiind rănit în urma impactului și transportat de urgență la spital.
Un vânt puternic lovește România la început de săptămână. Cod galben în mai multe regiuni, rafale de până la 120 km/h la munte # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă că luni va fi vânt cu viteze de 50 - 70 km/h în Moldova, Dobrogea, sudul şi vestul Olteniei şi sud-estul Transilvaniei. Marţi noaptea va fi vânt în Carpaţii Meridionali şi de Curbură. O nouă atenţionare de vânt a fost emisă pentru marţi, în vestul şi sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei.
Kim Kardashian, criticată de PETA după ce le-a dăruit copiilor câini de Crăciun: „Cățelușii nu sunt jucării de pluș” # DigiFM.ro
Kim Kardashian se află din nou în centrul unei controverse, de această dată după ce organizația pentru drepturile animalelor PETA a criticat-o public pentru cadourile de Crăciun făcute copiilor săi. Vedeta le-a dăruit fiecăruia dintre cei patru copii câte un cățeluș, gest care a stârnit reacții puternice în mediul online și din partea activiștilor pentru protecția animalelor.
Un bărbat a ales să se joace pe calculator, chiar în sala de nașteri, în timp ce i se năștea copilul: „Cel mai diabolic lucru văzut vreodată” # DigiFM.ro
Un videoclip de doar 11 secunde, filmat într-o sală de nașteri, a devenit viral și a declanșat o adevărată furtună de reacții online. În imagini apare un bărbat care își ține nou-născutul în brațe, în timp ce lângă el se află un setup complet de gaming: monitor, consolă Xbox și căști. Clipul a fost relatat inițial de publicația elvețiană Blick și a fost preluat rapid de utilizatori din întreaga lume.
Radu Drăguşin a revenit pe teren după aproape un an: „A fost cea mai mare provocare a vieţii mele” # DigiFM.ro
Fundaşul Radu Drăguşin şi-a exprimat satisfacţia pentru că a reuşit să revină pe teren după o absenţă de aproape un an la Tottenham, din cauza unei accidentări.
Preşedintele CCR, referitor la decizia privind Legea pensiilor magistraţilor: „Am constatat şi astăzi, ca şi ieri, că nu a fost întrunit cvorumul”. Următorul termen, vineri 16 ianuarie # DigiFM.ro
Preşedintele Curţii Constituţionale Simina Tănăsescu a declarat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul de şedinţă pentru a fi luată decizia cu privire la Legea referitoare la pensiile magistraţilor. Următorul termen a fost stabilit pentru vineri 16 ianuarie, ora 10.00.
Trump lasă deschisă posibilitatea unei vizite în Ucraina dacă aceasta contribuie la asigurarea unui acord de pace: „M-am oferit să merg şi să vorbesc în parlamentul lor” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a lăsat deschisă posibilitatea unei deplasări în Ucraina şi a unei intervenţii în parlamentul ţării, dacă acest lucru ar contribui la încheierea unui acord de pace între Rusia şi Ucraina, deşi a sugerat că acest lucru este puţin probabil, relatează CNN.
Autorităţile mexicane au anunţat, duminică, că cel puţin 13 persoane au murit după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat în statul Oaxaca, din sudul ţării, relatează Reuters.
Bulgaria se va alătura joi zonei euro şi va deveni astfel a 21-a ţară care adoptă moneda unică europeană, o integrare care provoacă îngrijorări în rândul unor locuitori, care se tem că euro va alimenta inflaţia şi va accentua instabilitatea politică, transmite AFP.
Ce spune liberalul Alexandru Muraru despre amânarea deciziei CCR privind legea pensiilor magistraţilor. De ce crede într-un blocaj intenționat # DigiFM.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că dacă se confirmă că lipsa cvorumului judecătorilor CCR a fost o acţiune deliberată, în cazul amânării unei decizii privind legea pensiilor magistraţilor atunci asistăm la un blocaj intenţionat, cu efecte directe asupra procesului legislativ şi a încrederii publice în stat.
Incendiu în Capitală. Norul de fum se îndreaptă spre est-sud-est, valorile particulelor în suspensie rămân sub limitele critice # DigiFM.ro
Ministerul Mediului avertizează că norul de fum degajat în urma incendiului puternic izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice şi alte materiale combustibile, din Sectorul 6, se deplasează către est-sud-estul Capitalei, iar locuitorii din aceste zone sunt sfătuiţi să respecte mesajele RO-Alert emise de autorităţi şi să evite, pe cât posibil, să stea mult timp în aer liber.
Trump şi Zelenski vor discuta telefonic cu lideri europeni după întrevederea din Florida, potrivit Kievului # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump şi cel ucrainean, Volodimir Zelenski, vor avea o discuţie prin telefon cu lideri europeni duminică, după întrevederea lor din Florida, a anunţat un purtător de cuvânt de la Kiev, potrivit AFP şi Reuters.
Jordan Bardella ”poate câştiga în locul meu” alegerile prezidenţiale, afirmă Marine Le Pen # DigiFM.ro
Jordan Bardella ”poate câştiga în locul meu” alegerile prezidenţiale, apreciază Marine Le Pen care, în pofida situaţiei sale judiciare, ”nu crede că poate părăsi lupta”, dar consideră că, cu un viitor preşedinte de la Rassemblement national (RN, extremă dreapta), ”viitorul Franţei este asigurat”, relatează AFP.
Craterul de nord-est al Vulcanului Etna a aprins cerul cerul iernii siciliene în acest weekend printr-o nouă activitate stromboliană, relatează Euronews.
Curtea Constituţională a amânat pentru luni decizia privind legea pensiilor magistraţilor. CCR invocă ”lipsa cvorumului în cadrul şedinţei din 28 decembrie” # DigiFM.ro
Curtea Constituţională a României este aşteptată să se pronunţe duminică, asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. CCR a amânat, în 10 decembrie, luarea unei decizii, stabilind un nou termen.
Incendiu puternic la un depozit situat pe bulevardul Iuliu Maniu. A fost emis mesaj RO-ALERT # DigiFM.ro
Pompierii acționează, duminică, pentru stingerea unui incendiu major, cu degajări mari de fum, produs la un depozit din zona Bulevardului Iuliu Maniu, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București-Ilfov (ISUBIF).
Forţele armate britanice urmează să lanseze - în martie - un program care să permită persoanelor în vârstă de până la 25 de ani să urmeze o formare militară pe o perioadă de un an remunerată, anunţă Ministerul britanic al Apărării, care speră astfel să atragă mai mulţi tineri în armată, relatează AFP.
Vedeta Cristiano Ronaldo a asigurat o nouă victorie pentru Al Nassr, a zecea în tot atâtea meciuri, sâmbătă seara, împotriva lui Al Okhdood, în prima ligă de fotbal a Arabiei Saudite, starul portughez, care va împlini în februarie 41 de ani, fiind acum la doar 44 de goluri de ţinta sa de 1.000, o performanţă pe care nimeni nu a atins-o încă în istoria "sportului-rege", scrie EFE.
UE "nu va şovăi" în sprijinul său pentru Ucraina, anunţă Bruxelles-ul înaintea întâlnirii Zelenski-Trump # DigiFM.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi-au exprimat sprijinul pentru preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski înaintea întâlnirii acestuia de duminică cu omologul său american, Donald Trump, care se va concentra pe proiectul planului de pace cu Rusia, informează EFE.
Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani
ANM, o nouă alertă de vreme severă. Cod roșu de vânt și viscol în mai multe regiuni. Vor fi și rafale de peste 120 km/h # DigiFM.ro
Codul portocaliu de vânt şi viscol se transformă duminică în avertizare cod roşu în mai multe regiuni, iar în altele, avertizarea cod galben este înlocuită de cod portocaliu, anunţă ANM, care precizează că aproape toată ţara va fi afectată de vânt puternic.
Durere de nedescris pentru o creatoare de conținut. Două dintre fiicele ei au murit subit, la un an distanță, una dintre ele chiar în ziua de Crăciun # DigiFM.ro
O creatoare de conținut trece prin momente de neimaginat, după ce două dintre fiicele sale au murit subit, la doar un an distanță una de cealaltă. Cea mai recentă pierdere a avut loc chiar în ziua de Crăciun, întreaga familie fiind acum în stare de șoc.
Fuego, declarații rare despre viața personală: „Nu mi-am asumat solitudinea, pentru că nu sunt un om singur” # DigiFM.ro
Despre viața sentimentală a lui Fuego s-a vorbit mult dde-a lungul timpului, iar acum artistul a oferit detalii, explicând că „nu-și asumă solitudinea pentru că nu este un om singur, ci este înconjurat de prieteni”.
O femeie din Sibiu e acuzată că și-a ucis propria mamă, cu ajutorul unei asistente. Ce a făcut după ce a primit întreaga moștenire # DigiFM.ro
O femeie a angajat o asistentă medicală pentru a-i administra mamei sale un sedativ care să îi provoace moarte, iar fapta s-a petrecut la domiciliul victimei din Sibiu. Ulterior, cele două femei au asfixiat-o pe victimă cu o pernă pentru a fi sigure că o să moară. După decesul mamei, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite pe care le-a vândut şi s-a mutat în Dubai. Cele două femei au fost reţinute pentru 24 de ore la un an şi jumătate de la comiterea faptei.
Obţinerea păcii în Ucraina presupune „o Rusie pregătită de cooperare”, declară premierul Canadei # DigiFM.ro
Premierul canadian Mark Carney a condamnat sâmbătă „barbaria” atacurilor ruse survenite vineri noaptea asupra Kievului şi a insistat pe faptul că orice acord de pace în Ucraina va avea nevoie de „o Rusie pregătită să coopereze”, relatează France Presse.
Mirabela Grădinaru, detalii neștiute despre prima întâlnire cu Nicușor Dan. Ce a atras-o la el: „Mi s-a părut fascinant” # DigiFM.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a vorbit despre prima întâlnire cu cel cu care formează un cuplu de peste 20 de ani, având împreună o fiică şi un fiu. „M-a atras felul lui de a fi, de a privi şi de a se raporta la oameni. Şi recunosc că m-a atras foarte mult şi părul lui creţ”, spune Mirabela Grădinaru. Întrebată dacă Nicuşor Dan a „cerut-o”, ea a răspuns: „Nu încă”.
Regimul lui Zelenski nu este pregătit să se angajeze în discuţii constructive, afirmă Serghei Lavrov # DigiFM.ro
Rusia nu consideră că regimul ucrainean al lui Volodimir Zelenski şi aliaţii săi occidentali sunt pregătiţi pentru negocieri constructive, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-un interviu acordat agenţiei TASS.
CCR, aşteptată să se pronunţe duminică asupra legii referitoare la pensiile magistraţilor # DigiFM.ro
Curtea Constituţională a României este aşteptată să se pronunţe duminică, asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. CCR a amânat, în 10 decembrie, luarea unei decizii, stabilind un nou termen.
