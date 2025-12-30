Pregătiri de război. SUA lovește Venezuela la sol. Drone CIA au lovit o bază de încărcare a vaselor cu droguri
Newsweek.ro, 30 decembrie 2025 12:20
Președintele Donald Trump a declarat luni că SUA au „lovit” o zonă din Venezuela unde ambarcațiunile...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
12:40
Ghid despre Inteligenţa Artificială al Poliţiei Române: AI-ul nu este bun sau rău, este un instrument # Newsweek.ro
Inteligenţa Artificială este un instrument deosebit de puternic, capabil să reacţioneze la stimuli ş...
Acum 15 minute
12:30
Senatorul Daniel Fenechiu despre pensiile speciale la CCR: Judecătorii numiţi de PSD boicotează, de neimaginat # Newsweek.ro
Senatorul PNL Daniel Fenechiu afirmă că „e un fapt că judecătorii numiţi de PSD boicotează şedinţele...
Acum 30 minute
12:20
Pregătiri de război. SUA lovește Venezuela la sol. Drone CIA au lovit o bază de încărcare a vaselor cu droguri # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat luni că SUA au „lovit” o zonă din Venezuela unde ambarcațiunile...
Acum o oră
12:10
Test de inteligență pentru sărbători. Cum îți dai seama care e moneda falsă? Puțini găsesc răspunsul # Newsweek.ro
Un test de inteligență ne poate scoate din monotonia discuțiilor de sărbători. Atunci când subiectel...
11:50
Cipru preia preşedinţia UE. Aliații, „foarte îngrijoraţi” de apărarea Europei, din cauza tensiunilor cu Turcia # Newsweek.ro
Cipru, o țară neutră și cu relații tensionate cu Turcia, preia preşedinţia UE, de la 1 ianuarie 2026...
Acum 2 ore
11:40
Meteo Vreme bizară. După un frig de crapă pietrele de Anul Nou, temperatura crește cu 15 grade în ianuarie # Newsweek.ro
Meteorologii avertizează că vine un frig de Anul Nou și de Revelion. Vremea se va încălzi însă. Vom ...
11:40
Călin Georgescu, atac la Nicușor Dan și la adresa Franței: Îl somez să trimită raportul lui Trump și JD Vance # Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Poliția Buftea, pentru a semna controlul judiciar, ...
11:20
Operațiune contra-cronometru, în Marea Neagră. Un marinar de pe cargobotul Iron Destiny are nevoie de doctor # Newsweek.ro
Un echipaj al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) desfășoară o operațiune ...
11:00
Ce preparat de sărbători se potrivește cu toate gusturile și toate siluetele? Răspunsul nutriționistului # Newsweek.ro
Pregătirile pentru mesele de sărbători sunt foarte stresante. Mai ales, dacă avem musafiri, trebuie ...
10:50
Focul este o tehnologie străveche care a contribuit la modelarea evoluției umane . Cu toții știm ace...
Acum 4 ore
10:40
Milioane de telefoane mobile vor fi inutilizabile. Utilizatorii afectați trebuie să ia măsuri – altf...
10:30
Jaf la un cazino din Slatina. Un bărbat a furat 70.000 de lei după un atac ca în filme # Newsweek.ro
Un bărbat a furat 70.000 de lei dintr-o sală de jocuri de noroc după ce a ameninţat-o pe angajată cu...
10:20
Sfârșitul unei ere! MTV, televiziunea care a definit cultura muzicală, se închide după 44 de ani # Newsweek.ro
După 44 de ani în care a definit cultura muzicală pe micile ecrane, MTV se închide. Pe 31 decembrie ...
10:00
Pensiile speciale au crescut cu 17.000 lei în 15 ani. Pensia contributivă cu 2.000 lei, de invaliditate cu 600 # Newsweek.ro
CCR a amânat ieri tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Cifrele arată că pensiile speciale a...
10:00
Unii șoferi sunt scutiți de susținerea probei teoretice la obținerea categoriilor A și B. Care sunt condițiile # Newsweek.ro
O lege intrată în vigoare la 28 decembrie prevede că anumiți șoferi pot fi scutiți de susținerea pro...
10:00
1.000.000.000 de telefoane mobile sunt expuse riscului de furt de date și parole. Ce sisteme de operare au? # Newsweek.ro
Aproximativ 1 miliard de telefoane mobile sunt expuse riscului de furt de date și parole spun experț...
09:50
Cod roșu de viscol în România. Rafale de până la 120 km/h. Haos pe șosele: Se alunecă foarte uşor. Aveţi grijă # Newsweek.ro
România a fost lovită în ultimele 24 de ore de un cod roșu de viscol la munte, rafale de vânt de pân...
09:30
Gripa face ravagii în România. Avertismentul medicilor: „Următoarele săptămâni vor fi complicate” # Newsweek.ro
România se confruntă cu un val intens de gripă, care pune presiune tot mai mare pe sistemul sanitar....
09:20
Andrei Caramitru profețește schimbări de regim în 2 țări. Va fi suspendat Nicușor Dan? Rămâne Bolojan premier? # Newsweek.ro
Andrei Caramitru face predicții pentru anul 2026. El anunță, printre altele că 2 regimuri vor cădea ...
09:20
China continuă exercițiile militare cu foc real în jurul Taiwanului. Beijingul simulează un blocaj al insulei # Newsweek.ro
China a lansat marți a doua zi de exerciții militare cu foc real în jurul Taiwan, desfășurând lansăr...
09:10
Trump a căzut în capcana Rusiei. Putin l-a mințit că Ucraina i-ar fi atacat reședința: Nu e bine, nu-mi place # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump s-a declarat „foarte furios” în legătură cu un presupus atac al U...
08:50
450 lei în plus la pensie pentru plata facturilor la energie, în 2026. Care pensionari vor lua banii? # Newsweek.ro
Ajutorul pentru plata facturilor la energie electrică va fi acordat pensionarilor cu venituri mici ș...
Acum 6 ore
08:40
Ministrul Apărării cere majorarea bugetului la 2,7% din PIB în 2026. Salariile militarilor nu vor scădea # Newsweek.ro
Radu Miruţă, noul ministru al Apărării Naţionale, anunţă că a solicitat, pentru anul viitor, o major...
08:30
Pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au atins cel mai rapid ritm de creștere de la începutul invaziei # Newsweek.ro
În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai repede decât în orice a...
08:20
O mamă singură a făcut o banală achiziție cu cardul de cumpărături. Peste ani, a valorat 55.000.000$ # Newsweek.ro
Teresa a cumpărat o companie de ceramică pe care o poți picta singur cu cardul ei de credit în 2005....
08:20
Coduri galbene de viscol și ninsori în extindere: vânt puternic, temperaturi scăzute și aer polar de Revelion # Newsweek.ro
Meteorologii au emis marți mai multe coduri galbene de viscol. În plus, revin și ninsorile.
08:10
Plățile în numerar domină economiile sărace: Myanmar, Etiopia și Gambia conduc topul mondial al tranzacțiilor # Newsweek.ro
Statele sărace se bazează într-o măsură mult mai mare pe numerar decât cele bogate, arată o analiză ...
07:50
Oamenii de ştiinţă au identificat un tip extrem de rar de diabet apărut în primele luni de viaţă # Newsweek.ro
Un tip extrem de rar de diabet, care apare în primele luni de viaţă, a fost identificat de oamenii d...
07:40
NATO și Ucraina, operațiuni terestre de desfășurare rapidă de trupe în baza Articolului 5 de apărare colectivă # Newsweek.ro
Experții ucraineni se alătură pentru prima dată practicării mecanismelor Articolului 5 al NATO, de a...
07:40
Cafea rece, arome îndrăznețe și experiențe unice în 2026. Ce rețete vor fi în trend anul viitor? # Newsweek.ro
Rece ca gheața, fructată, picantă – și mai personală ca niciodată. Experții în cafea de la J. Hornig...
07:30
Superstițiile femeilor de secole pentru noroc și fericire în Noul An. Ce ai voie să faci în ultima zi din an # Newsweek.ro
În ultima zi din an, femeile urmează tradiții vechi pentru a atrage noroc și fericire: unghii roșii,...
07:20
Cum să bei corect whisky de Anul Nou. Regulile domnilor care nu vor să fie mahmuri după petrecere # Newsweek.ro
Pentru un whisky savurat ca un gentleman de Anul Nou, începe cu un pahar curat, fără gheață dacă vre...
07:10
Horoscop 31 decembrie. Luna în Gemeni aduce un sfârșit de an pozitiv Taurilor. Vărsătorii sunt dezamăgiți # Newsweek.ro
Horoscop 31 decembrie. Luna în Gemeni aduce un sfârșit de an pozitiv Taurilor. Vărsătorii sunt dezam...
Acum 8 ore
06:40
8 zile întârziere la plata pensiilor în ianuarie. Care pensionari iau 3.000 lei bonus de la Mica recalculare? # Newsweek.ro
Casa de Pensii nu lucrează până pe data de 8 ianuarie 2026, ceea ce va duce la o întârziere foarte m...
Acum 24 ore
22:50
Tudorel Toader, despre legea pensiilor magistraţilor la CCR: Legea va fi promulgată, va intra în vigoare # Newsweek.ro
Tudorel Toader, despre legea pensiilor magistraţilor la CCR: Legea va fi promulgată, va fi publicată...
22:10
Premierul Ilie Bolojan îl primeşte pe omologul său din Ţările de Jos, Dick Schoof, care va vizita Ba...
21:40
Bulgaria. Efectul intrării în Zona Euro. Parcarea într-o zonă turistică montană foarte frumoasă se scumpeşte # Newsweek.ro
Bulgaria. Efectul secundar al intrării în Zona Euro. Parcarea într-o zonă turistică montană foarte f...
21:10
Când va fi lansată licitaţia-cheie pentru Drumul Expres Suceava - Siret. Are rol strategic. De unde vin banii? # Newsweek.ro
Când va fi lansată licitaţia-cheie pentru realizarea Drumului Expres Suceava - Siret. Aceasta are ro...
20:50
Serviciile stomatologice vor fi disponibile inclusiv în spitale. Ce costuri ar suporta Ministerul Sănătăţii? # Newsweek.ro
Serviciile stomatologice vor fi disponibile de acum încolo, probabil, inclusiv în spitale. Ce costur...
20:30
Casa de Pensii, dată în judecată de un mare campion. Mi-au furat 13 ani. 25.000 pensionari în aceiași situație # Newsweek.ro
Un număr tot mai mare de pensionari dau Casa de pensii în judecată. Ei cer bani mai mulți la pensie....
20:30
Putin, mințit de generalii săi, vrea să continue războiul. „Ucraina nu are nicio ofensivă, să iasă din Donbas” # Newsweek.ro
Putin a avut o nouă întâlnire la Kremlin, după întâlnirea Trump-Zelenski din SUA, solicitând rapoart...
20:20
Nazare: România intră în 2026 cu finanţe publice mai echilibrate şi bază sănătoasă pentru un buget responsabil # Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că România intră în anul 2026 cu finanţe publice ...
20:10
Economiștii spun că afluxul de importuri ieftine din China ar putea reduce inflația din Marea Britanie # Newsweek.ro
Economiștii spun că afluxul de importuri de produse ieftine din China ar putea reduce inflația persi...
19:50
Hackerii germani cer „ziua independenței digitale”, pentru a reduce controlul tehnologiei SUA # Newsweek.ro
Hackerii germani cer „ziua independenței digitale”, pentru a reduce controlul tehnologiei SUA. Perso...
19:40
Un inginer paraplegic devine primul utilizator de scaun cu rotile care zboară în spațiu # Newsweek.ro
O ingineră paraplegică din Germania a decolat într-o călătorie cu o rachetă de vis, alături de alți ...
19:20
Când ar trebui să vă spălați părul - dimineața sau seara. Acesta poate rămâne curat până la șapte zile # Newsweek.ro
Când ar trebui să vă spălați părul – dimineața sau seara? Specialiștii spun că, îngrijit corect, păr...
19:10
Timp de mai bine de trei decenii, newyorkezii și turiștii care vizitează New York-ul au împărtășit e...
18:50
Ce încărcătură secretă transporta nava Ursa Mare a Rusiei, când s-a scufundat în Cartagena. Atacată cu torpile # Newsweek.ro
O anchetă spaniolă a concluzionat că nava de marfă rusească "Velika Vedmedytsia" (Ursa Mare), care s...
18:40
Rusia afirmă că Ucraina a încercat să atace o reşedinţă a preşedintelui Vladimir Putin # Newsweek.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa p...
18:30
Te curentezi după ce porți haine sintetice? Ai nevoie de o cremă pentru mâini și un umeraș metalic # Newsweek.ro
Te curentezi după ce porți haine sintetice? O cremă pentru mâini și un umeraș metalic pot fi aliații...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.