Zăpadă peste Oradea! Prima ninsoare din an în oraș, utilajele RER au fost trimise pe străzi
Bihoreanul, 30 decembrie 2025 10:50
Penultima zi a anului 2025 a trezit locuitorii Oradiei cu zăpadă, prima din acest sezon, care a început să cadă abundent de dimineață, când erau -4 grade, și, în scurt timp, a așternut un strat alb peste cele mai multe zone din oraș. Drept urmare, utilajele operatorului RER Vest au fost trimise să intervină pentru deszăpezire, întâi pe străzile și arterele principale și deci cele mai circulate.
• • •
Acum 5 minute
11:10
Locuitorii mai multor cartiere ale Oradiei au reclamat luni seară pene de curent care au afectat, în rânduri repetate, zone diferite ale orașului, în Decebal, de pildă, fiind înregistrate nu mai puțin de șase întreruperi. Toate au pornit de la defectarea unui singur post de transformare de medie tensiune, șocul provocând perturbații și într-o altă stație.
Acum 10 minute
11:00
Penultima zi a anului 2025 a trezit locuitorii Oradiei cu zăpadă, prima din acest sezon, care a început să cadă abundent de dimineață, când erau -4 grade, și, în scurt timp, a așternut un strat alb peste cele mai multe zone din oraș. Drept urmare, utilajele operatorului RER Vest au fost trimise să intervină pentru deszăpezire, întâi pe străzile și arterele principale și deci cele mai circulate.
Acum 30 minute
10:50
Penultima zi a anului 2025 a trezit locuitorii Oradiei cu zăpadă, prima din acest sezon, care a început să cadă abundent de dimineață, când erau -4 grade, și, în scurt timp, a așternut un strat alb peste cele mai multe zone din oraș. Drept urmare, utilajele operatorului RER Vest au fost trimise să intervină pentru deszăpezire, întâi pe străzile și arterele principale și deci cele mai circulate.
Acum o oră
10:30
Câte posturi s-au tăiat în învățământul din Bihor, după Legea Bolojan. Majoritatea sunt în școlile de la țară # Bihoreanul
În urma măsurilor de creștere a normelor didactice luate prin Legea 141/2025, cunoscută și ca Legea Bolojan, în școlile și grădinițele din Bihor au dispărut 385 de posturi, arată o informare făcută de Ministerul Educației. Cele mai multe dintre acestea, 202, sunt în unități de învățământ din mediul rural.
Acum 4 ore
09:10
Primăria Girișu de Criș confirmă: fostul preot Ciprian Mega își face nelegal „biserica” în satul reședință de comună. ONG-ul acestuia a fost amendat # Bihoreanul
Cu întârziere de o lună, Primăria Girișu de Criș, comuna unde fostul preot ortodox Ciprian Mega își construiește propria „biserică”, a confirmat BIHOREANULUI că acesta încalcă legea, neavând autorizație de construire. Chiar dacă edilii au refuzat să precizeze detaliul, ONG-ul lui Mega a fost și sancționat, cu amendă, pentru încălcarea legii.
Acum 12 ore
23:40
FOTO - Victorie clară cu Dinamo, dar fără ecou în galeria echipei orădene de baschet. CSM Oradea încheie anul pe primul loc, într-o atmosferă atipică # Bihoreanul
CSM Oradea a câștigat clar ultimul meci al anului, 95-69 cu Dinamo București, însă succesul a venit într-o atmosferă atipică la Oradea Arena, cu protest tăcut în galerie și cu apeluri la realism din partea antrenorului Cristian Achim.
Acum 24 ore
20:00
CNAS va avea, în sfârșit, o nouă platformă informatică. Dispar trimiterea și rețeta de la medicul de familie, fiecare pacient își va vedea istoricul medical # Bihoreanul
Platforma informatică a sistemului asigurărilor sociale de sănătate va fi înlocuită anul viitor cu un sistem modern și ușor accesibil, ceea ce va face ca pacientul să nu mai aibă nevoie de documente în prezent obligatorii, cum ar fi prescripția electronică ori trimiterea de la medicul de familie. Noul sistem va conține inclusiv dosarul electronic al fiecărui pacient și istoricul serviciilor medicale de care acesta a beneficiat.
19:00
Noile programe de Limba română pentru clasa a IX-a, revizuite și făcute publice de Ministerul Educației # Bihoreanul
Ministerul Educației și Cercetării a publicat variantele revizuite ale programelor școlare pentru disciplina Limba și literatura română, clasa a IX-a, învățământ liceal. Documentele au fost modificate în urma observațiilor și propunerilor primite în perioada de consultare publică și se regăsesc pe site-ul instituției.
18:10
Lucrările la canalizarea menajeră în zona Podului Decebal din Oradea nu se termină anul acesta (FOTO) # Bihoreanul
Reabilitarea rețelelor de canalizare menajeră și a căminelor de vizitare de pe cele două maluri ale Crișului Repede din vecinătatea Podului Decebal nu se va finaliza anul acesta, cum era programat. Până acum, constructorul a terminat lucrările pe malul drept al Crișului Repede, în zona Penny, urmând să încheie intervenția pe malul stâng, în zona Splaiul Crișanei, în primăvara anului viitor.
17:10
Vreme rece de revelion, început mai blând de an: prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a publicat, luni, prognoza meteo în toată țara pentru următoarele două săptămâni, adică perioada 29 decembrie – 11 ianuarie. Pentru regiunea Crișana, deci inclusiv județul Bihor, sfârșitul anului 2025 va aduce temperaturi scăzute, specifice iernii, în timp ce primele zile din 2026 vor fi marcate de o încălzire temporară.
16:20
Festivitatea de final de an a Clubului Sportiv Wolf Oradea: premii pentru cei mai buni sportivi ai anului 2025 (FOTO) # Bihoreanul
Clubul Sportiv Wolf Oradea și-a încheiat anul cu festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi, eveniment desfășurat la Casa de Cultură din Borș. La nivelul clubului, Daria Gui a fost desemnată Sportiva Anului 2025, în urma rezultatelor excepționale obținute.
15:40
Cel mai mare oraș din lume nu mai este Tokyo. În Jakarta, trăiesc 42 de milioane de oameni # Bihoreanul
Capitala Indoneziei, Jakarta, a devenit cel mai mare oraș al lumii. Acest titlu nu mai este purtat de Tokyo, capitala Japoniei, pentru că Organizația Națiunilor Unite a schimbat metodologia de evaluare a marilor aglomerări urbane și a inclus în calcul o arie metropolitană mai extinsă. Astfel, a urcat pe primul loc Jakarta, cu aproape 42 de milioane de locuitori.
15:00
Tânăr de 19 ani din Salonta, reținut după un accident în Oradea: conducea băut, fără permis, un autoturism furat # Bihoreanul
Un tânăr de 19 ani din Salonta a fost reținut de polițiștii rutieri din Oradea după ce a provocat un accident fără victime în municipiu. În urma verificărilor s-a stabilit că acesta conducea fără permis, sub influența alcoolului, un autoturism sustras în scop de folosință.
14:20
Atenție! Restricții de circulație în Ungaria, din 1 ianuarie 2026, pe șoseaua care ajunge în Borș. Ce vehicule sunt vizate # Bihoreanul
Începând din prima zi a anului viitor, pe tronsonul Drumului Principal 42 din Ungaria, dintre localitatea ungară Berettyóoujfalu și Borș – România, va fi valabilă o restricție de circulație pentru o anumită categorie de vehicule. Restricția va fi semnalizată și pe DN 1 pe teritoriul României, iar șoferii vor avea alternativa folosirii autostrăzii M4.
14:10
Comuna Sânmartin se află, de câțiva ani, într-un proces susținut de modernizare și consolidare administrativă, desfășurat sub conducerea primarului social democrat, Cristian Laza. Edilul, aflat la cârma administrației locale din 2016, a demonstrat un angajament constant pentru dezvoltarea echitabilă a comunității, valorificând la maximum oportunitățile de finanțare europeană și guvernamentală.
13:10
Un bărbat de 89 de ani din Oradea a murit după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa regulamentar pe o trecere de pietoni de pe strada Războieni din municipiu. Maşina era condusă de o orădeancă de 68 ani care nu i-a acordat prioritate de trecere, spun poliţiştii.
12:40
Cristian Gațu, legendă a handbalului românesc, s-a căsătorit la 80 de ani în Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Fostul mare handbalist român Cristian Gațu (80 ani) s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse care a avut loc înainte de Crăciun în sala mare a Primăriei Oradea. Aleasa inimii sale este o orădeancă, Mariana Oprea (56 ani).
11:30
Cei patru judecători numiți de PSD au boicotat ședința de luni a CCR privind reforma pensiilor magistraților. Pe când se amână decizia # Bihoreanul
Curtea Constituțională a amânat pe 16 ianuarie luarea unei decizii privind reforma pensiei magistraților, după ce patru judecători, toți numiți de PSD, au absentat de la ședința programată luni. Aceasta este a treia amânare a deciziei.
Ieri
11:00
Accident pe DN 1, la Gheghie: trei persoane rănite, transportate la spital. UPDATE: O femeie a suferit răni grave # Bihoreanul
Pompierii militari bihoreni au intervenit luni dimineață pentru salvarea victimelor unui accident rutier produs pe DN 1, pe raza localității Gheghie, comuna Aușeu. Potrivit unei informări transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor, apelul care anunța producerea accidentului — în care au fost implicate două autoturisme și trei persoane — a fost primit în dispecerat în jurul orei 09:05.
10:40
10:10
Săptămâna începe cu un meci de baschet, utimul din acest an al echipei CSM Oradea, dar vedetele săptămânii sunt party-urile de Revelion. Orădenii pot petrece noaptea dintre ani cu fast, în centrul orașului, cu DJ și foc de artificii, dar și la restaurante sau cluburi, care se întrec în oferte culinare sau muzicale. În chiar prima zi a anului, iubitorii de mișcare își pot începe anul cu alergare ușoară, începând din Parcul Petőfi Sándor, iar cei înclinați spre artă se pot delecta cu nenumărate expoziții în diverse muzee din Oradea. În plus, în cele două cinemauri Palace rulează o multitudine de filme.
08:30
La AVE România, oamenii sunt motorul fiecărui proiect și fiecarei schimbări pe care o facem în comunitate (VIDEO) # Bihoreanul
Suntem o echipă formată din peste 170 de angajați, împărțiți între biroul administrativ central, echipele din birourile zonale, șoferii noștri, sortatorii, operatorii din stațiile de sortare și colegii din teren, care asigură zi de zi funcționarea sistemului de colectare și gestionare a deșeurilor.
28 decembrie 2025
20:30
Ultimul meci al anului pentru CSM CSU Oradea: liderul Ligii Naționale încheie 2025 pe teren propriu, cu Dinamo # Bihoreanul
Liderul Ligii Naționale de baschet masculin, CSM CSU Oradea, revine pe parchetul Oradea Arena pentru ultimul meci oficial din 2025, luni seară, împotriva lui Dinamo București, într-un duel care închide etapa a 14-a a sezonului regulat și oferă bihorenilor șansa de a încheia anul cu o victorie în fața propriilor suporteri.
18:10
Revelion 2026 în Piața Unirii din Oradea: concerte cu DJ, artificii și distracție până după miezul nopții # Bihoreanul
Locuitorii Oradiei și vizitatorii orașului sunt așteptați să sărbătorească trecerea în noul an în Piața Unirii, care va găzdui, pe 31 decembrie, o petrecere în aer liber cu concerte cu DJ, artificii și activități disponibile până târziu în noapte.
16:40
Crimă pentru moștenire, la Sibiu: O femeie și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale, i-a vândut proprietățile și s-a mutat la Dubai # Bihoreanul
Caz șocant la Sibiu, unde două femei au fost arestate preventiv pentru omor calificat, fiind acuzate că au pus la cale uciderea mamei uneia dintre ele, cu scopul de a pune mâna pe averea acesteia. După moartea victimei, fiica ar fi vândut toate proprietățile moștenite și s-ar fi mutat în Dubai.
15:40
CCR amână decizia privind pensiile magistraților. Ședința Curții Constituționale s-a încheiat fără cvorum # Bihoreanul
Decizia Curții Constituționale a României privind legea pensiilor magistraților a fost amânată pentru luni, 29 decembrie, după ce ședința de duminică, începută la ora 13.00, s-a blocat din lipsă de cvorum.
15:10
Mesaj RO-Alert şi avertizare meteo de vreme severă pentru turiștii din Vârtop – Arieșeni: viscol și vizibilitate aproape zero # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică avertizări nowcasting de Cod Portocaliu și Cod Roșu, valabile între orele 11:00 și 17:00, pentru zona Munţilor Apuseni, inclusiv Arieșeni și Vârtop. Sunt prognozate rafale de vânt de 90–110 km/h, cu viscol și troienirea zăpezii, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. La peste 1.800 m altitudine, vântul poate depăși 120 km/h, cu vizibilitate aproape de zero. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a transmis mesaj RO-ALERT de avertizare extremă, recepționat inclusiv de bihorenii din localităţile aflate la graniţă cu judeţul Alba.
15:00
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică avertizări nowcasting de Cod Portocaliu și Cod Roșu, valabile între orele 11:00 și 17:00, pentru zona Munţilor Apuseni, inclusiv Arieșeni și Vârtop. Sunt prognozate rafale de vânt de 90–110 km/h, cu viscol și troienirea zăpezii, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. La peste 1.800 m altitudine, vântul poate depăși 120 km/h, cu vizibilitate aproape de zero. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a transmis mesaj RO-ALERT de avertizare extremă, recepționat inclusiv de bihorenii din localităţile aflate la graniţă cu judeţul Alba.
14:00
Șofer filmat circulând pe contrasens pe Bulevardul Dacia din Oradea. Poliția îl caută (VIDEO) # Bihoreanul
Un șofer a fost surprins sâmbătă seara circulând pe contrasens pe Bulevardul Dacia din Oradea, imaginile fiind postate ulterior pe grupul de Facebook Info trafic Bihor & Oradea. Polițiștii rutieri s-au sesizat din oficiu și au demarat verificări pentru identificarea conducătorului auto.
12:50
Actrița franceză Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei anilor ’60 și una dintre cele mai cunoscute voci în apărarea drepturilor animalelor, a încetat din viață la 91 de ani, a anunțat fundația care îi poartă numele, potrivit agenției AFP.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Tânăr de 28 de ani, în stare gravă după un accident cu trotinetă electrică pe Calea Clujului din Oradea # Bihoreanul
Un tânăr de 28 de ani din Oradea a ajuns în stare gravă la spital, duminică dimineața, după ce a căzut cu trotineta electrică pe Calea Clujului din municipiu. Victima a suferit un traumatism cranian grav și a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență.
10:20
Săriți din comisii: Juriștii Prefecturii Bihor nu sunt invitați la concursurile de secretari de primării # Bihoreanul
Juriștii Prefecturii, instituție condusă de prefectul PNL Marcel Dragoș împreună cu subprefecții PSD Emilian Pavel și UDMR Botházi Nándor, par să fi ajuns în dizgrația șefilor Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în vârful căreia tronează orădeanul Felix Cozma de la PSD...
08:40
LPS Champions Oradea i-a premiat pe performerii anului 2025. Cine a intrat în Top 10 (FOTO) # Bihoreanul
Clubul de judo LPS Champions Oradea și-a premiat sportivii cu cele mai bune rezultate din anul 2025, în cadrul unui eveniment festiv organizat în preajma Crăciunului, la sala de judo de la LPS Bihorul, unde a fost prezentat bilanțul unui an competițional foarte bogat.
27 decembrie 2025
20:30
Oradea va găzdui turneul final al Cupei României la baschet masculin, în februarie 2026 # Bihoreanul
Oradea va fi, în luna februarie 2026, gazda unuia dintre cele mai importante evenimente ale sezonului baschetbalistic intern, turneul Final 8 al Cupei României la masculin, competiție care va aduce la Oradea Arena cele mai bune opt echipe din țară.
19:40
Verdictul instanţei în cazul bărbatului care l-a amenințat pe Ilie Bolojan: „Vă iau familia și o dau, uite așa, cu capul de bordură!” # Bihoreanul
Un bucureștean care a lansat pe TikTok amenințări cu moartea și apeluri la violență la adresa premierului Ilie Bolojan, în perioada în care acesta era preşedinte interimar, a fost condamnat la închisoare cu suspendare şi muncă în folosul comunităţii printr-o hotărâre nedefinitivă a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, instanţa stabilind că mesajele sale au depășit limitele libertății de exprimare.
18:00
Top 5 cele mai ciudate recorduri Guinness din 2025: porc pe skateboard, alergare pe piese Lego, chibrituri în nas și scobitori în barbă (VIDEO) # Bihoreanul
Un porc pe skateboard, alergare desculță pe piese Lego și zeci de chibrituri introduse simultan în nas sunt doar câteva dintre performanțele bizare incluse în ediția 2025 a Guinness World Records, validate oficial.
16:10
A intrat oficial în vigoare un nou set de reguli care schimbă modul în care se obține permisul de conducere în România. Noua legislație introduce, în premieră, scutiri explicite de la examenul teoretic pentru anumite categorii de candidați, în funcție de vârstă, tipul permisului deținut și experiența acumulată.
14:30
Sfârșit de an pe pârtiile din Bihor: tunurile de zăpadă sunt pornite, se aşteaptă ninsori # Bihoreanul
Minivacanțele de la final de an îi determină pe tot mai mulți turiști să aleagă stațiunile montane din Bihor, fie pentru petreceri, fie pentru activități în aer liber. Administratorii pârtiilor se pregătesc pentru afluxul de vizitatori, au pornit tunurile de zăpadă și speră ca ninsorile prognozate să permită deschiderea sezonului de schi.
13:10
Cu ei nu te pui! Specialii soți Cioflan i-au dat în judecată vecinii care le-au reclamat abuzurile # Bihoreanul
Soții Adina și Aurel Cioflan, ea fostă judecătoare, acum pensionară specială, el șef în Poliția Bihor, amândoi cunoscuți pentru petrecerile cu invitați din lumea justiției găzduite pe un ponton pe care l-au amenajat ilegal pe malul Crișului Repede, continuă să sfideze autoritățile și vecinii de pe strada Mihail Kogălniceanu, unde de asemenea au câteva proprietăți pe care le-au renovat clandestin.
11:50
Verdict final în dosarul DNA Oradea al vaccinărilor „la chiuvetă”: șpăgi de peste 100.000 de euro confiscate, fosta angajată a DSP Bihor condamnată cu suspendare # Bihoreanul
Dosarul DNA Oradea al vaccinărilor „la chiuvetă”, desfășurate în plină pandemie de Covid-19 la Centrul de vaccinare Petea din județul Satu Mare, a fost soluționat definitiv. Judecătorii au confiscat şpăgi de peste 100.000 euro, iar o fostă angajată a DSP Bihor, intermediar în obținerea contra cost a adeverințelor de vaccinare, a fost condamnată definitiv la închisoare cu suspendare.
09:20
Ce ne fac aleșii? BIHOREANUL a verificat ce au produs, în primul an, cei 13 deputați și senatori de Bihor # Bihoreanul
Parlamentarii din Bihor comunică superficial, deși unii au inițiat sau contribuit la legi mai bune. În primul an de mandat, cei mai activi s-au arătat deputații PNL, concentrați pe teme economice și administrative, urmați de cei ai UDMR, atenți mai ales la probleme sociale, în timp ce reprezentanții AUR, SOS și POT au propus reglementări aiuritoare.
26 decembrie 2025
17:10
Deputați SOS cu mașini modeste în declarațiile de avere, dar filmați cu Mercedes GLE în Parlament. Unul dintre ei e din Bihor # Bihoreanul
Deși în declarațiile de avere apar autoturisme vechi sau de valoare modestă, mai mulți parlamentari au fost surprinși de jurnaliști mergând la Parlament cu mașini de lux. Două asemenea cazuri, prezentate vineri de HotNews, vizează doi deputați SOS, dintre care unul e din Bihor. Deputatul de Ialomița Mihai Caragață a fost filmat conducând un SUV Mercedes GLE în valoare de 120.000 de euro, iar bihoreanul Vlad-Andrei Vidra conduce tot un Mercedes GLE, pentru care susține că plătește chirie 2.000 de euro lunar. Adică aproape cât indemnizația sa de parlamentar...
15:00
După mesele îmbelșugate de Crăciun, una dintre cele mai frecvente probleme din gospodării rămâne surplusul de mâncare. În loc să ajungă la gunoi, multe dintre preparatele rămase pot fi transformate rapid în feluri noi, cu un minim de efort.
13:00
Meteorologii anunță că, în perioada următoare, vremea se va răci și vor fi inclusiv intensificări ale vântului și ninsori viscolite în mai multe zone din țară, cel puțin până pe 29 decembrie, la ora 10. De duminică, până luni, și zona montană a județului Bihor este vizată de o avertizare de tip cod galben, în vreme ce alte județe vor fi sub cod portocaliu.
11:20
Pentru ape mai curate: ABA Crișuri montează sisteme de colectare a deșeurilor pe Barcău și Crișuri # Bihoreanul
Pe râurile Crișul Negru, Crișul Repede și Barcău, gunoaiele vor fi captate direct din apă. Investiția de 2,6 milioane vizează montarea unor sisteme de colectare a deșeurilor care plutesc pe apă, lucrările fiind acum pe jumătate finalizate.
09:10
Noile tramvaie Astra vor circula pe liniile din Oradea după Anul Nou. Sunt dotate cu sistem anticoliziune (FOTO) # Bihoreanul
Cele 9 tramvaie Astra, achiziţionate de municipalitatea orădeană pentru OTL printr-un proiect european de 95 milioane lei, vor intra în circulaţie pe liniile din Oradea după Anul Nou. Trei dintre vehicule sunt bidirecţionale, cu cabină pentru vatman la ambele capete, astfel că pot circula şi în sens invers fără să aibă nevoie de buclă a liniei. Noile garnituri sunt dotate cu echipamente anticoliziune, de frânare automată, care identifică orice obstacol din proximitatea liniei, precum şi cu un sistem de numărare a călătorilor. Vezi pe unde vor circula!
25 decembrie 2025
17:00
Fotografi din 68 de țări, jurizați la Oradea în cel mai mare circuit foto din Europa de Est # Bihoreanul
Oradea a găzduit jurizarea celei de-a 9-a ediții a Romanian Grand Circuit – Winter Edition 2025, singurul circuit internațional de artă fotografică din România și, totodată, cea mai amplă competiție de acest tip din Europa de Est.
15:50
Cadou de Crăciun, de la Bolojan: premierul le-a oferit miniștrilor Babka produsă la Oradea, de Piața9 # Bihoreanul
În ultima ședință de Guvern, înainte de Crăciun, premierul Ilie Bolojan le-a făcut un cadou inedit miniștrilor: câte un cozonac special cunoscut sub numele de „Babka” produs la Oradea, orașul în care șeful Executivului a fost primar și președintele Consiliului Județean.
13:50
Ministerul Mediului vrea să extindă rețeaua națională de stații meteo. Proiect de peste 324 milioane lei, în consultare publică # Bihoreanul
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind extinderea rețelei naționale de observații meteorologice din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național, investiție menită să îmbunătățească semnificativ capacitatea României de monitorizare și avertizare timpurie în fața fenomenelor meteo extreme. Proiectul prevede instalarea, în toată țara, a 300 de stații meteorologice automate și 100 stații agrometeorologice.
12:10
Fiscalitate creativă: Care e legătura între programul Rabla și creșterea impozitelor pe mașini? # Bihoreanul
După ce Guvernul a anunțat că de anul viitor impozitele pe mașini se dublează, bihorenii au avut o revelație colectivă: s-au prins că prin curțile lor zac adevărate mâncătoare de bani. Rable transformate în cotețe, adăposturi pentru pisici sau, în cazuri mai inventive, pentru găini.
