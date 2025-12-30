OTL: Program pentru perioada 31 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

17:10

Deși în declarațiile de avere apar autoturisme vechi sau de valoare modestă, mai mulți parlamentari au fost surprinși de jurnaliști mergând la Parlament cu mașini de lux. Două asemenea cazuri, prezentate vineri de HotNews, vizează doi deputați SOS, dintre care unul e din Bihor. Deputatul de Ialomița Mihai Caragață a fost filmat conducând un SUV Mercedes GLE în valoare de 120.000 de euro, iar bihoreanul Vlad-Andrei Vidra conduce tot un Mercedes GLE, pentru care susține că plătește chirie 2.000 de euro lunar. Adică aproape cât indemnizația sa de parlamentar...