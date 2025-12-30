Meteorologii prognozează temperaturi peste cele specifice, începând din 5 ianuarie, în toate regiunile

Primanews.ro, 30 decembrie 2025 12:20

Meteorologii prognozează temperaturi peste cele specifice, începând din 5 ianuarie, în toate regiunile

Acum 30 minute
12:20
ANALIZĂ BBC. Pierderile Rusiei în Ucraina cresc mai repede ca niciodată Primanews.ro
12:20
Acum o oră
12:10
România, lider la exporturile de cereale din UE în primele luni ale sezonului 2025–2026 Primanews.ro
Acum 2 ore
11:40
Cinemaraton, în top 5 televiziuni din România în prime-time Primanews.ro
11:40
(P) 123Credit.ro şi Serenity Concept: parteneriat pentru acces mai uşor la locuinţe şi finanţare inteligentă Primanews.ro
11:30
Beyoncé a devenit în mod oficial miliardară Primanews.ro
Acum 12 ore
01:20
Trump şi Netanyahu, întâlnire strategică la Mar-a-Lago: Gaza, Iranul şi Siria, pe agenda discuţiilor Primanews.ro
Acum 24 ore
23:30
UPDATE. Rusia acuză Ucraina că a atacat cu drone reşedinţa lui Vladimir Putin şi anunţă că îşi revizuieşte poziţia în negocierile de pace. Evenimente la Washington, Moscova şi Kiev Primanews.ro
23:30
Brigitte Bardot va fi înmormântată pe 7 ianuarie în Saint-Tropez, alături de animalele sale Primanews.ro
23:30
Ministerul Finanţelor: Măsurile fiscale din 2025 dau rezultate. România intră în 2026 cu finanţe mai echilibrate Primanews.ro
22:30
Explicaţiile celor patru judecători care au părăsit şedinţa CCR Primanews.ro
19:50
Brigitte Bardot va fi înmormântată în Saint-Tropez, alături de animalele sale Primanews.ro
18:30
BReAKING NEWS Rusia acuză Ucraina că a atacat cu drone reşedinţa lui Vladimir Putin şi anunţă că îşi revizuieşte poziţia în negocierile de pace. Ce spune Kievul Primanews.ro
16:40
Rusia nu va mai pune în aplicare nicio hotărâre a tribunalelor străine Primanews.ro
16:40
Zelenski declară că este pregătit să se întâlnească cu Putin Primanews.ro
16:30
VIDEO. VIP Revelion la Prima TV Primanews.ro
16:30
Deficitul bugetar este de 6,4% din PIB, după primele 11 luni Primanews.ro
16:20
Explicaţiile celor patru judecători care au părăsit şedinţa CCR privind pensiile magistraţilor Primanews.ro
14:30
ANALIZĂ. Nouă momente cheie din 2025 care au dus la prăbuşirea relaţiilor dintre SUA şi UE Primanews.ro
14:30
Prima TV, locul IV în audienţe cu Schimb de mame Primanews.ro
14:20
Ce spun partidele despre noua amânare CCR a deciziei privind pensiile magistraţilor Primanews.ro
14:00
Kremlinul aşteaptă o nouă convorbire Putin-Trump şi insistă: Ucraina trebuie să-şi retragă trupele din Donbas Primanews.ro
14:00
Zelenski: SUA propune garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani. Noi dorim mult mai mult Primanews.ro
Ieri
12:00
VIDEO. Tradiţii păstrate cu sfinţenie în inima României autentice Primanews.ro
11:50
HARTĂ. Vânt puternic: noi atenţionări pentru luni şi marţi Primanews.ro
11:20
SURSE. Culisele amânărilor de la CCR în cazul pensiilor magistraţilor Primanews.ro
11:10
CCR a amânat pentru 16 ianuarie decizia privind pensiile magistraţilor Primanews.ro
09:10
De la birou la uniformă: funcţionarii publici se pot antrena militar şi primesc 6.000 € Primanews.ro
04:20
VIDEO. Trump, după întâlnirea cu Zelenski: Suntem foarte aproape de un acord. Donbas rămâne principalul obstacol Primanews.ro
28 decembrie 2025
19:30
Marine Le Pen anunţă candidatul pe care va merge la alegerile prezidenţiale: ”Poate câştiga în locul meu” Primanews.ro
15:50
Curtea Constituţională a amânat pentru luni decizia privind legea pensiilor magistraţilor Primanews.ro
13:00
Ce urmează pentru centrala nucleară Zaporojie, punct cheie în acordul de pace ruso-ucrainean Primanews.ro
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Vânt puternic în toată ţara. Meteorologii actualizează prognoza Primanews.ro
12:10
A murit Brigitte Bardot, femeia care a fost mai mare decât filmele ei Primanews.ro
12:00
Zelenski se întâlneşte cu Trump, în Florida, pentru a obţine acordul SUA asupra ultimei versiuni a planului de pace Primanews.ro
27 decembrie 2025
17:00
”Ne‑aţi scos şi morţii din mormânt”. Nicuşor Dan duce la CCR o lege controversată Primanews.ro
16:40
Nou scandal de corupţie la Kiev. Parlamentari acuzaţi de luare de mită în schimbul voturilor în parlament Primanews.ro
16:40
Burnout-ul devine oficial prioritate. Concediu plătit pentru refacere profesională Primanews.ro
16:30
ANALIZĂ. La fel ca ţarii ruşi acum două secole, Putin se teme de o revoluţie decembristă Primanews.ro
16:30
Ministrul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, ca urmare a avertizărilor meteorologice Primanews.ro
16:20
Gmail primeşte funcţia mult-aşteptată. Poţi schimbă adresa fără să piezi datele Primanews.ro
16:20
COMENTARIU. La fel ca ţarii ruşi acum două secole, Putin se teme de o revoluţie decembristă Primanews.ro
16:10
Gmail revoluţionează conturile: poţi schimba adresa fără să pierzi datele Primanews.ro
16:00
Louis Munteanu, prima reacţie după apariţia imaginilor în care purta tricoul FCSB-ului Primanews.ro
15:00
Proiect de lege: Toate blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de 1990 ar urma să fie dotate cu lifturi Primanews.ro
14:30
Legea Bosman, la 30 de ani. Jucătorul care a revoluţionat fotbalul trăieşte din pensie socială. ”Am primit 64 de cenţi de la fiecare!” Primanews.ro
14:20
România, implicată în favoarea Ucrainei în cea mai mare şi discretă operaţiune logistică de până acum a UE Primanews.ro
12:50
Zelenski respinge ideea unui referendum fără o încetare a focului: ”Mai bine fără decât cu unul sub rachete” Primanews.ro
12:50
”Degeaba scrie într-o hârtie că producem ceva”. Darău explică blocajele din industria de apărare Primanews.ro
12:40
Rutte respinge ideea autonomiei militare totale a Europei: SUA rămân pilonul NATO Primanews.ro
