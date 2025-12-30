Două Românii economice: capitalul autohton domină numeric, investitorii străini domină financiar

Financial Intelligence, 30 decembrie 2025 13:50

O analiză realizată de Termene.ro pe baza bilanțurilor depuse de peste 840.000 de firme arată că România funcționează,

• • •

Acum 30 minute
13:50
Două Românii economice: capitalul autohton domină numeric, investitorii străini domină financiar Financial Intelligence
O analiză realizată de Termene.ro pe baza bilanțurilor depuse de peste 840.000 de firme arată că România funcționează,
13:50
Trump spune că ar putea să îl dea în judecată pe preşedintele Fed pentru “incompetenţă gravă” Financial Intelligence
Preşedintele Donald Trump a sugerat că are un candidat preferat pentru funcţia de preşedinte al Rezervei Federale, dar
Acum o oră
13:40
ArcelorMittal Hunedoara a semnat cu UMB Steel un acord de vânzare a activelor sale, la prețul de 12,5 milioane euro Financial Intelligence
ArcelorMittal Hunedoara a semnat, luni, cu UMB Steel, acordul de principiu privind vânzarea tuturor activelor sale pentru un
13:40
Exporturile de gaze ruseşti prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 Financial Intelligence
Exporturile de gaze naturale ruseşti prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 comparativ cu 2024,
13:20
ISW: Circumstanțele presupusului atac asuprea reședinței lui Putin nu corespund modelului dovezilor observate atunci când forțele ucrainene efectuează atacuri în Rusia; Amenințare dură a lui Medvedev: „Nenorocitul împuțit de la Kiev încearcă să saboteze soluționarea conflictului” Financial Intelligence
Amenințare dură a lui Medvedev: „Nenorocitul împuțit de la Kiev încearcă să saboteze soluționarea conflictului" Circumstanțele presupusului atac
13:20
Analiză retrospectivă RoEM-UBB FSEGA: Economia României în 2025 – creștere de 0,7% și un deficit bugetar care scade lent Financial Intelligence
Deficitul bugetar și măsurile fiscale de corecție au fost principalele teme ale anului 2025 în România, într-un context
Acum 2 ore
13:00
Adrian Titieni – noul director interimar al Teatrului Național din București, începând cu 1 ianuarie 2026 Financial Intelligence
Actorul Adrian Titieni preia din 1 ianuarie 2026 interimatul la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale" din Bucureşti iar concursul
13:00
Exporturile globale de GNL au înregistrat în 2025 cel mai mare salt din ultimii trei ani Financial Intelligence
Exporturile globale de gaze naturale lichefiate (GNL) au înregistrat în 2025 cea mai mare creştere din ultimii trei
12:50
Cu trei noi benzinării în Sălaj, Suceava și Satu-Mare, SOCAR Petroleum încheie anul cu 91 de stații de distribuție de carburanți Financial Intelligence
SOCAR Petroleum SA își adaugă la rețea alte trei benzinării în județele Sălaj, Suceava și Satu-Mare și încheie
Acum 6 ore
10:10
La ce ar trebui să ne așteptăm în 2026: Taxele nu mai cresc, dar economia va crește? Cum evităm stagnarea?  (Daniel Anghel, Country Managing Partner PwC România) Financial Intelligence
La finalul unui an dificil, cu multe tulburări politice, volatilitate macroeconomică și majorări de taxe, întrebarea cea mai
10:10
Morphosis Capital, antreprenorul Iulian Pleșcan și fondatorii AsertivO lansează Echo Elderly Care, o platformă pentru dezvoltarea unei rețele naționale de centre pentru seniori Financial Intelligence
Morphosis Capital Fund II, un fond de capital de creștere axat pe dezvoltarea IMM-urilor cu potențial ridicat de
10:00
Meta achiziționează firma de agenți inteligenți Manus, încheind un an de mișcări agresive în domeniul IA Financial Intelligence
Meta a declarat că achiziția are ca scop stimularea automatizării în rândul produselor de consum și de afaceri.
10:00
Arabia Saudită declară că securitatea națională este o „linie roșie” după atacul asupra Yemenului Financial Intelligence
Coaliția condusă de Arabia Saudită a efectuat un atac țintit asupra portului Mukalla din Yemen, acuzând navele susținute
09:40
China lansează rachete către Taiwan în cadrul unor exerciții militare care simulează un blocaj Financial Intelligence
Exercițiile militare au început la 11 zile după ce SUA au anunțat un pachet record de arme în
09:20
Exclusivitate interviu Marian Murguleț: Singurul palier unde România poate conta este cel al modelelor și al arhitecturilor de inteligență; Inițiativa Gânditorul – un program de cercetare fundamentală în inteligență artificială Financial Intelligence
România are un avantaj structural real în matematică și informatică teoretică. Performanțele academice raportate la cap de locuitor
09:10
Diversificarea surselor de energie a făcut UE mai rezistentă la crize geopolitice Financial Intelligence
• Kazahstanul a devenit unul dintre principalii furnizori de petrol către Uniunea Europeană, o schimbare determinată în mare
Acum 8 ore
07:50
Donald Trump: Fără Benjamin Netanyahu, Israelul “poate că nu ar mai exista” Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că, dacă nu ar fi fost premierul israelian Benjamin Netanyahu, Israelul
07:50
Preşedintele american susţine noi atacuri israeliene dacă Teheranul îşi extinde programul de rachete Financial Intelligence
Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat luni că ar sprijini noi atacuri israeliene asupra Iranului
07:40
Trump şi Netanyahu nu sunt pe deplin de acord în privinţa Cisiordaniei, declară preşedintele american Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că el şi premierul israelian, Benjamin Netanyahu, nu sunt pe deplin
07:40
Pentagonul anunţă un contract în valoare de 8,6 miliarde de dolari pentru avioane F-15 destinate Israelului Financial Intelligence
Boeing a primit un contract în valoare de 8,6 miliarde de dolari pentru Programul F-15 destinat Israelului, a
Acum 24 ore
22:00
Acționarii BVB vor putea participa la majorarea de capital la prețul de 29,3 lei/acțiune nouă Financial Intelligence
Acționarii BVB vor putea participa la majorarea de capital decisă în noiembrie la prețul de 29,3 lei/acțiune nouă,
22:00
Trump, “foarte furios” după ce Putin i-a spus că Zelenski a atacat cu drone reşedinţa sa Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a criticat luni Ucraina pentru presupusul atac cu drone denunţat de Rusia asupra unei
21:20
Rusia minte prin acuzaţia că Ucraina a încercat să atace o reşedinţă a lui Putin, reacţionează Zelenski Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia minte când acuză Ucraina că ar fi încercat să
21:20
Trump sugerează că SUA ar fi atacat o instalaţie care aparţine Venezuelei Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite au distrus săptămâna trecută o "mare instalaţie", în cadrul
20:20
Italia: Guvernul a aprobat un decret pentru continuarea ajutorului militar către Ucraina, după o dispută în coaliţie Financial Intelligence
Guvernul italian a aprobat luni un decret ce autorizează continuarea ajutorului militar către Ucraina în 2026, în urma
20:20
Putin l-a informat pe Trump că atacul ucrainean asupra reşedinţei sale va conduce la revizuirea poziţiei Rusiei Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a informat luni pe omologul său american Donald Trump că îşi va revizui poziţia
18:30
Producţia de petrol a Kazahstanului a scăzut după atacul cu drone al Ucrainei asupra terminalului petrolier CPC Financial Intelligence
Producţia de petrol a Kazahstanului a scăzut cu aproape 6% în luna decembrie, influenţată în principal de un
18:30
Circa 950 de zboruri, perturbate în urma exerciţiilor Chinei în jurul Taiwanului Financial Intelligence
Exerciţiile militare ale Chinei în jurul insulei Taiwan se aşteaptă să afecteze peste 100.000 de călători de pe
18:20
TeraPlast vinde terenul fostei fabrici din Bistrița către FAR Foundation Financial Intelligence
Teraplast informează investitorii și publicul larg că a încheiat un contract de vânzare a terenului situat pe stradă
18:20
usia acuză #Ucraina că a încercat să atace o reședință a președintelui Vladimir Putin, Kievul neagă Financial Intelligence
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reședința președintelui Vladimir
17:10
Doi foști directori ai ELCEN București, trimiși în judecată de DNA pentru luare de mită Financial Intelligence
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au trimis în judecată doi foști directori ai Electrocentrale București S.A. (ELCEN), acuzați
17:00
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Liberty Galaţi intenţionează să preia Phoenix Slag Services Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Phoenix Slag Services SRL de către Liberty Galaţi SA, a anunţat luni instituţia,
17:00
Şerban: Anul acesta avem un nou record în materie de absorbţie de fonduri europene, cu 24 % în plus faţă de anul anterior Financial Intelligence
Anul 2025 vine cu un nou record pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii la absorbţia fondurilor europene, care se
16:30
Deficitul bugetar este de 6,4% din PIB, după primele 11 luni Financial Intelligence
Execuția bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit nominal de 121,77 miliarde de lei, respectiv 6,4% din
16:20
Acțiunile companiilor europene din domeniul apărării scad pe fondul negocierilor de pace din Ucraina; Leonardo înregistrează o scădere de aproape 4% Financial Intelligence
Acțiunile europene au înregistrat evoluții mixte luni, câștigurile din sectorul minier compensând pierderile acțiunilor din sectorul apărării, potrivit
Ieri
14:10
Cei patru judecători de la CCR, reacție publică: “Nu e un conflict personal sau politic, ci o divergență strict procedurală privind respectarea termenelor și a deliberării efective în cadrul Curtea Constituțională a României” Financial Intelligence
Cei patru judecători de la CCR care au lipsit astăzi de la ședința Curții susțin că nu au
13:40
Garanțiile de securitate ale SUA sunt valabile pentru 15 ani, iar Ucraina insistă pentru prelungirea lor, afirmă Zelenski Financial Intelligence
Kievul va ridica legea marțială numai după ce invazia rusă la scară largă se va încheia și după
13:30
BNR: Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut cu 1,5%, în noiembrie 2025 Financial Intelligence
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna noiembrie 2025 cu 1,5% faţă de luna anterioară, până la
13:00
Ambasada Chinei în România: 2025 – un an al aprofundării continue a cooperării pragmatice dintre China și România și în care încrederea politică reciprocă dintre China și România s-a consolidat continuu Financial Intelligence
2025 a fost un an al aprofundării continue a cooperării pragmatice dintre China și România și în care
12:40
Ministrul Radu Miruţă: CCR – vă cam bateţi joc şi duceţi în derizoriu importanţa instituţiei Financial Intelligence
CCR – vă cam bateţi joc şi duceţi în derizoriu importanţa instituţiei, a afirmat luni vicepremierul Radu Miruţă,
12:40
Mircea Abrudean: Amânările repetate ale CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj Financial Intelligence
Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj, afirmă preşedintele Senatului,
12:00
Noile rute pentru livrările de gaze naturale către Ucraina – disponibile din  22 decembrie Financial Intelligence
Autoritățile naționale de reglementare în domeniul energiei din Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina au aprobat recent noile
10:50
Preşedintele CCR, referitor la decizia privind Legea pensiilor magistraţilor: Am constatat şi astăzi, ca şi ieri, că nu a fost întrunit cvorumul / Următorul termen, vineri 16 ianuarie Financial Intelligence
Preşedintele Curţii Constituţionale Simina Tănăsescu a declarat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul de şedinţă
10:20
România  – creștere semnificativă a prețului energiei electrice în 2025; În lipsa scăderii prețului, riscăm să pierdem competitivitatea economică și să accentuăm inegalitățile sociale Financial Intelligence
• Țara noastră a înregistrat, în 2025 o creștere semnificativă a prețului energiei electrice, fapt ce a determinat
10:10
Hanga, BVB: Anul 2025 confirmă faptul că piaţa de capital din România a intrat într-o nouă etapă de maturitate Financial Intelligence
Piaţa de capital din România a intrat în 2025 într-o nouă etapă de maturitate, înregistrând o creştere sănătoasă,
09:50
BYD va detrona Tesla din poziţia de cel mai mare producător de automobile electrice în 2025 Financial Intelligence
Extinderea rapidă la nivel global a BYD, combinată cu contextul politic dificil şi înăsprirea reglementărilor pentru Tesla în
09:20
Un oraș suedez este mutat, clădire cu clădire, pe fondul apetitului Europei pentru minerale (CNBC) Financial Intelligence
Efectele în lanț ale apetitului tot mai mare al Europei pentru materii prime se extind până în nordul
08:50
Un expert chinez interpretează zonele de exerciții ale PLA din cadrul „Misiunii de justiție 2025”, în timp ce mass-media de pe insula Taiwan descrie exercițiile ca fiind „bruște” – Global Times Financial Intelligence
Luni, la ora 7:30, Comandamentul Teatrului de Est al Armatei Populare de Eliberare (PLA) a anunțat că a
08:40
Ucraina: Preşedintele francez Macron anunţă o reuniune a aliaţilor Kievului la începutul lui ianuarie la Paris Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat luni o reuniune a aliaţilor Kievului la Paris la începutul lui ianuarie,
08:40
Concluzii ale întâlnirii dintre Trump și Zelensky în Florida – CNN Financial Intelligence
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a schimbat duminică Kievul înghețat și chinuit de rachete cu sala de mese decorată
