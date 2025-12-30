Adrian Ilie, despre șansele României la barajul cu Turcia: „Avem un avantaj”

10:50

Genoa are nevoie urgentă de întăriri după al treilea eșec consecutiv, 1-3 cu AS Roma, pe Olimpico. Antrenorul Daniele De Rossi a cerut, în primul rând, un portar, iar proprietarul clubului rossoblu e gata să investească pentru transferul lui Mattia Perin de la Juventus.Genoa nu se poate desprinde după 17 etape de locul al 17-lea, primul deasupra zonei retrogradării, și a rămas la numai două puncte peste Hellas Verona, care are însă un meci în minus. ...