Adrian Ilie, despre șansele României la barajul cu Turcia: „Avem un avantaj”
Gazeta Sporturilor, 30 decembrie 2025 14:50
Barajul dintre Turcia și România se apropie, iar părerile despre șansele echipei naționale de calificare continuă să apară. Adrian Ilie (51 de ani), fostul internațional român, a vorbit despre șansele ca România se se impună în duelul de la Istanbul, de pe 26 martie.
• • •
Acum 5 minute
15:10
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a încercat să-l readucă pe Florinel Coman (27 de ani) la echipa roș-albastră. Negocierile cu Al Gharafa nu s-au concretizat.Pe 22 decembrie, Gigi Becali anunța că urma să discute cu Florinel Coman pentru o revenire la FCSB. Patronul roș-albaștrilor plănuia să-i ofere un contract de 700.000 de euro.Negocierile s-au încheiat rapid. ...
15:10
Maurizio Sarri a fost operat pe cord! » Ce intervenție a suferit și când se va putea întoarce antrenorul lui Lazio # Gazeta Sporturilor
Maurizio Sarri (66 de ani) a ajuns pe masa de operație. Antrenorul lui Lazio a fost supus luni unei intervenții la inimă, după ce acuzase în ultimele luni probleme din cauza unei fibrilații atriale. Tehnicianul italian revenit în vară la formația biancocelesta a fost externat astăzi și, după câteva zile de repaos, poate să reia pregătirile și va fi duminică pe bancă la partida cu Napoli, de la Roma. ...
15:10
Lucas Ocampos, atacantul argentinian în vârstă de 31 de ani, a suferit o paralizie facială pe partea stângă a feței, conform informațiilor transmise de Monterrey, clubul mexican unde acesta evoluează.Jucătorul nu s-a accidentat în timpul unui meci sau unui antrenament, ci ar fi vorba despre o infecție virală.Lucas Ocampos, paralizie facială pe partea stângă a fețeiLucas Ocampos a avut un an complicat din punct de vedere al accidentărilor la echipa mexicană Monterrey. ...
Acum 30 minute
14:50
Barajul dintre Turcia și România se apropie, iar părerile despre șansele echipei naționale de calificare continuă să apară. Adrian Ilie (51 de ani), fostul internațional român, a vorbit despre șansele ca România se se impună în duelul de la Istanbul, de pe 26 martie.
Acum o oră
14:30
FC Botoșani, locul 3 din Superliga la finalul anului 2025, nu va pleca în străinătate în cantonamentul de iarnă. Elevii lui Leo Grozavu se vor pregăti la Mogoșoaia pentru a doua parte a sezonului.Moldovenii vor juca un amical cu Farul, pe 12 ianuarie, la o săptămână după reunirea lotului. Botoșani. ...
14:30
3,8 milioane de euro! FC Argeș își poate pierde „bijuteriile” Mario Tudose și Caio Ferreira # Gazeta Sporturilor
Dănuț Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, răspunde tuturor ofertelor aruncate în piață pentru jucătorii aflați sub contract cu echipa din Trivale. „Robocop” explică ce planuri are echipa antrenată de Bogdan Andone în 2026.FC Argeș termină anul în primele 5 echipe din fotbalul românesc, o performanță foarte bună pentru o formație nou-promovată în actualul sezon de Superligă. ...
14:20
Cristi Borcea a fost atras să participe la cel puțin un show TV: „Ei sunt importanți pentru mine” # Gazeta Sporturilor
Ex-dinamovistul Cristi Borcea, 55 de ani, a dezvăluit pentru GSP.ro că a primit nenumărate oferte de a participa sau prezenta diverse show-uri sau concursuri TV, însă preferă să-și dedice viața familiei și afacerilor. ...
Acum 2 ore
14:00
Revoluție în fotbal! Infantino admite implementarea „Legii Wenger” » Ce presupune aceasta # Gazeta Sporturilor
Aflat la World Sports Summit din Dubai, Gianni Infantino, președintele FIFA a vorbit despre o modificare a legii ofsaidului. Acesta susține „Legea Wenger”, o regulă care ar schimba drastic fotbalul. ...
13:30
Pressing din Premier League pentru Radu Drăgușin » Două echipe vor să-l aducă pe stoperul lui Tottenham! # Gazeta Sporturilor
Lista cluburilor care sunt interesate de Radu Drăgușin crește pe măsură ce se apropie deschiderea ferestrei de mercato din 2026. Fundașul central al lui Tottenham, care va împlini 24 de ani în februarie, a intrat pe radarul lui Crystal Palace și Nottingham Forest în vederea unui eventual transfer luna viitoare.Nici nu a revenit bine pe teren, după 11 luni petrecute pe tușă din cauza rupturii de ligamente încrucișate, că Radu Drăgușin e asaltat de oferte. ...
13:20
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central de la FCSB, a oferit o scurtă reacție după ce s-a calificat cu Africa de Sud în optimile Cupei Africii pe Națiuni.Africa de Sud s-a calificat cu 6 puncte din grupă. Cu Ngezana titular, sud-africanii au învins Zimbabwe, scor 3-2, în ultima rundă a grupei. Anterior, naționala jucătorului de la FCSB a câștigat cu Angola, 2-1, și a pierdut cu Egipt, 0-1. ...
Acum 4 ore
13:10
Răzvan Burelanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a vorbit despre anul 2025 în fotbalul românesc, declarând că a fost unul bun, dar că se putea face mai mult la prima reprezentativă a României.Printre subiectele abordate, Burleanu a vorbit și despre posibilitatea ca Mircea Lucescu (80 de ani) să rămână pe banca echipei naționale și după barajul cu Turcia. Acesta a dat de înțeles că selecționerul României are toată susținerea din partea FRF. ...
13:10
Ofertă de ultimă oră pentru Horațiu Moldovan! Portarul e aproape de transfer: „Sperăm să semneze” # Gazeta Sporturilor
Horațiu Moldovan (27 de ani) a rupt contractul cu Real Oviedo, după ce a jucat un singur meci în Cupa Spaniei. Portarul se va întoarce la Atletico Madrid și va încerca să-și găsească o echipă unde să poată juca mai mult. Din informațiile GSP.RO, au început negocierile cu o echipă din Belgia, existând și o variantă de rezervă din Polonia. ...
13:00
Gigi Nețoiu s-a mutat la o fermă cu 1.300 de vaci » Care sunt afacerile fostului acționar de la Dinamo: „M-am născut într-o zonă foarte bogată” # Gazeta Sporturilor
Gheorghe Nețoiu (66 de ani) a ieșit din lumina reflectoarelor din fotbalul românesc și s-a mutat la țară, la Cetate și Poiana Mare, în județul Dolj. La Cetate, acesta și-a deschis fermă de vaci Black Angus, dar are și câte sute de oi.Gigi Nețoiu, ultima dată la FC Voluntari a decis să iasă un pic din circuitul fotbalistic și s-a apucat de zootehnie. „Lucrez de dimineață până seară în agricultură de primavara până toamna. ...
12:50
Girona încearcă să-l aducă pe portarul Barcelonei, Marc-Andre ter Stegen, sub formă de împrumut până la finalul sezonului. Viitorul internaționalului german pe Camp Nou este sub semnul întrebării, după ce și-a pierdut locul de titular. Jucătorul în vârstă de 32 de ani va analiza serios situația sa în ianuarie, deoarece lipsa minutelor de joc i-ar putea afecta șansele de a juca pentru Germania la Cupa Mondială de vara viitoare. ...
12:40
Veste excelentă pentru Cristi Chivu: titularul deja și-a reluat antrenamentele » În ce meci poate reveni la Inter # Gazeta Sporturilor
Francesco Acerbi (37 de ani), stoperul lui Inter, este din nou la dispoziția lui Cristi Chivu. Accidentat în urmă cu exact trei săptămâni, în partida cu Liverpool din grupa unică a Champions League, italianul, care intră joi în ultimele 6 luni ale contractului, și-a reluat luni normal pregătirile și va fi convocat pentru meciul cu Bologna programat pe 4 ianuarie.Infirmeria lui Inter începe să se golească la final de an. Cristi Chivu a avut azi la antrenament două fețe noi. ...
12:30
Arsenal - Aston Villa, duel pentru primul loc în Premier League » Echipe probabile # Gazeta Sporturilor
Arsenal și Aston Villa se întâlnesc în această seară, de la ora 22:15, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 19 din Premier League. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și contra cost pe platforma Voyo.Duelul dintre cele două formații este cel mai important meci al rundei, având în vedere că ambele echipe se află în fruntea clasamentului. Arsenal este lider cu 42 de puncte, în timp ce Aston Villa este pe locul 3 cu 39 de puncte. ...
12:20
Specialistul în mercato dezvăluie: Răzvan Sava semnează, după ce a ajuns al treilea portar la Udinese # Gazeta Sporturilor
Răzvan Sava, portarul lui Udinese, va semna prelungirea contractului. Noua înțelegere ar urma să se întindă până în 2030.Internaționalul român are 7 meciuri în acest sezon de Serie A. A primit 14 goluri, 5 dintre ele chiar în ultimul meci apărat, cu Fiorentina, scor 1-5, pe 21 decembrie.Răzvan Sava va semna prelungirea cu UdineseJucătorul de 23 de ani e la Udinese din 2024, când a fost cumpărat de la CFR Cluj cu 2,5 milioane de euro. ...
12:00
Gianfranco Zola, fostul fotbalist de la Chelsea, Napoli, Parma și Cagliari, a acordat un interviu în Italia în care și-a împărtășit așteptările pentru restul sezonului de Serie A. Fostul mijlocaș ofensiv a declarat că Inter, echipa lui Cristi Chivu, e cea mai puternică formație din Serie A în acest moment.Zola: „Inter e cea mai puternică echipă din Italia. ...
12:00
Distracție maximă cu iubitele înainte de cantonament! Bîrligea cucerește Kenya, Târnovanu face show în Tenerife # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu (ambii de 25 de ani) profită din plin de zilele libere până la startul pregătirii din Turcia cu FCSB. Jucătorii campioanei, împreună cu iubitele acestora, Antonia Salanță și Loredana Țurcanu, au decis să petreacă vacanța în Kenya, respectiv în Tenerife.Superliga este pe pauză până pe 16 ianuarie, dar fotbaliștii din România mai au doar câteva zile de vacanță. ...
12:00
Antonio Rudiger (32 de ani), fundașul lui Real Madrid, este așteptat să părăsească clubul din capitala Spaniei.Forma sa din ultima perioadă, combinată cu accidentările frecvente cu care se confruntă, au generat o îngrijorare intensă în rândul conducerii „galacticilor” cu privire la contribuția sa la echipă. Într-o situație similară se află un alt fundaș al Realulului, David Alaba (33 de ani). ...
11:50
Răsturnare incredibilă după doar 5 etape în Serie A! » Se renunță la mingile portocalii: „Liga a dat un autogol” # Gazeta Sporturilor
Au trecut 50 de zile de când Serie A s-a intrat oficial în sezonul rece și s-a decis renunțarea la mingile portocalii! Ezio Maria Simonelli, președintele Ligii italiene, a anunțat luni seară că noul balon „Puma Orbita Hi-Vis” va fi schimbat cu unul de culoare albă sau galbenă. ...
Acum 6 ore
11:00
Ce salariu va avea Daniel Paraschiv la Rapid » Dan Șucu îi va da și bonusuri lunare # Gazeta Sporturilor
Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul lui Real Oviedo, e la un pas să ajungă la Rapid în această iarnă. Jucătorul cu un gol pentru naționala României va primi un salariu de aproximativ 18.000 de euro lunar, potrivit surselor GSP.La un an și jumătate de la plecarea din Superliga, Daniel Paraschiv e aproape să revină în campionatul României. În ianuarie ar urma să semneze cu Rapid, dacă nu se întâmplă nimic neprevăzut.Daniel Paraschiv, salariu de 18. ...
10:50
Regimul spartan al lui Novak Djokovic la 38 de ani » Alimentul pe care îl consumă o singură dată în 18 luni # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani) a dezvăluit detalii despre interdicția autoimpusă de a consuma ciocolată, care l-a ajutat să atingă apogeul în lumea tenisului.Acesta a povestit un eveniment petrecut după finala de la Australian Open din 2012, atunci când și-a permis să mănânce un pătrățel de ciocolată după 18 luni. Sârbul a subliniat disciplina de care e nevoie pentru a deveni cel mai bun din lume. ...
10:50
Premieră: Șucu va cumpăra un jucător în acest sezon! » Fostul director sportiv de la Genoa lucrează la transfer # Gazeta Sporturilor
Genoa are nevoie urgentă de întăriri după al treilea eșec consecutiv, 1-3 cu AS Roma, pe Olimpico. Antrenorul Daniele De Rossi a cerut, în primul rând, un portar, iar proprietarul clubului rossoblu e gata să investească pentru transferul lui Mattia Perin de la Juventus.Genoa nu se poate desprinde după 17 etape de locul al 17-lea, primul deasupra zonei retrogradării, și a rămas la numai două puncte peste Hellas Verona, care are însă un meci în minus. ...
10:20
Fotbalist de top reacționează, după zvonurile despre o relație cu Sydney Sweeney # Gazeta Sporturilor
Christian Pulisic a devenit în ultimele zile subiect de discuție din cauza zvonurilor conform cărora s-ar întâlni cu celebra actriță Sydney Sweeney. Atacantul american de la AC Milan a reacționat deja într-un mod categoric. ...
10:20
Starul lui Juventus, Dusan Vlahovic, rămâne una dintre principalele ținte ale Barcelonei pentru a-l înlocui pe Robert Lewandowski.Conducerea gigantului catalan a efectuat deja primele discuții privind posibilitatea transferului atacantului, conform ziarului spaniol Marca.Barcelona îl vrea pe Dusan VlahovicContractul internaționalului sârb cu clubul din Torino expiră la sfârșitul sezonului, ceea ce îl face o țintă și mai atractivă pe piața transferurilor. ...
10:10
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?” # Gazeta Sporturilor
Mircea Sandu (73 de ani), fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a declarat că are o pensie lunară de 2.000 de euro.Mircea Sandu a condus FRF timp de 24 de ani, din 1990 până în 2014, când a fost succedat în funcție de Răzvan Burleanu. Ca jucător, acesta a evoluat pe postul de atacant și a evoluat la Progresul, Sportul și Gloria Buzău. Cariera lui se identifică cu echipa din Regie, unde a jucat timp de 15 ani, din 1971 până în 1986. ...
09:50
Simone Biles a lăsat gimnastica deoparte » Cum a apărut la un meci important din SUA # Gazeta Sporturilor
Simone Biles a atras atenția tuturor la meciul din NFL dintre Chicago Bears și San Francisco 49ers de pe stadionul Levi's din Santa Clara, nu doar prin prezență, ci printr-un un gest pe care l-a făcut pentru a susține echipa și soțul ei, Jonathan Owens, jucător la Chicago.De data aceasta, gimnasta i-a surprins pe fani alăturându-se echipei media, luând o cameră foto pentru a surprinde momentele importante ale meciului, arătând o altă latură a sa.FOTO. ...
09:40
„Transferul lui Drăguș e iminent” » Informații de ultimă oră despre atacantul român # Gazeta Sporturilor
Denis Drăguș (26 de ani), atacantul lui Trabzonspor, e tot mai aproape de revenirea la Gaziantep.Internaționalul român a fost împrumutat de Trabzon la Eyupspor în vară. Drăguș nu și-a primit însă toți banii în ultimele luni, iar în ianuarie împrumutul la Eyupspor va fi terminat. Apoi, va pleca la Gaziantep, unde a traversat cea mai bună perioadă a carierei. ...
09:40
„Doctor Cristian și Mister Chivu”! » Antrenorul lui Inter este un „lider cameleonic: între Mourinho și Gasperini” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a prins capul copertei în La Gazzetta dello Sport, după ce a rămas lider în Serie A la finalul lui 2025. Cotidianul roz a remarcat cameleonizarea tehnicianului român și în meciul cu Atalanta (1-0), pe care l-a câștigat transformându-se din ofensivul și agresivul Gian Piero Gasperini în defensivul și pragmaticul Jose Mourinho. ...
09:30
„FCSB nu se refuză” » După 3 ani, „pofta” lui Gigi Becali dezvăluie de ce a refuzat Craiova și CFR, în detrimentul roș-albaștrilor # Gazeta Sporturilor
Bogdan Rusu, ajuns la 35 de ani, evoluează în Liga a 3-a, la Râmnicu Vâlcea, asta după ce a impresionat în primele două eșaloane la trupe precum Astra, Mioveni, FC Argeș, Hermannstadt și chiar FCSB! S-a transferat în angrenajul roș-albastru în vara lui 2022, pentru 100.000 de euro. Nu a reușit să se impună, îmbrăcând tricoul bucureștenilor de doar 3 ori în Superligă. ...
Acum 24 ore
00:30
Istorie la Cupa Africii: s-au calificat pentru prima dată în optimile de finală # Gazeta Sporturilor
Selecționata Mozambicului și-a confirmat luni calificarea în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni. Rezultatele grupelor A și B ale competiției au confirmat că „Mambas” vor fi, cel puțin, una dintre cele patru cele mai bune echipe clasate pe locul trei în faza grupelor. ...
29 decembrie 2025
23:40
2025 a trecut în zadar » TOP 10 cele mai mari decepții din Superliga în acest an # Gazeta Sporturilor
La finalul lui 2025, Gazeta Sporturilor îți prezintă lista jucătorilor care au dezamăgit de-a lungul acestui an în prima ligă, fotbaliști în jurul cărora au existat așteptări foarte mari, dar care nu au convins. ...
23:30
Karolina Pliskova, fost lider mondial, pregătită de revenirea pe teren: „Dacă nu sunt bine fizic, nu ar avea sens să continui” # Gazeta Sporturilor
Karolina Pliskova (33 de ani), fosta lideră mondială, va reveni în activitate în luna ianuarie a anului 2026, urmând să participe la mai multe turnee din Australia. Dubla finalistă de Grand Slam a vorbit, într-un interviu, despre ultimele 18 luni, despre accidentările care au ținut-o departe de teren și despre întoarcerea în tenis.Karolina Pliskova s-a accidentat la gleznă la US Open 2024, într-un meci cu italianca Jasmine Paolini, și a fost nevoită să abandoneze. ...
23:20
Cel mai bun străin din Superligă dezvăluie impactul cu România: „Asta am găsit” # Gazeta Sporturilor
Juri Cisotti (32 de ani), jucătorul celor de la FCSB, a fost desemnat Fotbalistul Străin al Anului 2025 în Superlativele GSP. Acesta a oferit un amplu interviu în care a vorbit despre viața lui în România și trecerea la FCSB, explicând de ce a acceptat fără ezitări.Italianul adus de campioana României în urmă cu un an de la Oțelul s-a impus rapid în echipa de start, fiind folosit pe mai multe poziții. ...
23:10
Daniel Pancu se așteaptă la un an complicat la CFR Cluj: „Avem aproape zero șanse de play-off” » Ce spune despre plecări: „Clubul trebuie să supraviețuiască” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, antrenorul de la CFR Cluj, a făcut radiografia anului 2025. A vorbit despre provocările anului și despre ce urmează pentru el și echipa lui în 2026.După Campionatul European din 2025, unde a condus naționala de tineret, Daniel Pancu a acceptat în finalul anului provocarea de o readuce pe CFR Cluj în topul Superligii, după un început sub așteptări. ...
23:00
De cine se teme Andrei Nicolescu în lupta pentru titlu: „FCSB nu ne dă fiori foarte mari” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului Dinamo, a vorbit despre lupta pentru play-off și șansele principalelor contracandidate, CFR Cluj și FCSB, după un sezon marcat de rezultate oscilante pentru ambele formații.În acest sezon, Dinamo a avut rezultate foarte bune în meciurile directe: 2-1 cu CFR Cluj, 4-3 și 0-0 cu FCSB. Toate confruntările cu campioana au avut loc pe Arena Națională. ...
23:00
U-BT Cluj-Napoca, duel cu Slask Wroclaw în penultima zi a anului » Meciul din tur a fost dramatic # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca va încheia anul 2025 în BTarena, cu un meci din etapa a 12-a din BKT EuroCup. Marți, 30 decembrie, campioana României va primi vizita lui Slask Wroclaw, partida începând la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2.A doua jumătate a lunii decembrie a fost excelentă pentru U-BT Cluj-Napoca, formație ce a evoluat doar pe teren propriu și a adunat 4 victorii consecutive. ...
23:00
Cupa Africii se apropie de finalul grupelor, după ce ultima etapă s-a disputat în două dintre cele 6. Până acum, 6 națiuni au obținut calificarea în faza eliminatorie, care va fi formată din 16 echipe. La start au fost 24 de naționale, împărțite în 6 grupe a câte 4 echipe. Primele două echipe din fiecare grupă se califică direct în „șaisprezecimi”, iar restul vor fi alese din cele mai bune 4 echipe care se clasează pe locurile 3 din grupe. ...
22:10
Două finaliste de la Campionatul Mondial au fost premiate de primarul orașului Râmnicu Vâlcea pentru „contribuția adusă comunității” # Gazeta Sporturilor
Anniken Wollik (28 de ani), campioana mondială, și Julia Maidhof (27 de ani), vicecampioana mondială, jucătoare în România la SCM Râmnicu Vâlcea, au fost premiate luni, 29 decembrie, de Mircia Gutău, primarul orașului vâlcean, pentru performanțele realizate alături de naționalele lor.În 14 decembrie, Campionatul Mondial de handbal feminin s-a încheiat cu duelul dintre Norvegia și Germania, cele mai bune echipe ale turneului organizat în Olanda și Germania. ...
22:00
Gafa incredibilă care a dus la eliminarea selecționerului român de la Cupa Africii # Gazeta Sporturilor
Marvelous Nakamba (31 de ani) a fost autorul unui henț stupid în meciul pierdut de Zimbabwe, națioanala condusă de românul Mario Marinică (61 de ani), 2-3 cu Africa de Sud, care a culminat cu eliminarea definitivă din Cupa Africii. În minutul 81 al confruntării, mijlocașul lui Luton a respins cu mâna mingea din fața porții, deși șutul expediat de Mohau Nkota părea că nu este cadrat pe poartă. ...
21:50
Președintele lui Dinamo a tranșat lupta la titlu: „FCSB nu ne dă fiori foarte mari” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului Dinamo, a vorbit despre lupta pentru play-off și șansele principalelor contracandidate, CFR Cluj și FCSB, după un sezon marcat de rezultate oscilante pentru ambele formații.În acest sezon, Dinamo a avut rezultate foarte bune în meciurile directe: 2-1 cu CFR Cluj, 4-3 cu FCSB pe teren propriu și 0-0 cu FCSB în deplasare. Toate confruntările cu campioana au avut loc pe Arena Națională. ...
21:30
Andrei Nicolescu a anunțat unde va juca Dinamo în play-off: „Una dintre arenele din provincie” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului Dinamo, a făcut un anunț important legat de stadionul pe care „câinii” ar putea disputa meciurile din play-off, în cazul în care Arena Națională nu va fi disponibilă.Oficialul dinamovist a precizat că varianta mutării jocurilor în afara Bucureștiului este una reală, mai ales în condițiile în care cel mai mare stadion al țării va fi indisponibil. ...
21:20
„Să vedem care e viziunea lor” » Impresarul lui Radu Drăgușin a vorbit despre viitorul la Tottenham: „E spre binele lor” # Gazeta Sporturilor
Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin (23 de ani), a dezvăluit că plănuiește să discute cu conducerea lui Tottenham posibilitatea ca fundașul român să plece sub formă de împrumut în returul acestui sezon, iar destinația preferată ar fi la o echipă din Serie A.Radu Drăgușin a revenit pe teren pe 28 decembrie în victoria cu Crystal Palace din etapa de „Boxing Day”, scor 1-0, fiind introdus pe teren în minutul 85. ...
21:10
Dinamo a efectuat primul transfer: „Am încheiat deja și vom anunța în curând” + Negocieri cu un fost jucător de la Universitatea Craiova # Gazeta Sporturilor
Dinamo a început deja mișcările pe piața transferurilor. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor”, a anunțat faptul că au realizat deja primul transfer al perioadei de mercato din iarnă, un jucător din compartimentul defensiv urmând să fie prezentat oficial în perioada următoare.Totodată, oficialul dinamovist a confirmat că există discuții și cu alți jucători, inclusiv cu un fost fotbalist al Universității Craiova. ...
21:00
Aurelia Brădeanu și Iulia Curea, despre obiectivele și campania de transferuri a „tigroaicelor”: „Mai sunt două, trei achiziții care trebuie făcute” # Gazeta Sporturilor
Iulia Curea (43 de ani), antrenoarea secundă a lui CSM București, și Aurelia Brădeanu (46 de ani), noul team manager al campioanei României, au vorbit despre victoria „tigroaicelor” cu HC Zalău (39-20), despre obiectivele stagionale și colaborarea cu Bojana Popovic, dar și despre campania de transferuri pentru sezonul 2026-2027.Luni, 29 decembrie, CSM București a obținut o victorie clară în fața lui HC Zalău, scor 39-20, într-un meci din etapa a 10-a a Ligii Florilor. ...
