Un român a atacat pasageri în metroul din Paris, lovind o femeie cu ciocanul în față, la câteva zile după un incident similar
StirileProtv.ro, 30 decembrie 2025 16:20
Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului parizian, a aflat marţi AFP de la surse poliţieneşti şi de la parchet.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
16:40
Câte grade ar trebui să ai în casă. Experții spun că temperatura nu trebuie să fie de 19 grade # StirileProtv.ro
De zeci de ani, multe persoane au adoptat așa-numita regulă de 19 °C ca referință pentru temperatura interioară a locuințelor în timpul iernii.
Acum 15 minute
16:30
Moody’s retrogradează ratingul Budapestei la nivel speculativ, pe fondul conflictului primarului cu guvernul lui Viktor Orban # StirileProtv.ro
Agenţia de evaluare financiară Moody's a retrogradat luni seară ratingul oraşului Budapesta în zona investiţiilor speculative, invocând un „risc crescut de incapacitate de plată”.
16:30
Cine este omul care a inventat pizza cu ananas, rețeta care a iscat o revoluție gastronomică. Nu este italian # StirileProtv.ro
Pizza cu ananas este una dintre invențiile culinare care s-a răspândit în lume, însă de mulți contestată din cauza acestui mix de alimente. Însă, puțini știu cine este responsabilul acestei rețete atipice.
Acum 30 minute
16:20
Un român a atacat pasageri în metroul din Paris, lovind o femeie cu ciocanul în față, la câteva zile după un incident similar # StirileProtv.ro
Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului parizian, a aflat marţi AFP de la surse poliţieneşti şi de la parchet.
16:20
Cum a aterizat un avion pe aeroportul din Cluj-Napoca, în timpul unor rafale de 90 de km/h. Imagini spectaculoase # StirileProtv.ro
Au fost surprinse imagini spectaculoase duminică, pe Aeroportul din Cluj, când a fost Cod portocaliu de vânt, iar aterizările – deosebit de dificile.
16:20
Drumul către munte, un test de răbdare înainte de Revelion. Turiștii stau blocați în coloane de kilometri întregi # StirileProtv.ro
A început marea aglomerație pe șoselele către stațiunile montane, unde zeci de mii de turiști își vor petrece Revelionul. Traficul pe DN1 este sufocant, mai ales în județul Prahova.
Acum o oră
16:00
Unde a ascuns artificiile ilegale un bărbat din Drăgășani. Jandarmii l-au filat la vânzare # StirileProtv.ro
Jandarmii vâlceni au confiscat peste 4.000 de articole pirotehnice de la un bărbat de 32 de ani care încerca să le vândă în Piața Centrală din municipiul Drăgășani, fără a avea autorizație în acest sens așa cum prevede legea.
16:00
Primarul suspendat al Mangaliei va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia este definitivă # StirileProtv.ro
Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, acuzat de luare de mită, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, Curtea de Apel Constanţa. Decizia instanţei este definitivă.
16:00
Zelenski: „Putin este dușmanul meu, dar în 2026, cu voia lui Dumnezeu, vom pune capăt războiului” # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina poate accepta doar o pace care respectă poporul său, avertizează împotriva concesiilor teritoriale unilaterale și laudă sprijinul SUA pentru un plan în 20 de puncte cu Donald Trump.
15:50
Bilanțul președinției Danemarcei la Consiliul UE. Dosarele „grele” pe care le preia Cipru de la 1 ianuarie 2026 # StirileProtv.ro
Danemarca își încheie miercuri mandatul de șase luni de președinte al Consiliului Uniunii Europene, urmând a fi înlocuită de Cipru care se pregătește să gestioneze dosarele „grele” ale UE.
Acum 2 ore
15:30
Biletele la concertele de Anul Nou ale Filarmonicii „George Enescu” s-au epuizat în 30 de minute # StirileProtv.ro
PARTENERAT. Filarmonica George Enescu deschide spectaculos Noul An și a doua parte a Stagiunii 2025-2026 cu două concerte sold-out, pe 8 și 9 ianuarie, la Ateneul Român, avându-i în prim-plan pe dirijorul Vlad Vizireanu și violonistul Remus Azoiței.
15:30
Accident la o telecabină din Italia. Două persoane rănite, alte 100 blocate la 2.800 de metri, evacuate cu elicopterul. VIDEO # StirileProtv.ro
Un accident, soldat cu doi răniţi, a avut loc la telecabina Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola, în regiunea Piemont din Italia.
15:20
Rușii dansează pe oasele celor uciși. Teatrul din Mariupol, redeschis la 3 ani după ce au masacrat 8.000 de oameni # StirileProtv.ro
Rușii au redeschis teatrul din Mariupol la 3 ani după asediul din 2022, în timpul căruia au masacrat peste 8.000 de civili și au distrus 90% din oraș. Trupele trimise de Putin au lovit special teatrul în care se știa că sunt adăpostiți copii.
15:20
Târgurile de Crăciun au atras peste 1,5 milioane de vizitatori. Bucureștiul rămâne unul dintre cele mai atractive orașe # StirileProtv.ro
O lună întreagă cu zeci de evenimente, sute de căsuţe cu produse diverse şi cu bunătăţi, precum şi zeci de concerte live.
15:00
Un număr record de polițiști vor patrula în Sydney de Anul Nou după atacul terorist de pe plaja Bondi # StirileProtv.ro
Un număr record de poliţişti vor patrula în Sydney în timpul celebrărilor de Anul Nou, ca măsură de securitate după atacul armat în masă de pe plaja Bondi, a anunţat marţi Departamentul de poliţie al statului New South Wales, potrivit Xinhua.
Acum 4 ore
14:30
Justin Bieber rupe tăcerea: „Am crescut într-o industrie care recompensa talentul meu, dar nu mi-a protejat mereu sufletul” # StirileProtv.ro
Justin Bieber a făcut un apel emoționant pentru ca industria muzicală să fie „mai sigură” și „mai cinstită”.
14:20
Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta cabinetul lui Ilie Bolojan # StirileProtv.ro
Înainte ca nou an vină cu majorări de taxe și impozite pentru populație și firme, Guvernul discută marți, într-o ședință, noi măsuri.
14:10
Care a fost cauza exploziei din Galați urmată de un incendiu violent. Intervenția pompierilor a durat aproape două ore # StirileProtv.ro
Explozie urmată de un incendiu violent, luni seară, la periferia orașului Târgu Bujor, din județul Galați. Casa unui bărbat de 55 de ani a fost parțial distrusă, iar proprietarul a suferit arsuri severe.
14:10
Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie 2026. Analist: Fără reforme și stat de drept, moneda unică nu aduce un salt economic # StirileProtv.ro
Pe 1 ianuarie 2026, Bulgaria va face trecerea la moneda unică europeană. Euro va înlocui Leva, iar Sofia va deveni, în mod oficial, al 21-lea stat membru al zonei Euro.
14:10
Cine sunt singurii lideri europeni felicitați de Putin de Anul Nou. La loc de cinste, alături de șefi de stat din Africa # StirileProtv.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a trimis marţi urări de Anul Nou şi de Crăciun prim-miniştrilor ungar şi slovac Viktor Orban şi respectiv Robert Fico, singurii lideri europeni pe care i-a felicitat, a anunţat Kremlinul, informează EFE.
14:10
Pacea anunțată de Trump între Rusia și Ucraina se clatină. Putin amenință cu retragerea concesiilor făcute anterior # StirileProtv.ro
Posibilul acord dintre Rusia și Ucraina, pe care Donald Trump îl anunța luni ca fiind „foarte aproape de a se finaliza”, pare să se destrame.
13:50
Soldat din Buzău condamnat la închisoare după ce a bătut arbitrul la un meci de fotbal # StirileProtv.ro
Sentință fără precedent în justiția militară. Tribunalul Militar București i-a stabilit unui soldat de la o unitate militară din Buzău o pedeapsă de un an de închisoare, după un incident violent provocat pe un teren de fotbal.
13:40
Coloane de mașini care se întind pe kilometri între București și Brașov. Care este recomandarea polițiștilor # StirileProtv.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu dificultate, marţi, pe mai multe tronsoane ale drumului naţional 1, între Bucureşti şi Braşov, unde s-au format coloane de autovehicule care rulează cu viteză redusă, pe distanţe de kilometri.
13:40
Ingredientul care nu are ce căuta în cozonac. Greșeala comună făcută în modul de preparare al cozonacilor # StirileProtv.ro
Cozonacul este unul dintre cele mai iubite deserturi tradiționale românești, nelipsit de pe mesele festive de Revelion sau de Crăciun.
13:30
Doi profesori din Galați au primit mită de la studenți în schimbul promovării examenului de rezidențiat. DNA a intrat pe fir # StirileProtv.ro
Doi profesori de la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi au fost trimişi în judecată de procurorii DNA pentru că au primit bani şi bunuri de la mai mulţi studenţi pentru ca ei să promoveze examenul de rezidenţiat, specializarea Farmacie generală.
13:10
Țara europeană care introduce ”ora prieteniei” pentru a combate singurătatea. Angajații sunt plătiți ca să stea cu prietenii # StirileProtv.ro
Suedia testează „ora prieteniei” printre angajați pentru a combate singurătatea. Concret, oamenii primesc timp liber plătit doar pentru a sta cu prietenii.
12:50
În noaptea dintre ani, distracția este asigurată la PROTEVELION. Raluka: „Dăm startul noului an cu energie bună” # StirileProtv.ro
Pentru al cincilea an la rând, Raluka și Pavel Bartoș vor fi gazdele alături de care trecerea dintre ani va fi una cu cântec și veselie.
Acum 6 ore
12:40
Maia Sandu: „Tergiversarea intenționată a dosarelor arată că justiția nu funcționează”. Ea cere măsuri urgente.VIDEO # StirileProtv.ro
Preşedinta Maia Sandu a solicitat marţi Parlamentului, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi altor autorităţi responsabile să ia măsuri pentru revizuirea mecanismului de „vetting” (evaluare).
12:30
Cifre oficiale, publicate în Rusia: Numărul necrologurilor de soldați a crescut cu 40%. Mai mulți morți pe front ca niciodată # StirileProtv.ro
În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai repede decât în orice alt moment de la începutul invaziei pe scară largă din 2022, sugerează o analiză a BBC.
12:20
Blocajul CCR riscă să afecteze credibilitatea insituției. „Patru judecători, acuzați de boicot” # StirileProtv.ro
Situaţia de la CCR este de neimaginat, blocajul de la CCR nu are suport, nici logic, nici moral, declară la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu după ce CCR a amânat pentru a treia oară decizia privind legea pensiilor magistraţilor.
12:10
Premierul Japoniei și-a stabilit reședința oficială într-o casă despre care se spune că e bântuită. Legendă sinistră # StirileProtv.ro
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi ar putea avea insomnii acum, după ce s-a mutat în reşedinţa oficială asociată biroului său, unde se zvoneşte că bântuie fantomele soldaţilor din secolul trecut, transmite marţi AFP.
12:10
Sarmale în foi de viță: rețeta tradițională românească, trucuri esențiale și greșeli de evitat # StirileProtv.ro
Dezbaterea dintre sarmale în foi de viță sau în foi de varză a existat întotdeauna și în timp ce unii jură că primele sunt mai gustoase, alții nu pot concepe sarmalele învelite în altceva decât în tradiționala varză murată.
12:10
Cod galben de vânt puternic, cu ninsoare viscolită, în mai multe zone din țară. Rafalele pot atinge 120 km/h. HARTĂ # StirileProtv.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis trei atenționări meteorologice Cod galben de intensificări ale vântului și ninsoare viscolită pentru zone din Oltenia, Muntenia și Transilvania, valabile în ultimele zile ale anului.
12:00
Par imagini plăsmuite din alte lumi, dar există în realitate. Locul în care se întâlnesc un ghețar, un lac și un râu # StirileProtv.ro
O fotografie realizată de astronauți în 2021 arată un sistem de trei văi în Parcul Național Los Glaciares din Argentina, unde un ghețar rezistent la schimbările climatice, un lac turcoaz imaculat și un râu verde tulbure se întâlnesc într-un singur punct.
11:50
Târgul de Crăciun din Craiova, prelungit o săptămână după două milioane de vizitatori și încasări record pentru HoReCa # StirileProtv.ro
Cu peste două milioane de vizitatori până acum şi cereri din partea agenţiilor de turism, autorităţile din Craiova au decis prelungirea Târgului de Crăciun cu încă o săptămână.
11:50
Cum a fost descoperită o mașină de lux căutată în Lituania, în Portul Constanța, chiar înainte de a fi exportată. FOTO # StirileProtv.ro
Un autoturism de lux în valoare de 50.000 de euro ce era căutat de autoritățile din Lituania a fost descoperit de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă în zona de acces a Portului Constanța, înainte de a fi exportat pe cale maritimă.
11:20
Legenda continuă. La aproape 59 de ani, fotbalistul Kazuyoshi Miura anunță că a semnat un nou contract. Unde va juca # StirileProtv.ro
Fostul internaţional japonez Kazuyoshi Miura a anunţat că îşi continuă cariera de fotbalist profesionist, la 58 de ani, sub culorile echipei Fukushima United, din liga a treia a Japoniei, unde a fost împrumutat de actualul său club, Yokohama FC.
11:20
Meniu de Revelion - rețete festive pentru masa de Anul Nou. Ce punem pe masă la petrecerea din noaptea dintre ani # StirileProtv.ro
Masa de Revelion ocupă un loc special în tradițiile românești, fiind asociată cu belșugul, sărbătoarea și începutul unui nou an. Un meniu de Anul Nou este ales cu grijă.
11:20
Cum să scapi de balonarea de după Crăciun. Senzația de „stomac plin” dispare imediat # StirileProtv.ro
Balonarea de după Crăciun – acea senzație atât de familiară de a te simți incomod de plin, umflat și lent după prea multe mese festive. Vestea bună? Nu ai nevoie de un antrenament intens pentru a te simți mai bine.
11:10
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # StirileProtv.ro
ANM a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 30 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026, arătând cum va evolua vremea în România în perioada sărbătorilor de iarnă și în prima lună a anului viitor.
11:00
O mamă și fiica ei de 15 ani au murit după ce au mâncat pește la masa de Crăciun. Medicii le-au trimis de două ori acasă # StirileProtv.ro
O italiancă și fiica ei de 15 ani au murit după ce au mâncat pește la masa de Crăciun, iar medici le-au trimis de două ori acasă când s-au prezentat la Urgențe cu stări de rău.
11:00
Kim Kardashian, criticată pentru cadourile de Crăciun oferite celor patru copii ai săi # StirileProtv.ro
Cea mai mare organizație americană pentru drepturile animalelor a făcut o declarație publică privind gestul vedetei.
11:00
Urmărire ca în filme în Dolj. Un șofer beat a fugit de polițiști și-n goana lui a lovit două mașini, una fiind a Poliției # StirileProtv.ro
Un şofer a fost oprit de poliţişti într-o comună din Dolj şi a fugit atunci când a aflat că urmează să fie testat pentru consum de alcool.
11:00
Când se merge cu Sorcova - ce reprezintă acest obicei și ce superstiții există. Versuri și superstiții # StirileProtv.ro
Mersul cu Sorcova este unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri tradiționale românești, practicat la început de an, mai ales de copii, ca simbol al urării de sănătate, belșug și viață îndelungată.
10:50
Un bărbat din Slatina a intrat într-o sală de jocuri și a amenințat o angajată cu un cuțit. A furat aproape 70.000 de lei # StirileProtv.ro
Un bărbat este cercetat de poliţişti după ce a intrat într-o sală de jocuri de noroc din Slatina, a ameninţat-o pe angajată cu un cuţit şi a furat astfel aproximativ 70.000 de lei, după care a fugit.
Acum 8 ore
10:30
Şamanii din Peru au făcut predicţii pentru anul viitor. Ce se va întâmpla cu Donald Trump și Nicolas Maduro # StirileProtv.ro
Şamanii din Peru s-au adunat luni pentru ritualul de Anul Nou, în cadrul căruia au făcut predicţii pentru anul care vine, prevăzând astfel că Donald Trump se va îmbolnăvi, iar Nicolas Maduro va pleca de la putere, relatează Reuters.
10:30
Cum a reușit un bărbat paralizat, care își poate mișca doar un deget, să creeze o fermă inteligentă și să fondeze un start-up # StirileProtv.ro
Un bărbat paralizat din China, care își poate mișca doar un deget de la mână și unul de la picior, a creat un sistem agricol inteligent și a înființat un start-up.
10:00
Anul Calului de Foc, în horoscopul chinezesc. Zodiile pentru care 2026 va fi un an de excepție # StirileProtv.ro
Anul 2026 va fi al Calului de Foc, potrivit horoscopului chinezesc, iar cei născuți în anumite zodii vor avea parte de un an de excepție.
10:00
Tradițiile și personajele misterioase ale sărbătorilor de iarnă. Când creștinismul se întâlnește cu folclorul # StirileProtv.ro
Crăciunul a devenit sărbătoarea dominantă în calendarul cultural occidental, dar ecouri ale trecutului precreștin pot fi încă găsite pe tot continentul.
09:50
Intervenția care reduce riscul de AVC. Specialist: Mulți pacienți au probleme din cauza stilului de viață nesănătos # StirileProtv.ro
Accidentul vascular cerebral este una dintre principalele cauze de mortalitate și dizabilitate, iar una dintre cele mai frecvente cauze ale acestuia este îngustarea arterelor carotide, două dintre principalele vase care transportă sângele către creier.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.