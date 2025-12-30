Explicația unui pilot pentru aterizarea virală de la Cluj-Napoca. De ce avionul era „strâmb”
StirileProtv.ro, 30 decembrie 2025 19:20
Imagini spectaculoase au fost surprinse pe Aeroportul din Cluj, unde aterizările au devenit extrem de dificile din cauza vântului puternic.
Acum 10 minute
19:40
„Veste bună” de la ministrul Finanțelor: „Comisia Europeană a virat în conturile deschise la BNR peste 586 milioane de euro” # StirileProtv.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că România a primit peste 586 de milioane de euro de la Comisia Europeană, prin Programul Transport 2021–2027, o veste pozitivă pentru finanțele publice și economia țării.
19:40
Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE” # StirileProtv.ro
Absența celor patru judecători CCR de la ședința pentru pensiile magistraților naște noi discuții despre cum ar putea fi deblocată situația ca să nu pierdem 231 de milioane de euro.
Acum 30 minute
19:30
Mai sunt 24 de ore până când va începe petrecerea de Revelion, dar ca să ajungă la destinația dorită, zeci de mii de români au înfruntat aglomerația din trafic.
19:30
Teatru ieftin jucat de ruși. Kremlinul crede că nu este nevoie de dovezi pentru presupusul atac asupra reședinței lui Putin # StirileProtv.ro
Kremlinul repetă acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar fi atacat cu zeci de drone reședința lui Vladimir Putin. Însă nu doar că nu aduce dovezi, susține că nici nu este nevoie de ele pentru presupusul atac.
19:20
Explicația unui pilot pentru aterizarea virală de la Cluj-Napoca. De ce avionul era „strâmb” # StirileProtv.ro
Imagini spectaculoase au fost surprinse pe Aeroportul din Cluj, unde aterizările au devenit extrem de dificile din cauza vântului puternic.
Acum o oră
19:10
Avioanele și trenurile sunt pline de români care pleacă în vacanțe de Revelion: „Nu avem bani să-l facem în România” # StirileProtv.ro
S-au aglomerat și aeroporturile și gările, nu doar șoselele. Peste 200 de avioane au decolat marți numai de pe Aeroportul Otopeni.
Acum 2 ore
18:30
Primele imagini cu temutele rachete rusești Oreșnik instalate în Belarus. Rusia, o altă încercare de a intimida Europa | VID # StirileProtv.ro
Rusia a amplasat sistemul său de rachete balistice cu rază medie de acțiune Oreșnik în Belarus, a anunțat marți Ministerul Apărării al Rusiei, publicând primele imagini ale sistemului de arme cu capacitate nucleară care intră în serviciul activ.
18:20
Cu cât s-a depreciat leul față de euro, dolar și franc elvețian, marți. Panta pe care intră aurul # StirileProtv.ro
Moneda națională s-a depreciat marți în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,0963 lei.
18:20
Președintele Senatului, despre măsurile luate de Guvern: „Au fost eficiente. România intră în 2026 cu un deficit în scădere” # StirileProtv.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, declară marţi că România intră în 2026 cu un deficit în scădere, iar acest lucru înseamnă că măsurile luate de Guvern au fost eficiente.
18:10
Previziuni pentru 2026. Ce arată „calendarul foilor de ceapă”, folosit de gospodine ca să estimeze cum va fi noul an # StirileProtv.ro
În unele zone unde se păstrează bine tradițiile. În apropierea Anului Nou se fac previziuni prin așa-numitul calendar al foilor de ceapă.
18:00
Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri # StirileProtv.ro
De ore bune, șoselele către stațiunile montane sunt foarte aglomerate, de zecile de mii de turiști care își vor petrece Revelionul în hoteluri sau pensiuni.
18:00
Ce sunt „contractele de coabitare" introduse de guvernul polonez. „Acesta nu este un moment de triumf” # StirileProtv.ro
Guvernul polonez condus de prim-ministrul Donald Tusk a aprobat marți un proiect de lege care introduce "contracte de coabitare" pentru cuplurile care locuiesc împreună, indiferent de sexul acestora.
18:00
Cum ne protejăm de infracțiunile comise cu ajutorul inteligenței artificiale. Ghid lansat de Poliția Română # StirileProtv.ro
Poliția Română a lansat marți un ghid despre cum să ne protejăm de infractorii care folosesc, mai nou, inteligența artificială. Ghidul a fost elaborat în colaborare cu mai multe instituții, inclusiv Directoratul pentru Securitate Cibernetică și SRI.
18:00
O familie cu 5 copii a rămas pe drumuri înainte de Anul Nou. Tot ce aveau a ars într-un incendiu # StirileProtv.ro
Sărbătorile care ar fi trebuit să aducă liniște și bucurie s-au transformat într-un coșmar pentru o familie cu cinci copii din județul Mureș. Un incendiu violent le-a mistuit locuința, în doar câteva minute.
17:50
Decinderi pe final de an în depozitele firmelor de curierat. Ce au găsit anchetatorii în colete, la percheziții # StirileProtv.ro
Este primul Revelion în care petardele și pocnitorile sunt interzise, iar în această perioadă polițiștii fac verificări dacă legea este respectată. Până acum, au confiscat peste 100 de tone de articole pirotehnice și au deschis peste 700 de dosare penale.
17:50
Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând” # StirileProtv.ro
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA.
Acum 4 ore
17:40
Amenzi de aproximativ 700.000 de lei date de ANPC la 300 de operatori economici din mai multe stațiuni. Neregulile găsite # StirileProtv.ro
Comisarii ANPC au controlat în ultimele zile peste 300 de operatori economici din staţiuni şi zone turistice şi au găsit mai multe nereguli.
17:30
Un pui de tigru alb a murit la grădină zoologică din Craiova. A înghițit o jucărie, aruncată în cușcă de un vizitator # StirileProtv.ro
Un pui de tigru alb de la grădină zoologică din Craiova, adus recent acolo, a murit după ce a înghiţit o pungă şi o jucărie de pluş, aruncate de vizitatori în ţarcul sălbăticiunilor.
17:00
Continuă să ningă în unele zone din țară iar depunerile de zăpadă au afectat traficul pe unele sectoare de drum, anunță Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.
16:50
Ilie Bolojan și premierul olandez au mâncat la popotă, alături de militari, la Baza Aeriană 71 de la Câmpia Turzii | VIDEO # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu omologul său olandez despre sprijinul pentru Ucraina, perspectivele negocierilor de pace și contracararea campaniilor de dezinformare ale Rusiei. Cei doi au luat masa alături de militari, la Baza Aeriană 71.
16:40
Câte grade ar trebui să ai în casă. Experții spun că temperatura nu trebuie să fie de 19 grade # StirileProtv.ro
De zeci de ani, multe persoane au adoptat așa-numita regulă de 19 °C ca referință pentru temperatura interioară a locuințelor în timpul iernii.
16:30
Moody’s retrogradează ratingul Budapestei la nivel speculativ, pe fondul conflictului primarului cu guvernul lui Viktor Orban # StirileProtv.ro
Agenţia de evaluare financiară Moody's a retrogradat luni seară ratingul oraşului Budapesta în zona investiţiilor speculative, invocând un „risc crescut de incapacitate de plată”.
16:30
Cine este omul care a inventat pizza cu ananas, rețeta care a iscat o revoluție gastronomică. Nu este italian # StirileProtv.ro
Pizza cu ananas este una dintre invențiile culinare care s-a răspândit în lume, însă de mulți contestată din cauza acestui mix de alimente. Însă, puțini știu cine este responsabilul acestei rețete atipice.
16:20
Un român a atacat pasageri în metroul din Paris, lovind o femeie cu ciocanul în față, la câteva zile după un incident similar # StirileProtv.ro
Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului parizian, a aflat marţi AFP de la surse poliţieneşti şi de la parchet.
16:20
Cum a aterizat un avion pe aeroportul din Cluj-Napoca, în timpul unor rafale de 90 de km/h. Imagini spectaculoase # StirileProtv.ro
Au fost surprinse imagini spectaculoase duminică, pe Aeroportul din Cluj, când a fost Cod portocaliu de vânt, iar aterizările – deosebit de dificile.
16:20
Drumul către munte, un test de răbdare înainte de Revelion. Turiștii stau blocați în coloane de kilometri întregi # StirileProtv.ro
A început marea aglomerație pe șoselele către stațiunile montane, unde zeci de mii de turiști își vor petrece Revelionul. Traficul pe DN1 este sufocant, mai ales în județul Prahova.
16:00
Unde a ascuns artificiile ilegale un bărbat din Drăgășani. Jandarmii l-au filat la vânzare # StirileProtv.ro
Jandarmii vâlceni au confiscat peste 4.000 de articole pirotehnice de la un bărbat de 32 de ani care încerca să le vândă în Piața Centrală din municipiul Drăgășani, fără a avea autorizație în acest sens așa cum prevede legea.
16:00
Primarul suspendat al Mangaliei va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia este definitivă # StirileProtv.ro
Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, acuzat de luare de mită, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, Curtea de Apel Constanţa. Decizia instanţei este definitivă.
16:00
Zelenski: „Putin este dușmanul meu, dar în 2026, cu voia lui Dumnezeu, vom pune capăt războiului” # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina poate accepta doar o pace care respectă poporul său, avertizează împotriva concesiilor teritoriale unilaterale și laudă sprijinul SUA pentru un plan în 20 de puncte cu Donald Trump.
15:50
Bilanțul președinției Danemarcei la Consiliul UE. Dosarele „grele” pe care le preia Cipru de la 1 ianuarie 2026 # StirileProtv.ro
Danemarca își încheie miercuri mandatul de șase luni de președinte al Consiliului Uniunii Europene, urmând a fi înlocuită de Cipru care se pregătește să gestioneze dosarele „grele” ale UE.
Acum 6 ore
15:30
Biletele la concertele de Anul Nou ale Filarmonicii „George Enescu” s-au epuizat în 30 de minute # StirileProtv.ro
PARTENERAT. Filarmonica George Enescu deschide spectaculos Noul An și a doua parte a Stagiunii 2025-2026 cu două concerte sold-out, pe 8 și 9 ianuarie, la Ateneul Român, avându-i în prim-plan pe dirijorul Vlad Vizireanu și violonistul Remus Azoiței.
15:30
Accident la o telecabină din Italia. Două persoane rănite, alte 100 blocate la 2.800 de metri, evacuate cu elicopterul. VIDEO # StirileProtv.ro
Un accident, soldat cu doi răniţi, a avut loc la telecabina Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola, în regiunea Piemont din Italia.
15:20
Rușii dansează pe oasele celor uciși. Teatrul din Mariupol, redeschis la 3 ani după ce au masacrat 8.000 de oameni # StirileProtv.ro
Rușii au redeschis teatrul din Mariupol la 3 ani după asediul din 2022, în timpul căruia au masacrat peste 8.000 de civili și au distrus 90% din oraș. Trupele trimise de Putin au lovit special teatrul în care se știa că sunt adăpostiți copii.
15:20
Târgurile de Crăciun au atras peste 1,5 milioane de vizitatori. Bucureștiul rămâne unul dintre cele mai atractive orașe # StirileProtv.ro
O lună întreagă cu zeci de evenimente, sute de căsuţe cu produse diverse şi cu bunătăţi, precum şi zeci de concerte live.
15:00
Un număr record de polițiști vor patrula în Sydney de Anul Nou după atacul terorist de pe plaja Bondi # StirileProtv.ro
Un număr record de poliţişti vor patrula în Sydney în timpul celebrărilor de Anul Nou, ca măsură de securitate după atacul armat în masă de pe plaja Bondi, a anunţat marţi Departamentul de poliţie al statului New South Wales, potrivit Xinhua.
14:30
Justin Bieber rupe tăcerea: „Am crescut într-o industrie care recompensa talentul meu, dar nu mi-a protejat mereu sufletul” # StirileProtv.ro
Justin Bieber a făcut un apel emoționant pentru ca industria muzicală să fie „mai sigură” și „mai cinstită”.
14:20
Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta cabinetul lui Ilie Bolojan # StirileProtv.ro
Înainte ca nou an vină cu majorări de taxe și impozite pentru populație și firme, Guvernul discută marți, într-o ședință, noi măsuri.
14:10
Care a fost cauza exploziei din Galați urmată de un incendiu violent. Intervenția pompierilor a durat aproape două ore # StirileProtv.ro
Explozie urmată de un incendiu violent, luni seară, la periferia orașului Târgu Bujor, din județul Galați. Casa unui bărbat de 55 de ani a fost parțial distrusă, iar proprietarul a suferit arsuri severe.
14:10
Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie 2026. Analist: Fără reforme și stat de drept, moneda unică nu aduce un salt economic # StirileProtv.ro
Pe 1 ianuarie 2026, Bulgaria va face trecerea la moneda unică europeană. Euro va înlocui Leva, iar Sofia va deveni, în mod oficial, al 21-lea stat membru al zonei Euro.
14:10
Cine sunt singurii lideri europeni felicitați de Putin de Anul Nou. La loc de cinste, alături de șefi de stat din Africa # StirileProtv.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a trimis marţi urări de Anul Nou şi de Crăciun prim-miniştrilor ungar şi slovac Viktor Orban şi respectiv Robert Fico, singurii lideri europeni pe care i-a felicitat, a anunţat Kremlinul, informează EFE.
14:10
Pacea anunțată de Trump între Rusia și Ucraina se clatină. Putin amenință cu retragerea concesiilor făcute anterior # StirileProtv.ro
Posibilul acord dintre Rusia și Ucraina, pe care Donald Trump îl anunța luni ca fiind „foarte aproape de a se finaliza”, pare să se destrame.
13:50
Soldat din Buzău condamnat la închisoare după ce a bătut arbitrul la un meci de fotbal # StirileProtv.ro
Sentință fără precedent în justiția militară. Tribunalul Militar București i-a stabilit unui soldat de la o unitate militară din Buzău o pedeapsă de un an de închisoare, după un incident violent provocat pe un teren de fotbal.
Acum 8 ore
13:40
Coloane de mașini care se întind pe kilometri între București și Brașov. Care este recomandarea polițiștilor # StirileProtv.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu dificultate, marţi, pe mai multe tronsoane ale drumului naţional 1, între Bucureşti şi Braşov, unde s-au format coloane de autovehicule care rulează cu viteză redusă, pe distanţe de kilometri.
13:40
Ingredientul care nu are ce căuta în cozonac. Greșeala comună făcută în modul de preparare al cozonacilor # StirileProtv.ro
Cozonacul este unul dintre cele mai iubite deserturi tradiționale românești, nelipsit de pe mesele festive de Revelion sau de Crăciun.
13:30
Doi profesori din Galați au primit mită de la studenți în schimbul promovării examenului de rezidențiat. DNA a intrat pe fir # StirileProtv.ro
Doi profesori de la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi au fost trimişi în judecată de procurorii DNA pentru că au primit bani şi bunuri de la mai mulţi studenţi pentru ca ei să promoveze examenul de rezidenţiat, specializarea Farmacie generală.
13:10
Țara europeană care introduce ”ora prieteniei” pentru a combate singurătatea. Angajații sunt plătiți ca să stea cu prietenii # StirileProtv.ro
Suedia testează „ora prieteniei” printre angajați pentru a combate singurătatea. Concret, oamenii primesc timp liber plătit doar pentru a sta cu prietenii.
12:50
În noaptea dintre ani, distracția este asigurată la PROTEVELION. Raluka: „Dăm startul noului an cu energie bună” # StirileProtv.ro
Pentru al cincilea an la rând, Raluka și Pavel Bartoș vor fi gazdele alături de care trecerea dintre ani va fi una cu cântec și veselie.
12:40
Maia Sandu: „Tergiversarea intenționată a dosarelor arată că justiția nu funcționează”. Ea cere măsuri urgente.VIDEO # StirileProtv.ro
Preşedinta Maia Sandu a solicitat marţi Parlamentului, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi altor autorităţi responsabile să ia măsuri pentru revizuirea mecanismului de „vetting” (evaluare).
12:30
Cifre oficiale, publicate în Rusia: Numărul necrologurilor de soldați a crescut cu 40%. Mai mulți morți pe front ca niciodată # StirileProtv.ro
În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai repede decât în orice alt moment de la începutul invaziei pe scară largă din 2022, sugerează o analiză a BBC.
12:20
Blocajul CCR riscă să afecteze credibilitatea insituției. „Patru judecători, acuzați de boicot” # StirileProtv.ro
Situaţia de la CCR este de neimaginat, blocajul de la CCR nu are suport, nici logic, nici moral, declară la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu după ce CCR a amânat pentru a treia oară decizia privind legea pensiilor magistraţilor.
