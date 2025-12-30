Nataţie: Robert Badea şi antrenoarea Iulia Becheru au semnat noi contracte cu Steaua
News.ro, 30 decembrie 2025 16:20
Înotătorul Robert Badea şi antrenoarea Iulia Becheru au semnat noi contracte cu Steaua, valabile până la 31 august 2028.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
16:40
Infotrafic: Se circulă în condiţii de ninsoare abundentă pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă şi pe DN 7 Râmnicul Vâlcea – Sibiu, între localităţile Câineni şi Boiţa # News.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă, marţi, că se circulă în condiţii de ninsoare abundentă pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă şi pe DN 7 Râmnicul Vâlcea – Sibiu, între localităţile Câineni şi Boiţa.
Acum 15 minute
16:30
Unul din cei doi tigri albi de la Grădina Zoologică din Craiova a murit/ Anunţul, făcut de societatea care administrează parcul Zoo la două săptămâni de la deces, după ce informaţia a apărut în presa locală/ Cauza morţii animalului # News.ro
Unul din cei doi tigri albi de la Grădina Zoologică din Craiova a murit în urmă cu două săptămâni, anunţul fiind făcut de societatea care administrează parcul Zoo după ce informaţia a apărut în presa locală. Potrivit Eco Urbis, animalul a murit „în mod neaşteptat”, în condiţiile în care prezentase semne de boală care să indice o afecţiune medicală. Societatea precizează că animalul a înghiţit accidental ambalaje din plastic aruncate de unii vizitatori.
16:30
ANPC a controlat peste 300 de operatori economici din zone turistice şi a dat amenzi de aproape 700.000 de lei / Nereguli găsite: produse expirate, echipamente uzate, lipsa huselor de protecţie pentru perne în unităţile de cazare # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat în ultimele zile peste 300 de operatori economici din staţiuni şi zone turistice şi au găsit mai multe nereguli, precum produse expirate, echipamente uzate, lipsa huselor de protecţie pentru perne în unităţile de cazare, preparate culinare fără elementele de identificare. Echipele de control au dat amenzi de aproape 700.000 de lei şi au oprit temporar activitatea a opt operatori economici, până la remedierea deficienţelor.
Acum 30 minute
16:20
Înotătorul Robert Badea şi antrenoarea Iulia Becheru au semnat noi contracte cu Steaua, valabile până la 31 august 2028.
16:20
Rusia a atacat marţi infrastructura din regiunea Odesa, avariind o navă civilă şi instalaţii din porturile Pivdenni şi Ciornomorsk de la Marea Neagră, a anunţat vicepremierul Oleksi Kuleba, relatează Reuters.
Acum o oră
16:10
Dolj: Un bărbat acuzat că l-a înjunghiat cu un cuţit în abdomen pe un altul, în timpul unui scandal izbucnit pe fondul consumului de alcool, a fost reţinut pentru tentativă de omor # News.ro
Un bărbat acuzat că l-a înjunghiat cu un cuţit în abdomen pe un altul, în timpul unui scandal izbucnit între trei persoane, într-o locuinţă din Craiova, pe fondul consumului de alcool, a fost reţinut pentru tentativă de omor, urmând ca marţi să fie prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă.
16:00
Bolojan, discuţii cu omologul din Regatul Ţărilor de Jos, despre sprijinul acordat Ucrainei, negocierile pentru pace în Ucraina şi răspunsul la campaniile de dezinformare ale Rusiei / Cei doi au mâncat alături de militarii din bază # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut marţi, discuţii cu omologul din Regatul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, în cadrul vizitei de lucru de la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, despre sprijinul acordat Ucrainei, negocierile pentru a ajunge la pace în Ucraina şi răspunsul la ameninţările hibride şi la campaniile de dezinformare ale Rusiei. Cei doi oficiali s-au întâlnit şi cu militarii din bază, olandezi, români şi americani şi au mâncat la popotă.
15:50
Administratorul unei firme din Arad, trimis în judecată pentru că a exploatat nisip şi pietriş fără licenţă/ Acesta mai este acuzat că nu a adus terenul la starea iniţială, conform legii # News.ro
Administratorul unei societăţi din Arad a fost trimis în judecată de procurorii arădeni pentru că, în cursul anului 2022, firma respectivă a exploatat nisip şi pietriş în zone de pe raza localităţii Vladimirescu, fără să deţină permis sau licenţă de concesiune. Potrivit anchetatorilor, administratorul respectiv mai este acuzat că nu a adus terenul la starea iniţială, aşa cum prevede legea.
15:50
Un român înarmat cu un ciocan a fost arestat după ce a atacat pasagerii la metroul din Paris. Incidentul s-a întâmplat pe aceeaşi linie unde în urmă cu câteva zile trei femei au fost rănite într-un atac cu cuţitul # News.ro
Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului parizian, a aflat marţi AFP de la surse poliţieneşti şi de la parchet, incidentul petrecându-se la câteva zile după ce trei femei au fost rănite uşor cu un cuţit într-un tren de pe aceeaşi linie de metrou.
15:50
Asociaţia Agenţiilor de Recrutare Internaţională: Guvernul instaurează monopolul în domeniul furnizării de muncitori străini. Câteva firme private vor controla, anual, destinele a 100.000 de muncitori străini # News.ro
Asociaţia Agentiilor de Recrutare Internatională acuză marţi că Guvernul României instaurează monopolul în domeniul furnizării de muncitori străini iar câteva firme private vor controla, anual, destinele a 100.000 de muncitori străini, prin Ordonanţa de urgenţă publicată pe 23 decembrie, privind încadrarea în muncă a străinilor. Asociaţia arată că OUG-ul nu este o reformă ci este o lovitură directă dată economiei de piaţă, concurenţei loiale şi drepturilor lucrătorilor asiatici.
Acum 2 ore
15:20
Iniţiativă legislativă a USR pentru stabilirea unor distanţe minime obligatorii până la care se poate vâna. Demersul are ca scop creşterea siguranţe publice în apropierea locurilor de vânătoare # News.ro
Senatorul USR de Ilfov Cynthia Păun a depus o iniţiativă legislativă care stabileşte distanţe minime obligatorii până la care se poate desfăşura activitatea de vânătoare, diferenţiate în funcţie de tipul armei utilizate, în scopul reducerii riscurilor pentru cetăţenii care locuiesc sau tranzitează zonele aflate în apropierea fondurilor de vânătoare, precum şi a drumurilor deschise circulaţiei publice.
15:20
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, evocă introducerea „legii Wenger” privind poziţia de ofsaid # News.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a sugerat că „legea Wenger” privind poziţia de ofsaid ar putea fi introdusă în viitor. Promovată de fostul antrenor al echipei Arsenal, aceasta constă în semnalarea unei poziţii de ofsaid numai dacă întregul corp al atacantului depăşeşte cel al ultimului apărător.
15:10
Primarul suspendat al Mangaliei Cristian Radu rămâne în arest preventiv încă 30 de zile/ Decizia Curţii de Apel Constanţa este definitivă # News.ro
Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, acuzat de luare de mită, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, Curtea de Apel Constanţa. Decizia instanţei este definitivă.
15:10
Italia - Doi răniţi după ce o telecabină a rămas blocată în urma unui accident. Circa 100 de persoane vor fi evacuate cu elicopterul de la 2.800 de metri altitudine # News.ro
Un accident, soldat cu doi răniţi, a avut loc la telecabina Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola, în regiunea Piemont din Italia, care a rămas blocată, iar în prezent aproape 100 de persoane trebuie să fie evacuate cu elicopterul de la 2.800 de metri altitudine, relatează agenţia ANSA.
15:00
Pană majoră. Eurostar anunţă suspendarea tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles până la noi ordine # News.ro
Compania feroviară Eurostar a anunţat marţi la prânz suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles” până la noi ordine, după ce în cursul dimineţii anunţase că se confruntă cu mai multe probleme care afectează circulaţia trenurilor sale, relatează Le Figaro.
15:00
Materiale pirotehnice interzise, scoase la vânzare în piaţa centrală din Drăgăşani, Vâlcea. Marfa era păstrată într-un tomberon, pe tarabă erau scoase la vânzare obiecte de Crăciun, iar clienţii erau racolaţi discret - VIDEO # News.ro
Inventivitatea vânzătorilor pare că nu are limite, când vine vorba de profit din comerţul cu produse interzise. Un bărbat a fost prins vânzând ilegal artificii chiar în piaţa centrală din municipiul Drăgăşani. La vedere, pe taraba amplasată în piaţă, el avea produse specifice perioadei Crăciunului, artificiile interzise la comercializare fiind păstrate într-un tomberon pentru gunoi, amplasat în spatele tarabei.
Acum 4 ore
14:40
Noi tensiuni în Orientul Mijlociu de natură să afecteze petrolul. Arabia Saudită emite o avertizare de securitate naţională, în timp ce forţelor Emiratelor Arabe Unite li se cere să părăsească Yemenul # News.ro
Şeful Consiliului prezidenţial din Yemen, Rashad al-Alimi, a decretat marţi starea de urgenţă în Yemen şi a anulat pactul de apărare cu Emiratele Arabe Unite (EAU), după ce separatiştii susţinuţi de Abu Dhabi au cucerit recent vaste porţiuni din ţară. La rândul său, Arabia Saudită a calificat marţi sprijinul acordat de Emiratele Arabe Unite separatiştilor din Yemen drept „o ameninţare” pentru regat şi pentru regiune, acuzând Abu Dhabi că le-a livrat arme, relatează AFP şi Reuters.
14:40
Compania azeră SOCAR a ajuns la 91 de benzinării în România şi vrea ca anul viitor să depăşească 100 de staţii # News.ro
Cu trei noi benzinării în Sălaj, Suceava şi Satu-Mare, SOCAR Petroleum, subsidiara companiei petroliere şi de gaze naturale deţinută de statul Azerbaijan (The State Oil Company of Azerbaijan Republic), încheie anul cu 91 de staţii de distribuţie de carburanţi în România. Pentru anul 2026, compania şi-a propus să depăşească 100 de locaţii.
14:30
Activitatea Madrigal & Cantus Mundi în 2025 - Sute de evenimente culturale şi educaţionale, peste 233.000 de spectatori şi milioane de vizualizări online # News.ro
Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” şi Programul Naţional Cantus Mundi a încheiat anul 2025 cu încasări totale de 4.920.000 lei, reprezentând venituri din bilete, sponsorizări şi vânzări ale magazinului Madrigal. Veniturile proprii ale instituţiei s-au ridicat la 24% din bugetul anual, cel mai ridicat nivel din ultimii ani.
14:20
Peste 1,5 milioane de vizitatori, zeci de evenimente şi sute de căsuţe cu diverse produse, la târgurile de Crăciun organizate de Primăria Capitalei FOTO # News.ro
O lună întreagă cu zeci evenimente, sute de căsuţe cu produse diverse şi cu bunătăţi, zeci de concerte live şi peste 1,5 milioane de vizitatori, din care o treime turişti veniţi din toate zonele ţării, dar şi din străinătate, este bilanţul celor trei târguri de Crăciun organizate de Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) în Piaţa Constituţiei, Piaţa Universităţii şi pe esplanada Operei Naţionale.
14:20
Formula 1: Olandezul Max Verstappen, desemnat de directorii de echipe drept cel mai bun pilot al anului # News.ro
Chiar dacă nu a câştigat titlul mondial la Formula 1 în acest sezon, olandezul Max Verstappen a primit voturile directorilor de echipă, care l-au ales cel mai bun pilot al anului.
14:10
INTERVIU - Nicoleta Giurcanu, arestată la baricada de la Inter la 14 ani, în decembrie 1989: Ne băteau şi strigau: „”Aţi vrut libertate, mă? Vă dăm, mă, noi libertate!”/ Ne loveau cu bocancii. Noi, fiind copii, săream ca nişte mingi de ping-pong # News.ro
Puţine lucruri sunt mai emoţionante şi şocante, în acelaşi timp, decât povestea Nicoletei Giurcanu-Matei, una dintre persoanele arestate în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989, la baricada de la Intercontinental, în ziua când Revoluţia a început şi la Bucureşti. Nicoleta Giurcanu avea atunci 14 ani şi 9 luni şi, după ce a fost prinsă de Miliţie, a trăit 48 de ore de un dramatism absolut înspăimântător.
14:00
Alba: Un bărbat judecat pentru mai multe violuri, victimele fiind şase minore, între care şi fiica sa, a fost condamnat la peste 29 de ani de detenţie # News.ro
Un bărbat din judeţul Alba, trimis în judecată pentru mai multe fapte de viol şi agresiune sexuală, a fost condamnat la peste 29 de ani de detenţie. Ancheta, pornită de la reclamaţia unei femei căreia fiica i-a povestit că a fost agresată sexual, a dus la concluzia că bărbatul a violat şi agresat şase minore, una dintre victime fiind chiar fiica sa.
14:00
Au fost deschise primele două pârtii la Poiana Braşov. Administratorii domeniului schiabil anunţă că lucrează pentru amenajarea celorlalte pârtii # News.ro
Autorităţile din Braşov anunţă că marţi au fost deschise primele două pârtii în acest sezon, în staţiunea Poiana Braşov. Este vorba despre două pârtii destinate începătorilor. Administratorii domeniului schiabil precizează că lucrează pentru amenajarea celorlalte pârtii, pe care speră să le deschidă în câteva zile.
13:50
Premierul Ilie Bolojan şi prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos vizitează trupele române şi olandeze de la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, din Câmpia Turzii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan şi prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, au vizitat, marţi, trupele române şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii.
13:40
În faţa acuzaţiilor Rusiei, care o acuză că a ţintit reşedinţa lui Vladimir Putin cu ajutorul unor drone, Ucraina alege să răspundă într-un mod inedit - cu o caricatură, relatează Le Figaro.
13:30
Primarul Capitalei face precizări după ce o publicaţie a informat că acesta şi-a trecut în CV funcţia de lector, pe care nu a avut-o: Se pare că am fost impostor fără să-mi dau seama, şi cel puţin un ziarist crede acest lucru. Oi fi fost... # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, face precizări după ce o publicaţie a informat că acesta şi-a trecut în CV funcţia de lector, pe care nu a avut-o. Edilul a afirmat că a predat şase ani la Universitatea din Bucureşti, ca profesor invitat, "pe o fracţie dintr-un post vacant de lector". El a explicat că la vremea respectivă a întrebat conducerea universităţii ce trebuie să îşi treacă în CV, iar aceasta i-a răspuns că este încadrat pe postul de lector şi că poate pune această titulatură. „Se pare că am fost impostor fără să-mi dau seama, şi cel puţin un ziarist crede acest lucru. Oi fi fost...”, mai spune Ciucu.
13:20
Constanţa: Doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore după ce au dat bani cu camătă, dar şi pentru că au ameninţat mai multe persoane că vor posta imagini compromiţătoare cu acestea pe reţele de socializare # News.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore după ce au dat bani cu camătă, în anii 2024 şi 2025, dar şi pentru că au ameninţat mai multe persoane că vor publica pe reţele de socializare imagini compromiţătoare cu acestea.
13:20
Mingea portocalie, un coşmar pentru persoanele daltoniste: Serie A renunţă deja la balonul pentru sezonul de iarnă # News.ro
Pentru prima dată în istoria sa, Serie A a mizat pe culoarea portocalie pentru mingea de iarnă a sezonului 2025-2026. O alegere care a stârnit imediat controverse şi asupra căreia campionatul italian tocmai a revenit.
13:10
Belarusul arată într-un videoclip desfăşurarea rachetelor ruseşti Oreşnik cu capacitate nucleară pe teritoriul său - VIDEO # News.ro
Belarusul a publicat marţi un videoclip despre ceea ce a descris ca fiind desfăşurarea pe teritoriul său a sistemului de rachete hipersonice Oreşnik cu capacitate nucleară, o evoluţie ce consolidează capacitatea Moscovei de a lansa rachete în toată Europa, relatează Reuters.
13:10
Tulcea: Zece percheziţii la sediile unor firme de curierat şi la locuinţe a doi bărbaţi / Poliţiştii au descoperit aproape o jumătate de tonă de articole pirotehnice # News.ro
Poliţiştii din Tulcea au făcut zece percheziţii la sediile unor firme de curierat, dar şi la locuinţe a doi bărbaţi, iar cu această ocazie au fost descoperite aproape 500 de kilograme de articole pirotehnice a căror comercializare este interzisă.
13:10
Patru persoane au fost reţinute pentru 24 de ore după ce s-au luat la bătăie pe terasa unui bar din Olt # News.ro
Patru persoane au fost reţinute de poliţişti, pentru 24 de ore, după ce au consumat băuturi alcoolice pe terasa unui bar din judeţul Olt, iar apoi s-au luat la bătaie.
13:00
Coloane de maşini care se întind pe kilometri, pe mai multe tronsoane ale drumului naţional 1, între Bucureşti şi Braşov # News.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu dificultate, marţi, pe mai multe tronsoane ale drumului naţional 1, între Bucureşti şi Braşov, unde s-au format coloane de autovehicule care rulează cu viteză redusă, pe distanţe de kilometri. Poliţia recomandă le rute alternative şoferilor care nu vor să piardă timpul aşteptând în trafic.
12:50
Doi profesori universitari din Galaţi au fost trimişi în judecată de DNA pentru că au primit bani şi bunuri de la studenţi în schimbul promovării examenului de rezidenţiat/ Mita, peste 9.000 de euro şi bijuterii din aur # News.ro
Doi profesori de la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru că au primit bani şi bunuri de la mai mulţi studenţi pentru ca aceştia să promoveze examenul de rezidenţiat, specializarea Farmacie generală. Candidaţii au fost lăsaţi de către membrii comisiei de examen să folosească telefoane mobile, smartwatch-uri şi notiţte pentru rezolvarea subiectelor de examen, aşa încât toţi cei care au dat bani şi bunuri au fost declaraţi admişi, cu medii peste 8. În acest dosar sunt cercetate alte peste 20 de persoane. Cei mai mulţi anchetaţi sunt candidaţi la examenul de rezidenţiat.
Acum 6 ore
12:40
Adrian Titieni preia interimatul la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti. Concursul de proiecte de management lansat în 19 ianuarie # News.ro
Actorul Adrian Titieni preia din 1 ianuarie 2026 interimatul la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti iar concursul de management va fi lansat în 19 ianuarie, a anunţat, marţi, ministrul Culturii Demeter András István.
12:20
Confiscarea bunurilor surorilor şi avocatului lui Diego Maradona confirmată de justiţia argentiniană # News.ro
Justiţia argentiniană a validat, luni, confiscarea bunurilor aparţinând unor surori ale lui Diego Maradona, fostului său avocat şi altor trei persoane, suspectate de administrarea frauduloasă a mărcii campionului mondial decedat la 25 noiembrie 2020.
12:20
Kremlinul anunţă că îşi va înăspri poziţia în negocierile de pace pentru Ucraina din cauza presupusului atac al Kievului asupra reşedinţei lui Putin # News.ro
Kremlinul a declarat marţi că presupusul atac cu drone ucrainene asupra reşedinţei prezidenţiale din regiunea Novgorod va înăspri poziţia Rusiei cu privire la un posibil acord de pace pentru a pune capăt luptelor din Ucraina, relatează Reuters.
12:10
George Călin, director interimar la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, a anunţat că îşi încheie mandatul # News.ro
George Călin, director interimar la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, l-a anunţat pe ministrul Culturii că îşi încheie mandatul „din considerente personale”.
12:00
Jucătoarea stelistă Bernadette Szocs a fost declarată cea mai bună sportivă a Federaţiei Române de Tenis de Masă în 2025, în urma rezultatelor obţinute la competiţiile majore din acest an.
12:00
Maia Sandu consideră că schemele de corupţie nu au dispărut din justiţie şi solicită măsuri urgente de reformă: „Unii judecători tergiversează intenţionat dosarele” - VIDEO # News.ro
Preşedinta Maia Sandu a solicitat marţi Parlamentului, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi altor autorităţi responsabile să ia măsuri pentru revizuirea mecanismului de „vetting” (evaluare), cu scopul de a extinde categoria de judecători evaluaţi şi de a accelera procedurile în cadrul acestei examinări extraordinare, fiind nemulţumită de modul în care decurge reforma justiţiei, un domeniu crucial pentru aderarea la UE.
11:50
UPDATE - Un marinar aflat pe o navă la 12 mile marine în largul Mării Negre are nevoie de îngrijiri medicale / Un echipaj al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare se deplasează pentru a-l prelua # News.ro
Un marinar aflat pe o navă la 12 mile marine în largul Mării Negre are nevoie de îngrijiri medicale, iar pentru a fi adus la ţărm, un echipaj al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) se deplasează în zonă. Bărbatul a fost adus în dana de pasageri a Portului Constanţa.
11:50
Stomatologii susţin că analizează impactul ordinului ministrului Sănătăţii privind un mecanism clar de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public/ CMSR afirmă că ordinul a fost elaborat fără consultarea organismului profesional # News.ro
Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) susţine că analizează impactul ordinului ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pentru realizarea unui mecanism clar şi predictibil de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public. De asemenea, CMSR a mai precizat că acest ordin a fost emis fără consultarea organismului profesional.
11:20
POLITICO: Aliaţii sunt îngrijoraţi că Cipru, ţară neutră, preia preşedinţia UE. Relaţia complicată dintre Cipru şi Turcia va arunca o umbră asupra eforturilor Nicosiei de a coordona problemele europene de apărare # News.ro
Diplomaţii NATO şi ai Uniunii Europene se pregătesc pentru preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către Cipru, o ţară neutră, începând de la 1 ianuarie, într-un moment în care apărarea se află în fruntea agendei europene, relatează POLITICO.
11:20
Bozhidar Chorbadzhiyski, un fundaş central bulgar în vârstă de 30 de ani, a semnat cu FC Hermannstadt.
11:20
Senatorul PNL Daniel Fenechiu: E un fapt că judecătorii numiţi de PSD boicotează şedinţele CCR pe legea pensiilor magistraţilor / Situaţia de la Curtea Constituţională este de neimaginat, blocajul de la CCR nu are suport, nici logic, nici moral # News.ro
Situaţia de la Curtea Constituţională este de neimaginat, blocajul de la CCR nu are suport, nici logic, nici moral, declară la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu după ce CCR a amânat pentru a treia oară decizia privind legea pensiilor magistraţilor, din cauza lipsei de cvorum. Patru judecători au absentat de la ultimele două şedinţe, fiind acuzaţi de boicot, la rândul lor reclamând nereguli în ceea ce priveşte desfăşurarea şedinţelor.
11:10
Un marinar aflat pe o navă la 12 mile marine în largul Mării Negre are nevoie de îngrijiri medicale / Un echipaj al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare se deplasează pentru a-l prelua # News.ro
Un marinar aflat pe o navă la 12 mile marine în largul Mării Negre are nevoie de îngrijiri medicale, iar pentru a fi adus la ţărm, un echipaj al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) se deplasează în zonă.
11:00
Constanţa: Autoturism de lux, în valoare de 50.000 de euro, căutat de autorităţile din Lituania, descoperit de poliţiştii de frontieră / Documentele şi seria de şasiu, falsificate / Maşina urma să fie exportată în Georgia - FOTO # News.ro
Un autoturism de lux, căutat de autorităţile din Lituania, a fost descoperit de poliţiştii de frontieră din Portul Constanţa. Ei au constatat că documentele prezentate şi seria de şasiu prezentau indicii clare de falsificare. Maşina, în valoare de 50.000 de euro, urma să fie exportată în Georgia.
11:00
Botezul Domnului - Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena/ 10.000 de litri de Agheasmă Mare, distribuiţi credincioşilor # News.ro
Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena va fi săvârşită în 6 ianuarie, cu prilejul Botezului Domnului, între orele 8.30 - 10.30, anunţă Patriarhia Română.
10:50
Donald Trump va primi un premiu pentru pace din partea Israelului. Distincţia se acorda până acum cetăţenilor israelieni # News.ro
Donald Trump va primi un premiu pentru pace din partea Israelului în 2026, a anunţat luni Benjamin Netanyahu în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în Florida alături de preşedintele american, relatează AFP.
10:50
Zicala "vârsta e doar un număr" i se potriveşte cel mai bine. La 58 de ani, japonezul Kazuyoshi Miura a semnat cu o nouă echipă - Pasiunea pentru fotbal nu a dispărut # News.ro
Fostul internaţional japonez Kazuyoshi Miura s-a angajat la un nou club la vârsta de 58 de ani, alăturându-se echipei Fukushima United, din liga a treia japoneză.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.