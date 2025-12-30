Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, evocă introducerea „legii Wenger” privind poziţia de ofsaid

12:50

Doi profesori de la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru că au primit bani şi bunuri de la mai mulţi studenţi pentru ca aceştia să promoveze examenul de rezidenţiat, specializarea Farmacie generală. Candidaţii au fost lăsaţi de către membrii comisiei de examen să folosească telefoane mobile, smartwatch-uri şi notiţte pentru rezolvarea subiectelor de examen, aşa încât toţi cei care au dat bani şi bunuri au fost declaraţi admişi, cu medii peste 8. În acest dosar sunt cercetate alte peste 20 de persoane. Cei mai mulţi anchetaţi sunt candidaţi la examenul de rezidenţiat.