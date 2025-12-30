Iniţiativă legislativă a USR pentru stabilirea unor distanţe minime obligatorii până la care se poate vâna. Demersul are ca scop creşterea siguranţe publice în apropierea locurilor de vânătoare
News.ro, 30 decembrie 2025 15:20
Senatorul USR de Ilfov Cynthia Păun a depus o iniţiativă legislativă care stabileşte distanţe minime obligatorii până la care se poate desfăşura activitatea de vânătoare, diferenţiate în funcţie de tipul armei utilizate, în scopul reducerii riscurilor pentru cetăţenii care locuiesc sau tranzitează zonele aflate în apropierea fondurilor de vânătoare, precum şi a drumurilor deschise circulaţiei publice.
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, evocă introducerea „legii Wenger” privind poziţia de ofsaid # News.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a sugerat că „legea Wenger” privind poziţia de ofsaid ar putea fi introdusă în viitor. Promovată de fostul antrenor al echipei Arsenal, aceasta constă în semnalarea unei poziţii de ofsaid numai dacă întregul corp al atacantului depăşeşte cel al ultimului apărător.
Acum o oră
Primarul suspendat al Mangaliei Cristian Radu rămâne în arest preventiv încă 30 de zile/ Decizia Curţii de Apel Constanţa este definitivă # News.ro
Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, acuzat de luare de mită, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, Curtea de Apel Constanţa. Decizia instanţei este definitivă.
Italia - Doi răniţi după ce o telecabină a rămas blocată în urma unui accident. Circa 100 de persoane vor fi evacuate cu elicopterul de la 2.800 de metri altitudine # News.ro
Un accident, soldat cu doi răniţi, a avut loc la telecabina Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola, în regiunea Piemont din Italia, care a rămas blocată, iar în prezent aproape 100 de persoane trebuie să fie evacuate cu elicopterul de la 2.800 de metri altitudine, relatează agenţia ANSA.
Pană majoră. Eurostar anunţă suspendarea tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles până la noi ordine # News.ro
Compania feroviară Eurostar a anunţat marţi la prânz suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles” până la noi ordine, după ce în cursul dimineţii anunţase că se confruntă cu mai multe probleme care afectează circulaţia trenurilor sale, relatează Le Figaro.
Materiale pirotehnice interzise, scoase la vânzare în piaţa centrală din Drăgăşani, Vâlcea. Marfa era păstrată într-un tomberon, pe tarabă erau scoase la vânzare obiecte de Crăciun, iar clienţii erau racolaţi discret - VIDEO # News.ro
Inventivitatea vânzătorilor pare că nu are limite, când vine vorba de profit din comerţul cu produse interzise. Un bărbat a fost prins vânzând ilegal artificii chiar în piaţa centrală din municipiul Drăgăşani. La vedere, pe taraba amplasată în piaţă, el avea produse specifice perioadei Crăciunului, artificiile interzise la comercializare fiind păstrate într-un tomberon pentru gunoi, amplasat în spatele tarabei.
Noi tensiuni în Orientul Mijlociu de natură să afecteze petrolul. Arabia Saudită emite o avertizare de securitate naţională, în timp ce forţelor Emiratelor Arabe Unite li se cere să părăsească Yemenul # News.ro
Şeful Consiliului prezidenţial din Yemen, Rashad al-Alimi, a decretat marţi starea de urgenţă în Yemen şi a anulat pactul de apărare cu Emiratele Arabe Unite (EAU), după ce separatiştii susţinuţi de Abu Dhabi au cucerit recent vaste porţiuni din ţară. La rândul său, Arabia Saudită a calificat marţi sprijinul acordat de Emiratele Arabe Unite separatiştilor din Yemen drept „o ameninţare” pentru regat şi pentru regiune, acuzând Abu Dhabi că le-a livrat arme, relatează AFP şi Reuters.
Compania azeră SOCAR a ajuns la 91 de benzinării în România şi vrea ca anul viitor să depăşească 100 de staţii # News.ro
Cu trei noi benzinării în Sălaj, Suceava şi Satu-Mare, SOCAR Petroleum, subsidiara companiei petroliere şi de gaze naturale deţinută de statul Azerbaijan (The State Oil Company of Azerbaijan Republic), încheie anul cu 91 de staţii de distribuţie de carburanţi în România. Pentru anul 2026, compania şi-a propus să depăşească 100 de locaţii.
Activitatea Madrigal & Cantus Mundi în 2025 - Sute de evenimente culturale şi educaţionale, peste 233.000 de spectatori şi milioane de vizualizări online # News.ro
Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” şi Programul Naţional Cantus Mundi a încheiat anul 2025 cu încasări totale de 4.920.000 lei, reprezentând venituri din bilete, sponsorizări şi vânzări ale magazinului Madrigal. Veniturile proprii ale instituţiei s-au ridicat la 24% din bugetul anual, cel mai ridicat nivel din ultimii ani.
Peste 1,5 milioane de vizitatori, zeci de evenimente şi sute de căsuţe cu diverse produse, la târgurile de Crăciun organizate de Primăria Capitalei FOTO # News.ro
O lună întreagă cu zeci evenimente, sute de căsuţe cu produse diverse şi cu bunătăţi, zeci de concerte live şi peste 1,5 milioane de vizitatori, din care o treime turişti veniţi din toate zonele ţării, dar şi din străinătate, este bilanţul celor trei târguri de Crăciun organizate de Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) în Piaţa Constituţiei, Piaţa Universităţii şi pe esplanada Operei Naţionale.
Formula 1: Olandezul Max Verstappen, desemnat de directorii de echipe drept cel mai bun pilot al anului # News.ro
Chiar dacă nu a câştigat titlul mondial la Formula 1 în acest sezon, olandezul Max Verstappen a primit voturile directorilor de echipă, care l-au ales cel mai bun pilot al anului.
INTERVIU - Nicoleta Giurcanu, arestată la baricada de la Inter la 14 ani, în decembrie 1989: Ne băteau şi strigau: „”Aţi vrut libertate, mă? Vă dăm, mă, noi libertate!”/ Ne loveau cu bocancii. Noi, fiind copii, săream ca nişte mingi de ping-pong # News.ro
Puţine lucruri sunt mai emoţionante şi şocante, în acelaşi timp, decât povestea Nicoletei Giurcanu-Matei, una dintre persoanele arestate în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989, la baricada de la Intercontinental, în ziua când Revoluţia a început şi la Bucureşti. Nicoleta Giurcanu avea atunci 14 ani şi 9 luni şi, după ce a fost prinsă de Miliţie, a trăit 48 de ore de un dramatism absolut înspăimântător.
Alba: Un bărbat judecat pentru mai multe violuri, victimele fiind şase minore, între care şi fiica sa, a fost condamnat la peste 29 de ani de detenţie # News.ro
Un bărbat din judeţul Alba, trimis în judecată pentru mai multe fapte de viol şi agresiune sexuală, a fost condamnat la peste 29 de ani de detenţie. Ancheta, pornită de la reclamaţia unei femei căreia fiica i-a povestit că a fost agresată sexual, a dus la concluzia că bărbatul a violat şi agresat şase minore, una dintre victime fiind chiar fiica sa.
Au fost deschise primele două pârtii la Poiana Braşov. Administratorii domeniului schiabil anunţă că lucrează pentru amenajarea celorlalte pârtii # News.ro
Autorităţile din Braşov anunţă că marţi au fost deschise primele două pârtii în acest sezon, în staţiunea Poiana Braşov. Este vorba despre două pârtii destinate începătorilor. Administratorii domeniului schiabil precizează că lucrează pentru amenajarea celorlalte pârtii, pe care speră să le deschidă în câteva zile.
Premierul Ilie Bolojan şi prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos vizitează trupele române şi olandeze de la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, din Câmpia Turzii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan şi prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, au vizitat, marţi, trupele române şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii.
În faţa acuzaţiilor Rusiei, care o acuză că a ţintit reşedinţa lui Vladimir Putin cu ajutorul unor drone, Ucraina alege să răspundă într-un mod inedit - cu o caricatură, relatează Le Figaro.
Primarul Capitalei face precizări după ce o publicaţie a informat că acesta şi-a trecut în CV funcţia de lector, pe care nu a avut-o: Se pare că am fost impostor fără să-mi dau seama, şi cel puţin un ziarist crede acest lucru. Oi fi fost... # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, face precizări după ce o publicaţie a informat că acesta şi-a trecut în CV funcţia de lector, pe care nu a avut-o. Edilul a afirmat că a predat şase ani la Universitatea din Bucureşti, ca profesor invitat, "pe o fracţie dintr-un post vacant de lector". El a explicat că la vremea respectivă a întrebat conducerea universităţii ce trebuie să îşi treacă în CV, iar aceasta i-a răspuns că este încadrat pe postul de lector şi că poate pune această titulatură. „Se pare că am fost impostor fără să-mi dau seama, şi cel puţin un ziarist crede acest lucru. Oi fi fost...”, mai spune Ciucu.
Constanţa: Doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore după ce au dat bani cu camătă, dar şi pentru că au ameninţat mai multe persoane că vor posta imagini compromiţătoare cu acestea pe reţele de socializare # News.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore după ce au dat bani cu camătă, în anii 2024 şi 2025, dar şi pentru că au ameninţat mai multe persoane că vor publica pe reţele de socializare imagini compromiţătoare cu acestea.
Mingea portocalie, un coşmar pentru persoanele daltoniste: Serie A renunţă deja la balonul pentru sezonul de iarnă # News.ro
Pentru prima dată în istoria sa, Serie A a mizat pe culoarea portocalie pentru mingea de iarnă a sezonului 2025-2026. O alegere care a stârnit imediat controverse şi asupra căreia campionatul italian tocmai a revenit.
Belarusul arată într-un videoclip desfăşurarea rachetelor ruseşti Oreşnik cu capacitate nucleară pe teritoriul său - VIDEO # News.ro
Belarusul a publicat marţi un videoclip despre ceea ce a descris ca fiind desfăşurarea pe teritoriul său a sistemului de rachete hipersonice Oreşnik cu capacitate nucleară, o evoluţie ce consolidează capacitatea Moscovei de a lansa rachete în toată Europa, relatează Reuters.
Tulcea: Zece percheziţii la sediile unor firme de curierat şi la locuinţe a doi bărbaţi / Poliţiştii au descoperit aproape o jumătate de tonă de articole pirotehnice # News.ro
Poliţiştii din Tulcea au făcut zece percheziţii la sediile unor firme de curierat, dar şi la locuinţe a doi bărbaţi, iar cu această ocazie au fost descoperite aproape 500 de kilograme de articole pirotehnice a căror comercializare este interzisă.
Patru persoane au fost reţinute pentru 24 de ore după ce s-au luat la bătăie pe terasa unui bar din Olt # News.ro
Patru persoane au fost reţinute de poliţişti, pentru 24 de ore, după ce au consumat băuturi alcoolice pe terasa unui bar din judeţul Olt, iar apoi s-au luat la bătaie.
Coloane de maşini care se întind pe kilometri, pe mai multe tronsoane ale drumului naţional 1, între Bucureşti şi Braşov # News.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu dificultate, marţi, pe mai multe tronsoane ale drumului naţional 1, între Bucureşti şi Braşov, unde s-au format coloane de autovehicule care rulează cu viteză redusă, pe distanţe de kilometri. Poliţia recomandă le rute alternative şoferilor care nu vor să piardă timpul aşteptând în trafic.
Doi profesori universitari din Galaţi au fost trimişi în judecată de DNA pentru că au primit bani şi bunuri de la studenţi în schimbul promovării examenului de rezidenţiat/ Mita, peste 9.000 de euro şi bijuterii din aur # News.ro
Doi profesori de la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru că au primit bani şi bunuri de la mai mulţi studenţi pentru ca aceştia să promoveze examenul de rezidenţiat, specializarea Farmacie generală. Candidaţii au fost lăsaţi de către membrii comisiei de examen să folosească telefoane mobile, smartwatch-uri şi notiţte pentru rezolvarea subiectelor de examen, aşa încât toţi cei care au dat bani şi bunuri au fost declaraţi admişi, cu medii peste 8. În acest dosar sunt cercetate alte peste 20 de persoane. Cei mai mulţi anchetaţi sunt candidaţi la examenul de rezidenţiat.
Adrian Titieni preia interimatul la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti. Concursul de proiecte de management lansat în 19 ianuarie # News.ro
Actorul Adrian Titieni preia din 1 ianuarie 2026 interimatul la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti iar concursul de management va fi lansat în 19 ianuarie, a anunţat, marţi, ministrul Culturii Demeter András István.
Confiscarea bunurilor surorilor şi avocatului lui Diego Maradona confirmată de justiţia argentiniană # News.ro
Justiţia argentiniană a validat, luni, confiscarea bunurilor aparţinând unor surori ale lui Diego Maradona, fostului său avocat şi altor trei persoane, suspectate de administrarea frauduloasă a mărcii campionului mondial decedat la 25 noiembrie 2020.
Kremlinul anunţă că îşi va înăspri poziţia în negocierile de pace pentru Ucraina din cauza presupusului atac al Kievului asupra reşedinţei lui Putin # News.ro
Kremlinul a declarat marţi că presupusul atac cu drone ucrainene asupra reşedinţei prezidenţiale din regiunea Novgorod va înăspri poziţia Rusiei cu privire la un posibil acord de pace pentru a pune capăt luptelor din Ucraina, relatează Reuters.
George Călin, director interimar la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, a anunţat că îşi încheie mandatul # News.ro
George Călin, director interimar la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, l-a anunţat pe ministrul Culturii că îşi încheie mandatul „din considerente personale”.
Jucătoarea stelistă Bernadette Szocs a fost declarată cea mai bună sportivă a Federaţiei Române de Tenis de Masă în 2025, în urma rezultatelor obţinute la competiţiile majore din acest an.
Maia Sandu consideră că schemele de corupţie nu au dispărut din justiţie şi solicită măsuri urgente de reformă: „Unii judecători tergiversează intenţionat dosarele” - VIDEO # News.ro
Preşedinta Maia Sandu a solicitat marţi Parlamentului, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi altor autorităţi responsabile să ia măsuri pentru revizuirea mecanismului de „vetting” (evaluare), cu scopul de a extinde categoria de judecători evaluaţi şi de a accelera procedurile în cadrul acestei examinări extraordinare, fiind nemulţumită de modul în care decurge reforma justiţiei, un domeniu crucial pentru aderarea la UE.
UPDATE - Un marinar aflat pe o navă la 12 mile marine în largul Mării Negre are nevoie de îngrijiri medicale / Un echipaj al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare se deplasează pentru a-l prelua # News.ro
Un marinar aflat pe o navă la 12 mile marine în largul Mării Negre are nevoie de îngrijiri medicale, iar pentru a fi adus la ţărm, un echipaj al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) se deplasează în zonă. Bărbatul a fost adus în dana de pasageri a Portului Constanţa.
Stomatologii susţin că analizează impactul ordinului ministrului Sănătăţii privind un mecanism clar de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public/ CMSR afirmă că ordinul a fost elaborat fără consultarea organismului profesional # News.ro
Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) susţine că analizează impactul ordinului ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pentru realizarea unui mecanism clar şi predictibil de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public. De asemenea, CMSR a mai precizat că acest ordin a fost emis fără consultarea organismului profesional.
POLITICO: Aliaţii sunt îngrijoraţi că Cipru, ţară neutră, preia preşedinţia UE. Relaţia complicată dintre Cipru şi Turcia va arunca o umbră asupra eforturilor Nicosiei de a coordona problemele europene de apărare # News.ro
Diplomaţii NATO şi ai Uniunii Europene se pregătesc pentru preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către Cipru, o ţară neutră, începând de la 1 ianuarie, într-un moment în care apărarea se află în fruntea agendei europene, relatează POLITICO.
Bozhidar Chorbadzhiyski, un fundaş central bulgar în vârstă de 30 de ani, a semnat cu FC Hermannstadt.
Senatorul PNL Daniel Fenechiu: E un fapt că judecătorii numiţi de PSD boicotează şedinţele CCR pe legea pensiilor magistraţilor / Situaţia de la Curtea Constituţională este de neimaginat, blocajul de la CCR nu are suport, nici logic, nici moral # News.ro
Situaţia de la Curtea Constituţională este de neimaginat, blocajul de la CCR nu are suport, nici logic, nici moral, declară la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu după ce CCR a amânat pentru a treia oară decizia privind legea pensiilor magistraţilor, din cauza lipsei de cvorum. Patru judecători au absentat de la ultimele două şedinţe, fiind acuzaţi de boicot, la rândul lor reclamând nereguli în ceea ce priveşte desfăşurarea şedinţelor.
Un marinar aflat pe o navă la 12 mile marine în largul Mării Negre are nevoie de îngrijiri medicale / Un echipaj al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare se deplasează pentru a-l prelua # News.ro
Un marinar aflat pe o navă la 12 mile marine în largul Mării Negre are nevoie de îngrijiri medicale, iar pentru a fi adus la ţărm, un echipaj al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) se deplasează în zonă.
Constanţa: Autoturism de lux, în valoare de 50.000 de euro, căutat de autorităţile din Lituania, descoperit de poliţiştii de frontieră / Documentele şi seria de şasiu, falsificate / Maşina urma să fie exportată în Georgia - FOTO # News.ro
Un autoturism de lux, căutat de autorităţile din Lituania, a fost descoperit de poliţiştii de frontieră din Portul Constanţa. Ei au constatat că documentele prezentate şi seria de şasiu prezentau indicii clare de falsificare. Maşina, în valoare de 50.000 de euro, urma să fie exportată în Georgia.
Botezul Domnului - Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena/ 10.000 de litri de Agheasmă Mare, distribuiţi credincioşilor # News.ro
Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena va fi săvârşită în 6 ianuarie, cu prilejul Botezului Domnului, între orele 8.30 - 10.30, anunţă Patriarhia Română.
Donald Trump va primi un premiu pentru pace din partea Israelului. Distincţia se acorda până acum cetăţenilor israelieni # News.ro
Donald Trump va primi un premiu pentru pace din partea Israelului în 2026, a anunţat luni Benjamin Netanyahu în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în Florida alături de preşedintele american, relatează AFP.
Zicala "vârsta e doar un număr" i se potriveşte cel mai bine. La 58 de ani, japonezul Kazuyoshi Miura a semnat cu o nouă echipă - Pasiunea pentru fotbal nu a dispărut # News.ro
Fostul internaţional japonez Kazuyoshi Miura s-a angajat la un nou club la vârsta de 58 de ani, alăturându-se echipei Fukushima United, din liga a treia japoneză.
O femeie a fost rănită de un autovehicul care a intrat pe un trotuar din Bucureşti / Şoferul nu consumase alcool sau droguri / Poliţiştii fac cercetări pentru a afla cauza accidentului # News.ro
O femeie de 41 de ani a fost rănită, marţi dimineaţă, într-un accident rutier în Bucureşti, după ce un autovehicul a intrat pe un trotuar. Victima a fost dusă la spital. Poliţiştii l-au testat pe şofer pentru consum de alcool şi droguri, iar rezultatele au fost negative. Ei continuă cercetările pentru a stabili care a fost cauza producerii accidentului.
Arad: Jandarmii i-au acordat primul ajutor unui bărbat de 63 de ani care a căzut pe scările rulante dintr-un mall şi era inconştient / Victima a fost preluată de ambulanţă şi dusă la spital # News.ro
Jandarmii din Arad au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor unui bărbat de 63 de ani, care a căzut pe scările rulante dintr-un complex comercial şi era inconştient. Bărbatul a fost retras într-o zonă mai puţin circulată, aşezat şi în poziţie de siguranţă, fiind preluat apoi de un echipaj de ambulanţă şi dus la spital.
Meteorologii au emis mai multe atenţionări cod galben de vânt, până în seara de Revelion. Ce regiuni sunt vizate - HARTA # News.ro
Meteorologii au emis marţi mai multe atenţionări cod galben de vânt pentru mai multe regiuni, până în seara de 31 decembrie, ora 20.00.
Patinatorii Jayne Torvill şi Christopher Dean, înnobilaţi de Anul Nou. Dansul lor pe gheaţă pe Bolero de Ravel la JO din 1984 a devenit legendar - VIDEO # News.ro
Perechea de patinaj artistic Jayne Torvill şi Christopher Dean au primit titlurile de dame şi cavaler în lista onorurilor de Anul Nou, în timp ce antrenorul echipei feminine a Angliei, Sarina Wiegman, a fost numită dame onorifică.
Olt: Un bărbat a furat 70.000 de lei dintr-o sală de jocuri de noroc după ce a ameninţat-o pe angajată cu un cuţit / El a fost prins în scurt timp şi reţinut pentru 24 de ore # News.ro
Un bărbat este cercetat de poliţişti după ce a intrat într-o sală de jocuri de noroc din Slatina, a ameninţat-o pe angajată cu un cuţit şi a furat astfel aproximativ 70.000 de lei, după care a fugit. Poliţiştii au reuşit în scurt timp identificarea şi prinderea acestuia. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar prejudiciul, recuperat.
PwC: Economia pare că are motoarele gripate. Investiţiile, inovaţia şi noile tehnologii ar trebui să fie priorităţile noului model de creştere economică pentru a face faţă schimbărilor globale # News.ro
Economia pare că are motoarele gripate, iar o mulţime de schimbări afectează şi vor afecta lumea şi, implicit, România: convulsiile din comerţul global, războiul tarifar, modificarea lanţurilor de aprovizionare, relocarea producţiei, spune Daniel Anghel, country managing partner PwC România. El afirmă că ţinta de reducere a deficitului va fi atinsă doar dacă va exista multă fermitate în gestionarea resurselor publice atât în zona veniturilor, cât şi a cheltuielilor. Disciplina fiscală, reforma administraţiei publice, arhitectura instituţională şi legislativă sunt esenţiale pentru un model economic sustenabil, spune acesta.
Neamţ: Proiectil din Al Doilea Război Mondial, încastrat într-o bucată de lemn / Acesta a fost descoperit de un bărbat care tăia lemne - FOTO # News.ro
Un proiectil de calibrul 20 mm din cel de-al Doilea Război Mondial, care se afla încastrat într-o bucată de lemn, a fost descoperit de un bărbat din judeţul Neamţ. Acesta l-a observat în momentul în care tăia lemne de foc şi apoi a anunţat echipele de intervenţie.
Dolj: Un şofer oprit de poliţişti a refuzat să fie testat pentru consum de alcool şi a fugit / În timpul urmăririi a lovit un autoturism parcat şi maşina Poliţiei / El avea o concentraţie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat şi consumase şi droguri # News.ro
Un şofer a fost oprit de poliţişti într-o comună din Dolj şi a fugit atunci când a aflat că urmează să fie testat pentru consum de alcool. El a fost urmărit până pe un bulevard din Craiova, iar la un moment dat a lovit un autoturism parcat, dar şi maşina Poliţiei. Bărbatul a fost imobilizat şi testat cu aparatele etilotest şi drugtest. Astfel a rezultat o concentraţie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost înregistrat un rezultat pozitiv pentru posibila prezenţă a substanţelor psihoactive. El a fost reţinut pentru 24 de ore.
Ambasada SUA la Bucureşti: Statele Unite rămân dedicate colaborării cu România pentru a aprofunda cooperarea, a sprijini principiile democratice şi a construi împreună un viitor mai sigur şi mai plin de speranţă # News.ro
Statele Unite rămân dedicate colaborării cu România pentru a aprofunda cooperarea, a sprijini principiile democratice şi a construi împreună un viitor mai sigur şi mai plin de speranţă, afirmă Ambasada SUA la Bucureşti într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Gigantul american Meta a cumpărat startup-ul de AI Manus cu două miliarde de dolari, adică exact la evaluarea pe care i-ar fi dat-o o nouă rundă de finanţare aflată în plină negociere.
