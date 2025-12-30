Premierul Poloniei anunță ce așteaptă toți: Următoarele săptămâni pot aduce pacea

12:10

Morphosis Capital Fund II, un fond de capital de creștere axat pe dezvoltarea IMM-urilor cu potențial ridicat de creștere, susținut de Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Reziliență al României și Fondul InvestEU, anunță a patra investiție prin lansarea Echo Elderly Care, o platformă construită pentru a dezvolta o rețea națională de servicii de îngrijire a seniorilor din România.