Atac al Rusiei la porturile ucrainene de la Marea Neagră. O navă civilă, avariată
Profit.ro, 30 decembrie 2025 16:50
Vicepremierul Ucrainei Oleksi Kuleba a anunțat că Rusia a atacat infrastructura din regiunea Odesa, avariind o navă civilă și instalații din porturile Pivdenni și Ciornomorsk de la Marea Neagră.
În cadrul programelor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe., Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat instituirea taxei de reabilitare termică pentru proprietarii de apartamente și asociațiile de proprietari.
Poșta daneză, PostNord, oprește de astăzi livrarea de corespondență.
După mai mulți ani de opoziție, Guvernul italian a aprobat producția de vin fără alcool.
ULTIMA ORĂ Bolojan taie o zi din plata de la buget a concediului medical. Încep controale mai stricte la medici, va fi limitat numărul de contracte cu CNAS în ambulatoriu # Profit.ro
Începând din februarie 2026, Guvernul Bolojan va diminua cu o zi plata asigurată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale, care acum sunt decontate de la bugetul FNUASS începând cu a 6-a zi de concediu, angajatorii achitând concediile medicale de până la 5 zile.
ULTIMA ORĂ Concedieri blocate. Sindicatul și peste 300 de salariați ANCOM l-au convins pe judecător să suspende noua organigramă, cu disponibilizări semificative de la 1 ianuarie # Profit.ro
Sindicatul și 323 de salariați din cadrul ANCOM au câștigat la Curtea de Apel în procesul împotriva ANCOM.
Guvernul Bolojan pune monopol pe muncitorii străini. Câteva firme private vor controla, anual, destinele a 100.000 de muncitori străini - Asociația Agențiilor de Recrutare Internațională # Profit.ro
Guvernul este acuzat de Asociația Agentiilor de Recrutare Internatională că instaurează monopolul în domeniul furnizării de muncitori străini iar câteva firme private vor controla, anual, destinele a 100.000 de muncitori străini.
Premierul polonez Donald Tusk declară că pacea ar putea fi obținută în Ucraina în câteva săptămâni, după o discuție prin videoconferință cu alți lideri europeni susținători ai Ucrainei.
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air lansează o campanie de reduceri, cu o tăiere de până la 25% la prețul biletelor pentru anumite zboruri.
Circa 100 de persoane sunt blocate în zona Pasului Moro, la o altitudine de aproximativ 2.800 de metri, în regiunea italiană Piemont, după ce o telecabină a lovit bariera stației de sosire.
Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii Târgu Neamț-Iași-Ungheni, ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8 spre frontiera cu Republica Moldova.
Trupele române și olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii, au fost vizitate de premierul Ilie Bolojan și prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof.
Un singur mall din București este deschis pe 1 ianuarie. Programul mall-urilor de Revelion # Profit.ro
Un singur centru comercial din București va fi deschis pe 1 ianuarie, în timp ce celelalte mall-uri vor fi închise.
Ucraina evacuează mai multe localități din nordul țării din cauza bombardamentelor rusești # Profit.ro
Din cauza bombardamentelor rusești zilnice, autoritățile din regiunea Cernihiv din nordul Ucrainei au ordonat evacuarea a 14 localități din apropierea frontierei cu Rusia și Belarus.
Pentru a stimula turismul, Kazahstan va construi mai multe cazinouri pe întreg teritoriul țării.
Trupele române și olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii, au fost vizitate de premierul Ilie Bolojan și prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof.
Pană majoră la trenurile Eurostar. Toate trenurile Londra - Paris - Amsterdam - Bruxelles au fost suspendate # Profit.ro
După ce în cursul dimineții anunțase că se confruntă cu mai multe probleme care afectează circulația trenurilor sale, Eurostar a anunțat suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles” până la noi ordine.
Marvel va lansa în 2026 mai multe seriale - Wonder Man, Daredevil: Born Again (Daredevil: Renașterea) sau VisionQuest - dar și adaptări literare, precum East of Eden (La răsărit de Eden, John Steinbeck), The Testaments (Testamentele, Margaret Atwood), Pride and Prejudice (Mândrie și prejudecată, Jane Austen) sau La casa de los espritus (Casa spiritelor, Isabel Allende).
SOCAR Petroleum își adaugă la rețea alte trei benzinării, în județele Sălaj, Suceava și Satu-Mare, și încheie anul 2025 cu un număr de 91 de benzinării în România.
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că vor începe lucrările de execuție pentru modernizarea stației CF Ploiești Vest și a celor din Bușteni și Videle, începând cu 15 ianuarie.
Magazinele, hipermarketurile și supermarketurile din România vor avea program special de Anul Nou.
Exporturile de gaze rusești prin conducte către Europa au atins cel mai redus nivel începând de la mijlocul anilor 1970 # Profit.ro
Exporturile de gaze naturale rusești prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 comparativ cu 2024.
Președintele rus le-a trimis urări de Anul Nou și de Crăciun prim-miniștrilor ungar și slovac Viktor Orban și respectiv Robert Fico, singurii lideri europeni pe care i-a felicitat, a anunțat Kremlinul.
SoftBank cumpără DigitalBridge, companie de investiții în centre de date și infrastructură AI pentru 4 miliarde dolari # Profit.ro
SoftBank, grup japonez, va cumpăra DigitalBridge, o firmă de investiții specializată în infrastructură digitală, centre de date pentru inteligență artificială și altele, pentru 4 miliarde dolari.
Primul smartphone Samsung care se pliază în trei este un experiment pentru a cărui realizare compania coreeană a ales să meargă în pierdere.
În anul 2026 este programată deschiderea a 255 de kilometri, după ce rețeaua de drumuri de mare viteză a României s-a ''îmbogățit'' în anul 2025 cu 146 de kilometri noi de autostradă și drum expres.
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe mai multe tronsoane ale drumului național 1, între București și Brașov, unde s-au format coloane de autovehicule care rulează cu viteză redusă, pe distanțe de kilometri.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0963 lei, de la 5,0920 lei, curs înregistrat luni.
Gigantul american Meta a cumpărat startup-ul de AI Manus cu două miliarde de dolari, adică exact la evaluarea pe care i-ar fi dat-o o nouă rundă de finanțare aflată în plină negociere.
Guvernul va lansa programuluAP-Stoma (Acțiuni Prioritare Stoma), prin care serviciile stomatologice vor putea fi decontate în spitalele de stat.
Conform calculelor economice de sfârșit de an publicate seara de Guvernul de la New Delh, India a devansat Japonia devenind cea de a patra economie a lumii, iar oficialii de la New Delhi speră să depășească Germania în următorii trei ani.
Românii părăsesc accelerat Marea Britanie. Ritm de plecare mai mare decât al oricărei alte naționalități din UE # Profit.ro
Numărul românilor care părăsesc Marea Britanie la acest moment este mai mare decât al oricărei alte naționalități din UE.
Morphosis Capital, antreprenorul Iulian Pleșcan și fondatorii AsertivO lansează Echo Elderly Care FOTO # Profit.ro
Morphosis Capital Fund II, un fond de capital de creștere axat pe dezvoltarea IMM-urilor cu potențial ridicat de creștere, susținut de Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Reziliență al României și Fondul InvestEU, anunță a patra investiție prin lansarea Echo Elderly Care, o platformă construită pentru a dezvolta o rețea națională de servicii de îngrijire a seniorilor din România.
Tranzacție finalizată: Nvidia preia o participație în valoare de 5 miliarde de dolari la Intel # Profit.ro
Nvidia a pus în aplicare o tranzacție anunțată inițial în luna septembriea și a cumpărat acțiuni Intel în valoare de aproximativ 5 miliarde de dolari, a anunțat compania americană din industria semiconductorilor.
Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria a anunțat că începând cu 3 februarie 2026 va fi disponibilă o vinietă de o zi pentru autoturismele cu masa de până la 3,5 tone, care va permite accesul pe rețeaua de drumuri naționale din Bulgaria timp de 24 de ore.
Hyundai nu este în poziția în care poate activa opțiunea de buyback pentru fabrica din Rusia # Profit.ro
Pe fondul continuării războiului din Ucraina, constructorul auto sud-coreean Hyundai nu se află în prezent în poziția de a-și răscumpăra fosta fabrică din Rusia, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situația.
Meteorologii au emis, pentru ultimele zile ale anului, trei atenționări meteorologice Cod galben de intensificări ale vântului și ninsoare viscolită pentru zone din Oltenia, Muntenia și Transilvania.
Ministrul Sănătății a vorbit despre cele mai importante schimbări care au avut loc anul acesta în sistemul de sănătate, dar și care este cea mai importantă schimbare pe care și-o propune pentru prima parte a anului care vine.
Poliția a percheziționat toate coletele firmelor de curierat, în Botoșani. Au fost depistate 17.000 de articole pirotehnice interzise # Profit.ro
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean anunță că polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au percheziționat toate coletele manipulate de firmele de curierat din Botoșani.
Umbrărescu salvează ArcelorMittal, semnând acordul de cumpărare a uzinei.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Conform prognozei pe patru săptămâni, meteorologii prognozează temperaturi peste cele specifice, începând din 5 ianuarie și până aproape de sfârșitul lunii, în toate regiunile.
În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în Ucraina au crescut mai repede ca niciodată - analiză BBC # Profit.ro
O analiză a BBC arată că în ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai repede decât în orice alt moment de la începutul invaziei pe scară largă din 2022.
Radu Miruță, despre pensiile militarilor: Nu e nimeni mai special decât altul. Vreau să elimin nedreptățile din interiorul sistemului # Profit.ro
Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, afirmă, referindu-se la pensiile militarilor, că ”nu e nimeni mai special decât altul”, amintind că există deja o lege care crește, progresiv, vârsta de pensionare în sistem.
VIDEO Proteste de amploare în Iran, după ce moneda națională s-a prăbușit la un minim record # Profit.ro
După ce moneda națională iraniană s-a prăbușit până la un minim record față de dolarul american, iar șeful Băncii Centrale și-a dat demisia, în cele mai mari orașe din țară au avut loc proteste, cele mai mari din ultimii trei ani.
Primăria Sectorului 6 a anunțat construcția unei stații de sortare semiîngropată a deșeurilor pe bulevardul Timișoara.
Paul Anghel, directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a afirmat că a elaborat un ghid pentru parcurile de joacă și cele de distracții, subliniind că siguranța copiilor și a publicului nu poate fi tratată superficial.
După un an deosebit de profitabil, Beyoncé a devenit în mod oficial miliardară și a intrat în grupul foarte restrâns de-acum de cinci cântăreți care au trecut acest prag, anunță Forbes.
Vinul zilei: un spumant din noua generație, de la o cramă tânără din Bihor, un vin cu tușe delicate de ceai verde și flori de tei. Partenerul ideal pentru preparate simple și aromate # Profit.ro
Recomandarea zilei este Familia Darabont Spumant Metodă Tradițională 2022, un cupaj rafinat de Chardonnay, Riesling de Rhin și Fetească Regală, obținut cu grijă prin metoda tradițională.
