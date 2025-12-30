Socar anunță planuri mari cu benzinării în România FOTO
Profit.ro, 30 decembrie 2025 14:50
SOCAR Petroleum își adaugă la rețea alte trei benzinării, în județele Sălaj, Suceava și Satu-Mare, și încheie anul 2025 cu un număr de 91 de benzinării în România.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
15:10
Trupele române și olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii, au fost vizitate de premierul Ilie Bolojan și prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof.
15:10
Pană majoră la trenurile Eurostar. Toate trenurile Londra - Paris - Amsterdam - Bruxelles au fost suspendate # Profit.ro
După ce în cursul dimineții anunțase că se confruntă cu mai multe probleme care afectează circulația trenurilor sale, Eurostar a anunțat suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles” până la noi ordine.
Acum 15 minute
15:00
Marvel va lansa în 2026 mai multe seriale - Wonder Man, Daredevil: Born Again (Daredevil: Renașterea) sau VisionQuest - dar și adaptări literare, precum East of Eden (La răsărit de Eden, John Steinbeck), The Testaments (Testamentele, Margaret Atwood), Pride and Prejudice (Mândrie și prejudecată, Jane Austen) sau La casa de los espritus (Casa spiritelor, Isabel Allende).
Acum 30 minute
14:50
SOCAR Petroleum își adaugă la rețea alte trei benzinării, în județele Sălaj, Suceava și Satu-Mare, și încheie anul 2025 cu un număr de 91 de benzinării în România.
Acum o oră
14:30
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că vor începe lucrările de execuție pentru modernizarea stației CF Ploiești Vest și a celor din Bușteni și Videle, începând cu 15 ianuarie.
Acum 2 ore
14:10
Magazinele, hipermarketurile și supermarketurile din România vor avea program special de Anul Nou.
13:50
Exporturile de gaze rusești prin conducte către Europa au atins cel mai redus nivel începând de la mijlocul anilor 1970 # Profit.ro
Exporturile de gaze naturale rusești prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 comparativ cu 2024.
13:50
Președintele rus le-a trimis urări de Anul Nou și de Crăciun prim-miniștrilor ungar și slovac Viktor Orban și respectiv Robert Fico, singurii lideri europeni pe care i-a felicitat, a anunțat Kremlinul.
13:50
SoftBank cumpără DigitalBridge, companie de investiții în centre de date și infrastructură AI pentru 4 miliarde dolari # Profit.ro
SoftBank, grup japonez, va cumpăra DigitalBridge, o firmă de investiții specializată în infrastructură digitală, centre de date pentru inteligență artificială și altele, pentru 4 miliarde dolari.
13:40
Exporturile de gaze rusești au atins cel mai redus nivel începând de la mijlocul anilor 1970 # Profit.ro
Exporturile de gaze naturale rusești prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 comparativ cu 2024.
13:20
Primul smartphone Samsung care se pliază în trei este un experiment pentru a cărui realizare compania coreeană a ales să meargă în pierdere.
Acum 4 ore
13:10
În anul 2026 este programată deschiderea a 255 de kilometri, după ce rețeaua de drumuri de mare viteză a României s-a ''îmbogățit'' în anul 2025 cu 146 de kilometri noi de autostradă și drum expres.
13:10
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe mai multe tronsoane ale drumului național 1, între București și Brașov, unde s-au format coloane de autovehicule care rulează cu viteză redusă, pe distanțe de kilometri.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0963 lei, de la 5,0920 lei, curs înregistrat luni.
12:50
Gigantul american Meta a cumpărat startup-ul de AI Manus cu două miliarde de dolari, adică exact la evaluarea pe care i-ar fi dat-o o nouă rundă de finanțare aflată în plină negociere.
12:40
Guvernul va lansa programuluAP-Stoma (Acțiuni Prioritare Stoma), prin care serviciile stomatologice vor putea fi decontate în spitalele de stat.
12:30
Conform calculelor economice de sfârșit de an publicate seara de Guvernul de la New Delh, India a devansat Japonia devenind cea de a patra economie a lumii, iar oficialii de la New Delhi speră să depășească Germania în următorii trei ani.
12:30
Românii părăsesc accelerat Marea Britanie. Ritm de plecare mai mare decât al oricărei alte naționalități din UE # Profit.ro
Numărul românilor care părăsesc Marea Britanie la acest moment este mai mare decât al oricărei alte naționalități din UE.
12:10
Morphosis Capital, antreprenorul Iulian Pleșcan și fondatorii AsertivO lansează Echo Elderly Care FOTO # Profit.ro
Morphosis Capital Fund II, un fond de capital de creștere axat pe dezvoltarea IMM-urilor cu potențial ridicat de creștere, susținut de Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Reziliență al României și Fondul InvestEU, anunță a patra investiție prin lansarea Echo Elderly Care, o platformă construită pentru a dezvolta o rețea națională de servicii de îngrijire a seniorilor din România.
12:10
Tranzacție finalizată: Nvidia preia o participație în valoare de 5 miliarde de dolari la Intel # Profit.ro
Nvidia a pus în aplicare o tranzacție anunțată inițial în luna septembriea și a cumpărat acțiuni Intel în valoare de aproximativ 5 miliarde de dolari, a anunțat compania americană din industria semiconductorilor.
12:00
Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria a anunțat că începând cu 3 februarie 2026 va fi disponibilă o vinietă de o zi pentru autoturismele cu masa de până la 3,5 tone, care va permite accesul pe rețeaua de drumuri naționale din Bulgaria timp de 24 de ore.
11:50
Hyundai nu este în poziția în care poate activa opțiunea de buyback pentru fabrica din Rusia # Profit.ro
Pe fondul continuării războiului din Ucraina, constructorul auto sud-coreean Hyundai nu se află în prezent în poziția de a-și răscumpăra fosta fabrică din Rusia, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situația.
11:40
Meteorologii au emis, pentru ultimele zile ale anului, trei atenționări meteorologice Cod galben de intensificări ale vântului și ninsoare viscolită pentru zone din Oltenia, Muntenia și Transilvania.
11:30
Ministrul Sănătății a vorbit despre cele mai importante schimbări care au avut loc anul acesta în sistemul de sănătate, dar și care este cea mai importantă schimbare pe care și-o propune pentru prima parte a anului care vine.
Acum 6 ore
11:10
Poliția a percheziționat toate coletele firmelor de curierat, în Botoșani. Au fost depistate 17.000 de articole pirotehnice interzise # Profit.ro
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean anunță că polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au percheziționat toate coletele manipulate de firmele de curierat din Botoșani.
11:10
Umbrărescu salvează ArcelorMittal, semnând acordul de cumpărare a uzinei.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Conform prognozei pe patru săptămâni, meteorologii prognozează temperaturi peste cele specifice, începând din 5 ianuarie și până aproape de sfârșitul lunii, în toate regiunile.
10:40
În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în Ucraina au crescut mai repede ca niciodată - analiză BBC # Profit.ro
O analiză a BBC arată că în ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai repede decât în orice alt moment de la începutul invaziei pe scară largă din 2022.
10:20
Radu Miruță, despre pensiile militarilor: Nu e nimeni mai special decât altul. Vreau să elimin nedreptățile din interiorul sistemului # Profit.ro
Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, afirmă, referindu-se la pensiile militarilor, că ”nu e nimeni mai special decât altul”, amintind că există deja o lege care crește, progresiv, vârsta de pensionare în sistem.
10:10
VIDEO Proteste de amploare în Iran, după ce moneda națională s-a prăbușit la un minim record # Profit.ro
După ce moneda națională iraniană s-a prăbușit până la un minim record față de dolarul american, iar șeful Băncii Centrale și-a dat demisia, în cele mai mari orașe din țară au avut loc proteste, cele mai mari din ultimii trei ani.
09:50
Primăria Sectorului 6 a anunțat construcția unei stații de sortare semiîngropată a deșeurilor pe bulevardul Timișoara.
09:20
Paul Anghel, directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a afirmat că a elaborat un ghid pentru parcurile de joacă și cele de distracții, subliniind că siguranța copiilor și a publicului nu poate fi tratată superficial.
Acum 8 ore
09:10
După un an deosebit de profitabil, Beyoncé a devenit în mod oficial miliardară și a intrat în grupul foarte restrâns de-acum de cinci cântăreți care au trecut acest prag, anunță Forbes.
09:10
Vinul zilei: un spumant din noua generație, de la o cramă tânără din Bihor, un vin cu tușe delicate de ceai verde și flori de tei. Partenerul ideal pentru preparate simple și aromate # Profit.ro
Recomandarea zilei este Familia Darabont Spumant Metodă Tradițională 2022, un cupaj rafinat de Chardonnay, Riesling de Rhin și Fetească Regală, obținut cu grijă prin metoda tradițională.
08:50
Două companii aeriene chineze au anunțat lplanuri de achiziție a unui total de 55 de aeronave din familia Airbus A320.
08:30
George Clooney, soția sa Amal Alamuddin și cei doi copii ai lor sunt cetățeni francezi. Aceasta a fost oficializată printr-un decret din 26 decembrie, publicat în Jurnalul Oficial din 27 decembrie, scrie Le Figaro.
08:30
Mașinile electrice sunt, în general, mai grele decât echivalentele lor cu motor termic, iar diferența nu este deloc mică.
08:20
Piețele bursiere europene au avut o evoluție mixtă, câștigurile din sectorul minier fiind contrabalansate de scăderile înregistrate de acțiunile companiilor din industria apărării, pe fondul reluării discuțiilor de pace dintre Statele Unite și Ucraina, transmite CNBC.
08:10
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din localitatea Curteanca, din județul Argeș.
08:10
Nu mai sunt la modă Seria 3 și C Class pentru manageri. Companiile renunță la sedanurile de clasă medie pentru angajații de top și migrează spre un nou segment de mașini # Profit.ro
Sedanurile elegante cu care „corporatiștii” și managerii erau obișnuiți, de la BMW Serie 3, Mercedes C Class sau Audi A4, ca să nu mai vorbim de mult mai accesibilul VW Passat, nu mai sunt la modă în Europa în acest moment, după cum arată statisticile privind înmatriculările. Scăderile vânzărilor acestui tip de caroserie sunt valabile pentru toate categoriile de clienți, dar cei care au generat o scădere importantă sunt clienții de flote, companiile care cumpără mașinile pentru propriii angajați.
08:00
Asocierea Rovner&Moore (lider) și Public Research a câștigat, în urma unei licitații, un contract pentru servicii de audit organizațional la Regia Națională Romsilva, care vizează sporirea eficienței operaționale a instituției.
08:00
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din localitatea Curteanca, din județul Argeș.
07:50
DOCUMENT Cutii poștale digitale la Poșta Română. Compania reia licitația, dar pentru jumătate din numărul inițial # Profit.ro
Poșta Română a inițiat o licitație pentru închirierea unui număr de 3.000 baterii de cutii poștale digitale (BCPD) pentru o perioadă de 8 ani, valoarea contractului fiind estimată la 14,98 milioane de lei, fără TVA.
07:40
În urmă cu 500 de ani, filosoful Thomas Morus scria o chestie rău prevestitoare, în celebra lui carte, „Utopia”: „Oile voastre, care altădată erau atât de blânde și supuse și se mulțumeau cu puțină hrană, au ajuns acum niște devoratoare atât de mari și de sălbatice, încât îi mănâncă, îi înghit chiar pe oameni.”
07:40
VIDEO Fanii își pot finanța fotbaliștii preferați. Adrian Docea, fondator Nordensa: Vrem să avem peste 100 de cluburi, academii, agenți în platformă. Ne pregătim și pentru un Series A, posibil în SUA - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Nordensa a pornit ca o platformă prin care fanii pot finanța tineri fotbaliști și pot câștiga din evoluția acestora, iar astăzi dezvoltă un ecososistem global de sports tech, cu soluții de AI scouting, microsponsorizări și parteneriate B2B cu cluburi, ligi și federații. Startup-ul fondat în România a atras până acum 2 milioane de euro și se pregătește pentru o rundă Series A.
07:30
Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Sulina a inițiat o licitație pentru modernizarea și extinderea parametrilor tehnici ai infrastructurii navale, obiectivul fiind permiterea operării navelor maritime de o capacitate de 32.000 tdw. Bugetul licitației a fost estimat 129,23 milioane de lei, fără TVA.
07:20
Delivery Solutions (Sameday Courier) vrea să contracteze un împrumut de 10 milioane euro de la Banca Transilvania, banii urmând să acopere costurile de finanțare și refinanțare a costurilor de achiziție a echipamentelor lockers în procent de 85% din valoare, excluzând TVA, relevă datele analizate de Profit.ro.
Acum 12 ore
07:10
FOTO GreenNCAP demolează mitul bateriilor din China: Autonomia lui BYD Sealion 7 coboară iarna sub cea a lui Ford Puma electric # Profit.ro
Noi informații referitoare la eficiența energetică, consum și autonomie - ale unor mașini electrice au fost publicate de GreenNCAP, programul de testare al emisiilor și consumului lansat de EuroNCAP.
07:00
Japonezii au venit în România pentru contracte. Interesați de licitațiile de construire a centralelor pe gaze de peste 1.300 MW din Oltenia, menite să înlocuiască grupurile pe lignit care vor fi închise. O nouă amânare # Profit.ro
Licitațiile de contractare a proiectării, echipării, construirii și punerii în funcțiune a două centrale de producție de energie electrică pe gaze naturale, cu putere instalată însumată de 1.325 MW, menite să înlocuiască grupuri pe lignit ce urmează să fie închise la Complexul Energetic Oltenia (CEO), au fost amânate din nou, pentru anul viitor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.