Max Verstappen, peste Lando Norris în opinia piloților și a șefilor din F1. Distincțiile câștigate de olandez

09:40

Cu 12 goluri marcate în acest sezon pentru Sparta Praga, Albion Rrahmani este tot mai aproape de un transfer cu adevărat spectaculos, la mai bine de un an de la plecarea de la Rapid. Atacantul din Kosovo care este evaluat în prezent la 7,5 milioane de euro este dorit de un club de top din […] The post Transferul carierei pentru Albion Rrahmani! Fostul atacant al Rapidului, dorit de un colos al Europei appeared first on Antena Sport.