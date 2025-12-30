Cristi Chivu, printre “oamenii anului”. Antrenorul lui Inter a surprins o legendă din Italia
Antena Sport, 30 decembrie 2025 13:50
Cristi Chivu a avut un 2025 bun, în care a reușit în primă fază să o salveze pe Parma de la retrogradare, după care să termine anul cu Inter pe primul loc în Serie A. În urma realizărilor sale de pe parcursul ultimelor luni, antrenorul român a intrat în vizorul emblematicului Gianfranco Zola, care l-a […]
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
13:50
Cristi Chivu a avut un 2025 bun, în care a reușit în primă fază să o salveze pe Parma de la retrogradare, după care să termine anul cu Inter pe primul loc în Serie A. În urma realizărilor sale de pe parcursul ultimelor luni, antrenorul român a intrat în vizorul emblematicului Gianfranco Zola, care l-a […]
13:50
Turcii de la Fenerbahce, pregătiți de o lovitură tare pe piața transferurilor! Starul din Serie A așteptat # Antena Sport
Fenerbahce a făcut investiții uriașe în transferuri în ultimii ani, însă clubul din Turcia nu a făcut pași importanți pe plan european, nici măcar sub comanda lui Jose Mourinho. Acum conducerea pregătește un nou transfer de proporții, fiind interesată să achiziționeze unul dintre cei mai importanți jucători de la AC Milan. Christopher Nkunku, dorit de […]
Acum 2 ore
13:10
“Trei pumni! N-am știut de unde a venit”. Legendarul Ronaldo Nazario, poveste brutală de când avea 16 ani # Antena Sport
Ronaldo Nazario este unul dintre cei mai mari jucători pe care fotbalul i-a văzut în toată istoria sa, însă se știe că nu toată cariera brazilianului a fost una "roz". Pe lângă accidentările prin care a trebuit să treacă atunci când era în mare formă, fostul atacant a avut probleme încă de când evolua în […]
13:00
Radu Drăgușin a revenit în sfârșit într-un meci oficial pentru Tottenham, iar momentul a fost unul de care fundașul român s-a bucurat din plin. Șansele ca el să prindă minute la clubul din Anglia sunt mici, având în vedere perioada lungă de absență. Din acest motiv, agentul fotbalistului cotat la 22 de milioane de euro […]
12:30
(P) Erling Haaland a marcat mai multe goluri decât 3 echipe din Premier League în acest sezon # Antena Sport
În vârstă de 25 de ani, norvegianul Erling Haaland se află la al patrulea sezon la Manchester City. Acesta a fost golgheterul Premier League deja în două rânduri. La final de 2025, Manchester City se află pe locul secund în Premier League, însă are, de departe, cea mai bună ofensivă, cu 43 de goluri marcate. […]
Acum 4 ore
12:00
Cifrele contractului pe care îl va avea Daniel Paraschiv la Rapid! Dan Șucu scoate bani „grei” din buzunar # Antena Sport
Se vorbește tot mai mult despre transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid, vârful lui Real Oviedo fiind nemulțumit de numărul mic de minute de care a beneficiat la Cultural Leonese, echipa unde este în prezent împrumutat. Giuleștenii au reușit să-l convingă pe atacant să vină la Rapid, salariul oferit de Dan Șucu fiind unul pe […]
12:00
Un fotbalist cu patru meciuri la FCSB s-a întors în Liga 1. Întăriri pentru Dorinel Munteanu # Antena Sport
Hermannstadt, echipa preluată recent de Dorinel Munteanu care se luptă pentru evitarea retrogradării, a oficializat în urmă cu puțin timp o nouă mutare. Sibienii au adus un jucător care a evoluat în patru meciuri în România în tricoul celor de la FCSB, și anume pe bulgarul Bozhidar Chorbadzhiyski. Dorinel Munteanu are nevoie de întăriri pentru […]
11:40
Răzvan Sava se află deja la al doilea sezon în tricoul celor de la Udinese, aducerea sa fiind văzută drept o lovitură de viitor pentru clubul din campionatul Italiei. Cu șapte apariții în acest sezon de Serie A, acesta a primit o veste excelentă din partea conducerii, care a luat decizia de a-i prelungi contractul […]
11:40
Rapid poate da un “tun” financiar dacă se face transferul lui Albion Rrahmani. Ce sumă pot primi giuleștenii # Antena Sport
Albion Rrahmani ar putea pleca de la Sparta Praga, după ce au apărut informații potrivit cărora gigantul Olympique Lyon s-a interesat de serviciile sale. În cazul în care mutarea kosovarului în Ligue 1 s-ar concretiza, Rapid ar avea și ea de câștigat de pe urma transferului fostului ei atacant. Rrahmani a fost asociat cu un […]
11:10
Lovitură pentru Denver Nuggets. Nikola Jokic s-a accidentat și a părăsit terenul șchiopătând # Antena Sport
Denver Nuggets a suferit o înfrângere categorică, 123-147, în faţa lui Miami Heat, într-un meci disputat în NBA în noaptea dinspre luni spre marți. Pe lângă eșecul propriu-zis, campioana din 2023 și-a pierdut cel mai bun jucător, pe pivotul Nikola Jokic, care a ieșit accidentat într-un punct al jocului în care avea cifre bune. Nuggets, […]
11:00
Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA # Antena Sport
Mircea Sandu a fost președintele Federației Române de Fotbal în perioada 1990 – 2014 și este una dintre cele mai controversate figuri din istoria recentă a fotbalului românesc. Acesta locuiește deja de ani buni în Franța, dar încasează în continuare bani de la statul român, pentru cei 43 de ani de activitate pe piața muncii. […]
10:50
Motivul rupturii care s-a produs la Universitatea Craiova. Filipe Coelho, în prim-plan # Antena Sport
Finalul anului 2025 a fost marcat de o veste importantă pentru suporterii Universității Craiova, aceea că Toni Petrea va părăsi postul de antrenor secund pe care îl ocupa în Bănie. Recent, au apărut mai multe informații și se pare că un factor important al rutpurii dintre club și tehnician a fost relația acestuia cu Filipe […]
10:30
Daniel Pancu a vorbit în cadrul unui interviu despre șansele României de a se califica la Cupa Mondială și a expus un punct de vedere intrigant când a adus vorba de baraj. "Tricolorii" o vor întâlni pe Turcia în semifinala play-off-ului, iar în cazul în care vor merge mai departe vor avea de înfruntat învingătoarea […]
Acum 6 ore
10:10
PSV Eindhoven, aproape să dea lovitura! 25 de milioane de euro venite de la un club de tradiție din Anglia # Antena Sport
Ricardo Pepi se află deja la al treilea sezon în tricoul celor de la PSV Eidnhoven, iar evoluțiile sale constante nu mai pot trece neobservate. Cu 10 goluri marcate și două pase decisive în actuala stagiune, acesta este pe lista mai multor cluburi din Anglia, Italia și Germania. Prima echipă care a înaintat deja o […]
09:50
Starea lui Anthony Joshua poate fi mai îngrijorătoare decât pare. Ce riscă boxerul după accidentul cu 2 morți # Antena Sport
Anthony Joshua a fost implicat luni într-un accident rutier în Nigeria care s-a soldat cu moartea a doi membri din staff-ul său, care erau și prieteni ai pugilistului. Primele informații apărute după tragicul eveniment au fost acelea că boxerul se află în stare stabilă, însă presa din Marea Britanie vine cu o altă teorie mai […]
09:40
Transferul carierei pentru Albion Rrahmani! Fostul atacant al Rapidului, dorit de un colos al Europei # Antena Sport
Cu 12 goluri marcate în acest sezon pentru Sparta Praga, Albion Rrahmani este tot mai aproape de un transfer cu adevărat spectaculos, la mai bine de un an de la plecarea de la Rapid. Atacantul din Kosovo care este evaluat în prezent la 7,5 milioane de euro este dorit de un club de top din […]
09:10
Kurt Zouma, în centrul atenției la Cupa Africii pe Națiuni! Jucătorul CFR-ului a primit un cadou neașteptat # Antena Sport
Kurt Zouma nu a mai jucat pentru CFR Cluj de la sfârșitul lunii octombrie, iar șansele ca el să rămână în Gruia și din această iarnă sunt minime. Francezul cu peste 200 de apariții în Premier League este în prezent în Maroc, acolo unde urmărește meciurile de la Cupa Africii pe Națiuni. El a fost […]
09:10
Legenda clubului Atlético Madrid, Enrique Collar, căpitan timp de aproape un deceniu, a decedat la vârsta de 91 de ani, a anunţat, luni, fostul său club. "Familia roş-albă pierde un simbol care a dat totul pentru a ridica clubul Atlético Madrid în vârful fotbalului naţional şi continental", a salutat clubul madrilen în comunicatul publicat pe […]
09:00
Gino Iorgulescu “dă alarma” în Liga 1: “Unele echipe probabil n-o să termine campionatul”. Cele 2 cluburi numite # Antena Sport
Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit în cadrul unui interviu despre problemele financiare pe care le întâmpină cluburile din Liga 1. Conducătorul LPF a oferit inclusiv o declarație îngrijorătoare, și anume că există echipe care din cauza acestor impedimente sunt în pericol să nu încheie actuala stagiune. Fotbalul românesc a fost marcat […]
08:50
Denis Drăguș este decis să facă o schimbare în cariera sa, iar fotbalistul român și-a dat deja acceptul pentru transferul la o altă echipă din Turcia, după ce clubul a ajuns la un acord cu cei de la Trabzonspor. Este vorba despre Gaziantep, formația pentru care acesta a mai evoluat în sezonul 2023/2024 și unde […]
08:40
La începutul anului, mulți se gândeau că Isack Hadjar era la Racing Bulls doar pentru a păstra locul cald pentru Arvid Lindblad în 2026. Până la intrarea lui în F1, francezul nu a reușise să câștige niciun titlu în competițiile de juniori. În primul lui sezon din F2, 2023, a terminat pe locul 14, singura […]
08:30
A refuzat-o pe Dinamo și acum e ca și transferat la Rapid: “Cred că e închis. A contat partea financiară” # Antena Sport
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a vorbit în cadrul unei intervenții la o emisiune despre interesul pe care l-a avut echipa sa pentru Daniel Paraschiv, fostul atacant din Liga 1 care evoluează la Cultural Leonesa în Spania. Conducătorul alb-roșiilor a transmis că vârful de 26 de ani s-a înțeles deja cu Rapid și a […]
08:30
Davide Frattesi nu face parte din planurile lui Cristi Chivu la Inter, iar acest lucru este destul de vizibil, ținând cont de numărul de minute primite de fotbalistul în vârstă de 26 de ani. Din acest motiv, jucătorul ia în calcul plecarea de la Milano chiar din această iarnă. Potrivit presei din Italia, a sosit […]
08:20
Crina Pintea se retrage din handbal! Anunțul făcut de jucătoarea CSM-ului: „Am pus suflet pe teren” # Antena Sport
CSM București a primit luni vizita Zalăului într-un meci din Liga Florilor, iar campioana României a obținut o victorie categorică, a zecea consecutivă din acest sezon. La finalul partidei, Crina Pintea (35 de ani), una dintre veteranele echipei, și-a anunțat retragerea din activitate, după ce contractul său cu CSM București va expira. Crina Pintea se […]
Acum 24 ore
00:30
Genoa, învinsă clar de Roma. Nicolae Stanciu a privit de pe bancă repriza umilitoare pentru echipa lui Dan Şucu! # Antena Sport
Echipa patronată de Dan Şucu (62 de ani), Genoa, a suferit o nouă înfrângere în Serie A. Roma a învins-o pe Genoa cu 3-1. La pauză a fost 3-0, scor umilitor pentru formaţia lui De Rossi. Nicolae Stanciu (32 de ani) a rămas pe bancă tot meciul, în condiţiile în care antrenorul Daniele De Rossi […]
00:00
Preparatorul fizic şi antrenorul personal al lui Anthony Joshua au murit în accidentul în care boxerul a fost rănit! # Antena Sport
Pugilistul Anthony Joshua a pierdut doi prieteni apropiaţi în accidentul de maşină în care a fost uşor rănit luni, în Nigeria. Conform relatărilor Guardian Nigeria, unul dintre cele mai importante ziare din ţară, cei doi bărbaţi care au murit în accident sunt Sina Ghami şi Kevin „Latz" Ayodele, preparator fizic, respectiv antrenorul personal al lui […]
29 decembrie 2025
23:40
“Încă nu l-am văzut pe patron” Daniel Pancu a făcut o dezvăluire surprinzătoare şi a dat verdictul despre 2025! # Antena Sport
Daniel Pancu (48 de ani) a mărturisit că încă nu l-a văzut faţă în faţă pe patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga. Pancu e de părere că anul 2025 a fost cel mai bun din cariera lui de antrenor. Daniel Pancu a subliniat că a contat mult în decizia de a semna cu CFR Cluj […]
23:20
Real Madrid a intrat în cursa pentru jucătorul de 55 de milioane de euro dorit de Barcelona # Antena Sport
Real Madrid se află de mult în căutarea unui fundaș central, acesta fiind compartimentul care a avut cel mai mult de suferit în sezoanele precedente, principalele cauze fiind accidentările deosebit de grave. Inițial, s-a vorbit despre varianta Ibrahima Konaté, însă conducerea „los blancos" s-a reorientat spre un fotbalist care se află pe radarul rivalei FC […]
22:30
The post Jurnal Antena Sport | La Sovata a început şi pentru Marius Niculae “armata” appeared first on Antena Sport.
22:20
Dinamo București va fi cel mai probabil una dintre cele șase echipe care vor fi prezente în play-off, ceea ce înseamnă că formația antrenată de Zeljko Kopic va fi implicată în lupta la titlu. Având în vedere faptul că Arena Națională nu va fi disponibilă în acea perioadă, Andrei Nicolescu ia în calcul mutarea echipei […]
22:10
Florin Manea, anunțul momentului despre transferul lui Radu Drăgușin: „Trebuie să mă sune Chivu” # Antena Sport
Radu Drăgușin a revenit pe gazon într-un meci oficial pentru Tottenham Hotspur, iar momentul a fost unul de care fund
22:00
Jurnal Antena Sport | Accidentat de un an şi jumătate, Ţicu s-a despărţit de Petrolul înainte de revenire # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Accidentat de un an şi jumătate, Ţicu s-a despărţit de Petrolul înainte de revenire appeared first on Antena Sport.
22:00
The post Jurnal Antena Sport | Cristian Boureanu e gata să dea lovitura la Survivor! appeared first on Antena Sport.
21:50
Adrian Ilie îi cere lui Radu Drăguşin să se transfere de la Tottenham: “Avem nevoie de el la naţională” # Antena Sport
Adrian Ilie (51 de ani) consideră că Radu Drăguşin (23 de ani) ar trebui să plece de la Tottenham, în condiţiile în care nu e titular la echipa antrenată de Thomas Frank (52 de ani). Radu Drăguşin a revenit în echipa lui Tottenham după aproape 11 luni, profitând de suspendarea lui Cristian Romero (27 de […] The post Adrian Ilie îi cere lui Radu Drăguşin să se transfere de la Tottenham: “Avem nevoie de el la naţională” appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Cum s-au distrat Târnovanu şi Alibec în vacanţă appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu ştie ce îi aşteaptă pe tricolori pe stadionul lui Beşiktaş! # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu ştie ce îi aşteaptă pe tricolori pe stadionul lui Beşiktaş! appeared first on Antena Sport.
21:10
Dinamo București a încheiat anul pe locul 4 în Liga 1, însă conducerea este ambițioasă și speră ca echipa să lupte pentru toate trofeele puse în joc în acest sezon. Calificarea în cupele europene este principalul obiectiv al clubului din Ștefan cel Mare, dar pentru asta, Zeljko Kopic are nevoie de dubluri pe mai toate […] The post Dinamo a rezolvat primul transfer al iernii! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu appeared first on Antena Sport.
20:40
Sergio Ramos și-a ales viitoarea destinație! Unde își dorește să revină starul de 39 de ani # Antena Sport
Sergio Ramos va rămâne liber de contract la data de 1 ianuarie 2026, însă fotbalistul spaniol nu ia în calcul sub nicio formă retragerea din activitate, în ciuda faptului că va împlini vârsta de 40 de ani în luna martie. Legenda celor de la Real Madrid și-a calculat deja traseul pentru începutul anului 2026 și […] The post Sergio Ramos și-a ales viitoarea destinație! Unde își dorește să revină starul de 39 de ani appeared first on Antena Sport.
20:30
Ngezana l-a învins dramatic pe Marinică şi s-a calificat în optimile Cupei Africii! Nota jucătorului FCSB-ului # Antena Sport
Siyabonga Ngezana (28 de ani) a câştigat duelul cu antrenorul român al lui Zimbabwe, Mario Marinică (61 de ani). Africa de Sud s-a impus cu 3-2, golul victoriei fiind marcat în minutul 82, după un penalty dictat cu VAR. Moremi a deschis scorul în minutul 7, Maswanhise a egalat în minutul 19. Africa de Sud […] The post Ngezana l-a învins dramatic pe Marinică şi s-a calificat în optimile Cupei Africii! Nota jucătorului FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
20:00
Preşedintele FIFA a răspuns criticilor legate de preţurile biletelor la Mondial: “Am fi putut umple 300 de ani” # Antena Sport
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a dezvăluit luni că au fost deja primite 150 de milioane de cereri de bilete pentru Cupa Mondială din 2026, încercând să justifice astfel politica preţurilor ridicate la bilete, criticată recent de fani. Criticile venite din partea fanilor cu privire la preţul biletelor pentru meciurile Cupei Mondiale din 2026 s-au intensificat […] The post Preşedintele FIFA a răspuns criticilor legate de preţurile biletelor la Mondial: “Am fi putut umple 300 de ani” appeared first on Antena Sport.
19:40
FC Petrolul Ploieşti şi Iustin Răducan (20 ani) au ajuns, luni, la un acord privind încetarea raporturilor contractuale. Iustin Răducan este fiul fostului fotbalist Narcis Răducan. Tânărul jucător se alăturase clubului în vara anului 2023, iar pentru prima echipă a bifat 16 prezenţe (15 în Liga 1 şi 1 în Cupa României). Iustin Răducan a […] The post Fiul lui Narcis Răducan, Iustin, e OUT! Anunţul clubului appeared first on Antena Sport.
19:20
CSM Bucureşti a “zdrobit-o” pe Zalău în ultimul meci al anului. Motivul pentru care Bojana Popovic nu a debutat! # Antena Sport
Campioana CSM Bucureşti încheie anul cu o victorie, obţinută luni, pe teren propriu, scor 39-20 (17-10), cu HC Zalău, în cadrul etapei a X-a a Ligii Naţionale. Debutul Bojanei Popovic pe banca CSM Bucureşti s-a amânat, noua antrenoare privind meciul din tribune, pentru că nu a primit încă viza de muncă în România. Principalele marcatoare […] The post CSM Bucureşti a “zdrobit-o” pe Zalău în ultimul meci al anului. Motivul pentru care Bojana Popovic nu a debutat! appeared first on Antena Sport.
19:10
Adi Ilie a spus ce şanse are naţionala la barajul cu Turcia: “Dacă ajungem la Mondial, câştigăm grupa” # Antena Sport
Adrian Ilie (51 de ani) e de părere că şansele la barajul din martie cu Turcia sunt de 50-50. “Cobra” mizează pe faptul că, în cazul în care naţionala va obţine un rezultat bun în prima repriză, suporterii vor pune presiune pe echipa antrenată de Vincenzo Montella. Turcia – România se joacă pe 26 martie, […] The post Adi Ilie a spus ce şanse are naţionala la barajul cu Turcia: “Dacă ajungem la Mondial, câştigăm grupa” appeared first on Antena Sport.
19:10
Universitatea Craiova a încheiat anul pe prima poziție în clasamentul Ligii 1, după succesul clar obținut în ultima etapă din 2025 în fața celor de la Csikszereda. Filipe Coelho a primit însă o lovitură grea înainte de Anul Nou, asta după ce unul dintre membri staff-ului a luat decizia de a pleca de la Universitatea […] The post Pleacă de la Universitatea Craiova! Bombă la clubul din Bănie la final de 2025 appeared first on Antena Sport.
18:30
Ce avere a ajuns să aibă acum milionarul celebru, după ce a dat faliment: “Totul mergea repede, nu te gândeai” # Antena Sport
Jimmy White (63 de ani) a dezvăluit că a ajuns să îşi ceară falimentul personal într-o perioadă foarte bună pentru el în snooker, din pricina dependenţei de pariuri, de alcool şi de droguri. White a pierdut 3 milioane de lire sterline pariind, ulterior reuşind să îşi refacă viaţa. În prezent are o avere estimată la […] The post Ce avere a ajuns să aibă acum milionarul celebru, după ce a dat faliment: “Totul mergea repede, nu te gândeai” appeared first on Antena Sport.
18:30
Simona Halep, alături de nume uriașe din tenisul mondial! În ce top select a fost inclusă fosta lideră WTA # Antena Sport
La începutul acestuia an, Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist, anunțul fiind făcut chiar în cadrul turneului Transylvania Open, din Cluj-Napoca. Contribuția acesteia în istoria tenisului mondial nu a trecut neobservată, românca fiind inclusă pe lista celor mai buni jucători din „sportul alb” în secolul 21. Simona Halep, într-un top select alături de Novak […] The post Simona Halep, alături de nume uriașe din tenisul mondial! În ce top select a fost inclusă fosta lideră WTA appeared first on Antena Sport.
18:10
Unde a fost surprins Denis Alibec, după ce Mihai Stoica a spus că este ca și plecat de la FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica a transmis că aventura lui Denis Alibec în tricoul celor de la FCSB s-a încheiat, probleme medicale fiind principalul motiv pentru care s-a ajuns la despărțirea de fostul internațional român. Chiar dacă atacantul nu a confirmat această ruptură de campioana României, șansele ca el să continue sub comanda lui Elias Charalambous din iarnă […] The post Unde a fost surprins Denis Alibec, după ce Mihai Stoica a spus că este ca și plecat de la FCSB appeared first on Antena Sport.
17:50
Te-ai întrebat vreodată cât de mult poate influența confortul fizic modul în care muncești? Poate părea un detaliu minor, dar scaunul pe care stai zilnic joacă un rol crucial în productivitate, concentrare și stare generală. De multe ori ne obișnuim cu disconfortul, fără să realizăm că el ne consumă energia și ne scade performanța. Un […] The post (P) Cum îți poate schimba ziua de lucru un scaun ergonomic appeared first on Antena Sport.
17:50
Fără gol marcat în acest sezon sub tricoul celor de la Eyupspor, Denis Drăguș are toate șansele să schimbe echipa din această iarnă. Fotbalistul este decis să facă o schimbare, pentru a rămâne în atenția echipei naționale, în cazul unui succes în barajul cu Turcia. Presa din „Țara Semilunii” scrie că jucătorul în vârstă de […] The post Denis Drăguș schimbă echipa! Fotbalistul ar putea fi coleg cu doi români appeared first on Antena Sport.
17:20
Jucătorul Universității Craiova, mesaj direct pentru Mirel Rădoi: „A avut încredere în mine” # Antena Sport
Mirel Rădoi a avut un start de sezon bun alături de Universitatea Craiova, reușind să califice gruparea din Bănie în premieră în faza principală a UEFA Conference League. Din păcate, tehnicianul român a abandonat formația alb-albastră în plin sezon, dar este în continuare lăudat la scenă deschisă de foștii săi jucători. Unul dintre cei care […] The post Jucătorul Universității Craiova, mesaj direct pentru Mirel Rădoi: „A avut încredere în mine” appeared first on Antena Sport.
