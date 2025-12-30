Dinamo, aproape să transfere un jucător de la Rapid: "Pentru Kopic e o opţiune" | EXCLUSIV
Primasport.ro, 30 decembrie 2025 22:50
Dinamo, aproape să transfere un jucător de la Rapid: "Pentru Kopic e o opţiune" | EXCLUSIV
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
23:20
Rezultatele autopsiei biatlonistului norvegian Sivert Bakken sunt aşteptate în martie # Primasport.ro
Rezultatele autopsiei biatlonistului norvegian Sivert Bakken sunt aşteptate în martie
Acum o oră
22:50
Dinamo, aproape să transfere un jucător de la Rapid: "Pentru Kopic e o opţiune" | EXCLUSIV # Primasport.ro
Dinamo, aproape să transfere un jucător de la Rapid: "Pentru Kopic e o opţiune" | EXCLUSIV
22:40
Rezultatele etapei a XIV-a din Liga Naţională, ultima din 2025. CSM Oradea conduce în clasament # Primasport.ro
Rezultatele etapei a XIV-a din Liga Naţională, ultima din 2025. CSM Oradea conduce în clasament
22:30
Andrei Nicolescu anunţă primul transfer al iernii la Dinamo: "Are potenţial foarte bun" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Andrei Nicolescu anunţă primul transfer al iernii la Dinamo: "Are potenţial foarte bun" | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
22:20
Gigi Becali a anunţat cine va fi următorul transfer! ”Eu am zis că vreau”
22:10
Brazilianul Ailton şi-a răscumpărat trofeul de golgheter al Bundesligii, la 18 ani după ce a fost nevoit să se despartă de el # Primasport.ro
Brazilianul Ailton şi-a răscumpărat trofeul de golgheter al Bundesligii, la 18 ani după ce a fost nevoit să se despartă de el
22:10
Isco, căpitanul echipei Betis Sevilla, a fost operat la glezna dreaptă
22:00
Fundaşul lateral Raffaele Stroe a semnat cu o echipă cu pretenţii din Liga 2
Acum 4 ore
21:20
Antrenorul specializat în lovituri libere al celor de la Liverpool a fost demis
21:20
VIDEO | UBT Cluj - Slask Wroclaw 94-92. Victoria s-a decis în ultima secundă!
20:50
Război la FCSB între Becali şi Tănase: "Aici îl ţinem, să îmbătrânească la noi!"
20:40
Înotătorul Robert Badea şi antrenoarea Iulia Becheru au semnat noi contracte cu Steaua # Primasport.ro
Înotătorul Robert Badea şi antrenoarea Iulia Becheru au semnat noi contracte cu Steaua
20:40
Poliţistul responsabil cu securitatea echipei Franţei, sancţionat după o donaţie făcută de Kylian Mbappe # Primasport.ro
Poliţistul responsabil cu securitatea echipei Franţei, sancţionat după o donaţie făcută de Kylian Mbappe
20:40
Tunisia şi Tanzania s-au calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni # Primasport.ro
Tunisia şi Tanzania s-au calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni
20:40
Mijlocaşul bosniac Miralem Pjanic şi-a anunţat retragerea din activitate
19:30
Gigi Becali a luat decizia finală în cazul lui Denis Alibec! Ce se întâmplă cu atacantul de la FCSB # Primasport.ro
Gigi Becali a luat decizia finală în cazul lui Denis Alibec! Ce se întâmplă cu atacantul de la FCSB
Acum 6 ore
19:00
Dorinel Munteanu taie în carne vie la Sibiu! Primul jucător care pleacă de la Hermannstadt # Primasport.ro
Dorinel Munteanu taie în carne vie la Sibiu! Primul jucător care pleacă de la Hermannstadt
18:20
Surprinzător! Adi Mutu şi-a ales antrenorul favorit din acest an: "A realizat ceva extraordinar" # Primasport.ro
Surprinzător! Adi Mutu şi-a ales antrenorul favorit din acest an: "A realizat ceva extraordinar"
Acum 8 ore
17:10
Oferte de milioane de euro pentru jucătorii Argeşului: "Orice jucător e transferabil" # Primasport.ro
Oferte de milioane de euro pentru jucătorii Argeşului: "Orice jucător e transferabil"
16:50
Moldovan, aproape de o nouă plecare de la Atletico: "Sperăm să se finalizeze împrumutul" # Primasport.ro
Moldovan, aproape de o nouă plecare de la Atletico: "Sperăm să se finalizeze împrumutul"
16:50
Pancu a tras concluzia după perioada de la CFR: "Şansele sunt aproape zero"
15:30
Gianni Infantino, evocă introducerea ”legii Wenger” privind poziţia de offside
Acum 12 ore
15:00
”Mi-ar plăcea să fac pasul către un campionat mai puternic”. Încă un jucător de la FCSB se gândeşte la plecare # Primasport.ro
”Mi-ar plăcea să fac pasul către un campionat mai puternic”. Încă un jucător de la FCSB se gândeşte la plecare
14:50
Mingea portocalie, un coşmar pentru persoanele daltoniste. Serie A renunţă deja la balonul pentru sezonul de iarnă # Primasport.ro
Mingea portocalie, un coşmar pentru persoanele daltoniste. Serie A renunţă deja la balonul pentru sezonul de iarnă
14:50
Olandezul Max Verstappen, desemnat de directorii de echipe drept cel mai bun pilot al anului # Primasport.ro
Olandezul Max Verstappen, desemnat de directorii de echipe drept cel mai bun pilot al anului
14:00
Decizie finală cu privire la revenirea lui Florinel Coman la FCSB
13:20
Marko Dugandzic va deveni liber de contract. E aşteptat de un club din Superliga
12:50
La 58 de ani, japonezul Kazuyoshi Miura a semnat cu o nouă echipă
12:40
Confiscarea bunurilor surorilor şi avocatului lui Diego Maradona confirmată de justiţia argentiniană # Primasport.ro
Confiscarea bunurilor surorilor şi avocatului lui Diego Maradona confirmată de justiţia argentiniană
12:10
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a Federaţiei Române de Tenis de Masă în 2025 # Primasport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a Federaţiei Române de Tenis de Masă în 2025
11:30
De nicăieri! Bozhidar Chorbadzhiyski, fostul jucător de la FCSB, a semnat cu un club din Superliga # Primasport.ro
De nicăieri! Bozhidar Chorbadzhiyski, fostul jucător de la FCSB, a semnat cu un club din Superliga
11:20
Ce lovitură! Răzvan Sava semnează până în 2030
11:00
S-a aflat ce salariu va avea Daniel Paraschiv la Rapid! Bonusurile pot creşte serios suma # Primasport.ro
S-a aflat ce salariu va avea Daniel Paraschiv la Rapid! Bonusurile pot creşte serios suma
10:50
Patinatorii Jayne Torvill şi Christopher Dean, înnobilaţi de Anul Nou. Dansul lor pe gheaţă pe Bolero de Ravel la JO din 1984 a devenit legendar # Primasport.ro
Patinatorii Jayne Torvill şi Christopher Dean, înnobilaţi de Anul Nou. Dansul lor pe gheaţă pe Bolero de Ravel la JO din 1984 a devenit legendar
10:50
Motivul pentru care Toni Petrea a plecat de la Universitatea Craiova după doar o lună şi jumătate # Primasport.ro
Motivul pentru care Toni Petrea a plecat de la Universitatea Craiova după doar o lună şi jumătate
10:40
Retrospectiva 2025 | Zece meciuri disputate, cinci câştigate. Câte goluri au marcat tricolorii # Primasport.ro
Retrospectiva 2025 | Zece meciuri disputate, cinci câştigate. Câte goluri au marcat tricolorii
Acum 24 ore
10:10
Plecări în masă de la Petrolul Ploieşti! Încă 3 jucători sunt OUT
10:00
Starea lui Anthony Joshua este stabilă şi va rămâne sub observaţie, după accidentul din Nigeria soldat cu doi morţi # Primasport.ro
Starea lui Anthony Joshua este stabilă şi va rămâne sub observaţie, după accidentul din Nigeria soldat cu doi morţi
10:00
Slovenul Domen Prevc a câştigat la pas prima etapa a ”Turneului celor 4 Trambuline”
09:20
Dinamo vrea să transfere un jucător ce a impresionat la Universitatea Craiova
09:20
Nana Boateng este liber de contract. Mijlocaşul ar putea reveni în Superliga
09:10
Maroc a trecut fără emoţii în faza următoare din Cupa Africii pe Naţiuni
09:10
Retrospectiva 2025 | Ascensiunea şi căderea lui Christian Horner. După aproape doi ani de scandal, britanicul a părăsit echipa Red Bull # Primasport.ro
Retrospectiva 2025 | Ascensiunea şi căderea lui Christian Horner. După aproape doi ani de scandal, britanicul a părăsit echipa Red Bull
09:10
Antrenorul lui Flamengo, Filipe Luis, şi-a prelungit contractul cu campioana Braziliei # Primasport.ro
Antrenorul lui Flamengo, Filipe Luis, şi-a prelungit contractul cu campioana Braziliei
09:10
Enrique Collar, căpitan timp de aproape un deceniu la Atletico Madrid, a murit la 91 de ani # Primasport.ro
Enrique Collar, căpitan timp de aproape un deceniu la Atletico Madrid, a murit la 91 de ani
09:10
Preparatorul fizic şi antrenorul personal al lui Anthony Joshua au murit în accidentul rutier în Nigeria # Primasport.ro
Preparatorul fizic şi antrenorul personal al lui Anthony Joshua au murit în accidentul rutier în Nigeria
09:10
Încă un club din Superliga vrea să îl ia pe Denis Alibec de la FCSB. ”Dacă el ar renunţa la anumite pretenţii financiare” # Primasport.ro
Încă un club din Superliga vrea să îl ia pe Denis Alibec de la FCSB. ”Dacă el ar renunţa la anumite pretenţii financiare”
09:00
Retrospectiva 2025 | David Popovici a intrat în istorie. La 21 de ani, el a devenit singurul înotător care a câştigat aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale CM # Primasport.ro
Retrospectiva 2025 | David Popovici a intrat în istorie. La 21 de ani, el a devenit singurul înotător care a câştigat aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale CM
09:00
Retrospectiva 2025 | Chelsea a câştigat Cupa Mondială a Cluburilor, dar Donald Trump a ”furat” spectacolul de la finală # Primasport.ro
Retrospectiva 2025 | Chelsea a câştigat Cupa Mondială a Cluburilor, dar Donald Trump a ”furat” spectacolul de la finală
09:00
Retrospectiva 2025 | Marii sportivi care şi-au încheiat cariera
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.