Peste 500.000 de euro economisiți din comisioane imobiliare în primele luni de funcționare a platformei rentnbuy
Adevarul.ro, 30 decembrie 2025 17:00
În primele luni de la lansare și până la finalul anului, utilizatorii platformei rentnbuy au economisit peste 532.000 de euro în comisioane imobiliare, potrivit unei analize realizate de companie pe baza tranzacțiilor estimate intermediate prin platformă.
