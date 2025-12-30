Destinație populară din Spania, sub amenințarea unui râu subteran toxic. Mercurul „invizibil” ajunge în mare
Adevarul.ro, 30 decembrie 2025 14:00
O echipă de cercetători a descoperit existența unui râu subteran de apă contaminată cu mercur care se scurge constant în laguna Mar Menor, una dintre cele mai fragile zone costiere din Europa.
Securitatea Flancului Estic, discutată la Câmpia Turzii. Premierul olandez Dick Schoof și Ilie Bolojan, vizită la Baza Aeriană 71 # Adevarul.ro
Prim-ministrul olandez, Dick Schoof, a efectuat marți, alături de premierul Ilie Bolojan, o vizită la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii. Cei doi oficiali au vizitat împreună trupele românești și olandeze staționate în această unitate militară.
„Minciuni rusești”. Ucraina respinge acuzațiile Rusiei privind atacul cu drone asupra reședinței lui Putin # Adevarul.ro
Ucraina a respins marți, 30 decembrie, afirmațiile Moscovei conform cărora forțele ucrainene ar fi lansat un atac cu dronă asupra reședinței de stat a președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, situată în nord-vestul Rusiei.
Destinație populară din Spania, sub amenințarea unui râu subteran toxic. Mercurul „invizibil” ajunge în mare # Adevarul.ro
O echipă de cercetători a descoperit existența unui râu subteran de apă contaminată cu mercur care se scurge constant în laguna Mar Menor, una dintre cele mai fragile zone costiere din Europa.
Tot mai multe companii renunță la CV-ul clasic și adoptă recrutarea bazată pe competențe, considerată mai eficientă în identificarea talentelor. Testarea abilităților reale reduce angajările nepotrivite, scade costurile și oferă șanse mai echitabile candidaților.
Supermarketuri închise de Anul Nou: programul complet în perioada 31 decembrie – 2 ianuarie # Adevarul.ro
Marile lanțuri de retail alimentar au, ca în fiecare an, program special de Sărbători. În perioada 31 decembrie - 2 decembrie unele vor fi închise parțial sau total.
50 de albume derivate ale rock-ului, apărute în 2025, pe care să le asculți cu prietenii # Adevarul.ro
O listă cu 50 de albume fantastice! Ia-le pe rând și alege ce-ți place, important e să alegi cu mintea și simțirea ta
CFR Cluj aruncă balastul, ca să evite scufundarea. Un nume greu părăsește corabia ardeleană # Adevarul.ro
CFR Cluj este nevoită să-și diminueze cheltuielile cu salariile.
CCR, între blocaj instituțional și șansa pronunțării unei decizii istorice de referință # Adevarul.ro
Nu suntem la „Monopoly” ca să-ți iei mașinuța și să părăsești masa de joc. Conștientizați că sunteți judecători ai Curții Constituționale?
Călin Georgescu îi cere lui Nicușor Dan să transmită raportul despre alegerile din 2024 către SUA și Israel # Adevarul.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a lansat marți un apel public dur către președintele României, Nicușor Dan, cerând ca raportul care a stat la baza anulării alegerilor din decembrie 2024 să fie verificat independent și transmis integral SUA și Israel.
Proteste masive în Iran după ce rialul s-a prăbușit. Ciocniri cu forțele de ordine și sloganuri anti-regim # Adevarul.ro
Iranienii au ieșit luni pe străzi și au scandat împotriva regimului de la Teheran după ce moneda națională s-a depreciat la un minim istoric față de dolar, pe fondul creșterii prețurilor și al inflației galopante, relatează agențiile de presă.
Erica Fox era dispărută de pe 21 decembrie.
Revelionul la munte începe cu trafic de coșmar pe DN 1: coloane kilometrice spre stațiuni. Care sunt rutele ocolitoare # Adevarul.ro
Traficul rutier este aglomerat marți, pe DN 1 Ploiești – Brașov, între Breaza de Jos și Comarnic, pe sensul de mers către Brașov, informează Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române. Coloane se formează și la intrarea în stațiunile montane Bușteni, Azuga și Predeal.
Cazul actriței canadiene care vrea să moară prin sinucidere asistată din cauza suferințelor psihice # Adevarul.ro
O actriță și comediantă canadiană cunoscută a anunțat că intenționează să apeleze la sinuciderea asistată, susținând că nu mai poate face față bolilor psihice de care suferă de peste trei decenii.
„Ai grijă!” Liderii europeni l-au sfătuit pe Zelenski să evalueze poziția reală a lui Trump înaintea vizitei la Mar-a-Lago # Adevarul.ro
Cu o zi înainte de întrevederea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump pe 28 decembrie la Mar-a-Lago, reședința președintelui american din Florida, liderul ucrainean a primit sfaturi de la liderii europeni despre cum să pună problema.
Profesori și studenți trimiși în judecată de DNA pentru mită și transmiterea ilegală a subiectelor la examenul de rezidențiat # Adevarul.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați au trimis în judecată mai mulți profesori universitari și studenți de la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, acuzați că au facilitat promovarea frauduloasă la examenul de rezidențiat în Farmacie.
Novak Djokovic nu se atinge de alimentul pe care copiii îl adoră: „De atât a fost nevoie pentru a ajunge numărul 1” # Adevarul.ro
Novak Djokovic ocupă în prezent locul 4 ATP.
Zile libere în 2026: Paștele, 1 Mai și Crăciunul aduc mini-vacanțe pentru angajații din România # Adevarul.ro
Anul 2026 aduce românilor numeroase zile libere legale. Printre acestea se numără sărbători religioase importante, precum Paștele ortodox și cel catolic, Rusaliile sau Crăciunul, dar și zile cu semnificație națională.
Analist militar american: Ucraina nu este într-o situație care să o oblige să accepte pacea „cu orice preț” # Adevarul.ro
Situația de pe frontul din Ucraina rămâne dificilă, însă nu este atât de critică încât Kievul să fie forțat să accepte un acord de pace în condiții echivalente capitulării, afirmă analistul militar american Michael Kofman.
Jaf la o sală de jocuri din Slatina. Un bărbat a furat 70.000 lei, după ce a amenințat o angajată cu un cuțit # Adevarul.ro
Un bărbat a reușit să fure dintr-o sală de jocuri din municipiul Slatina o sumă importantă de bani, amenințând încasatoarea cu un cuțit. Polițiștii l-au reținut pe făptaș a doua zi, recuperând banii.
Specialiștii ANM au emis cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită în mai multe zone din țară, inclusiv în Oltenia, Muntenia, Moldova și Transilvania. ISU recomandă prudență și evitarea deplasărilor neesențiale.
Haos în Educație. Lipsa unui ministru blochează un sistem deja fragil: „Reformele nu sunt niciodată populare, dar sunt absolut necesare” # Adevarul.ro
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației pe 22 decembrie. De atunci și până acum, premierul Ilie Bolojan nu a numit nici măcar un interimar. Întârzierea ar putea fi pusă pe seama perioadei de Sărbători, dar semnalul transmis nu este unul bun.
Prof. Univ. Dr. Carmina-Liana Mușat, MedLife: „Medicina sportivă nu este doar o profesie, ci o misiune.” # Adevarul.ro
Există medici care își practică meseria cu rigoare și există medici care o transformă într-o misiune.
Primăria Sectorului 3 invită bucureștenii să întâmpine 2026 într-un eveniment de amploare organizat în Piața Alba Iulia, miercuri, 31 decembrie 2025, începând cu ora 19:00. Evenimentul promite o seară de sărbătoare, cu muzică live, jocuri de lumini, artificii și efecte speciale, potrivită pentru toa
Caz tragic la Zoo Craiova: motivul revoltător pentru care a murit un pui de tigru bengalez alb # Adevarul.ro
Un pui de tigru bengalez alb, specie rară și pe cale de dispariție, a murit la Grădina Zoologică din Craiova după ce ar fi înghițit un ambalaj de plastic aruncat de vizitatori, potrivit unui comunicat al societății care administrează grădina, ECO Urbis.
Kremlinul susține că Trump și-a schimbat atitudinea față de Ucraina după presupusul atac cu drone asupra unei reședințe a lui Putin # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial Iuri Ușakov susține că președintele american Donald Trump și-a ajustat abordarea față de Ucraina și față de președintele Volodimir Zelenski în urma relatărilor apărute luni despre o tentativă de atac cu drone asupra uneia dintre reședințele liderului rus.
„Inteligența Artificială ne citește fricile”. Ghid de protecție împotriva manipulării digitale # Adevarul.ro
Un nou ghid educațional, lansat sub egida Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Poliției Române, trage un semnal de alarmă privind modul în care tehnologia ne influențează viața de zi cu zi.
Cel mai lung drum din Europa: mega-autostrada care traversează 10 țări și se întinde până în Asia # Adevarul.ro
Cel mai lung drum din Europa, E40, leagă vestul și estul continentului pe o distanță de 5.369 de mile. Șoseaua traversează 10 țări și oferă șoferilor o aventură rutieră fără precedent, de la Calais, Franța, până în Ridder, Kazahstan.
Gina Bradea dezvăluie meniul de Revelion: „Facem cantități mici, nu are rost să mâncăm o săptămână sau să aruncăm” # Adevarul.ro
Bucătăria Ginei Bradea se pregătește de sărbătoare, iar vedeta culinară a împărtășit recent detalii despre meniul său pentru Revelion, menit să inspire gospodinele și pasionații de gastronomie.
Taxele și impozitele vor crește vertiginos în 2026, după ce Curtea Constituțională a respins obiecția AUR, astfel încât pachetul 2 de măsuri fiscale asumat deja de Guvern va intra în vigoare la 1 ianuarie. Acestuia i se alătură și „ordonanța trenuleț”, care reduce unele impozite.
Şofer beat și drogat, urmărit de Poliţie în Craiova, a lovit maşini şi a refuzat recoltarea de probe biologice # Adevarul.ro
Un bărbat de 30 de ani din comuna Cârna, judeţul Dolj, a fost reţinut după ce a fugit de poliţişti şi a provocat mai multe accidente minore în timpul urmăririi. Incidentul a avut loc în noaptea de 28 spre 29 decembrie.
Ar trebui România să urmeze exemplul Bulgariei de aderare la Euro? Consultant fiscal: Creditele ar fi mai ieftine # Adevarul.ro
În timp ce Bulgaria se pregătește ca peste câteva zile să renunțe oficial la Leva în favoarea Euro, România este încă departe de acest obiectiv, pe care clasa politică pare să îl fi amânat pe perioadă nedeterminată.
Alarmă la un mall din Sibiu: 17 persoane evacuate după fisurarea instalației frigorifice # Adevarul.ro
17 persoane au fost evacuate preventiv marți dintr-un centru comercial din municipiul Sibiu, după ce instalația frigorifică a suferit o fisură, generând un potențial pericol pentru vizitatori și angajați.
Femeie lovită pe troturar de o dubă. Șoferul a pierdut controlul volanului și s-a oprit într-un panou electric în Pipera # Adevarul.ro
O femeie aflată pe trotuar a fost lovită de o dubă marți dimineață pe bulevardul Pompeiu, în zona Pipera. Șoferul vehiculului a pierdut controlul volanului, a acroșat pietonul și s-a oprit într-un panou electric, provocând un incendiu care a fost stins de pompieri.
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în spital” # Adevarul.ro
Chirurgul Elian Al-Aqrabawi, unul dintre cei mai apreciați medici ai Secției de Chirurgie a Spitalului Județean de Urgență Reșița, lansează un apel public ferm după numeroase situații în care aparținătorii pacienților au încălcat regulile de igienă, de acces și de conduită medicală.
Ce ar însemna pentru România un colaps militar al Ucrainei: avertisment sumbru al experților # Adevarul.ro
Prăbușirea frontului ucrainean și un eventual acord de pace care ar legitima agresiunea Rusiei ar transforma România într-un stat de graniță directă cu Federația Rusă, cu efecte majore asupra securității naționale, economiei și stabilității regionale.
Ianuarie mai cald decât de obicei. Meteorologii ANM anunță temperaturi peste normal în toate regiunile și precipitații variabile # Adevarul.ro
Vremea în ianuarie va fi mai caldă decât de obicei, anunță ANM. Temperaturile vor depăși valorile normale pentru această perioadă, iar cantitățile de precipitații vor fi excedentare în anumite regiuni și apropiate de normal în altele.
Gigi Becali, acuzat de tratament preferențial în biserică: „Că el e Becali, nu-i așa?” # Adevarul.ro
Patronul FCSB ar fi cerut să se împărtășească în altar, un loc în care doar clericii o pot face.
Moștenirea sângeroasă a războiului: veteranii ruși reveniți de pe front, implicați în sute de crime violente în Rusia # Adevarul.ro
Deciziile Kremlinului de a recruta condamnați pentru războiul din Ucraina se reflectă acum într-o creștere alarmantă a violenței interne în Rusia, potrivit serviciilor britanice de informații.
Regizorul Cristian Mungiu: „Statul e căpușat de lacomi, nu putem spera la un buget onorabil pentru artă” # Adevarul.ro
Regizorul, scenaristul și producătorul Cristian Mungiu caracterizează anul 2025 ca fiind dominat de „un stat căpușat de lacomi” și se arată sceptic în privința unui buget „onorabil pentru artă”.
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din impas” # Adevarul.ro
În mijlocul meselor copioase de sărbători, friptura poate fi aliatul neașteptat al siluetei. Nutriționista Mihaela Bilic spune că proteinele din carne nu se transformă în grăsime și oferă reguli simple pentru a mânca pe săturate fără kilograme în plus.
Rapid aduce un fotbalist care a eșuat în liga secundă din Spania. A concurat pentru el cu Dinamo # Adevarul.ro
Rapid ar urma să facă în zilele următoare anunțul privind achiziționarea atacantului Daniel Paraschiv.
Un oraș din România crește taxa de gunoi cu 70% de la 1 ianuarie. Localnicii vor plăti sute de lei în plus # Adevarul.ro
Într-un mare municipiu din estul țării, taxa de salubrizare va crește de la 1 ianuarie de la 170 de lei la aproape 300 de lei de persoană, în contextul în care noile sisteme moderne de colectare a deșeurilor nu sunt încă funcționale.
Pompierii intervin marți dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din localitatea Curteanca, comuna Buzoești, județul Argeș. Focul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați și a afectat utilaje de producție, potrivit ISU Argeș.
Pierderile suferite de Rusia în războiul din Ucraina au crescut mai rapid în ultimele 10 luni decât în orice alt moment de la începutul invaziei pe scară largă din 2022, potrivit unei analize realizate de BBC.
Anul 2025 se încheie cu multe discuții și planuri despre pace, care vor fi analizate și repetate în anul 2026. La sfârșit de an se încing cablurile de comunicații pe liniile roșii, lumea e pătrunsă de spiritul Crăciunului și al Anului Nou, nu e decât speranță în fața noastră.
Președintele israelian Isaac Herzog îl contrazice pe Donald Trump și dezminte că ar fi discutat despre grațierea lui Netanyahu # Adevarul.ro
Președintele israelian Isaac Herzog a dezmințit luni afirmația omologului său american Donald Trump potrivit căreia cei doi ar fi discutat despre o eventuală grațiere a premierului israelian Benjamin Netanyahu, judecat în mai multe dosare de corupție, relatează AFP.
Beyoncé a devenit în mod oficial miliardară, după un an financiar deosebit de profitabil, și a intrat într-un grup extrem de restrâns de artiști care au atins acest prag, anunță revista Forbes, citată de AFP.
China continuă exercițiile militare cu foc real în jurul Taiwanului și simulează un blocaj al insulei # Adevarul.ro
China a desfășurat marți a doua zi de exerciții militare cu foc real în jurul Taiwanului, organizând lansări de rachete și manevre navale și aeriene care, potrivit autorităților de la Beijing, au scopul de a simula un blocaj al insulei autonome.
Mircea Lucescu are coșmaruri cu familia Ceaușescu: „Nu am putut câștiga campionatul cu Dinamo, pentru că fiul său era la Steaua” # Adevarul.ro
Selecționerul naționalei de fotbal a României le-a repetat italienilor durerile sale din trecut. Stilul său lăudăros a ieșit din nou în evidență într-atât de mult încât a afirmat că putea câștiga Liga Campionilor cu Șahtior Donețk.
Gripa face ravagii de Sărbători: peste 10.000 de cazuri noi într-o săptămână. Specialiștii avertizează că va fi mai rău în 2026 # Adevarul.ro
Numărul cazurilor noi de gripă a crescut alarmant în ultima săptămână, depășind 10.000 de noi pacienți chiar în perioada Sărbătorilor de iarnă, avertizează specialiștii, subliniind că lucrurile se vor agrava în 2026.
