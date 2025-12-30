Guvernul Tusk aprobă un proiect de lege ce introduce în Polonia „contracte de coabitare” pentru cupluri indiferent de sex

10:50

Un ansamblu de jazz a anunţat luni că îşi anulează concertele de Revelion de la Kennedy Center, aceasta fiind cea mai recentă formaţie care îşi retrage participarea la spectacole organizate de instituţia artistică din Washington după redenumirea ei prin includerea numelui preşedintelui american Donald Trump, transmite Agerpres, care citează Reuters. „Jazzul s-a născut din luptă […] © G4Media.ro.