Zece răniţi, dintre care unul grav, după ce un autobuz a intrat într-o clădire din Stockholm
G4Media, 30 decembrie 2025 19:20
Un autobuz a lovit marţi după-amiază o clădire în capitala Stockholm, rănind zece persoane, dintre care una grav, aceasta fiind evacuată cu elicopterul, a anunţat poliţia suedeză, transmite AFP preluată de Agerpres. În total, 17 persoane se aflau în autobuz în momentul producerii accidentului în cartierul Liljeholmen. Nu a fost rănită nicio persoană aflată în […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
19:20
Peste 350 de persoane reținute în Turcia, bănuite că ar fi membre ale Statului Islamic, care ar plănui atacuri de Crăciun și Revelion # G4Media
Poliția turcă a reținut 357 de cetățeni, bănuiți că ar fi membri ai Statului Islamic, ca parte a unei ample operațiuni de represiune a grupării, după ce autoritățile au obținut informații cu privire la planificarea unor atacuri de Crăciun și Anul Nou. Raziile au avut loc în 21 de provincii din Turcia, printre care și Istanbul, […] © G4Media.ro.
19:20
Acum o oră
19:10
Comisia Europeană a virat 586 de milioane de euro pentru infrastructura de transport din România, anunță ministrul Finanțelor # G4Media
Comisia Europeană a virat, marți, 586 de milioane de euro pentru infrastructura de transport din România, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. „Aceste sume provin din cheltuieli făcute inițial prin PNRR, de beneficiari din domeniul transporturilor, pentru proiecte mari de infrastructură – precum autostrada Ploiești–Buzău–Focșani, dar și alte investiții importante. În perioada septembrie–decembrie, Guvernul României, […] © G4Media.ro.
19:10
Minorii sunt, din păcate, mult prea des victime ale accidentelor rutiere sau suferă alte tipuri de traumatisme grave, care le afectează viața. Recuperarea medicală pentru minori este o necesitate imensă pentru țara noastră. Nu sunt suficiente spitale de recuperare medicală cu internare nici măcar pentru adulți, însă minorii sunt cu adevărat vitregiți, din această perspectivă. […] © G4Media.ro.
19:00
Ludovic Orban: Zilele lui Viktor Orban par să fie numărate. Sondajele indică un avans semnificativ pentru principalul partid de opoziție din Ungaria, pentru alegerile parlamentare din aprilie 2026 / O victorie a lui Peter Magyar ar produce o schimbare profundă # G4Media
Fostul premier Ludovic Orban afirmă că zilele premierului maghiar Viktor Orban par să fie numărate, având în vedere că sondajele indică un avans semnificativ pentru principalul partid de opoziție din Ungaria, TISZA, pentru alegerile parlamentare din aprilie 2026. Ludovic Orban consideră că o victorie a lui Peter Magyar ar produce o schimbare profundă, care ar […] © G4Media.ro.
18:50
Fără zăpadă în Munţii Banatului, bănăţenii iubitori de schi iau drumul Serbiei. Kopaonik oferă 62 de kilometri de pârtii, preţuri mai mici şi drum scurt # G4Media
Tot mai mulţi schiori din Banat îşi aleg, în ultimii ani, Serbia ca destinaţie turistică de iarnă. Cum, în această iarnă, în Munţii Banatului sezonul de schi nu s-a deschis încă din cauza lipsei zăpezii, şi mai mulţi bănăţeni au plecat sau intenţionează să plece la Kopaonik. Cei care au ajuns cel puţin o dată […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:30
Premierul Ilie Bolojan va susține declarații de presă la finalul ședinței de guvern, a anunțat Biroul de presă al Guvernului. Ședința a început la ora 18.00. G4Media va transmite LIVE declarațiile premierului. Pe agenda ședinței publicată la începutul ședinței de Guvern se află trei ordonanțe de urgență: 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele […] © G4Media.ro.
18:00
Avarii majore la rețeaua energetică a Ucrainei, în urma atacurilor rusești. Pene de curent în Kiev și Odesa # G4Media
Atacurile repetate asupra infrastructurii energetice au provocat avarii majore, iar autoritățile de la Kiev anunță că nu mai pot aplica penele de curent programate în estul capitalei și în mai multe zone din regiunile Kiev și Odesa, scrie Kyiv Independent preluat de MEDIAFAX. Ministerul ucrainean al Energiei a transmis că amploarea distrugerilor provocate de loviturile […] © G4Media.ro.
18:00
Motivul pentru care cofondatorul WeTransfer a lansat un serviciu de transfer de fișiere similar # G4Media
Unul dintre fondatorii WeTransfer, un serviciu popular de transfer gratuit de fișiere folosit de milioane de oameni din întreaga lume, critică public noua direcție a companiei. Antreprenorul olandez Nalden, care a cofondat platforma în 2009, spune că este profund nemulțumit de schimbările făcute după ce WeTransfer a fost cumpărat anul trecut de Bending Spoons, o […] © G4Media.ro.
17:50
Guvernul Tusk aprobă un proiect de lege ce introduce în Polonia „contracte de coabitare” pentru cupluri indiferent de sex # G4Media
Guvernul polonez condus de prim-ministrul Donald Tusk a aprobat marţi un proiect de lege care introduce „contracte de coabitare” pentru cuplurile care locuiesc împreună, indiferent de sexul acestora, o măsură de recunoaştere a uniunilor de acelaşi sex într-o ţară majoritar catolică şi una din cele mai restrictive din UE în materie de drepturi pentru persoane […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:20
Franța mobilizează 10.000 de forțe de ordine la Paris pentru a preveni violențele de Revelion 2026 # G4Media
Autoritățile franceze vor desfășura aproximativ 10.000 de membri ai forțelor de ordine în Paris și suburbii, în noaptea de Revelion, pentru a descuraja eventuale revolte și incidente violente. La nivel național, vor fi mobilizați circa 90.000 de polițiști și jandarmi, scrie Brusselssignal preluat de MEDIAFAX. Franța pregătește un amplu dispozitiv de securitate pentru noaptea de […] © G4Media.ro.
17:10
Snoop: Reorganizarea ANCOM, suspendată de Curtea de Apel București, într-un proces deschis de sindicat, reprezentat de casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea / Decizia nu este definitivă # G4Media
Sindicatul salariaților din ANCOM, reprezentat de casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea, europarlamentar al partidului extremist AUR, a avut câștig de cauză la Curtea de Apel București în procesul deschis împotriva Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. E un proces de suspendare al actelor prin care ANCOM se reorganiza de la 1 […] © G4Media.ro.
17:00
Gianni Infantino, președintele FIFA, a transmis că „legea Wenger” privind poziția de ofsaid din fotbal are toate șansele să fie introdusă în viitor în fotbal, transmite presa spaniolă. Concret: va fi semnalizat un ofsaid doar dacă întreg corpul atacantului (n.r. al jucătorului aflat în faza ofensivă) depășește pe cel al ultimului apărător. Fost antrenor legendar […] © G4Media.ro.
16:50
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA preluată de Agerpres. Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei şi cunoscut pentru invectivele sale la adresa Ucrainei şi a aliaţilor acesteia, s-a referit la discursul de […] © G4Media.ro.
16:40
Judecătorul CCR Gheorghe Stan zis Geani este doctorandul deputatei Verginia Vedinaş de la SOS, formaţiunea condusă de extremista pro-rusă Diana Şoşoacă / Vedinaș e beneficiară de pensie specială, de la Curtea de Conturi # G4Media
Judecătorul CCR Gheorghe Stan zis Geani este doctorandul deputatei SOS, Verginia Vedinaş, profesor universitar doctor de drept public şi administrativ la Facultatea de drept a Universităţii Bucureşti și care este și ea beneficiară de pensie specială, dar nu din categoria magistraților. Informația că Gheorghe Stan este doctorandul ei a fost confirmată pentru G4Media.ro chiar de […] © G4Media.ro.
16:10
Un incident la un teleferic a determinat blocarea a circa o sută de persoane în Alpii italieni # G4Media
Aproximativ o sută de persoane au rămas blocate marţi pe vârful Muntelui Moro, la o altitudine de 2.800 de metri în Alpii italieni, din cauza unui incident la telecabina care leagă localitatea Macugnaga de pista de schi, relatează EFE preluată de Agerpres. Accidentul a avut loc la ora locală 11:25 (10:25 GMT), când o cabină […] © G4Media.ro.
16:00
Duelul dintre Tadej Pogacar și Jonas Vingegaard ține capul de afiș din ciclism în ultimele sezoane, iar ultima „ispravă” a fost consemnată pe Strava. Deținător al recordului (KOM) pe celebra cățărare de la Coll de Rates, slovenul a fost depășit pe respectivul segment de rivalul danez. Adevărul este însă acela că un fan al nordicului […] © G4Media.ro.
16:00
Reacția primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, după ce a trecut în CV o funcție didactică pe care nu o avea: Am trecut „lector” în CV pentru că așa mi s-a spus. Corectez # G4Media
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat pe Facebook după articolul publicat de Edupedu.ro, în care se arată că acesta a trecut în CV o funcție academică – lector la Universitatea din București – pe care nu a deținut-o în mod legal. Edupedu.ro a scris marți, 30 decembrie, că primarul general al Capitalei, Ciprian […] © G4Media.ro.
16:00
Un nou sistem de stocare a informaţiei prin ADN, poate păstra 10 miliarde de melodii într-un litru de lichid # G4Media
Compania americană de biotehnologie Atlas Data Storage a lansat un mediu de stocare a informaţiei pe ADN sintetic, capabil să păstreze de 1.000 de ori mai multe date decât banda magnetică tradiţională, transmite marţi Live Science, potrivit Agerpres. Produsul, numit Atlas Eon 100, este prezentat ca având potenţialul să păstreze „arhivele de neînlocuit” ale umanităţii […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:30
Perturbări majore în Tunelul Canalului Mânecii după o pană de curent, cu o zi înainte de Revelion / Eurostar anunță suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles” până la noi ordine # G4Media
Eurostar a anunțat marți la prânz suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles” până la noi ordine, după un dublu incident tehnic care a avut loc în tunelul de sub Canalul Mânecii și care a afectat operatorul tunelului Getlink, transmite Le Figaro. „A existat o problemă cu alimentarea cu energie electrică a tunelului […] © G4Media.ro.
15:30
Putin semnează un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor, pentru apărarea infrastructurii critice # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat marţi un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor pentru apărarea infrastructurii critice a ţării, informează EFE, preluată de Agerpres. Documentul, publicat deja pe portalul de informaţii juridice al statului rus, menţionează că recrutarea are ca scop „garantarea protecţiei infrastructurii critice şi a altor facilităţi de servicii publice”. Putin […] © G4Media.ro.
15:20
Al treilea film din seria ”Avatar” trece de pragul de 760 de milioane de dolari la box office-ul global, la două săptămâni de la lansare # G4Media
”Avatar: Fire and Ash” a depășit pragul de 760 de milioane de dolari la nivel global după două weekenduri de la lansare, arată The Variety. În perioada aglomerată a sărbătorilor de Crăciun, epopeea SF a lui James Cameron a încasat 181,2 milioane de dolari din 51 de piețe internaționale și 245,2 milioane de dolari la […] © G4Media.ro.
15:00
Călin Georgescu solicită președinției să transmită Statelor Unite și Israelului raportul despre alegerile din 2024 / ”Ambele state pot verifica veridicitatea” # G4Media
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a solicitat marți președintelui Nicușor Dan să trimită Statelor Unite și Israelului raportul privind anularea alegerilor din 2024. Georgescu a solicitat acest lucru la Poliția Buftea, acolo unde a mers pentru semnarea controlului judiciar. „Am constatat, alături de toată lumea din țara asta, că Nicușor Dan se prezintă […] © G4Media.ro.
14:50
Guvernul britanic, acuzat că a blocat documente sensibile pentru a proteja familia regală / Printre ele se află și corespondență internă privind relațiile dintre Downing Street și Casa Regală # G4Media
Guvernul britanic este acuzat că a intervenit pentru a proteja familia regală, după ce a blocat în ultimul moment publicarea unor documente sensibile destinate Arhivelor Naționale, anunță Mediafax. Decizia, justificată oficial printr-o „eroare administrativă”, a stârnit acuzații de mușamalizare și lipsă de transparență, potrivit unei investigații publicate de The Guardian. Documentele respective fuseseră puse inițial […] © G4Media.ro.
14:30
Peste 2.000 de turişti se află, marţi, în staţiunea Straja din judeţul Hunedoara, unde sporturile de iarnă pot fi practicate pe trei dintre pârtii, chiar dacă în zonă bate vântul şi viscoleşte zăpada .”Se schiază pe pârtiile Constantinescu, Mutu şi Platoul Soarelui. Starea pârtiilor poate fi evaluată cu nota 8, jumătate din stratul de zăpadă […] © G4Media.ro.
14:30
Belarus confirmă desfășurarea rachetelor hipersonice Oreșnik / Acestea suportă încărcătură nucleară # G4Media
Belarusul a publicat marți o înregistrare video în care susține că este prezentată desfășurarea pe teritoriul său a sistemului de rachete hipersonic rusesc Oreșnik, cu capacitate nucleară, anunță Mediafax. Dacă informațiile se confirmă, această desfășurare consolidează semnificativ capacitatea Federației Ruse de a lansa rachete nucleare către Europa, pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre Moscova […] © G4Media.ro.
14:30
Răzvan Burleanu, despre situația selecționerului Mircea Lucescu: „Schimbările dese nu aduc performanță” # G4Media
Mircea Lucescu a încheiat alături de România pe locul trei în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2026, iar tricolorii vor juca în baraj contra Turciei, anul viitor, pe 26 martie. Răzvan Burleanu, președintele FRF, a transmis că forul pe care-l conduce susține continuitatea pe banca tehnică a primei reprezentative. Într-un interviu pentru Agerpres, Răzvan […] © G4Media.ro.
14:20
FOTO Ilie Bolojan s-a întâlnit la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii cu premierul Țărilor de Jos # G4Media
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii cu premierul Țărilor de Jos, Dick Schoof. Prim-ministrului României, Ilie Bolojan, și premierul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, s-au întâlnit marți la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii. Executivul anunțase că pe agenda discuțiilor se află discuții […] © G4Media.ro.
14:20
BBC: Șase tendințe alimentare care vor ajunge pe farfurii în 2026 / Cartoful copt este reinventat, iar varza este din nou la modă # G4Media
Ce vom mânca, ce vom cumpăra și ce va face valuri pe rețelele sociale în 2026? Specialiștii în tendințe alimentare spun că anul viitor va aduce o combinație de arome îndrăznețe, porții mai mici, accent pe funcționalitate, dar și o revenire spectaculoasă a unor ingrediente clasice. Iată care sunt cele șase tendințe care, potrivit experților, […] © G4Media.ro.
14:10
Kazuyoshi Miura continuă să uimească lumea fotbalului, fostul internațional japonez anunțând că-și continuă cariera de jucător profesionist chiar și la vârsta de 58 de ani, anunță BBC. Miura a fost împrumutat de Yokohama FC, actualul său club, la Fukushima United, grupare din liga a treia de fotbal din Japonia. „Pasiunea mea pentru fotbal nu s-a […] © G4Media.ro.
14:00
EURACTIV: Bulgaria se alătură zonei euro în plin tumult politic / Va deveni joi a 21-a țară care adoptă moneda euro # G4Media
Bulgaria va deveni joi a 21-a țară care adoptă moneda euro, dar unii oameni cred că această mișcare ar putea duce la prețuri mai mari și ar putea contribui la instabilitate în cea mai săracă țară a Uniunii Europene, unde guvernul a demisionat recent după proteste masive, notează Agenția de presă Rador, care citează Euroactiv. […] © G4Media.ro.
13:50
Sibiul are pentru prima dată un spital municipal / Consilierii locali au votat în unanimitate preluarea Spitalului CFR # G4Media
Sibiul are pentru prima dată un spital municipal, după ce consilierii locali au votat marţi, în unanimitate, preluarea Spitalului General Căi Ferate, aflat in subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din proprietatea publică a Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Sibiu şi administrarea Consiliului Local, transmite Agerpres. „Transferul Spitalului General CF Sibiu către Primăria Municipiului […] © G4Media.ro.
13:50
Controverse în Olanda după ce SUA au îndepărtat panouri dedicate soldaților de culoare / „Aceasta este o istorie reală. Panourile trebuie puse la loc” # G4Media
În sudul Olandei, într-un cimitir în memoria soldaților americani, căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial, două panouri dedicate unor soldați de culoare au fost eliminate ca urmare a politicilor DEI ale lui Trump, relatează Mediafax. Un gest aparent administrativ a stârnit o reacție puternică în Olanda. Mutarea a provocat nemulțumirea autorităților locale, a familiilor […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
13:40
Restricții de circulație pentru camioane pe DN7, de Anul Nou / Sunt vizate vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone # G4Media
Traficul greu va fi limitat pe una dintre cele mai tranzitate rute din România, la final de an. Autoritățile impun restricții clare pentru siguranța rutieră, anunță Mediafax. Șoferii de vehicule de mare tonaj trebuie să își planifice cu atenție deplasările în perioada Anului Nou. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat marți […] © G4Media.ro.
13:30
UMB Steel cumpără ArcelorMittal Hunedoara: 12,5 milioane euro plus TVA / Compania lui Umbrărescu preia și toate obligaţiile şi răspunderile de mediu # G4Media
ArcelorMittal Hunedoara a semnat, luni, cu UMB Steel, acordul de principiu privind vânzarea tuturor activelor activelor sale pentru un preţ total de 12,5 milioane euro, plus TVA, conform unui raport transmis marţi Bursei de Valori Bucureşti, transmite Agerpres. „Având in vedere: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 17.10.2025 privind oprirea permanentă a […] © G4Media.ro.
13:30
Atacul de la Bondi Beach: Poliția australiană nu identifică legături cu o rețea teroristă extinsă / Atacatorii ar fi fost doar influențați de ideologia grupării Statul Islamic # G4Media
Autoritățile din Australia au transmis că, până în acest moment, nu au fost găsite dovezi care să sugereze că atacul cu caracter antisemit din decembrie, produs pe plaja Bondi și soldat cu 15 victime, ar fi fost planificat sau sprijinit de o organizație teroristă de anvergură, notează Mediafax. Comisarul Poliției Federale Australiene, Krissy Barrett, a […] © G4Media.ro.
13:20
Atenționare de călătorie, emisă de MAE / Proteste în capitala Iranului / Sunt cele mai mari manifestații din Iran din ultimii trei ani # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe a emis marți o atenționare de călătorie pentru Iran, unde au loc acțiuni de protest în capitala Teheran, anunță Mediafax. MAE informează cetățenii români care se află în Republica Islamică Iran asupra faptului că, în această perioadă, în capitala Teheran se desfășoară acțiuni de protest. MAE recomandă cetățenilor români să respecte cu […] © G4Media.ro.
13:00
Revoltă în Iran / Președintele îndeamnă guvernul să asculte „cererile legitime” ale protestatarilor # G4Media
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că a cerut Ministerului de Interne să „asculte cererile legitime” ale protestatarilor, după câteva zile de demonstrații ale comercianților din Teheran, în contextul în care moneda iraniană, aflată în dificultate, a atins noi minime pe piața neoficială, anunță France24. Comercianții din capitală și-au închis magazinele pentru a doua zi […] © G4Media.ro.
13:00
An record pe bursele europene / Băncile au fost marile câștigătoare ale lui 2025 / Acțiunile lor au crescut, în medie, cu 65%, cea mai mare majorare anuală din 1997 # G4Media
Anul 2025 a fost unul istoric pentru bursele europene, iar sectorul bancar a ieșit clar în evidență ca principalul câștigător. Piețele din Europa au crescut mai puternic decât cele din Statele Unite, relatează Mediafax. Motorul acestei performanțe au fost acțiunile băncilor, care au avut profituri mari, ajutate de o economie mai stabilă decât se estima […] © G4Media.ro.
12:50
Rusia anunță va înăspri poziţia în negocierile cu Ucraina / Invocă un presupus atac cu drone la reședința lui Putin / Zelenski: „O nouă rundă de minciuni” # G4Media
Kremlinul a reiterat marţi că-şi va înăspri poziţia în negocierile de pace cu Ucraina – după ce Moscova a acuzat Kievul de un atac masiv cu drone asupra unei reşedinţe a preşedintelui rus Vladimir Putin -, dar nu a explicat cum anume va face acest lucru, relatează Agerpores, care citează EFE. „Poziţia de negociere se […] © G4Media.ro.
12:40
Decizie finală în cel mai grav caz de viol din Alba, din ultimii zece ani / A primit 29 de ani și patru luni de închisoare cu executare / A fost găsit vinovat pentru violarea a șase fetițe # G4Media
Claudiu Hancheș, un bărbat din Cugir, a fost condamnat pentru viol la 29 de ani și 4 luni de închisoare de către magistrații Curții de Apel Alba Iulia. Este vorba despre cel mai grav caz de viol din Alba, din ultimii 10 ani. Hancheș a fost găsit vinovat pentru violarea a șase fetițe, una dintre […] © G4Media.ro.
12:30
Dincolo de piesele sale atemporale din garderoba feminină, articole simple precum topul breton și balerinii, stilul lui Brigitte Bardot este definit și de siluete în același timp senzuale și emancipate: un amestec de masculin și feminin, influențe western și glamour, mai actual ca niciodată, scrie Fashion Network. Balerinii Înainte de a deveni o actriță și […] © G4Media.ro.
12:30
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis un mesaj video cu ocazia Anului Nou 2026 şi a Sărbătorii Botezului Domnului, în care urează românilor „sănătate şi fericire, pace şi bucurie”, transmite Agerpres. „Cu prilejul Anului Nou 2026 şi al Sfintei Sărbători a Botezului Domnului, vă adresăm tuturor doriri de sănătate şi fericire, pace […] © G4Media.ro.
12:30
Aglomerație pe DN 1 în stațiunile de pe Valea Prahovei / Poliția recomandă rute alternative # G4Media
Este aglomerația pe DN1, în stațiunile de pe Valea Prahovei, în contextul deplasărilor către destinații de petrecere a Revelionului, anunță Mediafax. Centrul Infotrafic anunță că marți sunt valori de trafic ridicate pe DN 1 Ploiești – Brașov, unde se circulă în coloană între localitățile Breaza de Jos și Comarnic, pe sensul dinspre București către Brașov. […] © G4Media.ro.
12:20
Scandal de corupție la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați: Profesori și studenți, trimiși în judecată de DNA / S-ar fi fraudat examenul de rezidențiat / Toți cei 29 de rezidenți din examen au promovat cu note peste 8 # G4Media
Profesorul universitar Olimpia Dumitriu Buzia de la Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de Jos” din Galkați e acuzată de procurorii DNA că ar fi acceptat să faciliteze promovarea unui examen contra sumei de 9.200 de euro. Examenul de rezidențiat urma să aibă loc în luna noiembrie 2024, iar o rezidentă farmacistă, candidată […] © G4Media.ro.
12:20
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a graţiat 22 de deţinuţi, majoritatea opozanţi / 20 erau „condamnate pentru crime cu caracter extremist” # G4Media
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a semnat un decret prin care a graţiat 22 de persoane, dintre care 15 femei şi şapte bărbaţi, „odată cu apropierea noului an”, a anunţat marţi Preşedinţia belarusă într-un comunicat, informează AFP, transmite Agerpres. Dintre persoanele graţiate, 20 erau „condamnate pentru crime cu caracter extremist”, calificare utilizată referitor la militanţii condamnaţi […] © G4Media.ro.
12:10
Criza Curţii Constituţionale. De ce sunt eronate argumentele celor patru judecători greviști # G4Media
Ne aflăm deja în afara cadrului constituţional de cooperare loială între puterile statului dacă cei patru judecători grevişti nu-şi schimbă atitudinea şi revin la muncă. Din tăcerea PSD deducem că e posibil ca nici ei să nu mai controleze sistemul pe care l-au creat. Nu există nici un motiv plauzibil pentru ca CCR să nu […] © G4Media.ro.
12:10
Pe măsură ce se apropie noaptea de Revelion, discuția despre ținutele potrivite revine, inevitabil, în prim-plan. Dincolo de petreceri, locații sau coduri vestimentare mai mult sau mai puțin explicite, finalul de an aduce, și din punct de vedere vestimentar, o dorință de claritate și echilibru, nu de exces. Tendințele acestui sezon indică o îndepărtare de […] © G4Media.ro.
12:00
Argintul depășește pragul de 75 de dolari, pe fondul recordurilor atinse de aur și platină # G4Media
Argintul a atins vineri pentru prima dată nivelul de 75 de dolari, în timp ce aurul și platina au ajuns, la rândul lor, la maxime istorice. Evoluția a fost alimentată de plasamente speculative, așteptările privind noi reduceri ale dobânzilor în SUA și de intensificarea tensiunilor geopolitice, factori care au susținut puternic piața metalelor prețioase, scrie […] © G4Media.ro.
12:00
George Călin a demisionat din funcția de manager a Teatrului Național / ”Rămân profund ataşat de această instituţie” / A invocat motive personale # G4Media
Managerul interimar al Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, George Călin, şi-a anunţat plecarea de la conducerea instituţiei „din considerente personale”, transmite Agerpres. „După o perioadă în care am avut onoarea de a asigura interimatul conducerii Teatrului Naţional ‘I.L. Caragiale’ din Bucureşti, am decis, în mod unilateral, să închei acest mandat, din considerente personale, la […] © G4Media.ro.
