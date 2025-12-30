Ministerul Mediului continuă verificările la balastierele din Dolj, Valcea, Olt si Arges
Bursa, 30 decembrie 2025 19:20
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a prezentat rezultatele controalelor ample pe balastiere, cu Garda Naţională de Mediu, în Dolj, Vâlcea, Olt şi Argeş: 71 de sancţiuni, suspendări de activitate pentru exploatări ilegale şi amenzi de peste 1,74 milioane lei, potrivit News.ro.
Acum 10 minute
19:40
Primăria Capitalei a obţinut circa 120 de milioane lei pentru modernizarea sistemului de iluminat # Bursa
Primăria Capitalei anunţă că a obţinut de la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) aproape 120 de milioane de lei pentru două proiecte de modernizare a sistemului de iluminat din Bucureşti, potrivit News.ro.
Acum 30 minute
19:20
Tunelul de sub Canalul Mânecii s-a redeschis parţial circulaţiei, marţi după-amiază, dar compania feroviară Eurostar, care anterior suspendase toate trenurile între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles, din cauza unor probleme tehnice, şi-a avertizat toţi clienţii să renunţe la deplasările prevăzute, potrivit News.ro.
19:20
Acum o oră
18:50
Marina Regală canadiană a fost desemnată marţi de către Teheran drept and #8222;organizaţie teroristă and #8221;, ca măsură de retorsiune în urma unei decizii similare a Canadei în 2024 vizând Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, conform News.ro.
Acum 2 ore
18:40
Alexandru Nazare: Comisia Europeană a virat pentru finanţele publice peste 586 milioane euro # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă o veste foarte bună pentru finanţele publice şi pentru economia României, în penultima zi din an, după ce Comisia Europeană a virat în conturile deschise la BNR peste 586 milioane de euro, sume solicitate prin Programul Transport 2021-2027, din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională, potrivit News.ro.
18:30
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că ţara noastră intră în 2026 cu un deficit în scădere, iar acest lucru înseamnă că măsurile luate de Guvern au fost eficiente, potrivit News.ro.
18:10
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat marţi cu moartea pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un mesaj presărat cu insulte pe care l-a publicat pe aplicaţia de mesagerie Telegram, potrivit Hotnews.
17:50
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat marţi un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor pentru apărarea infrastructurii critice a ţării, conform Digi24.
17:50
Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite (EAU) a declarat marţi că a încheiat voluntar misiunea unităţilor sale de combatere a terorismului în Yemen, singurele forţe rămase în ţară după încheierea prezenţei militare în 2019, potrivit Reuters.
17:50
China a avut o primă reacţie la declaraţiile Rusiei privind un presupus atac asupra reşedinţei preşedintelui rus Vladimir Putin, conform Digi24, care a relatat că Beijingul a făcut apel la prudenţă pentru a evita escaladarea conflictului, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Lin Jian.
Acum 4 ore
17:10
Guvernul se reuneşte la ora 17.00, în ultima şedinţă din 2025, pentru a analiza, cu cifrele pe masă, impactul măsurilor fiscale pe care le-a luat, potrivit TVR Info. Ultimele date de la Finanţe arată o scădere a deficitului bugetar, faţă de anul trecut, conform sursei citate.
17:00
Rusia a atacat marţi infrastructura din regiunea Odesa, avariind o navă civilă şi instalaţii din porturile Pivdenni şi Ciornomorsk de la Marea Neagră, a anunţat vicepremierul Oleksi Kuleba, potrivit News.ro.
16:50
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în cadrul Comandamentului de Iarnă 2025, a desfăşurat, în perioada 22.12.2025-30.12.2025, acţiuni de control la peste 300 de operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în staţiuni şi zone turistice, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Acţiunile de control vor fi derulate pe întreaga durată a sezonului sărbătorilor de iarnă, la nivel naţional, în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, a transmis sursa citată.
16:30
Sindicatul salariaţilor din ANCOM, reprezentat de casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea (AUR), a avut câştig de cauză la Curtea de Apel în procesul deschis împotriva Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în comunicaţii, potrivit Hotnews. Reorganizarea ANCOM face parte din planul de reformare a unor instituţii cheie demarat de către premierul Ilie Bolojan şi pentru care şi-a angajat răspunderea în faţa Parlamentului, conform sursei citate.
16:20
Premierul Ilie Bolojan a avut, marţi, discuţii cu omologul din Regatul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, în cadrul vizitei de lucru de la Baza Aeriană 71 and #8222;General Emanoil Ionescu and #8221; de la Câmpia Turzii, despre sprijinul acordat Ucrainei, negocierile pentru a ajunge la pace în Ucraina şi răspunsul la ameninţările hibride şi la campaniile de dezinformare ale Rusiei, potrivit News.ro.
16:10
Asociaţia Agenţiilor de Recrutare Internaţională: Câteva firme private vor controla destinele a 100.000 de muncitori străini # Bursa
Asociaţia Agentiilor de Recrutare Internatională acuză că Guvernul ţării noastre instaurează monopolul în domeniul furnizării de muncitori străini, iar câteva firme private vor controla, anual, destinele a 100.000 de muncitori străini, prin Ordonanţa de urgenţă publicată pe 23 decembrie, privind încadrarea în muncă a străinilor, potrivit News.ro. Asociaţia arată că OUG-ul nu este o reformă ci este o lovitură directă dată economiei de piaţă, concurenţei loiale şi drepturilor lucrătorilor asiatici, a transmis sursa citată.
15:50
Senatorul USR de Ilfov Cynthia Păun a depus o iniţiativă legislativă care stabileşte distanţe minime obligatorii până la care se poate desfăşura activitatea de vânătoare, diferenţiate în funcţie de tipul armei utilizate, în scopul reducerii riscurilor pentru cetăţenii care locuiesc sau tranzitează zonele aflate în apropierea fondurilor de vânătoare, precum şi a drumurilor deschise circulaţiei publice, potrivit Hotnews.
Acum 6 ore
15:40
Şeful Consiliului prezidenţial din Yemen, Rashad al-Alimi, a decretat marţi starea de urgenţă în Yemen şi a anulat pactul de apărare cu Emiratele Arabe Unite (EAU), după ce separatiştii susţinuţi de Abu Dhabi au cucerit recent vaste porţiuni din ţară, potrivit Hotnews.
15:40
Agenţia de rating financiar Moody and #39;s a retrogradat luni seara ratingul de credit al oraşului Budapesta la categoria speculativă, invocând un and #8222;risc crescut de neplată and #8221; pe fondul tensiunilor dintre primarul ecologist şi guvernul naţionalist al lui Viktor Orban, potrivit Hotnews.
15:40
Cu trei noi benzinării în Sălaj, Suceava şi Satu-Mare, SOCAR Petroleum, subsidiara companiei petroliere şi de gaze naturale deţinută de statul Azerbaijan (The State Oil Company of Azerbaijan Republic), încheie anul cu 91 de staţii de distribuţie de carburanţi în ţara noastră, potrivit Hotnews, iar, pentru anul 2026, compania şi-a propus să depăşească 100 de locaţii.
15:40
Compania feroviară Eurostar a anunţat marţi la prânz suspendarea and #8222;tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles and #8221; până la noi ordine, după ce în cursul dimineţii anunţase că se confruntă cu mai multe probleme care afectează circulaţia trenurilor sale, potrivit News.ro.
14:40
Economia din ţara noastră funcţionează cu două structuri distincte: una dominată numeric de companii româneşti şi alta dominată financiar de jucători străini, arată o analiză realizată de Termene.ro pe baza bilanţurilor depuse de peste 840.000 de firme, potrivit Hotnews.
14:00
Belarus a desfăşurat pe teritoriul său sistemul de rachete hipersonice Oreşnik, cu capacitate nucleară, o evoluţie ce consolidează capacitatea Moscovei de a lansa rachete în toată Europa, potrivit News.ro.
14:00
ArcelorMittal Hunedoara a semnat, luni, un acord de principiu cu UMB Steel SRL privind vânzarea tuturor activelor sale, pentru un preţ total de 12,5 milioane de euro, la care se adaugă TVA, potrivit Hotnews.
Acum 8 ore
13:20
Kremlinul a declarat marţi că presupusul atac cu drone ucrainene asupra reşedinţei prezidenţiale din regiunea Novgorod va înăspri poziţia Rusiei cu privire la un posibil acord de pace pentru a pune capăt luptelor din Ucraina, potrivit Reuters.
12:50
România se află printre economiile europene constrânse să se adapteze reorientării strategice a Rusiei spre Asia, mişcare care amplifică volatilitatea pe pieţele energetice şi comerciale din Europa Centrală şi de Est, într-un context în care peste 80% din exporturile maritime de petrol ale Rusiei sunt redirecţionate către China şi India, potrivit datelor Reuters, Bloomberg şi ale Agenţiei Internaţionale a Energiei (IEA).
12:40
Preşedinta Maia Sandu a solicitat marţi Parlamentului, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi altor autorităţi responsabile să ia măsuri pentru revizuirea mecanismului de and #8222;vetting and #8221; (evaluare), cu scopul de a extinde categoria de judecători evaluaţi şi de a accelera procedurile în cadrul acestei examinări extraordinare, fiind nemulţumită de modul în care decurge reforma justiţiei, un domeniu crucial pentru aderarea la UE.
12:10
Prim-ministrul polonez Donald Tusk va despre 'discuta situaţia din Ucraina' cu alţi lideri europeni marţi, la 10:00 GMT, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului polonez, citat de Reuters.
11:50
Statele Unite au apărat luni, la ONU, dreptul aliatului lor israelian de a recunoaşte autoproclamata republică Somaliland, comparând acest lucru cu recunoaşterea Palestinei de către numeroase ţări, informează AFP.
11:50
Donald Trump va primi un premiu pentru pace din partea Israelului în 2026, a anunţat luni Benjamin Netanyahu în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în Florida alături de preşedintele american, relatează AFP.
Acum 12 ore
10:20
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a vizitat o uzină care fabrică noi modele de lansatoare de rachete multiple, lăudând capacitatea acestora de a 'anihila inamicul', o nouă demonstrare de către Phenian a capacităţilor sale militare, informează marţi agenţia oficială KCNA, transmite AFP.
10:10
Gigantul american Meta a cumpărat startup-ul de AI Manus cu două miliarde de dolari, adică exact la evaluarea pe care i-ar fi dat-o o nouă rundă de finanţare aflată în plină negociere.
09:20
Atacurile asupra traficului comercial din Marea Roşie, atribuite rebelilor Houthi, introduc pentru România o presiune inflaţionistă suplimentară estimată la 0,1-0,2 puncte procentuale şi un cost economic anual de aproximativ 300-600 de milioane de euro, prin scumpirea transportului maritim şi a bunurilor importate din Asia, rezultă din agregarea datelor Eurostat privind structura importurilor, din evaluările Comisiei Europene referitoare la comerţul UE-Asia şi din informaţiile industriei maritime, potrivit Reuters şi Lloyd and #39;s List.
09:20
Exporturile globale de gaze naturale lichefiate (GNL) au înregistrat în 2025 cea mai mare creştere din ultimii trei ani, odată cu intrarea în funcţiune a unor noi facilităţi de producţie în America de Nord, transmite Bloomberg.
08:40
China intenţionează să înăsprească reglementările privind chatboturile bazate pe inteligenţă artificială, vizând în special aplicaţiile care pot influenţa emoţiile utilizatorilor în moduri care pot conduce la suicid, automutilare sau alte riscuri psihologice, potrivit unor proiecte de reglementări, relatează CNBC.
07:40
Pentagonul anunţă un contract în valoare de 8,6 miliarde de dolari pentru avioane F-15 destinate Israelului # Bursa
Boeing a primit un contract în valoare de 8,6 miliarde de dolari pentru Programul F-15 destinat Israelului, a anunţat luni Pentagonul, după ce preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu în Florida, informează Reuters.
07:30
Ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituţională în jurul legii pensiilor magistraţilor nu mai ţine de subtilităţi juridice, nici de nuanţe procedurale şi nici de dezbateri doctrinare, ci de un gest de forţă brutal, vizibil şi perfect inteligibil pentru orice cetăţean care mai crede că statul de drept nu este o lozincă golită de conţinut.
07:30
Nvidia a cumpărat acţiuni Intel în valoare de aproximativ 5 miliarde de dolari, a anunţat luni compania americană din industria semiconductorilor, punând în aplicare o tranzacţie anunţată iniţial în luna septembrie, relatează CNBC.
07:20
GreenGroup a publicat Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2024; Cum funcţionează economia circulară în cadrul companiei # Bursa
GreenGroup a publicat Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2024, document care oferă o imagine detaliată asupra modului în care economia circulară poate funcţiona ca un sistem industrial coerent.
Acum 24 ore
01:00
Decoraţiunile deosebite, luminile diverse, atracţiile specifice, preparatele culinare, muzica şi însuşi Moş Crăciun ce zboară cu sania pe cerul Craiovei au devenit tradiţie în preajma Sărbătorilor de Iarnă, Târgul de Crăciun din Craiova atrăgând tot mai mulţi vizitatori de la an la an
00:00
Ucraina a anunţat că dronele sale au lovit o platformă de foraj rusă aparţinând Lukoil în Marea Caspică şi o navă de patrulare militară din apropierea unei platforme, pe măsură ce Kievul îşi intensifică atacurile asupra infrastructurii petroliere a Moscovei, informează Reuters.
29 decembrie 2025
21:50
Trump: and #8222;Vom afla dacă există dovezi despre atacul ucrainean asupra reşedinţei lui Putin' # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a făcut noi declaraţii despre presupusul atac al Ucrainei, precizând că preşedintele rus Vladimir Putin l-a informat că Ucraina a încercat să-i atace reşedinţa din nordul Rusiei, potrivit Hotnews.
21:30
Donald Trump a spus că nu ştie nimic despre acuzaţiile Rusiei conform cărora Ucraina ar fi încercat să atace reşedinţa lui Putin cu drone, potrivit Hotnews.
21:20
Donald Trump şi premierul israelian Benjamin Netanyahu se întâlnesc la Mar-a-Lago din Florida, proprietate a preşedintelui american, pe fondul temerilor crescânde că Israelul ar putea lansa noi ofensive împotriva inamicilor regionali, potrivit The Guardian.
20:40
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas (Brigăzile al-Qassam) a confirmat luni oficial moartea a cinci membri de rang înalt în atacurile israeliene din ultimele luni asupra Fâşiei Gaza, potrivit Hotnews.
20:30
Poliţiştii argeşeni au descoperit şi au confiscat, luni, peste 16,5 tone de materiale pirotehnice interzise la comercializare, potrivit News.ro. Captura a fost făcută în urma unor percheziţii care au avut loc în judeţele Argeş, Dâmboviţa şi în municipiul Bucureşti, unde o firmă depozitase marfa pentru a o vinde ilegal. Administratorul soietăţii a fost reţinut, a mai relatat sursa citată.
20:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat luni o and #8222;minciună and #8221; a Moscovei după ce ministrul rus Serghei Lavrov a acuzat Kievul că a lansat în timpul nopţii drone asupra unei reşedinţe a lui Putin, potrivit Hotnews.
20:30
Premierul Ilie Bolojan va vizita marţi, începând cu ora 11:30, împreună cu Prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, trupele române şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 and #8222;General Emanoil Ionescu and #8221;, de la Câmpia Turzii, potrivit News.ro.
Ieri
19:00
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut luni o and #8222;convorbire telefonică pozitivă and #8221; cu Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, cu privire la războiul din Ucraina, a anunţat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit Hotnews.
18:30
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod şi că, prin urmare, poziţia Moscovei în negocieri va fi revizuită, potrivit Reuters.
