15:20

La mai bine de două luni de la explozia din Rahova, în urma căreia un bloc a fost distrus, iar bucureștenii care locuiau acolo au rămas fără casă, lucrurile stagnează. Locatarii spun că se simt […] Articolul Au trecut peste două luni de la explozia din Rahova, iar bucureștenii care locuiau acolo se simt abandonați. ”Nimeni nu ne spune nimic” apare prima dată în B365.