Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, pe 30 decembrie. Rețele Electrice a anunțat lista străzilor afectate
B365.ro, 29 decembrie 2025 18:50
În data de 30 decembrie vor avea loc noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, anunță Rețele Electrice România. Compania transmite lista străzilor afectate. Ce străzi din București, Giurgiu și Ilfov rămân fără
Acum 15 minute
19:00
Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 pe primul loc în clasamentul din Superliga, după ce a învins-o fără emoții pe Csikszereda, scor 5-0. Rapid a pierdut prima poziție, în urma eșecului din derby-ul cu FCSB.
Acum 30 minute
18:50
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, pe 30 decembrie. Rețele Electrice a anunțat lista străzilor afectate # B365.ro
În data de 30 decembrie vor avea loc noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, anunță Rețele Electrice România. Compania transmite lista străzilor afectate. Ce străzi din București, Giurgiu și Ilfov rămân fără
Acum o oră
18:40
FOTO | 1 milion de oameni în 31 de zile de West Side Christmas Market. Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei, ediția 2025, a ajuns la final # B365.ro
Târgul de Crăciun, West Side Christmas Market, din Parcul Drumul Taberei și-a închis porțile ieri seară. Au fost 31 de zile de distracție. Câți oameni au fost prezenți la West Side Christmas Market Târgul de
18:20
Un bărbat de 49 de ani a fost reținut în București pentru viol. Incidentul a avut loc în Sectorul 1 # B365.ro
Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei, fiind cercetat pentru viol. Acesta ar fi amenințat o femeie de 26 de ani cu un obiect tăietor-înțepător și ar fi
Acum 2 ore
18:00
Petardele și artificiile sunt extrem de periculoase pentru câini și pisici. Cât de lungă este lista afecțiunilor provocate # B365.ro
Primăria Sectorului 1 și Protecția Animalelor Sector 1 au reamintit bucureștenilor cât de nocive sunt pentru animalele de companie petardele și artificiile. Cât de dăunătoare sunt petardele pentru căței și pisici Primăria Sectorului 1 și Protecția
17:30
SRCF București vrea să modernizeze cinci treceri la nivel de pe linia 304. Licitația pentru lucrări se ridică la aproape 80.000 de euro # B365.ro
Sucursala Regională de Căi Ferate București vrea să modernizeze cinci treceri la nivel de pe linia 304. Licitația pentru lucrări se ridică la aproape 80.000 de euro, iar termenul limită este undeva în luna ianuarie
Acum 4 ore
16:50
West Side Christmas Market și-a închis porțile după 31 de zile de poveste. La târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei au fost prezenți un milion de oameni # B365.ro
Târgul de Crăciun, West Side Christmas Market, din Parcul Drumul Taberei și-a închis porțile ieri seară. Au fost 31 de zile de distracție. Câți oameni au fost prezenți la West Side Christmas Market Târgul de
16:40
Lucrările la Parcurile Liniei 3 și Lacul Morii continuă. Paul Moldovan: „Nivelul de performanță trebuie să fie cel puțin la fel ca până acum” # B365.ro
Primăria Sectorului 6 își fixează miza pe rezultate și accelerare: se lucrează în continuare la Parcul Liniei 3 și la Parcul Lacul Morii. Conducerea a scris pe Facebook că ritmul proiectelor, nivelul de performanță și
16:20
FOTO | Tigri, un pisoi tărcat care zăbovește în jurul unui bloc din Sectorul 2 caută familie în București. Nu are nici măcar un an și doarme într-o cutie # B365.ro
Un motănel sărman din Sectorul 2 tânjește după niște oameni doar ai lui, pe care să îi iubească și să îl iubească. Nu are nici măcar un an și a trăit mai mereu pe străzi.
16:00
Doi foști directori ai ELCEN au fost trimiși în judecată pentru luare de mită. Unul dintre ei ar fi primit 40.000 de lei într-un birou din București # B365.ro
Doi foști directori din Societatea Comercială Electrocentrale București (ELCEN) au fost trimiși în judecată de DNA pentru luare de mită. Alte două persoane au fost acuzate în același dosar pentru dare de mită, într-un caz
15:20
Asociațiile civice solicită măsuri concrete pentru salvarea Parcului IOR. ”După ce au luat ilegal un parc, au început să circule cu mașinile pe trotuarul pietonal” # B365.ro
Parcul IOR dispare, Grupul de Inițiativă Civică IOR – Titan si Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure au înaintat astăzi 29 decembrie o solicitare pentru protejarea Parcului IOR la
Acum 6 ore
14:50
Vom avea un nou local cu specific pescăresc în București. Chernomorka deschide primul restaurant în Unirea Shopping Center, în februarie # B365.ro
Lanțul ucrainean de restaurante Chernomorka, specializat în preparate pescărești, va deschide prima sa unitate în București, în centrul comercial Unirea Shopping Center. Se deschide primul restaurant Chernomorka din București Lanțul ucrainean de restaurante Chernomorka, renumit
14:40
FOTO | Casă scoasă la vânzare în București la preț de garsonieră. Se află la 10 minute de metrou # B365.ro
Piața imobiliară a explodat, iar o casă în București la un preț de garsonieră ar părea un simplu mit, dar există. Este chiar în Sectorul 1, la doar 10 minute de metrou. Cât costă cea
14:00
VIDEO | Domeniul Știrbey din Buftea va fi restaurat și transformat într-un hub de evenimente. Va avea 3 pavilioane, 13 căsuțe pentru invitați și o parcare # B365.ro
Domeniul istoric Știrbey va fi restaurat și extins cu trei pavilioane dedicate evenimentelor și cu unități de cazare. Proiectul este estimat la aproximativ 2,2 milioane de euro, care vizează extinderea pavilioanelor de evenimente, construcția unor
13:30
Petrecerea de Revelion din Piața Alba Iulia deviază liniile STB 104 și N104. În zonă vor fi restricții de circulație în noaptea dintre ani # B365.ro
Singura petrecere de Revelion în aer liber din București, organizată în Piața Alba Iulia de Primăria Sectorului 3, va restricționa traficul în zona respectivă. Atfel că, în noaptea dintre ani, autobuzele liniilor 104 și N104
Acum 8 ore
13:10
N41, o nouă linie STB de noapte, înființată pentru Revelion. Autobuzele vor circula între Piața Presei și Ghencea. În ce stații vor opri # B365.ro
În noaptea de Revelion 2025-2026, bucureștenii vor avea o nouă opțiune de transport public. TPBI înființează linia de autobuz N41 care va circula din 30 în 30 de minute pe traseul principal al orașului, noaptea.
12:40
Anchetă deschisă de polițiștii din București în urma accidentului din Pasajul Unirii, de azi-noapte. Șoferul nu consumase băuturi alcoolice # B365.ro
În urma accidentului ce s-a produs noaptea trecută, în Pasajul Unirii, unde o mașină care venea de pe banda 2, a trecut pe banda 1, s-a izbit violent de peretele despărțitor al tunelului, apoi s-a
12:30
Metallica și Iron Maiden, printre cei mai așteptați artiști care vor concerta la București în 2026. Ce alte spectacole vor avea loc în Capitală anul viitor # B365.ro
Bucureștiul se pregătește pentru un 2026 plin de muzică live, cu concerte internaționale de mare calibru – Metallica, Chris Isaak și Russell Crowe, alături de alte nume celebre, promit o vară plină de spectacole. Ce
12:10
ALERTĂ | O mașină a luat foc pe Șoseaua Colentina, traficul e îngreunat. STB: Linia 21 este blocată din cauza incendiului auto # B365.ro
Trafic îngreunat pe Șoseaua Colentina, după ce, aproape de ora prânzului, o mașină a fost curprinsă de flăcări. Societatea de Transport București (STB) informează că din cauza acestui incendiu auto linia 21 este blocată. Linia
11:50
ESENȚIAL | Autostrada Bucureștiului se deschide în întregime în 2026. Când se închide complet A0, inelul de mare viteză care înconjoară orașul # B365.ro
În anul 2026 ar putea să se deschidă 270 de kilometri de autostradă și drum expres, cu 70 mai mulți față de 2024, depășind performanțele din acel an, potrivit datelor contractuale centralizate de Economedia. Una
11:20
Singurul supermarket din București deschis pe 1 ianuarie, cu tot cu mall-ul aferent. Programul AFI Cotroceni de Revelion # B365.ro
Afi Palace Cotroceni va fi singurul mall din București deschis pe 1 ianuarie 2026. Acesta va funcționa între orele 14:00 și 22:00, în timp ce majoritatea centrelor comerciale rămân închise sau au program redus de
Acum 12 ore
10:50
Actualizare METEO | Frig, intensificări ale vântului și o minimă termică de -7 grade la noapte, în București. ANM a anunțat cum va fi vremea azi și mâine # B365.ro
Meteorologii au actualizat prognoza specială pentru București și anunță cum va fi vremea în perioada 29-30 decembrie. La noaptea, temperatura minimă va fi de -7…-4 grade. Cum va fi vremea azi și mâine, în București
10:00
Ce program au supermarketurile din București de Revelion 2026. Mega Image, Lidl, Kaufland și Auchan au anunțat cum vor funcționa de Anul Nou # B365.ro
De Revelion, toate marile lanțuri de magazine din București vor avea program special, iar pe data de 1 ianuarie 2026 vor fi închise, cu mici excepții. Mega Image, Carrefour, Auchan, Lidl, Kaufland, La Cocoș au
07:30
VIDEO | Incredibil accident în Pasajul Unirii, unde o mașină s-a izbit de perete, a făcut o tumbă-n aer și s-a răsturnat. „Nu înțeleg cum a fost posibil!” # B365.ro
Un incredibil accident s-a produs, azi-noapte, în Pasajul Unirii unde, într-un. tunel aproape gol, o mașină care venea destul de tare de pe banda 2 a trecut pe 1, s-a izbut de peretele din dreapta,
06:50
Fără reclame, fără fațada goală, dar cu plasă ditamai. De ce pe Palatul BCR e un mare mesh verde # B365.ro
Deși a fost semnată autorizația pentru începerea lucrărilor la Palatul BCR, acestea întârzie să pornească. Nici reclamele de acum câțiva ani nu mai tronează pe fațada frumoasei clădiri, astfel că un bucureștean s-a gândit: nu
Acum 24 ore
04:00
FOTO I Mascaronii, misterioase chipuri care păzesc casele de epocă, adunați într-o colecție de o mare frumusețe. Cine e visătorul care inventariază fețele Micului Paris # B365.ro
Din toate elementele arhitecturale care înfrumusețează clădirile de epocă din București, tainicii mascaroni continuă să uimească și să atragă trecătorul atent la detalii, ce se întreabă, poate, ce reprezintă aceste măști, ce rost au, cine
03:00
Unde e acum PS2 era Hanul lui Zissu, “ospelul” la care trăgeau țăranii veniți să-și bucure copiii la București, în Târgul Moșilor # B365.ro
La începutul secolului al XIX-lea existau în București nenumărate hanuri, al căror număr exact nu poate fi stabilit. În afara marilor hanuri domnești și mănăstirești, aproape că nu era mahala în care să nu fi
Ieri
16:30
Incendiul din Militari: Direcția de Mediu București monitorizează calitatea aerului cu laboratorul mobil. Anunțul făcut de Ministerul Mediului # B365.ro
Ministerul Mediului anunță că Direcția de Mediu București monitorează calitatea aerului cu laboratorul mobil, după incendiul de amploare de la depozitul Black Sea din cartierul Militari din Sectorul 6. De asemenea, după ce intervenția pompierilor
15:20
ALERTĂ | Două accidente pe Autostrada A3 București – Ploiești, dintre care un carambol cu 5 mașini. Sunt restricții de trafic # B365.ro
După-amiază complicată de duminică, 28 decembrie, pe Autostrada A3 București – Ploiești: au avut loc un carambol cu 5 mașini și un alt accident cu două mașini. Traficul este restricționat, anunță Centrul Infotrafic. Două accidente
14:40
FOTO | „Imens nor negru de fum peste București”. Incendiul pe Iuliu Maniu, în cele mai puternice imagini. „Faceți loc echipajelor, ocoliți zona” – apelul RO-Alert # B365.ro
Un nor negru, imens, de fum dens se ridică peste București; incendiul din Militari, de pe Iuliu Maniu, unde arde depozitul Black Sea, se vede din mai multe cartiere. Se vede și de pe Autostrada
14:40
BREAKING | Cutremur în Ilfov, la 11 km de București. Institutul Național pentru Fizica Pământului anunță magnitudinea # B365.ro
Un cutremur ciudat a avut loc duminică, 28 decembrie, în Muntenia, Ilfov, anunță Institutul Național pentru Fizica Pământului. Specialiștii anunță că seismul s-a produs la 11 km de București. Cutremur în Ilfov, duminică, la 11
14:10
Troleibuzele 62, blocate pe Iuliu Maniu din cauza incendiului de la depozitul Black Sea. STB a făcut anunțul # B365.ro
STB îi anunță pe călători că, din cauza incendiului de la depozitul Black Sea din Militari, troleibuzele 62 sunt blocate pe Bulevardul Iuliu Maniu. Societatea de Transport București a făcut anunțul la ora 13:23. Incendiu
13:10
BREAKING | Incendiu în Militari, pe Bd. Iuliu Maniu, la ieșirea spre Autostrada A1. Arde depozitul Black Sea, a fost emis mesaj RO-Alert | UPDATE # B365.ro
Un incendiu violent a izbucnit în urmă cu scurt timp în cartierul Militari, pe Bd. Iuliu Maniu, la depozitul Black Sea. Cel puțin 15 mașini de pompieri intervin la fața locului. Sunt degajări mari de
12:40
Și mai mulți bucureșteni din Sectorul 3 spun că n-au gaze naturale, după avaria de ieri de pe Rebreanu. Oamenii îi întreabă pe vecinii de cartier dacă și ei au probleme # B365.ro
Dificil început de zi pentru și mai mulți bucureșteni din Sectorul 3, după ce au rămas fără gaze naturale, iar această situație vine după ce, sâmbătă, 27 decembrie, peste 200 de familii de pe Liviu
12:10
Celebra actriță franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, anunță fundația care-i poartă numele, duminică, 28 decembrie 2025, conform AFP. A murit actrița Brigitte Bardot Duminică, 28 decembrie 2025, fundația Brigitte
11:40
În legendarul Club A din București s-au întâlnit pentru prima dată Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru. Partenera președintelui: M-a atras foarte mult și părul lui creț # B365.ro
Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan sunt împreună de mai bine de 20 de ani, iar partenera de viață a președintelui României a povestit că s-au cunoscut în legendarul Club A de pe Strada Blănari din
11:00
Actualizare METEO | Cod galben de vijelie în București. ANM a emis atenționări de vreme severă pentru toată țara, inclusiv un cod roșu de viscol # B365.ro
ANM a actualizat prognoza și a emis mai multe atenționări de vreme severă, inclusiv un cod galben de vijelie pentru București. De asemenea, meteorologii au actualizat și prognoza specială pentru Capitală. În țară sunt valabile
10:30
BREAKING | Coșmar de sărbători pentru mii de bucureșteni de pe Rebreanu, rămași fără gaze naturale până nu se știe când. Distrigaz: Defecțiune la instalația care alimentează blocul # B365.ro
Adevărat coșmar de sărbători pentru mii de bucureșteni de pe Str. Liviu Rebreanu din Sectorul 3: din cauza unei defecțiuni la instalația blocului, oamenii au rămas fără gaze naturale. Anunțul a fost făcut de Distrigaz
05:20
D-ale Lipscaniului. Fosta Bancă L. Berkowitz, una dintre clădirile care „țin minte” Bucureștiul de peste un secol # B365.ro
Astăzi, Centrul Vechi al Bucureștiului este caracterizat de baruri, restaurante și cluburi, care sunt adăpostite în mare măsură în clădiri istorice, unele dintre acestea fiind odinioară locul unde s-au născut și s-au succedat fel de
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Ce program au magazinele Carrefour de Revelion 2026. Într-o singură zi, toate locațiile din București și din țară vor fi închise # B365.ro
Crăciunul a trecut, urmează cumprăturile de Revelion. Bucureștenii și nu numai se vor pregăti de masa de Anul nou. Magazinele Carrefour din București și celelalte orașe din țară vor avea un program special pentru Revelion.
16:30
În urmă cu puțin timp, o mașină a luat foc pe Centura Bucureștiului, în apropiere de Pantelimon. La fața locului sunt prezenți pompierii, care intervin asupra focului. Traficul este blocat. O mașină a luat foc
16:00
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident pe Șoseaua Alexandriei. O martoră spune că traficul este blocat la petrom. La fața locului sunt prezențe echipaje medicale. Accident pe Șoseaua Alexandriei Cu puțin
14:20
ALERTA | Avarie la CET Sud din București în a treia zi de Crăciun. Termoenergetica: Apă caldă și căldură deficitare, în sectoarele 2, 3 și parțial în 4 și 5 # B365.ro
Termoenergetica anunță că s-a produs o avarie în dimineața asta la CET Sud, al ELCEN, din București. Sistemul de termoficare funcționează deficitar, sunt afectate blocuri din sectoarele 2, 3 și parțial în 4 și 5.
14:00
Apă potabilă gratuită în metroul bucureștean, gări, aeroport și instituțiile publice, propunere într-un nou proiect legislativ. Ce modificări sunt necesare # B365.ro
Un proiect legislativ prevede asigurarea de ap
12:20
Cresc taxele de salubrizare în Sectorul 4. Cât vor plăti bucureștenii din 2026 pentru colectarea deșeurilor # B365.ro
Consilierii locali au adoptat noi prețuri pentru serviciile de salubrizare în Sectorul 4. Bucureștenii vor plăti tarife mai mari pentru gunoi și colectarea deșeurilor reciclabile. Noile valori vor fi valabile din primăvara anului viitor. Noi […] Articolul Cresc taxele de salubrizare în Sectorul 4. Cât vor plăti bucureștenii din 2026 pentru colectarea deșeurilor apare prima dată în B365.
11:30
Avertizare METEO | Cod galben de vânt puternic în București, valabil din seara asta. ANM anunță și ninsori în ultimele zile ale anului # B365.ro
Meteorologiii anunță că vremea se răcește și vin ninsori în București și alte județe. Din seara asta, va intra în vigoare un cod galben de vânt puternic și ninosori viscolite, valabil în Capitală și alte […] Articolul Avertizare METEO | Cod galben de vânt puternic în București, valabil din seara asta. ANM anunță și ninsori în ultimele zile ale anului apare prima dată în B365.
10:20
Linia 32 este suspendată de azi până la finalul anului. Șinele avariate vor fi reparate. Au intrat pe traseu autobuzele navetă 632 # B365.ro
Linia de tramvai 32 este suspendată în următoarele zile. STB a luat decizia pentru că se fac lucrări de reparații la șinele tarseului. În locul tramvaielor, circulă autobuzele liniei navetă 632, până la finalul anului. […] Articolul Linia 32 este suspendată de azi până la finalul anului. Șinele avariate vor fi reparate. Au intrat pe traseu autobuzele navetă 632 apare prima dată în B365.
08:10
FOTO | Spiritul Crăciunului și-a făcut de cap prin București anul acesta. Într-un autobuz de pe linia 116, „Până și șoferul era îmbrăcat în Moș Crăciun” # B365.ro
În acest an, se pare că mijloacele de transport ale STB au vrut să facă mai mult de sărbători decât să-i ducă pe bucureșteni la rude sau, de ce nu, și la nițel cumpărături de […] Articolul FOTO | Spiritul Crăciunului și-a făcut de cap prin București anul acesta. Într-un autobuz de pe linia 116, „Până și șoferul era îmbrăcat în Moș Crăciun” apare prima dată în B365.
07:00
VIDEO | Accident cumplit, azi-noapte, pe Centura Capitalei, o mașină a zburat în decor, a luat foc și s-a făcut scrum. Martorii vorbesc despre o cursă cu mai mulți răniți # B365.ro
Un accident îngrozitpr s-a produs, azi-noapte, în jurul orei 00:30, pe Centura Capitalei, unde o mașină a zburat de pe șosea și a luat foc, undeva între Popești Leordeni și Gllna. Mașină în flăcări, după […] Articolul VIDEO | Accident cumplit, azi-noapte, pe Centura Capitalei, o mașină a zburat în decor, a luat foc și s-a făcut scrum. Martorii vorbesc despre o cursă cu mai mulți răniți apare prima dată în B365.
26 decembrie 2025
18:20
VIDEO | Un muzeu cu urmele meșteșugarilor din Vechiul București a fost descoperit sub Planșeul Unirii. Specialiștii continuă cercetările la situl arheologic din inima orașului # B365.ro
Arheologii au trimis un raport la Ministerul Culturii cu primele concluzii privind descoperirile de la șantierul de la Planșeul Unirii. Specialiștii au scos la iveală vechea Stradă Căldărari și casele meșteșugarilor Bucureștiului de altă dată. […] Articolul VIDEO | Un muzeu cu urmele meșteșugarilor din Vechiul București a fost descoperit sub Planșeul Unirii. Specialiștii continuă cercetările la situl arheologic din inima orașului apare prima dată în B365.
