FOTO I Mascaronii, misterioase chipuri care păzesc casele de epocă, adunați într-o colecție de o mare frumusețe. Cine e visătorul care inventariază fețele Micului Paris
B365.ro, 29 decembrie 2025 04:00
Din toate elementele arhitecturale care înfrumusețează clădirile de epocă din București, tainicii mascaroni continuă să uimească și să atragă trecătorul atent la detalii, ce se întreabă, poate, ce reprezintă aceste măști, ce rost au, cine […] Articolul FOTO I Mascaronii, misterioase chipuri care păzesc casele de epocă, adunați într-o colecție de o mare frumusețe. Cine e visătorul care inventariază fețele Micului Paris apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 2 ore
04:00
FOTO I Mascaronii, misterioase chipuri care păzesc casele de epocă, adunați într-o colecție de o mare frumusețe. Cine e visătorul care inventariază fețele Micului Paris # B365.ro
Din toate elementele arhitecturale care înfrumusețează clădirile de epocă din București, tainicii mascaroni continuă să uimească și să atragă trecătorul atent la detalii, ce se întreabă, poate, ce reprezintă aceste măști, ce rost au, cine […] Articolul FOTO I Mascaronii, misterioase chipuri care păzesc casele de epocă, adunați într-o colecție de o mare frumusețe. Cine e visătorul care inventariază fețele Micului Paris apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
03:00
Unde e acum PS2 era Hanul lui Zissu, “ospelul” la care trăgeau țăranii veniți să-și bucure copiii la București, în Târgul Moșilor # B365.ro
La începutul secolului al XIX-lea existau în București nenumărate hanuri, al căror număr exact nu poate fi stabilit. În afara marilor hanuri domnești și mănăstirești, aproape că nu era mahala în care să nu fi […] Articolul Unde e acum PS2 era Hanul lui Zissu, “ospelul” la care trăgeau țăranii veniți să-și bucure copiii la București, în Târgul Moșilor apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
16:30
Incendiul din Militari: Direcția de Mediu București monitorizează calitatea aerului cu laboratorul mobil. Anunțul făcut de Ministerul Mediului # B365.ro
Ministerul Mediului anunță că Direcția de Mediu București monitorează calitatea aerului cu laboratorul mobil, după incendiul de amploare de la depozitul Black Sea din cartierul Militari din Sectorul 6. De asemenea, după ce intervenția pompierilor […] Articolul Incendiul din Militari: Direcția de Mediu București monitorizează calitatea aerului cu laboratorul mobil. Anunțul făcut de Ministerul Mediului apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
15:20
ALERTĂ | Două accidente pe Autostrada A3 București – Ploiești, dintre care un carambol cu 5 mașini. Sunt restricții de trafic # B365.ro
După-amiază complicată de duminică, 28 decembrie, pe Autostrada A3 București – Ploiești: au avut loc un carambol cu 5 mașini și un alt accident cu două mașini. Traficul este restricționat, anunță Centrul Infotrafic. Două accidente […] Articolul ALERTĂ | Două accidente pe Autostrada A3 București – Ploiești, dintre care un carambol cu 5 mașini. Sunt restricții de trafic apare prima dată în B365.
14:40
FOTO | „Imens nor negru de fum peste București”. Incendiul pe Iuliu Maniu, în cele mai puternice imagini. „Faceți loc echipajelor, ocoliți zona” – apelul RO-Alert # B365.ro
Un nor negru, imens, de fum dens se ridică peste București; incendiul din Militari, de pe Iuliu Maniu, unde arde depozitul Black Sea, se vede din mai multe cartiere. Se vede și de pe Autostrada […] Articolul FOTO | „Imens nor negru de fum peste București”. Incendiul pe Iuliu Maniu, în cele mai puternice imagini. „Faceți loc echipajelor, ocoliți zona” – apelul RO-Alert apare prima dată în B365.
14:40
BREAKING | Cutremur în Ilfov, la 11 km de București. Institutul Național pentru Fizica Pământului anunță magnitudinea # B365.ro
Un cutremur ciudat a avut loc duminică, 28 decembrie, în Muntenia, Ilfov, anunță Institutul Național pentru Fizica Pământului. Specialiștii anunță că seismul s-a produs la 11 km de București. Cutremur în Ilfov, duminică, la 11 […] Articolul BREAKING | Cutremur în Ilfov, la 11 km de București. Institutul Național pentru Fizica Pământului anunță magnitudinea apare prima dată în B365.
14:10
Troleibuzele 62, blocate pe Iuliu Maniu din cauza incendiului de la depozitul Black Sea. STB a făcut anunțul # B365.ro
STB îi anunță pe călători că, din cauza incendiului de la depozitul Black Sea din Militari, troleibuzele 62 sunt blocate pe Bulevardul Iuliu Maniu. Societatea de Transport București a făcut anunțul la ora 13:23. Incendiu […] Articolul Troleibuzele 62, blocate pe Iuliu Maniu din cauza incendiului de la depozitul Black Sea. STB a făcut anunțul apare prima dată în B365.
13:10
BREAKING | Incendiu în Militari, pe Bd. Iuliu Maniu, la ieșirea spre Autostrada A1. Arde depozitul Black Sea, a fost emis mesaj RO-Alert | UPDATE # B365.ro
Un incendiu violent a izbucnit în urmă cu scurt timp în cartierul Militari, pe Bd. Iuliu Maniu, la depozitul Black Sea. Cel puțin 15 mașini de pompieri intervin la fața locului. Sunt degajări mari de […] Articolul BREAKING | Incendiu în Militari, pe Bd. Iuliu Maniu, la ieșirea spre Autostrada A1. Arde depozitul Black Sea, a fost emis mesaj RO-Alert | UPDATE apare prima dată în B365.
12:40
Și mai mulți bucureșteni din Sectorul 3 spun că n-au gaze naturale, după avaria de ieri de pe Rebreanu. Oamenii îi întreabă pe vecinii de cartier dacă și ei au probleme # B365.ro
Dificil început de zi pentru și mai mulți bucureșteni din Sectorul 3, după ce au rămas fără gaze naturale, iar această situație vine după ce, sâmbătă, 27 decembrie, peste 200 de familii de pe Liviu […] Articolul Și mai mulți bucureșteni din Sectorul 3 spun că n-au gaze naturale, după avaria de ieri de pe Rebreanu. Oamenii îi întreabă pe vecinii de cartier dacă și ei au probleme apare prima dată în B365.
12:10
Celebra actriță franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, anunță fundația care-i poartă numele, duminică, 28 decembrie 2025, conform AFP. A murit actrița Brigitte Bardot Duminică, 28 decembrie 2025, fundația Brigitte […] Articolul A murit celebra actriță Brigitte Bardot. Avea 91 de ani apare prima dată în B365.
11:40
În legendarul Club A din București s-au întâlnit pentru prima dată Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru. Partenera președintelui: M-a atras foarte mult și părul lui creț # B365.ro
Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan sunt împreună de mai bine de 20 de ani, iar partenera de viață a președintelui României a povestit că s-au cunoscut în legendarul Club A de pe Strada Blănari din […] Articolul În legendarul Club A din București s-au întâlnit pentru prima dată Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru. Partenera președintelui: M-a atras foarte mult și părul lui creț apare prima dată în B365.
11:00
Actualizare METEO | Cod galben de vijelie în București. ANM a emis atenționări de vreme severă pentru toată țara, inclusiv un cod roșu de viscol # B365.ro
ANM a actualizat prognoza și a emis mai multe atenționări de vreme severă, inclusiv un cod galben de vijelie pentru București. De asemenea, meteorologii au actualizat și prognoza specială pentru Capitală. În țară sunt valabile […] Articolul Actualizare METEO | Cod galben de vijelie în București. ANM a emis atenționări de vreme severă pentru toată țara, inclusiv un cod roșu de viscol apare prima dată în B365.
10:30
BREAKING | Coșmar de sărbători pentru mii de bucureșteni de pe Rebreanu, rămași fără gaze naturale până nu se știe când. Distrigaz: Defecțiune la instalația care alimentează blocul # B365.ro
Adevărat coșmar de sărbători pentru mii de bucureșteni de pe Str. Liviu Rebreanu din Sectorul 3: din cauza unei defecțiuni la instalația blocului, oamenii au rămas fără gaze naturale. Anunțul a fost făcut de Distrigaz […] Articolul BREAKING | Coșmar de sărbători pentru mii de bucureșteni de pe Rebreanu, rămași fără gaze naturale până nu se știe când. Distrigaz: Defecțiune la instalația care alimentează blocul apare prima dată în B365.
Ieri
05:20
D-ale Lipscaniului. Fosta Bancă L. Berkowitz, una dintre clădirile care „țin minte” Bucureștiul de peste un secol # B365.ro
Astăzi, Centrul Vechi al Bucureștiului este caracterizat de baruri, restaurante și cluburi, care sunt adăpostite în mare măsură în clădiri istorice, unele dintre acestea fiind odinioară locul unde s-au născut și s-au succedat fel de […] Articolul D-ale Lipscaniului. Fosta Bancă L. Berkowitz, una dintre clădirile care „țin minte” Bucureștiul de peste un secol apare prima dată în B365.
27 decembrie 2025
17:40
Ce program au magazinele Carrefour de Revelion 2026. Într-o singură zi, toate locațiile din București și din țară vor fi închise # B365.ro
Crăciunul a trecut, urmează cumprăturile de Revelion. Bucureștenii și nu numai se vor pregăti de masa de Anul nou. Magazinele Carrefour din București și celelalte orașe din țară vor avea un program special pentru Revelion. […] Articolul Ce program au magazinele Carrefour de Revelion 2026. Într-o singură zi, toate locațiile din București și din țară vor fi închise apare prima dată în B365.
16:30
În urmă cu puțin timp, o mașină a luat foc pe Centura Bucureștiului, în apropiere de Pantelimon. La fața locului sunt prezenți pompierii, care intervin asupra focului. Traficul este blocat. O mașină a luat foc […] Articolul O mașină a luat foc pe Centura Bucureștiului. Trafic îngreunat în apropiere de Pantelimon apare prima dată în B365.
16:00
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident pe Șoseaua Alexandriei. O martoră spune că traficul este blocat la petrom. La fața locului sunt prezențe echipaje medicale. Accident pe Șoseaua Alexandriei Cu puțin […] Articolul Accident pe Șoseaua Alexandriei. Martoră: Ambulanțe la fața locului, traficul este blocat apare prima dată în B365.
14:20
ALERTA | Avarie la CET Sud din București în a treia zi de Crăciun. Termoenergetica: Apă caldă și căldură deficitare, în sectoarele 2, 3 și parțial în 4 și 5 # B365.ro
Termoenergetica anunță că s-a produs o avarie în dimineața asta la CET Sud, al ELCEN, din București. Sistemul de termoficare funcționează deficitar, sunt afectate blocuri din sectoarele 2, 3 și parțial în 4 și 5. […] Articolul ALERTA | Avarie la CET Sud din București în a treia zi de Crăciun. Termoenergetica: Apă caldă și căldură deficitare, în sectoarele 2, 3 și parțial în 4 și 5 apare prima dată în B365.
14:00
Apă potabilă gratuită în metroul bucureștean, gări, aeroport și instituțiile publice, propunere într-un nou proiect legislativ. Ce modificări sunt necesare # B365.ro
Un proiect legislativ prevede asigurarea de apă potabilă gratuită în metrou, aeroporturi și alte instituții publice. Senatul a respins un proiect anterior privind plafonarea apei îmbuteliate care se vinde în aeroporturi, gări și metrou. Am […] Articolul Apă potabilă gratuită în metroul bucureștean, gări, aeroport și instituțiile publice, propunere într-un nou proiect legislativ. Ce modificări sunt necesare apare prima dată în B365.
12:20
Cresc taxele de salubrizare în Sectorul 4. Cât vor plăti bucureștenii din 2026 pentru colectarea deșeurilor # B365.ro
Consilierii locali au adoptat noi prețuri pentru serviciile de salubrizare în Sectorul 4. Bucureștenii vor plăti tarife mai mari pentru gunoi și colectarea deșeurilor reciclabile. Noile valori vor fi valabile din primăvara anului viitor. Noi […] Articolul Cresc taxele de salubrizare în Sectorul 4. Cât vor plăti bucureștenii din 2026 pentru colectarea deșeurilor apare prima dată în B365.
11:30
Avertizare METEO | Cod galben de vânt puternic în București, valabil din seara asta. ANM anunță și ninsori în ultimele zile ale anului # B365.ro
Meteorologiii anunță că vremea se răcește și vin ninsori în București și alte județe. Din seara asta, va intra în vigoare un cod galben de vânt puternic și ninosori viscolite, valabil în Capitală și alte […] Articolul Avertizare METEO | Cod galben de vânt puternic în București, valabil din seara asta. ANM anunță și ninsori în ultimele zile ale anului apare prima dată în B365.
10:20
Linia 32 este suspendată de azi până la finalul anului. Șinele avariate vor fi reparate. Au intrat pe traseu autobuzele navetă 632 # B365.ro
Linia de tramvai 32 este suspendată în următoarele zile. STB a luat decizia pentru că se fac lucrări de reparații la șinele tarseului. În locul tramvaielor, circulă autobuzele liniei navetă 632, până la finalul anului. […] Articolul Linia 32 este suspendată de azi până la finalul anului. Șinele avariate vor fi reparate. Au intrat pe traseu autobuzele navetă 632 apare prima dată în B365.
08:10
FOTO | Spiritul Crăciunului și-a făcut de cap prin București anul acesta. Într-un autobuz de pe linia 116, „Până și șoferul era îmbrăcat în Moș Crăciun” # B365.ro
În acest an, se pare că mijloacele de transport ale STB au vrut să facă mai mult de sărbători decât să-i ducă pe bucureșteni la rude sau, de ce nu, și la nițel cumpărături de […] Articolul FOTO | Spiritul Crăciunului și-a făcut de cap prin București anul acesta. Într-un autobuz de pe linia 116, „Până și șoferul era îmbrăcat în Moș Crăciun” apare prima dată în B365.
07:00
VIDEO | Accident cumplit, azi-noapte, pe Centura Capitalei, o mașină a zburat în decor, a luat foc și s-a făcut scrum. Martorii vorbesc despre o cursă cu mai mulți răniți # B365.ro
Un accident îngrozitpr s-a produs, azi-noapte, în jurul orei 00:30, pe Centura Capitalei, unde o mașină a zburat de pe șosea și a luat foc, undeva între Popești Leordeni și Gllna. Mașină în flăcări, după […] Articolul VIDEO | Accident cumplit, azi-noapte, pe Centura Capitalei, o mașină a zburat în decor, a luat foc și s-a făcut scrum. Martorii vorbesc despre o cursă cu mai mulți răniți apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
VIDEO | Un muzeu cu urmele meșteșugarilor din Vechiul București a fost descoperit sub Planșeul Unirii. Specialiștii continuă cercetările la situl arheologic din inima orașului # B365.ro
Arheologii au trimis un raport la Ministerul Culturii cu primele concluzii privind descoperirile de la șantierul de la Planșeul Unirii. Specialiștii au scos la iveală vechea Stradă Căldărari și casele meșteșugarilor Bucureștiului de altă dată. […] Articolul VIDEO | Un muzeu cu urmele meșteșugarilor din Vechiul București a fost descoperit sub Planșeul Unirii. Specialiștii continuă cercetările la situl arheologic din inima orașului apare prima dată în B365.
17:20
ALERTA | Carambol cu 10 mașini pe DEx 12, drumul de mare viteză care leagă Craiova de București, via A1. Trafic blocat, Planul Roșu de Intervenție declanșat # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un carambol de 10 mașini pe drumul DEx 12 Craiova Pitești. Centrul Infotrafic a anunțat că traficul este oprit. Carambol cu 10 mașini pe DEx 12 Craiova […] Articolul ALERTA | Carambol cu 10 mașini pe DEx 12, drumul de mare viteză care leagă Craiova de București, via A1. Trafic blocat, Planul Roșu de Intervenție declanșat apare prima dată în B365.
16:10
Campionatul Mondial de Hockey U20 va fi în ianuarie la Berceni Arena. Biletele pentru meciurile sportive sunt disponibile # B365.ro
Campionatul Mondial de Hockey pe Gheață U20, la masculin, Divizia II, grupa A, va avea loc la începutul anului viitor, la Berceni Arena. Cei interesați pot lua biletele disponibile la meciurile sportive de pe gheață. […] Articolul Campionatul Mondial de Hockey U20 va fi în ianuarie la Berceni Arena. Biletele pentru meciurile sportive sunt disponibile apare prima dată în B365.
15:40
Actualizare METEO | Zăpada pune stăpânire pe România. Cod galben și portocaliu de vânt puternic și ninsori în mai multe județe din țară. ANM are prognoza specială pentru București # B365.ro
Meteorologii au emis mai multe coduri de vreme rea în acest weekend. Fenomenele vizate sunt intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, polei și viscol. ANM a publicat și prognoza specială pentru București. […] Articolul Actualizare METEO | Zăpada pune stăpânire pe România. Cod galben și portocaliu de vânt puternic și ninsori în mai multe județe din țară. ANM are prognoza specială pentru București apare prima dată în B365.
15:10
FOTO | Cel mai trist Crăciun pentru o bucureșteancă, după ce și-a pierdut cățelușa Beagle pe o stradă din Colentina. „Este bătrână și nu se poate orienta singură” # B365.ro
O bucureșteancă și-a pierdut cățelușa Beagle pe strada Lavitei din Colentina. Micuțul s-arătăcit chiar în prima zi de Crăciun. Stăpâna lui le cere ajutorul oamenilor să-l găsească pe prietenul ei blănos. Cel mai nefericit Crăciun […] Articolul FOTO | Cel mai trist Crăciun pentru o bucureșteancă, după ce și-a pierdut cățelușa Beagle pe o stradă din Colentina. „Este bătrână și nu se poate orienta singură” apare prima dată în B365.
14:10
Se prelungește West Side Christmas Market 2025: sunt ultimele 3 zile cu Târgul de Crăciun din S6, anunță PS6. Concerte și ateliere gratuite pentru cei mici în Parcul Drumul Taberei # B365.ro
Primăria Sectorului 6 îi anunță pe bucureșteni că au mai rămas doar trei zile din târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei, West Side Christmas Market. Inițial, târgul trebuia să-și închidă porțile după data de […] Articolul Se prelungește West Side Christmas Market 2025: sunt ultimele 3 zile cu Târgul de Crăciun din S6, anunță PS6. Concerte și ateliere gratuite pentru cei mici în Parcul Drumul Taberei apare prima dată în B365.
13:30
A murit dramaturgul Radu F. Alexandru. Anunțul, făcut de Teatrul Național București, în a doua zi de Crăciun # B365.ro
Reprezentanții Teatrului Național „I. L. Caragiale” București au o veste tristă, în a doua zi de Crăciun: A murit dramaturgul și fostul senator Radu F. Alexandru. Reprezentanții instituției transmit condoleanțe familiei și anunță când și […] Articolul A murit dramaturgul Radu F. Alexandru. Anunțul, făcut de Teatrul Național București, în a doua zi de Crăciun apare prima dată în B365.
12:50
FOTO | Etapă nouă la șantierul clinicii de psihiatrie pentru copii din București: se toarnă fundația. Construcția din incinta Spitalului Obregia ar urma să fie gata în 2027 # B365.ro
Șantierul celei mai mari clinici de psihiatrie pediatrică din România a ajuns într-o nouă etapă: se toarnă furndația. Se află în București, în incinta Spitalului Obregia, și se construiește în parteneriat cu Fundația Metropolis și […] Articolul FOTO | Etapă nouă la șantierul clinicii de psihiatrie pentru copii din București: se toarnă fundația. Construcția din incinta Spitalului Obregia ar urma să fie gata în 2027 apare prima dată în B365.
11:50
ESENȚIAL | STB-ul ar urma să se schimbe din temelii, primarul Ciprian Ciucu promite să se ocupe în primăvară. Bucureștenii se tem de creșterea prețurilor la bilete # B365.ro
Primarul general al Capitalei vrea să reformeze STB-ul. Societatea de Transport București are datorii de aproape 1,4 milarde de lei și este aproape de faliment. Ciprian Ciucu anunță că se va ocupa de aceste schimbări […] Articolul ESENȚIAL | STB-ul ar urma să se schimbe din temelii, primarul Ciprian Ciucu promite să se ocupe în primăvară. Bucureștenii se tem de creșterea prețurilor la bilete apare prima dată în B365.
10:20
Călătorie în timp. Cum se sărbătorea Crăciunul în Bucureștiul fanariot: alaiuri de lăutari, purtând făclii aprinse, străbăteau orașul # B365.ro
Obiceiul împodobirii bradului de Crăciun a ajuns târziu la noi, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, adus de supușii germani, dar sărbătoarea nașterii Domnului parcă s-a ținut dintotdeauna. O descriere a Crăciunului din […] Articolul Călătorie în timp. Cum se sărbătorea Crăciunul în Bucureștiul fanariot: alaiuri de lăutari, purtând făclii aprinse, străbăteau orașul apare prima dată în B365.
09:50
FOTO | O bunicuță din Rahova și-a pierdut cățelușa chiar de Crăciun. Vecinii s-au mobilizat s-o găsească pe Fulga # B365.ro
O bunicuță din Rahova și-a pierdut cățelușa chiar acum, de Crăciun. O cheamă Fulga și e o bichoniță, iar vecinii s-au mobilizat pe internet, să ajute bătrânica să-ți găsească prietena blănoasă. O bunicuță a pierdut-o […] Articolul FOTO | O bunicuță din Rahova și-a pierdut cățelușa chiar de Crăciun. Vecinii s-au mobilizat s-o găsească pe Fulga apare prima dată în B365.
07:50
FOTO | Cadoul de Crăciun primit de la Papa Leon de o fetiță din București. Isabela i-a scris o scrisoare cu desen, Suveranul Potif i-a răspuns, emoționat # B365.ro
O fetiță din București, pe numele ei Isabela, i-a scris prin toamnă Papei Leon o scrisoare, însoțită de un desen emoționonant, iar răspunsul Suveranului Pontif a ajuns în cutia poștală chiar în Noaptea de Crăciun. […] Articolul FOTO | Cadoul de Crăciun primit de la Papa Leon de o fetiță din București. Isabela i-a scris o scrisoare cu desen, Suveranul Potif i-a răspuns, emoționat apare prima dată în B365.
07:20
VIDEO | Azi e ultima zi din an cu tramvaiul 32 pe șinele cu dâmburi din Rahova. Intră în reparații, după viralizarea imaginilor cu tramvaie care se bălăngăne periculos # B365.ro
Zilele trecute, imaginile cu tramvaie de pe linia 32 care se bălăngăne periculos pe șinele cu dțmburi și dealuri de pe Calea Rahovei circulau ca nebunele pe internet. VIDEO | Intră în reparații șinele dezastruoase […] Articolul VIDEO | Azi e ultima zi din an cu tramvaiul 32 pe șinele cu dâmburi din Rahova. Intră în reparații, după viralizarea imaginilor cu tramvaie care se bălăngăne periculos apare prima dată în B365.
05:00
Top 5 locuri cu mâncare din București care mi-au intrat la suflet în 2025 – Partea I # B365.ro
Anul ăsta am colindat Bucureștiul în lung și-n lat, cu burta înainte, gura căscată și cu ochii larg deschiși, în căutarea experiențelor gastronomice care chiar spun ceva. Am căutat arome adevărate, mâncare gândită cu cap […] Articolul Top 5 locuri cu mâncare din București care mi-au intrat la suflet în 2025 – Partea I apare prima dată în B365.
25 decembrie 2025
19:40
Bucureșteni din Sectorul 1 pot sesiza străzile înzăpezite online. Echipele de intervenție primesc direct mesajul și ajung mai repede în zona cu probleme # B365.ro
Bucureștenii din Sectorul 1 pot sesiza pe o platformă online zonele înzăpezite. Astfel, echipele competente pot interveni pentru a rezolva problemele cauzate de ninsoare din București. Se poate încărca și poza cu strada blocată de […] Articolul Bucureșteni din Sectorul 1 pot sesiza străzile înzăpezite online. Echipele de intervenție primesc direct mesajul și ajung mai repede în zona cu probleme apare prima dată în B365.
16:50
Șantierul pentru noul Stadion Dinamo din Ștefan cel Mare va fi deschis în ianuarie 2026. CNI a emis ordinul de începere a lucrărilor de la viitoarea arenă sportivă # B365.ro
Compania Națională de Investiții a anunțat că a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo din București. Șantierul va fi deschis pe 19 ianuarie. Noua arenă sportivă va avea 25.000 de […] Articolul Șantierul pentru noul Stadion Dinamo din Ștefan cel Mare va fi deschis în ianuarie 2026. CNI a emis ordinul de începere a lucrărilor de la viitoarea arenă sportivă apare prima dată în B365.
16:00
FOTO | Treptele de la promenada Lacul Morii au fost dezghețate, bucureștenii se pot plimba pe aici în prima zi de Crăciun. Obstacol: cod galben de ninsori, valabil până diseară # B365.ro
Administrația locală curăță și dezgheață treptele de la promenada Lacul Morii, din Sectorul 6. Primăria spune că este bună o plimvare după masa de Crăciun, dar vremea nu pare să fie de partea ei. Treptele […] Articolul FOTO | Treptele de la promenada Lacul Morii au fost dezghețate, bucureștenii se pot plimba pe aici în prima zi de Crăciun. Obstacol: cod galben de ninsori, valabil până diseară apare prima dată în B365.
15:40
Bucureșteni de pe Iuliu Maniu, Mihail Sebastian și Sisești, printre cei care rămân fără curent până înainte de Revelion. Sunt întreruperi programate, anunță Rețele Electrice România # B365.ro
Compania Rețele Electrice România îi anunță pe clienții din București, Giurgiu și Ilfov că se întrerupe curentul, până înainte de Revelion, însă acestea sunt întreruperi planificate pentru revizii și reparații pentru. Mai jos, lista întreruperilor […] Articolul Bucureșteni de pe Iuliu Maniu, Mihail Sebastian și Sisești, printre cei care rămân fără curent până înainte de Revelion. Sunt întreruperi programate, anunță Rețele Electrice România apare prima dată în B365.
15:30
Alertă de gripă în București: în jur de 70-80 de cazuri la Institutul „Matei Balș”, zilnic. Mulți pacienți nu sunt vaccinați # B365.ro
Un număr de aproape 200 de copii și adulți se prezintă, în 24 de ore, la camera de gardă a Institutului de Boli Infecțioase „Matei Blaș” din București. Dintre pacienții aceștia, în jur de 70-80 […] Articolul Alertă de gripă în București: în jur de 70-80 de cazuri la Institutul „Matei Balș”, zilnic. Mulți pacienți nu sunt vaccinați apare prima dată în B365.
14:40
Aeroportul Otopeni va avea o autogară, în apropiere de Terminalul Plecări. Director CAB: Va fi pentru călătorii din țară care vin la aeroportul din București # B365.ro
La Aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni), din București, va fi amenajată o autogară. Directorul general CAB, Bogdan Mîndrescu a spus că va fi pentru călătorii care vin direct din țară la aeroportul din Capitală. Se va […] Articolul Aeroportul Otopeni va avea o autogară, în apropiere de Terminalul Plecări. Director CAB: Va fi pentru călătorii din țară care vin la aeroportul din București apare prima dată în B365.
14:10
Copac căzut în ziua de Ajun într-o parcare de pe Bd. Dinicu Golescu. O mașină a fost avariată # B365.ro
În urmă cu puțin timp, un copac a căzut lângă niște mașini parcate pe Bulevardul Dinicu Golescu nr. 33. De aseară, s-a instaurat în București vreme cu ninsori și vânt puternic. Un copac a căzut […] Articolul Copac căzut în ziua de Ajun într-o parcare de pe Bd. Dinicu Golescu. O mașină a fost avariată apare prima dată în B365.
13:00
„E vreun supermakert deschis azi, în ziua de Crăciun, în București?”, întrebarea zilei. E în AFI Cotroceni, programul pentru 25 decembrie # B365.ro
Magazinele sunt închise doar o zi, pe 25 decembrie, de Crăciun, însă dacă există urgențe, să știți că în București există un supermarket care este deschis și azi. Se află în mall AFI Cotroceni și […] Articolul „E vreun supermakert deschis azi, în ziua de Crăciun, în București?”, întrebarea zilei. E în AFI Cotroceni, programul pentru 25 decembrie apare prima dată în B365.
11:00
Codul galben de vijelie și ninsoare din București anulează concertul de Crăciun de la West Side Christmas Market. Moșul nu poate ajunge în Parcul Drumul Taberei, în seara asta # B365.ro
Codul galben de frig, vijelie și ninsoare din București anulează concertul din seara asta, 25 decembrie, de la Târgul de Crăciun din Sectorul 6, anunță organizatorii West Side Christmas Market. Reprezentanții târgului mulțumesc bucureștenilor și […] Articolul Codul galben de vijelie și ninsoare din București anulează concertul de Crăciun de la West Side Christmas Market. Moșul nu poate ajunge în Parcul Drumul Taberei, în seara asta apare prima dată în B365.
10:30
Primul mesaj de Crăciun al lui Nicușor Dan în calitate de președinte al României: „Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa” # B365.ro
Este primul Crăciun al lui Nicușor Dan în calitate de președinte al României, iar fostul primar general al Capitalei a ținut să transmită și primul mesaj de sărbători de la Cotroceni. Urările pentru români, făcute […] Articolul Primul mesaj de Crăciun al lui Nicușor Dan în calitate de președinte al României: „Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa” apare prima dată în B365.
10:00
FOTO | Dimineață infernală pentru un bucureștean din S4: un copac imens s-a prăbușit peste mașina din parcarea de la bloc, în condiții meteo de fulguială # B365.ro
Imaginează-ți că ai avut o noapte de Crăciun reușită și liniștită, cu ai tăi, cu daruri decente, cu papa bun și vin de calitate, ai adormit fericit, cu gândul că azi nu sună ceasul, și […] Articolul FOTO | Dimineață infernală pentru un bucureștean din S4: un copac imens s-a prăbușit peste mașina din parcarea de la bloc, în condiții meteo de fulguială apare prima dată în B365.
09:40
Miracolul din Noaptea de Crăciun, la noi în București. Cetățean uluit: Avem lumină, în sfârșit, pe Bulevardul 1 Decembrie! # B365.ro
În Sectorul 3 de la noi din București, sunt lucruri care prisosesc și lucruri care lipsesc cu desăvârșire, motiv pentru care neașteptata apariție a iluminatului public pe Bulevardul 1 Decembrie este văzut de o bucureșteancă […] Articolul Miracolul din Noaptea de Crăciun, la noi în București. Cetățean uluit: Avem lumină, în sfârșit, pe Bulevardul 1 Decembrie! apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.