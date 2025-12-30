România va importa 90.000 de lucrători străini până în 2026 pentru a acoperi deficitul de forță de muncă
Adevarul.ro, 30 decembrie 2025 20:45
Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România pentru anul 2026.
• • •
Bolojan a obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare pentru continuarea reformelor: ce prevede. „Anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că pentru anul următor, a obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare pentru continuarea reformelor.
MAE, atenționare de călătorie pentru Marea Britanie. Probleme tehnice la Eurotunnel afectează trenurile și transport rutier # Adevarul.ro
MAE avertizează românii care urmează să tranziteze Regatul Unit prin Tunelul Canalului Mânecii că o defecțiune la alimentarea electrică a afectat serviciile Eurostar și LeShuttle, provocând anulări de curse și întârzieri semnificative.
Un pilot explică manevrele care au făcut posibile aterizările spectaculoase de la Cluj, devenite virale. „Se numește decrabbing" # Adevarul.ro
Un specialist explică cum au reușit piloții să aterizeze în siguranță pe Aeroportul din Cluj, luni, în condițiile dificile impuse de codul portocaliu de vânt, după ce imaginile cu avioanele care păreau poziţionate „strâmb” în raport cu pista au devenit virale pe reţelele sociale.
Cât adevăr e în spatele afirmației Kremlinului că Ucraina a luat în vizor reședința lui Putin de la Valdai # Adevarul.ro
O verificare a faptelor realizată de Kyiv Post asupra afirmațiilor rusești conform cărora Ucraina a încercat recent să-l elimine pe președintele rus Vladimir Putin prin lansarea de drone asupra reședinței sale personale, nu a descoperit dovezi plauzibile că atacul ar fi avut loc.
Ce pensie are Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal. „Am muncit 43 de ani” # Adevarul.ro
Mircea Sandu (73 de ani), fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a dezvăluit valoarea pensiei lunare pe care o încasează.
Guvernul s-a reunit în ultima sa ședință din acest an, principalul subiect abordat fiind impactul măsurilor fiscale asupra bugetului de stat, dar și luarea unor măsuri menite să sprijine persoanele vulnerabile, precum și reorganizarea Ministerului Agriculturii.
Bucureștenii care vor plăti taxă pentru reabilitarea termică a blocurilor: sute de imobile vor fi anvelopate # Adevarul.ro
Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat marţi instituirea taxei de reabilitare termică pentru proprietarii de apartamente şi asociaţiile de proprietari, în cadrul programelor de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
Numire controversată. Ministrul Economiei explică de ce a numit-o pe Adriana Miron şefă de cabinet, în ciuda condamnării penale # Adevarul.ro
Numirea Adrianei Miron ca șefă de cabinet al ministrului Economiei, Irineu Darău, stârnește controverse, având în vedere condamnarea ei definitivă din 2015.
Originea vieții pe Pământ, pusă sub semnul întrebării. O nouă teorie reaprinde dezbaterea privind proveniența noastră # Adevarul.ro
Noi cercetări analizează dacă viața a început pe Marte înainte de a ajunge pe Pământ, punând sub semnul întrebării originile biologice cunoscute.
Guvernul polonez condus de prim-ministrul Donald Tusk a aprobat marţi un proiect de lege care introduce ”contracte de coabitare” pentru cuplurile care locuiesc împreună, indiferent de sexul acestora.
România intră în 2026 cu un deficit în scădere. Mircea Abrudean: „Înseamnă că măsurile luate au fost eficiente” # Adevarul.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean,a anunțat marţi că România intră în 2026 cu un deficit în scădere, iar acest lucru înseamnă că măsurile luate de Guvern au fost eficiente.
Radu Miruţă răspunde atacurilor venite după criticile aduse CCR şi îşi apără tatăl, fost magistrat: „Mi-aţi atacat, pe rând, copiii - de 4 şi 9 ani - soţia, iar acum părinţii” # Adevarul.ro
Radu Miruţă răspunde atacurilor venite după criticile aduse CCR și își apără tatăl, fost magistrat.
Vestea „foarte bună pentru finanţele publice şi pentru economia României” anunțată de ministrul Finanțelor # Adevarul.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat că în penultima zi din an Comisia Europeană a virat în conturile deschise la BNR peste 586 milioane de euro.
Spital închis după ce un tânăr a atacat personalul medical cu o rangă. Cinci persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Cinci persoane au fost agresate la un spital după ce unui pacient i s-a refuzat o programare și a lansat un atac cu ranga asupra personalului.
Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete şi seiful cu o bormașină industrială și au furat 30 de milioane de euro # Adevarul.ro
Un jaf spectaculos a avut loc la o bancă din Gelsenkirchen, în vestul Germaniei, unde hoții au reuşit să fugă cu 30 de milioane de euro.
Fundația lui Navalnîi a publicat imagini cu noul palat al lui Putin din Crimeea. Reședința dispune de clinică privată # Adevarul.ro
Achetatorii Fundației Anticorupție din Rusia (FBK) au descoperit un nou palat aparținând liderului rus Vladimir Putin pe coasta Mării Negre – de data aceasta în Crimeea. Această proprietate ce ar aparține lui Putin este dotată cu clinică privată, sală de operații și un vast complex balnear.
Cele mai ciudate tradiții și superstiții de Revelion în lume. Țara unde se ard păpuși din hârtie cu chipuri de politicieni la miezul nopții # Adevarul.ro
Revelionul, momentul magic care marchează trecerea dintre ani, este învăluit de tradiții și superstiții fascinante, transmise din generație în generație.
România va construi, cu fonduri europene, primii kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova # Adevarul.ro
Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație, potrivit unui anunț al secretarului de stat de la Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma.
Trafic de coșmar pe Valea Oltului, din cauza viscolului și a rafalelor de vânt puternice, care ating pe alocuri viteze de peste 100 km/oră. Sezonul rece își arată „colții” în nordul județului Vâlcea, unde ninsorile abundente au acoperit drumurile cu un strat consistent de zăpadă.
Agenția INQUAM Photos a realizat o retrospectivă a celor mai interesante imagini ale anului care se încheie.
„Cine și ce alcool are?” Deputați moldoveni, prinși organizând o „beție” în timpul unei şedinţe a Parlamentului # Adevarul.ro
Mai mulți deputați ai partidului de guvernământ din Republica Moldova (PAS) au fost surprinși discutând despre o posibilă „beție” chiar în timpul unei ședințe a Parlamentului.
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri” # Adevarul.ro
Cristi Borcea a devenit ținta ironiilor pe rețelele sociale, după ce apariția sa în fotografiile postate de Valentina Pelinel a atras atenția internauților.
Turiștii care aleg stațiunile de pe Valea Prahovei pentru Revelion trebuie să se pregătească pentru frig intens, vânt puternic și un strat redus de zăpadă, arată prognoza meteo. Temperaturile vor putea ajunge până la minus 14 grade în noaptea dintre ani.
Drumurile pe care se circulă în condiţii de ninsoare abundentă. Recomandările poliției # Adevarul.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă, marţi, că se circulă în condiţii de ninsoare abundentă pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă şi pe DN 7 Râmnicul Vâlcea – Sibiu, între localităţile Câineni şi Boiţa.
Un român beat a fost arestat după ce a atacat cu ciocanul pasageri la metroul din Paris # Adevarul.ro
Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului parizian, potrivit unor surse poliţieneşti şi de la parchet.
Mesajul noului purtător de cuvânt al Hamas. Gruparea a confirmat oficial moartea mai multor comandanți de rang înalt ai aripii militare # Adevarul.ro
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a admis că cinci lideri de rang înalt ai Hamas, inclusiv fostul purtător de cuvânt având pseudonimul Abu Obeida, au fost uciși de forțele de apărare israeliene (IDF), potrivit unui comunicat video transmis luni de noul purtător de cuvânt al aripii sale militare.
Ilie Bolojan și premierul Olandei au mâncat cu soldații NATO la popota de la Baza Câmpia Turzii # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut marţi, discuţii cu omologul din Regatul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, în cadrul vizitei de lucru de la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii.
Guvernul se reunește în ultima sa ședință din acest an, principalul subiect abordat putând fi impactul măsurilor fiscale asupra bugetului de stat, dar și luarea unor măsuri menite să sprijine persoanele vulnerabile.
Peste 500.000 de euro economisiți din comisioane imobiliare în primele luni de funcționare a platformei rentnbuy # Adevarul.ro
În primele luni de la lansare și până la finalul anului, utilizatorii platformei rentnbuy au economisit peste 532.000 de euro în comisioane imobiliare, potrivit unei analize realizate de companie pe baza tranzacțiilor estimate intermediate prin platformă.
Escaladare fără precedent: cercul lui Putin îl amenință pe Zelenski cu moartea și expunerea trupului acestuia # Adevarul.ro
Rusia a lansat amenințări explicite la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, mergând până la evocarea publică a uciderii acestuia și a expunerii trupului său, într-un nou episod de escaladare verbală provocat de o presupusă tentativă ucraineană de asasinare a lui Vladimir Putin — acuzaț
Mutu a introdus reguli severe copiilor care vin la academia lui din București: „Eu nu accept așa ceva” # Adevarul.ro
Adrian Mutu (46 de ani) își concentreză energia pe academia de fotbal deschisă în Capitală împreună cu Pescobar.
Doi răniţi şi aproape 100 de persoane blocate în Alpi, după ce o telecabină a lovit bariera de la staţia de oprire # Adevarul.ro
Două persoane au fost rănite, iar alte aproape 100 au rămas blocate în Alpii italieni, după ce o telecabină a lovit bariera de la stația de oprire. Turiștii, aflați la peste 2.800 de metri altitudine, urmează să fie evacuați cu elicopterul.
Ce simboluri norocoase e bine să ai în casă la final de an? Cu cât timpul se scurge, iar finalul de an bate la ușă, românii se gândesc tot mai mult cum să facă trecerea spre anul ce vine. Un an pe care îl vor prosper și plin de oportunități.
Telefoanele și laptopurile Rodicăi Stănoiu, ridicate de anchetatori. Sunt verificate și conturile bancare ale fostului ministru al Justiției # Adevarul.ro
Anchetatorii analizează telefoanele și laptopurile ridicate de la vila din Pipera a Rodicăi Stănoiu pentru a verifica dacă mesajele fostei ministre a justiției au fost accesate.
Primarul suspendat al Mangaliei, trimis în judecată de DNA, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile # Adevarul.ro
Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, acuzat de luare de mită, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, Curtea de Apel Constanţa.
Teatrul din Mariupol, distrus în bombardamente, redeschis de către ocupaţia rusă din estul Ucrainei # Adevarul.ro
Teatrul Central din Mariupol, devastat de bombardamentele rusești în 2022 şi redus la ruine, a fost redeschis în weekend, în teritoriile din estul Ucrainei controlate de Rusia, a anunţat ocupaţia rusă, relatează AFP.
Ouăle fierte, poșate sau prăjite? Nutriționiștii dezvăluie cele mai bune și cele mai nesănătoase metode de preparare # Adevarul.ro
Ouăle sunt unul dintre cele mai populare alimente din întreaga lume, fiind consumate atât ca parte a meselor zilnice, cât și în diverse preparate culinare și de patiserie.
CTP, verdict dur: „Justiția nu mai există. Adevărul și Dreptatea sunt ce spun Trump și Putin” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu atrage atenția asupra modului în care declarațiile liderilor politici ajung să țină loc de probe și verdicte într-o postare publicată pe pagina sa de pe Facebook, sub titlul "Desființarea Justiției".
Rusia amenință că va discuta doar cu SUA și își va înăspri poziția în negocierile de pace # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia nu se va retrage din procesul de negocieri privind încheierea războiului din Ucraina, însă va purta discuții în principal cu americanii și a amenințat că va „înăspri” „poziția de negociere” a Rusiei.
Fermierii români pot accesa peste 151 de milioane de euro. Când începe depunerea proiectelor # Adevarul.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, lansează sesiunea de depunere a proiectelor pentru intervenția DR-16 – Investiții în sectorul legume și/sau cartofi, finanțată din Planul Strategic PAC 2023–2027.
Elon Musk avertizează asupra creșterii rapide a prețului argintului, pe fondul restricțiilor de export impuse de China # Adevarul.ro
Prețurile argintului au atins niveluri record în 2025, pe măsură ce metalul se confruntă cu lipsuri de aprovizionare și cerere industrială în creștere.
Toate trenurile între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles au fost suspendate. Ce se întâmplă în Tunelul Canalul Mânecii # Adevarul.ro
Eurostar a anunțat marți că "toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles" sunt suspendate până la o nouă notificare.
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro pentru șoferi. „Este dincolo de ridicol” # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Londra introduce de anul viitor o taxă de 10 euro pentru șoferii care aduc pasageri, măsură menită să reducă aglomerația și să încurajeze transportul public.
Tarik Muharemović (22 de ani) este pe lista echipei Inter Milano, liderul din Serie A.
Un decret semnat de Putin prevede recrutarea în masă a rezerviștilor pentru protecția infrastructurii critice # Adevarul.ro
Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat marți un decret care prevede recrutarea în masă a rezerviștilor pentru apărarea infrastructurii critice a țării.
CIA a efectuat un atac cu drone asupra unei instalații portuare de pe coasta Venezuelei, susțin surse CNN # Adevarul.ro
CIA a efectuat un atac cu dronă la începutul acestei luni asupra unei instalații portuare de pe coasta Venezuelei, au declarat pentru CNN surse informate. Ar fi primul atac al SUA cunoscut asupra unei ținte din interiorul acestei țări.
Capitala Ungariei, retrogradată la „junk”. Budapesta este „nerecomandată investițiilor” # Adevarul.ro
Moody’s a tăiat ratingul de credit al Budapestei de la Baa3 la Ba1, adică în zona cu risc ridicat, frecvent numită „junk”. Și mai grav: agenția a pus ratingul sub revizuire pentru o posibilă nouă retrogradare, invocând riscul crescut de neplată.
Frontul unde dronele cad din cer, iar GPS-ul o ia razna. Război într-un mediu ostil tehnologiei # Adevarul.ro
Trimiterea dronelor și roboților pe câmpul de luptă, în locul soldaților, a devenit una dintre regulile de bază ale războiului modern. Nicăieri această logică nu pare mai firească decât în întinderile înghețate ale Arcticii.
Ciprian Ciucu lămurește controversele din CV-ul său: „Am fost impostor fără să-mi dau seama” # Adevarul.ro
„Se pare că am fost impostor fără să-mi dau seama, și cel puțin un ziarist crede acest lucru. Oi fi fost...”, susține marți primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, după ce a fost acuzat că și-a trecut în CV o funcție pe care nu a deținut-o.
