De ce Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite importă nisip din Australia?

17:10

În 2025, partidele din România au cheltuit 232 milioane lei din fonduri publice pentru precampania electorală. Majoritatea banilor au mers către presă și propagandă, cu PSD pe primul loc cu 92 milioane lei. Analiza EFOR detaliază cheltuielile partidelor și impactul asupra alegerilor locale din decembrie. Opt partide au primit subvenții de 232 de milioane de … Articolul Cum au cheltuit partidele banii publici în precampania 2025: milioane pentru presă și propagandă apare prima dată în Main News.