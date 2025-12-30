Moneda Venezuelei s-a depreciat cu 83% față de anul precedent pe fondul presiunilor exercitate de Donald Trump
Rador, 31 decembrie 2025 00:20
Moneda naţională a Venezuelei a înregistrat o paritate de 301 pentru un dolar american la ultima tranzacție de anul acesta, a anunțat marți Banca Centrală. Valoarea reprezintă o depreciere de 82,7% față de anul precedent, când paritatea era de 52 bolivari pentru un dolar american la sfârșitul anului 2024. Analiștii susţin că deprecierea exercită o […]
• • •
Acum o oră
00:20
00:10
Șamani din Peru s‑au adunat luni pentru ritualul anual de Anul Nou, în cadrul căruia au făcut predicții pentru anul ce urmează, inclusiv o boală pentru președintele american Donald Trump și căderea omologului venezuelean Nicolas Maduro. „Statele Unite ar trebui să se pregătească, pentru că Donald Trump se va îmbolnăvi grav”, a spus Juan de […]
Acum 2 ore
23:30
Susţinători ai mişcării separatiste din sudul Yemenului – STC – au ieşit pe străzi la Aden pentru a protesta faţă de ultimatumul adresat de Arabia Saudită principalului susţinător al aesteia, Emiratele Arabe Unite. Cele două state din Golf, până recent aliate strategice în Yemen, sunt în conflict din cauza sprijinului lor pentru facţiuni rivale de […]
23:30
Vor fi instituite restricții de circulație pentru tirurile mai mari de şapte tone și jumătate pe DN7 Valea Oltului # Rador
Mâine, în ultima zi a anului 2025 și în primele două zile ale anului 2026 vor fi instituite restricții de circulație pentru tirurile mai mari de şapte tone și jumătate pe DN7 Valea Oltului. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că restricțiile se vor aplica pe tronsonul Pitești, intersecția DN7 cu DN7C, Râmnicu […]
Acum 4 ore
22:40
Tatiana Schlossberg, nepoata celui de-al 35-lea președinte american, John F. Kennedy, a murit marți, după ce a dezvăluit în noiembrie că a fost diagnosticată cu o formă rară de leucemie. Avea 35 de ani. Decesul ei a fost anunțat într-o postare pe rețelele de socializare de către Biblioteca și Muzeul Prezidențial John F. Kennedy. Într-un […]
22:10
Compania Disney a acceptat o amendă de 10 milioane de dolari ca urmare a încălcării legilor privind confidențialitatea copiilor # Rador
Compania Walt Disney a fost de acord să plătească o amendă civilă de 10 milioane de dolari ca parte a unei înțelegeri pentru a rezolva acuzații de încălcare a legilor privind confidențialitatea copiilor, a anunţat marți Departamentul de Justiție din SUA. „Departamentul de Justiție este ferm dedicat asigurării că părinții au un cuvânt de spus […]
22:00
ArcelorMittal Hunedoara a semnat un acord de vânzare a activelor către un UMB Grup, companie de construcții implicată în mai multe proiecte de infrastructură rutieră. Finalizarea tranzacției rămâne condiționată de negocierea și semnarea documentelor definitive, de aprobarea Adunării Generale a Acționarilor și de obținerea altor autorizări și avize necesare pentru o astfel de tranzacție, transmite […]
21:40
Compania aeriană Air China a încheiat un acord care prevede achiziţionarea a 60 de avioane Airbus în valoare de 9,5 miliarde de dolari. Compania va primi prima aeronavă A 320 în 2028. Acordul a venit după anunţuri similare de săptămana aceasta ale altor companii aeriene chineze interesate de achiziţionarea de aeronave Airbus. (BBC SERVICIUL MONDIAL […]
21:30
Salvamontiștii din Sibiu le recomandă turiștilor să evite traseele de la altitudini de peste 1.800 metri în Munții Făgăraș, zona Bâlea Lac, unde e risc crescut de avalanșă – ridicat astăzi la gradul 3 din 5. Specialiștii avertizează că pe anumite pante pot apărea declanșări spontane de avalanșe. Salvamontiștii mai transmit că purtarea echipamentului corespunzător […]
Acum 6 ore
19:30
Poliţia din Germania investighează un caz de furt în valoare de 35 de milioane de dolari dintr-o bancă de economii din vestul ţării. Hoţii au folosit un burghiu uriaş pentru a intra în seiful băncii din oraşul Gelsenkirchen, după care au golit peste 3.000 de casete de valori care conţineau bani, aur şi bijuterii. Potrivit […]
19:30
Kievul discută cu preşedintele SUA despre posibila prezenţă a trupelor americane în Ucraina (Volodimir Zelenski) # Rador
Kievul discută cu președintele american Donald Trump despre posibila prezență a trupelor americane în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate – a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Într-o conversație cu presa pe WhatsApp, Volodimir Zelenski a declarat că Kievul se angajează să continue discuțiile privind încheierea războiului, adăugând că este pregătit să se […]
Acum 8 ore
17:20
Președintele interimar al Siriei, Ahmed al-Sharaa, a prezentat în cadrul unei ceremonii organizate la Damasc noile bancnote ale țării, de pe care au fost eliminate imaginile liderului destituit Bashar al-Assad și ale tatălui său, Hafez al-Assad, într-o ruptură simbolică cu trecutul. Noua bancnotă, care va intra în circulație la 1 ianuarie, are valori nominale de […]
Acum 12 ore
16:50
Diplomația la nivel înalt va continua săptămâna viitoare cu reuniunea „Coaliției celor dispuși”, în contextul în care Ucraina încearcă să obțină sprijinul european. Între timp, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a dublat eforturile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, ca parte a unui pachet de garanții de securitate pentru Kiev, după discuțiile cu […]
16:40
„Dansul Urșilor” din Comănești, județul Bacău, a fost prezentat de cei de la BBC Travel ca fiind unul din cele patru cele mai fascinante festivaluri de iarnă din Europa, alături de Befana (Italia), Noaptea lui Krampus (Germania, Austria) și Mari Lwyd (Wales – Regatul Unit). Festivalul „Urșilor” de la Comănești este unul dintre cele mai fascinante și […]
14:30
Realizator: Ciprian Sasu – Dumurile către destinaţiile turistice în care românii îşi vor petrece noaptea dintre ani au început să se aglomereze. Se înregistrează deja trafic intens pe DN1 Ploieşti – Braşov, în special pe Valea Prahovei. Carosabilul este parţial umed, sunt în vigoare şi o serie de avertizări meteo de vânt şi posibile ninsori, […]
13:30
Poliţia Română a lansat un ghid legat de educarea populaţiei în ceea ce priveşte conţinuturile generate de AI # Rador
Poliţia Română a lansat un ghid legat de educarea populaţiei în ceea ce priveşte conţinuturile generate de inteligenţa artificială. Documentul este disponibil atât în limba română cât şi în engleză şi explică, pe înţelesul tuturor, cum pot fi create imagini şi voci false, aşa-numitele deepfake. Totodată ghidul vorbeşte despre cum apar mesajele sau conversaţiile generate […]
13:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria va intra efectiv în zona euro. Tranziţia la noua monedă a început deja, iar majoritatea băncilor au anunţat că între ora 21:00, pe 31 decembrie, şi ora 1:00 a zilei de 1 ianuarie, dar posibil şi după această perioadă, nu se vor putea efectua plăţi cu carduri bancare. Autorităţile […]
12:50
Ministerul Transporturilor a absorbit în 2025 fonduri europene în valoare de aproape 28 de miliarde de lei # Rador
Ministerul Transporturilor a absorbit în 2025 fonduri europene în valoare record, de aproape 28 de miliarde de lei – cu 24% mai mult faţă de anul trecut, a anunţat ministrul de resort, Ciprian Şerban. El a precizat, într-o postare pe Facebook, că în acest an s-au deschis 146 de kilometri de autostradă şi drum expres, […]
12:20
Starul de la Hollywood George Clooney și soția sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, au obținut cetățenia franceză, împreună cu cei doi copii ai lor, potrivit unor documente oficiale ale guvernului francez. Clooney a declarat la începutul acestei luni postului de radio RTL că pentru el și soția sa este esențial ca gemenii lor […]
Acum 24 ore
11:40
Abdicarea Regelui Mihai I și instaurarea Republicii Populare Române Ziua de 30 decembrie 1947 marchează una dintre cele mai dramatice și controversate rupturi din istoria României moderne. Printr-o lovitură de stat de inspirație comunistă, desfășurată sub presiunea directă a Uniunii Sovietice, Regele Mihai I a fost forțat să abdice, iar România a fost proclamată Republică […]
11:30
Vântul puternic a făcut probleme în ultimele 24 de ore în 10 localităţi din judeţele Dolj, Gorj, Iaşi şi Prahova. Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie desprinse de pe trei imobile, dar şi pentru degajarea a 18 copaci prăbuşiți. Circulaţia rutieră a fost temporar restricţionată […]
11:30
Introducere La 30 decembrie 1976, România și Franța au pus bazele uneia dintre cele mai ambițioase cooperări industriale din Europa de Est: societatea mixtă româno-franceză Oltcit S.A. Proiectul a reprezentat mai mult decât lansarea unui nou constructor auto a fost expresia dorinței regimului comunist de a demonstra că România poate produce tehnologie competitivă, destinată inclusiv […]
11:20
România a devenit cel mai mare exportator de cereale din UE în primele 25 de săptămâni ale anului comercial 2025-2026 # Rador
România a devenit cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană în primele 25 de săptămâni ale anului comercial 2025-2026. Potrivit datelor Comisiei Europene, fermierii români au livrat pe piețele externe peste 6,4 milioane de tone de cereale, adică 33% din totalul exporturilor statelor membre UE. Astfel, România se află pe primul loc la […]
11:00
30.12.2025 CNAIR informează conducătorii auto că în zilele de miercuri, 31 decembrie 2025, joi, 01 ianuarie 2026 și vineri, 02 ianuarie 2026 (Anul Nou) se introduc restricții de tonaj pe DN7. Potrivit Ordinului MT-MAI numărul 1249-132/2018, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone altele decât cele destinate exclusiv […]
10:40
Preşedintele Donald Trump ar sprijini noi atacuri israeliene asupra Iranului, dacă această țară respinge un nou acord nuclear # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 decembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Preşedintele american Donald Trump a declarat în timpul unei întâlniri de luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu că ar sprijini noi atacuri israeliene asupra Iranului, dacă această ţară respinge un nou acord nuclear. În replică, Ali Shamkhani – consilierul principal al liderului suprem al Iranului, […]
10:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 decembrie) – Bangladesh a declarat trei zile de doliu național după moartea liderei opoziției și a primei femei prim-ministru a țării, Khaleda Zia. Rivala politică de lungă durată a lui Sheikh Hasina, care a fost înlăturată de la putere anul trecut, avea 80 de ani. Rivalitatea dintre cele două datează de […]
10:20
Ministerul Sănătății pregătește un mecanism de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 decembrie) – Ministerul Sănătăţii pregăteşte în premieră un mecanism clar şi predictibil de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public, numit AP-STOMA. Ordinul de ministru care creează acest sistem a fost pus deja în transparenţă decizională. Programul se implementează prin unităţi sanitare publice care au sau vor avea în structură secţii […]
10:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 decembrie) – Yemen a declarat stare de urgență după ce forțele separatiste au preluat controlul asupra unor teritorii din sudul țării. Măsura vine la câteva ore după ce Arabia Saudită a bombardat orașul-port Mukalla. Riadul a transmis că a vizat un transport de arme provenit din Emiratele Arabe Unite, stat care […]
09:30
Un ansamblu de jazz din SUA îşi anulează spectacolele de Revelion de la Centrul Kennedy din Washington # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 decembrie) – Un ansamblu de jazz extrem de cunoscut în Statele Unite a anunţat că îşi anulează spectacolele de Revelion de la Centrul Kennedy din Washington, după ce acesta a fost redenumit pentru a include şi numele preşedintelui Trump. Trupa Cookers se alătură, astfel, muzicianului de jazz Chuck Redd, care şi-a […]
09:20
ANOSR avertizează guvernul că posibilele reduceri ale cifrei de şcolarizare ar avea efecte grave asupra mediului universitar # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 decembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România avertizează guvernul că posibilele reduceri ale cifrei de şcolarizare în învăţământul superior ar avea efecte grave asupra mediului universitar. Liderul organizaţiei, Sergiu Covaci, subliniază că aceste discuţii contravin obiectivelor de dezvoltare ale României şi angajamentelor asumate ca stat […]
09:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 decembrie) – Serviciul Poștal Național al Danemarcei va livra marţi scrisori pentru ultima dată, iar cutiile poștale roșii vor fi îndepărtate de pe străzile țării. Astfel se pune capăt a patru secole de livrare a corespondenței de către compania de stat PostNord. În ultimii 25 de ani, volumul scrisorilor fizice a […]
08:20
China a lansat exerciții cu muniție reală în jurul Taiwanului, în cele mai ample manevre militare de până acum # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 decembrie) – China a lansat marți zece ore de exerciții cu muniție reală în jurul Taiwanului, a doua zi a celor mai ample jocuri de război desfășurate vreodată de Beijing în jurul insulei, menite să îi taie rapid legăturile cu sprijinul extern în eventualitatea unui conflict. Comandamentul Teatrului de Est a […]
08:20
Serghei Lavrov a sugerat că Moscova nu intenționează să cedeze teritoriile ucrainene pe care le ocupă # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 decembrie) – Ministrul rus de externe a sugerat că Moscova nu are nicio intenție să facă compromisuri privind teritoriile ucrainene pe care le ocupă deja. Vorbind pentru o agenție de presă rusă, Serghei Lavrov a spus că aliații occidentali ai Kievului trebuie să accepte „noile realități”. Declarațiile vin după ce Rusia […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 decembrie) – Legea privind reforma pensiilor magistraţilor nu va intra în vigoare la 1 ianuarie, aşa cum era prevăzut, după ce Curtea Constituţională a amânat pentru 16 ianuarie o decizie în acest sens. Este a treia amânare după ce nici ieri nu s-a întrunit cvorumul necesar pentru deliberare. Patru judecători, propuşi […]
08:20
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 10:00 – Şedinţa Biroului permanent al Senatului * Ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare * Activităţi în circumscripţiile electorale – Camera Deputaților * Activităţi ale deputaţilor în circumscripţiile electorale – Guvern * Câmpia Turzii/ București: Programul premierului Ilie Bolojan: ora 11:30 – Va vizita, împreună cu […]
08:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 decembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Trafic lejer, fără incidente, în această dimineaţă pe şoselele ţării. Poliţiştii rutieri se aşteaptă însă, de astăzi, la aglomeraţii pe drumurile care merg către destinaţiile turistice de petrecere a nopţii dintre ani, motiv pentru care au o serie de recomandări specifice. Ramona Tudor, Centrul Infotrafic […]
08:10
Vizita prim-ministrului României, Ilie Bolojan, împreună cu prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 decembrie) – Premierul Ilie Bolojan va vizita astăzi împreună cu omologul său din Regatul Ţărilor de Jos, Dick Scoof, trupele românești și olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii. Cei doi oficiali vor avea și o întrevedere, iar cu această ocazie vor discuta despre stadiul […]
08:00
Curtea Constituțională este așteptată din nou pe 16 ianuarie să ia o decizie privind reforma pensiilor magistraților # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Curtea Constituțională este așteptată din nou pe 16 ianuarie să ia o decizie privind reforma pensiilor magistraților, după ce nici ieri nu s-a întrunit cvorumul necesar pentru deliberare. Patru judecători propuși de PSD nu s-au prezentat, după ce în urmă cu două […]
08:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 decembrie) – România a încheiat primele 11 luni ale anului cu un deficit bugetar de 6,4% din Produsul Intern Brut, în scădere față de aceeași perioadă din 2024, când era 7,15%. Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că reducerea deficitului înseamnă că statul cheltuie mai responsabil, se împrumută mai puțin și are […]
03:10
România folosește avioanele militare pentru a se apăra de dronele rusești. Pe termen scurt nu are alte soluții, deși se vorbește despre niște planuri în acest context. O analiză de Sabina Fati. De mai multe ori, Bucureștiul a ordonat ridicarea avioanelor de luptă împotriva dronelor kamikaze de tip Shahed. Aceste drone costă între 20.000 – […]
Ieri
00:20
Deloc surprinzător, presa internațională urmărește nu doar situația din zonele de conflict de pe glob, ci semnalează totodată posibila apariție a altor asemenea zone. În acest context, relațiile deja încordate dintre China și Taiwan, mica insulă separatistă, par să se agraveze. Un ziar din Hong Kong, South China Morning Post, anunță că, „luni, armata chineză […]
00:10
Papa Leon al XIV-lea a fost ales Personalitatea Anului 2025 de către Institutul Enciclopedic Italian Treccani, pentru că și-a bazat pontificatul pe valorile fundamentale ale experienței creștine, precum sobrietatea, moderația și ascultarea, expresia ideală a „unei biserici sărace pentru săraci”. „Cumpătat în prezență și cuvinte”, așa cum amintește Cartea Anului Treccani 2025, Leon al XIV-lea […]
29 decembrie 2025
22:30
Aproape 30 de persoane au fost salvate recent de pe munte, iar șase dintre acestea au ajuns la spital, după ce au ignorat recomandările salvamontiștilor de a nu se aventura pe trasee în această perioadă cu vreme rea. Și la această oră, la peste 1.700 de metri înălțime sunt rafale care depășesc 100 de kilometri […]
22:00
Președintele american Donald Trump a declarat luni că Statele Unite au „lovit” o zonă de docuri din Venezuela unde, susține acesta, erau încărcate droguri pe ambarcațiuni. Președintele Trump a făcut comentariile în timp ce îl întâmpina pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la reședința sa Mar‑a‑Lago din Florida. „A avut loc o explozie majoră în zona […]
21:40
Donald Trump, despre presupusul atac al Ucrainei asupra lui Vladimir Putin: „Am fost foarte supărat” # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat luni că președintele rus Vladimir Putin i‑a spus că Ucraina ar fi încercat să atace reședința sa din nordul Rusiei, acuzație pe care Kievul a respins‑o. „Nu îmi place. Nu e bine”, le‑a spus președintele Trump reporterilor, întrebat dacă îl îngrijorează că acuzația ar putea afecta eforturile sale de […]
21:30
AIEA a transmis că reparațiile la liniile electrice din apropierea centralei Zaporijjia au fost finalizate # Rador
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a transmis, citându‑l pe directorul general Rafael Grossi, că reparațiile la liniile electrice din apropierea centralei nucleare Zaporijjia din Ucraina au fost finalizate cu succes luni. O echipă a AIEA monitoriza lucrările în zona centralei după începerea unui armistițiu local intermediat de agenție, iar operațiunea era inițial estimată să […]
21:00
Kievul va răspunde pentru crimele sale, a declarat Maria Zaharova comentând atacul asupra reședinței preşedintelui Putin # Rador
Volodimir Zelenski minte, iar regimul de la Kiev va răspunde pentru crimele sale, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în legătură cu atacul asupra reședinței președintelui rus, Vladimir Putin. Maria Zaharova, într-o postare pe canalul său Telegram, a atras atenția asupra informaţiilor din mass-media, conform cărora „Zelenski a numit […]
20:30
Guvernul Republicii Moldova a actualizat Programul Național de Aderare la UE pentru 2025-2029 # Rador
Executivul a aprobat actualizarea Programului Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Astfel, documentul va fi suplinit cu progresele realizate în decursul acestui an, rezultatele screeningului bilateral și recomandările UE. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului, transmite IPN. Potrivit vicepremierului pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, […]
