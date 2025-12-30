Tradiții și superstiții de Anul Nou 2026. Ce să faci de Revelion ca să atragi banii și norocul tot anul
Antena1, 31 decembrie 2025 01:30
Descoperă ce tradiții și superstiții trebuie să respecte românii de Anul Nou 2026 ca să atragă banii și norocul tot anul. Află ce trebuie să faci de Revelion.
Acum 30 minute
01:30
Acum 6 ore
20:30
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, prins cu minciuna în CV! A declarat că a fost lector al Universității București. Ce a declarat # Antena1
Descoperă ce reacție a avut primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, după ce a ieșit la iveală faptul că a declarat în CV, în mod fals, faptul că a fost lector al Universității București.
Acum 8 ore
18:30
Horoscop zilnic 31 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de miercuri, 31 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
18:20
Adriana Bahmuțeanu a primit o veste dificilă. Ce decizie neașteptată a luat fiul ei, Maximus: „Aici este miza” # Antena1
Adriana Bahmuțeanu a primit o veste dificilă. Fiul său și al lui Silviu Prigoană, Maximus Prigoană, a luat o decizie neașteptată care a revoltat-o pe mama lui.
18:00
Boboteaza 2026. Programul slujbei de la Catedrala Patriarhală din București și informații utile pentru cei care vor Agheasma Mare # Antena1
Descoperă programul slujbei de la Catedrala Patriarhală din București pentru Boboteaza 2026 și informații utile pentru creștinii care vor să primească Agheasma Mare, pe 6 ianuarie.
Acum 12 ore
17:50
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce nu i-a plăcut Loredanei la Ionuț și ce a recunoscut despre atracția față de Sorin # Antena1
Loredana a vorbit în cadrul episodului 7 din sezonul 8 de Mireasa: Confesiuni despre interacțiunile sale cu băieții din sezonul 12 Mireasa.
17:20
Natalia Mateuț, ipostaze incendiare în vacanța din Brazilia. Cum arată într-un sutien mult prea mic pentru bustul ei # Antena1
Natalia Mateuț a făcut senzație în mediul cu ipostaze incendiare în care s-a lăsat pozată în vacanța din Brazilia. Prezentatoarea TV a purtat un sutien mult prea mic pentru bustul său generos, iar imaginile au pus pe jar publicul masculin.
17:00
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ștefania, dezvăluiri despre relația cu Liviu. Ce a spus despre „perioada de alergătură” după el # Antena1
În episodul 7 al sezonului 8 de Mireasa: Confesiuni, Ștefania a vorbit despre relația pe care a avut-o în cadrul sezonului 12 Mireasa cu Liviu.
16:50
Emilia Ghinescu, mesaj emoționant către fani după ce și-a pierdut câinele. Ce le-a transmis # Antena1
Emilia Ghinescu trece prin momente extrem de dificile. Ce a pățit!
16:40
Românii vor începe anul 2026 cu mai multe scumpiri și poveri fiscale suplimentare.
16:40
Ce nu se mănâncă de Revelion. Un preparat pus pe masă poate aduce sărăcie și ghinion în casă # Antena1
Pe 31 decembrie, românii se pregătesc intens pentru noaptea dintre ani. Unii își aleg cu atenție hainele, în timp ce alții aranjează în detaliu masa de Revelion unde sunt așteptați toți cei dragi lor, însă puțini sunt cei care știu că un preparat nu are ce căuta în meniul de sărbătoare. Acesta poate aduce sărăcie și ghinion în casă.
16:00
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Loredana și Ștefania au dat cărțile pe față. Pe cine din sezonul lor consideră fals # Antena1
Loredana și Ștefania au fost prezente în episodul 7 de Mireasa, Confesiuni, sezon 8. Cele două fete au vorbit despre parcursul lor în emisiune, dar și-au exprimat opinii și față de alți concurenți din sezonul 12 Mireasa.
15:20
Heidi Klum, apariția topless care a tăiat răsuflarea fanilor. Cum a apărut fotomodelul de 52 ani pe o plajă din St Barth # Antena1
Supermodelul Heidi Klum, în vârstă de 52 ani, a fost de curând surprinsă topless de paparazzi pe o plajă din St Barth, alături de soțul ei, Tom Kaulittz.
15:00
Cum a reacționat Tiago, fiul Gabrielei și al lui Dani Oțil, când părinții lui au plecat în vacanță fără el: „Atât ești de trist?” # Antena1
Gabriela și Dani Oțil au plecat într-o vacanță de cuplu, iar pe fiul lor l-au lăsat cu bunicii, spre marea bucurie a lui Tiago, pentru că adoră să petreacă timp cu ei.
14:40
Cât a costat casa în care s-au mutat Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan. Imagini din locuința celor doi # Antena1
2025 a fost un an plin de surprize pentru Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan. Cei doi și-au achiziționat o nouă mașină, o casă și au devenit părinți pentru prima oară.
14:30
Ultima dorință a celebrei actrițe Brigitte Bardot înainte să moară. Unde și-a dorit să fie înmormântată # Antena1
Brigitte Bardot, una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei franceze și un simbol al luptei pentru protecția animalelor, și-a exprimat clar ultima dorință înainte de moarte! Ce și-a dorit.
13:40
Cristina Ciobănașu, actrița din serialul Lia – soția soțului meu, a făcut noi dezvăluiri cu privire la viața ei amoroasă.
13:30
Alexia Ţalavutis şi Pepe dau startul Bătăliei pe veselie, pe 31 decembrie, de la ora 16.00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY # Antena1
În ultima zi din an, începând cu ora 16.00, o nouă ediție Bătălie pe veselie promite un spectacol plin de energie, umor și momente memorabile.
13:20
Cristi Borcea, complet schimbat de operațiile estetice. Cum arată acum afacerist. Imaginile au stârnit un val de reacții dure # Antena1
Operațiile estetice l-au schimbat total pe Cristi Borcea. Ultimele imagini cu omul de afaceri publicate de Valentina Pelinel au stârnit un val de critici.
13:10
Cum i-au ieșit farfuriile cu mâncare tradițională lui chef Richard Abou Zaki la Chefi la cuțite. Ce a gătit românește # Antena1
Proba dedicată bucătăriei românești de la Chefi la cuțite l-a pus pe chef Richard Abou Zaki în postura de a demonstra că respectul pentru tradiție poate merge mână în mână cu rafinamentul.
13:00
Mireasa, sezon 12. Diana nu participă la Revelionul cu Sorin și gașca de la Mireasa. Care este motivul # Antena1
Subiectul: „Ce facem de Revelion?” a fost intens dezbătut în sezonul 12 Mireasa. În cele din urmă, câțiva dintre concurenți, cei care au rămas prieteni, au decis să se strângă la Adin acasă. Deși Sorin va fi prezent, Diana va lipsi.
Acum 24 ore
12:40
Sezonul trei al serialului original Iubire cu parfum de lavandă ajunge la final vineri, 2 ianuarie, de la 20.30 # Antena1
Vezi ultimele episoade vinerea aceasta la Antena 1 şi pe AntenaPLAY!
12:10
Numărul plin de umor va fi văzut pe Antena 1 și AntenaPLAY în noaptea dintre ani.
12:00
Fostul fotbalist Cristi Tănase și soția sa, Adina, s-au împăcat! Motivul pentru care au luat această decizie # Antena1
Fostul fotbalist Cristian Tănase a făcut de curând un anunț care i-a surprins pe fanii săi.
10:40
Revelion 2026: Cele mai frumoase mesaje și felicitări de trimis prin SMS, WhatsApp sau Facebook în noaptea dintre ani # Antena1
Anul 2025 este pe terminate și privim cu speranță spre noul an, anul 2026, care ne bate la ușă.
09:50
Radu Almășan de la Bosquito, fotografia emoționantă de familie care i-a înduioșat pe fani.Ce imagine a postat cu soția și fiul lor # Antena1
Radu Almășan, vocalistul trupei Bosquito, a postat recent o imagine emoționantă de familie alături de soția sa și fiul lor, cu care a atras imediat atenția fanilor.
09:40
Cum arăta Anda Adam la începutul carierei sale. Era brunetă, cu forme voluptoase și făcea furori în anii 2000 # Antena1
Imaginea cu Anda Adam la începutul carierei sale. Artista făcea furori în anii 2000.
07:50
Din ce își câștigă banii „Gogoașă” din „Trăsniții”. Constantin Zamfirescu s-a reprofilat după ce a învins lupta cu cancerul # Antena1
Actorul Constantin Zamfirescu sau „Gogoașă”, așa cum îl știe toată lumea după rolul din serialul „Trăsniții”, și-a deschis sufletul în fața publicului și a făcut mărturisiri despre viața sa.
07:20
Pamela Anderson rupe tăcerea despre relația „intimă” cu Liam Neeson. Ce a dezvăluit actrița # Antena1
Pamela Anderson a abordat pentru prima dată speculațiile privind relația ei „intimă” cu actorul Liam Neeson.
Ieri
23:30
Horoscop zilnic 30 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de marți, 30 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
20:40
Doinița Oancea rupe tăcerea familiei: mama sa apare pentru prima dată într-un interviu și vorbește despre greutățile vieții # Antena1
Pentru prima dată, mama Doiniței Oancea acceptă să apară public și să acorde un interviu, într-o conversație sinceră despre viață, încercări, sacrificii și puterea de a merge mai departe atunci când lucrurile devin dificile.
20:10
Cine e și cum arată Karina Maisha, fiica celebrului Mihai Gâdea! Imagini cu familia celebrului jurnalist # Antena1
Descoperă cine este și cum arată Karina Maisha, fiica celebrului Mihai Gâdea. Vedeta se pozează des alături de fata lui.
18:30
Ion Vasile Banu a murit! Veteranul de război a fost singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan la 1 decembrie # Antena1
Colonelul (rtr) Ion Vasile Banu a încetat din viață la vârsta de 107 ani. În urmă cu aproximativ o lună, el a fost decorat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler.
18:10
Un bebeluș care s-a născut prematur era mic cât o doză metalică de suc. Cum arăta și ce a urmat # Antena1
Un bebeluș prematur a fost atât de mic la naștere încât părinții l-au asemănat cu o doză metalică de suc. Cum arată micuța, când s-a născut, dar și ce a urmat.
17:50
Zodiile care vor trăi o adevărată minune în noaptea de Revelion. Ce surprize vor avea nativii aceștia # Antena1
Noaptea de Revelion nu marchează doar trecerea dintre ani, ci și un moment încărcat de emoție, speranță și promisiuni pentru viitor.
17:40
Salata de boeuf este un preparat care nu lipsește de pe mesele românilor în perioada sărbătorilor de iarnă. Mazărea și carnea de pui sunt cele două ingrediente importante și controversate care nu lipsesc din acest fel de mâncare, dar pe baza cărora au existat o mulțime de comentarii.
17:10
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Singurul regret pe care îl are Ionuț în casă. Ce a dezvăluit despre Loredana, de mână cu Simona # Antena1
Ionuț a dezvăluit la Mireasa: Confesiuni că singurul regret pe care îl are din emisiune are legătură cu Loredana. Băiatul a spus sincer ce crede despre fata cu care a fost într-o interacțiune, dar și pe cine crede el că a plăcut ea cu adevărat, de fapt.
16:50
Mazărea este un produs pe care românii îl introduc destul de rar în alimentația lor. Deși poate fi folosită în diferite preparate, gospodinele apelează la beneficiile ei doar atunci când își amintesc.
16:30
Anna Kournikova, prima fotografie cu toți cei patru copii ai săi și ai lui Enrique Iglesias. Cum i-a surprins pe micuți # Antena1
Enrique Iglesias și Anna Kournikova au publicat duminică prima fotografie în care apar toți cei patru copii ai lor, la aproape două săptămâni după venirea pe lume a celui mai mic membru al familiei.
16:10
Mihai Neșu a construit un centru de recuperare de 7 milioane de euro la Oradea. Cum arată și ce planuri mai are fostul fotbalist # Antena1
Fostul fotbalist de la FCSB și de la FC Utrecht este un exemplu pentru mulți, mai ales după ce a trecut printr-un eveniment tragic care i-a schimbat viața complet în urmă cu 14 ani.
16:00
Cum arată tânărul din Istanbul despre care se spune că este „cel mai sexy vânzător de porumb din lume” # Antena1
Un tânăr face senzație pe TikTok după ce oamenii au ajuns să spună despre el faptul că este „cel mai sexy vânzător de porumb din lume”. Bărbatul arată atât de bine încât frânge instant inimile femeilor.
15:40
În grija cui rămân copiii atunci când Radu Vâlcan și Adela Popescu sunt plecați în Thailanda pentru filmările Insula Iubirii 2026 # Antena1
Radu Vâlcan a dezvăluit cu cine rămân copiii lui și ai Adelei Popescu atunci când ei sunt plecați în Thailanda pentru filmările de la Insula Iubirii 2026.
15:30
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. De ce Ionuț și Simona i-au susținut pe Alex și Florina, de fapt: „Am vorbit cu Sorin” # Antena1
Ionuț și Simona au explicat care a fost strategia lor pentru Finala sezonului 12 Mireasa. De ce au ales să îi susțină pe Alex și Florina și în ce cupluri nu cred că vor rezista în afara emisiunii.
14:20
Legătura mai puțin știută dintre Viorel Lis și Brigitte Bardot: „Când ne-am pupat, am....” # Antena1
Oana Lis a amintit despre întâlnirea dintre cei doi la scurt timp după moartea actriței. Fotografia postată de soția fostului edil al Bucureștiului a surprins pe toată lumea.
14:20
Mireasa, sezon 7. Adam Theodor, fiul Cătălinei și al lui Vlad Bibire, a împlinit un an. Imagini adorabile cu micuțul sărbătorit # Antena1
Cătălina și Vlad Bibire, finaliștii sezonului 7 Mireasa, au sărbătorit prima aniversare a fiului lor, Adam Theodor. Tinerii părinții au publicat imagini adorabile cu micuțul și au transmis mesaje emoționante de ziua lui de naștere.
14:10
Cu ce produse a reușit chef Alexandru Sautner să realizeze o farfurie delicioasă la Chefi la cuțite. Ingredientul surpriză # Antena1
Roata norocului le-a pus creativitatea la grea încercare chefilor de la Chefi la cuțite, iar pentru Alexandru Sautner oprirea a venit cu unele dintre cele mai neobișnuite ingrediente ale serii.
14:00
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Randi. Puțini știau asta despre artist. De ce nu s-a putut bucura de sărbători # Antena1
Anul acesta, Randi nu s-a putut bucura de sărbătorile de iarnă. Artistul se confruntă cu probleme de sănătate, iar din acest motiv nu poate consuma preparatele sale preferate în această perioadă. Iată despre ce afecțiune este vorba.
13:50
Romina Gingașu a primit de la Piero Ferrari un cadou de 32 de milioane de euro, la 9 ani de relație. Ce i-a cumpărat # Antena1
Romina Gingașu a fost răsfățată de partenerul ei, Piero Ferrari, cu un cadou spectaculos la aniversarea a nouă ani de relație.
13:40
Dacă vrei să-ți îmbunătățești forma fizică și să adaugi mai multă energie în rutina ta, boxul poate reprezenta o alegere excelentă pentru antrenamentele de cardio. Acest sport combină mișcarea intensă cu tehnici variate, ceea ce îl face atractiv și eficient pentru orice nivel de pregătire.
13:30
Imagini uluitoare surprinse pe Transalpina în timpul codului roșu de viscol. Mașinile au rămas blocate # Antena1
Imagini spectaculoase de pe Transalpina, lovită de un cod roșu de viscol. Mașini rămase blocate în nămeți din cauza vizibilității aproape zero. Care este starea drumului dintre Novaci și Rânca acum.
