Dispozitivele ignorate devin ținte. Cum pot imprimantele să deschidă calea atacurilor cu AI. „Ar trebui monitorizate pe toată durata de viață”
Adevarul.ro, 31 decembrie 2025 02:15
Creșterea utilizării AI de către infractorii cibernetici, atacurile fizice tot mai accesibile asupra dispozitivelor mobile, dar și securitatea deficitară a infrastructurii IoT și de printare vor transforma fundamental modul în care organizațiile și companiile își protejează datele și tehnologia.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
03:15
Ce se întâmplă atunci când ne spălăm prea des. Cum a ajuns excesul de curățenie să ne saboteze sistemul imunitar # Adevarul.ro
A face mai mereu curat „lună” nu este neapărat un obicei sănătos, spun o serie de studii. Inclusiv igiena personală excesivă poate duce la diferite probleme de sănătate. Subiectul este dezbătut în lumea științifică cu potențiale efecte asupra sistemului imunitar.
Acum o oră
02:45
Ziua de 31 decembrie poate fi extrem de obositoare pentru unii dintre noi, mai ales după orele întregi petrecute în bucătărie pentru pregătirea mesei de Revelion.
Acum 2 ore
02:15
Dispozitivele ignorate devin ținte. Cum pot imprimantele să deschidă calea atacurilor cu AI. „Ar trebui monitorizate pe toată durata de viață” # Adevarul.ro
Creșterea utilizării AI de către infractorii cibernetici, atacurile fizice tot mai accesibile asupra dispozitivelor mobile, dar și securitatea deficitară a infrastructurii IoT și de printare vor transforma fundamental modul în care organizațiile și companiile își protejează datele și tehnologia.
Acum 4 ore
01:15
Cum s-a tranșat competiția între porcul de curte și carnea din magazin. O fermă în regim semi-deschis, în risc de faliment # Adevarul.ro
Ofertele magazinelor continuă la carnea de porc, semn că vânzările au fost sub cele previzionate. Fermierii care au crescut, pe lângă animalul sacrificat pentru familie, și porci pentru un ban în plus se plâng la rândul lor că au ieșit pe pierdere.
00:45
Top 15 miniseriale de neratat din ultimii ani. Ce le face speciale și de ce mari actori aleg acest format limitat # Adevarul.ro
Miniseriile reprezintă o zonă de mijloc între serialele de lungă durată, care se întind pe mai multe sezoane și filmele artistice clasice, și au parte de un grad ridicat de popularitate în cultura cinematografică actuala, scrie Mike Bedard în TVline.
00:15
31 decembrie: Un secol de când Consiliul de Coroană a ratificat renunțarea prințului Carol la succesiunea tronului în favoarea fiului său, Mihai # Adevarul.ro
Pe 31 decembrie 1925, Consiliul de Coroană a ratificat renunțarea prințului Carol al II–lea la succesiunea tronului în favoarea fiului său, Mihai. Tot pe 31 decembrie este ziua când a murit marele povestitor Ion Creangă.
00:00
Tatiana Schlossberg, nepoata preşedintelui J.F. Kennedy, a murit la 35 de ani, la scurt timp după ce a dezvăluit că suferă de o boală rară # Adevarul.ro
Tatiana Schlossberg, jurnalistă de mediu și nepoata fostului președinte american John F. Kennedy, a murit la 35 de ani, la scurt timp după ce a dezvăluit că suferea de o formă rară și agresivă de leucemie.
30 decembrie 2025
23:45
Întrebările pe care psihologii recomandă să ni le punem înainte de Anul Nou. De ce e atât de importantă iertarea # Adevarul.ro
Apropierea noului an este un bun prilej de analiză și introspecție, dar și pentru a ne fixa noi obiective. Psihologii au mai multe recomandări, pentru ca efectul să fie maxim.
23:45
Top detergenți și soluții anti-pete Best Overall: preferatele românilor pe eMAG în 2025–2026. Secretul hainelor impecabile # Adevarul.ro
Descoperă topul detergenților și soluțiilor anti-pete Best Overall, preferatele românilor pe eMAG în 2025–2026. Ghid complet cu produse testate, recenzii reale și sfaturi pentru haine impecabile și protejate.
23:30
Tragedie pe DN 56, în Dolj. Doi tineri au murit şi un altul a fost grav rănit, după ce duba în care se aflau a fost lovită frontal de un camion # Adevarul.ro
Doi tineri au murit, iar un al treilea a fost grav rănit, după ce o dubă a firmei Fan Curier în care se aflau a fost lovită frontal de un camion al cărui șofer nu a acordat prioritate.
Acum 6 ore
22:45
Povestea primului prizonier de război din Iran. Cum a ajuns să lupte în Ucraina de partea Rusiei # Adevarul.ro
Un interviu publicat recent de portalul ucraineaan United24 Media a provocat unde de șoc în cercurile diplomatice internaționale, acesta avându-l în prim-plan pe Arash Darbendi, un cetățean iranian în vârstă de 34 de ani, care a fost capturat de Forțele Armate ale Ucrainei.
22:45
România contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei, prin mecanismul american PURL # Adevarul.ro
România contribuie cu 50 de milioane de euro la mecanismul PURL, sumă alocată pentru susținerea directă a eforturilor de apărare ale Ucrainei printr-o hotărâre de Guvern.
22:30
Patru turiști, ajutați de jandarmii montani după ce au ajuns cu mașina într-o râpă, la Râușor # Adevarul.ro
Patru turiști au avut nevoie de ajutorul jandarmilor montani în stațiunea Râușor, în judeţul Hunedoara, după ce au derapat cu mașina și au ajuns într-o râpă.
22:15
Cum au ajuns Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite să importe nisip din Australia, deși au deșerturi nesfârșite # Adevarul.ro
Țările arabe au proiecte urbanistice de miliarde de dolari. Arabia Saudită are nevoie pentru planul său numit Vision 2030, în vreme de Emiratele continuă să ridice turnuri care transformă orizontul.
22:00
Concediul medical se schimbă: angajatorii vor plăti 5 zile pentru fiecare salariat, din 2026. Guvernul anunță controale mai dure # Adevarul.ro
Guvernul a adoptat, în ședința de marți seara, o ordonanță de urgență care prevede că angajatorul va suporta plata a 5 zile de concediu medical, de la 1 februarie 2026, iar prima zi de concediu este diminuată de la plată.
22:00
Zelenski anunță o serie de reuniuni ale aliaților Ucrainei, la început de ianuarie, înainte de alte discuţii cu SUA # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță o serie de reuniuni diplomatice la începutul lunii ianuarie, în Franța și Ucraina, cu lideri și consilieri din state aliate, în contextul negocierilor privind oprirea invaziei ruse.
21:45
25 Femei Relevante pentru 2025: Mariana Stan, profesor” Misiunea unui dascăl nu se termină odată ce copilul a ieșit pe poarta școlii” # Adevarul.ro
În ultimul episod din podcastul 25 Femei Relevante pentru 2025, descoperă povestea Marianei Stan, directorul Școlii Gimnaziale Numărul 1 Dor Mărunt, județul Călărași. Profesoara Mariana Stan a fost premiată Directorul anului 2025 la Gala Asociația pentru Valori în Educație.
21:45
Șefii de la Transporturi anunță câți kilometri noi de autostradă şi drum expres va avea România în 2026: „Cu siguranţă va fi un an record” # Adevarul.ro
Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Scrioşteanu afirmă că în acest an s-au dat în folosinţă 146 de kilometri de autostradă şi drum expres, ceea ce reprezintă 10% din totalul kilometrilor de drum de mare viteză.
21:45
Trei români, printre turiștii blocați în Alpii italieni. Anunţul ministrului Oana Ţoiu # Adevarul.ro
Trei cetățeni români se află printre turiștii blocați pe munte după accidentul telecabinei din stațiunea italiană Macugnaga. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunţat oficial care este situaţia acestora.
21:45
Cazul fermierului moldovean acuzat că ar fi ucis oameni cu care a hrănit porcii: fiul acestuia a fost arestat # Adevarul.ro
Tânărul, în vârstă de 33 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, decizia fiind luată marți de instanță la solicitarea acuzării.
Acum 8 ore
21:15
Bolojan a obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare pentru continuarea reformelor: ce prevede. „Anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că pentru anul următor, a obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare pentru continuarea reformelor.
21:15
MAE, atenționare de călătorie pentru Marea Britanie. Probleme tehnice la Eurotunnel afectează trenurile și transport rutier # Adevarul.ro
MAE avertizează românii care urmează să tranziteze Regatul Unit prin Tunelul Canalului Mânecii că o defecțiune la alimentarea electrică a afectat serviciile Eurostar și LeShuttle, provocând anulări de curse și întârzieri semnificative.
21:00
Un pilot explică manevrele care au făcut posibile aterizările spectaculoase de la Cluj, devenite virale. „Se numește decrabbing" # Adevarul.ro
Un specialist explică cum au reușit piloții să aterizeze în siguranță pe Aeroportul din Cluj, luni, în condițiile dificile impuse de codul portocaliu de vânt, după ce imaginile cu avioanele care păreau poziţionate „strâmb” în raport cu pista au devenit virale pe reţelele sociale.
21:00
Cât adevăr e în spatele afirmației Kremlinului că Ucraina a luat în vizor reședința lui Putin de la Valdai # Adevarul.ro
O verificare a faptelor realizată de Kyiv Post asupra afirmațiilor rusești conform cărora Ucraina a încercat recent să-l elimine pe președintele rus Vladimir Putin prin lansarea de drone asupra reședinței sale personale, nu a descoperit dovezi plauzibile că atacul ar fi avut loc.
20:45
România va importa 90.000 de lucrători străini până în 2026 pentru a acoperi deficitul de forță de muncă # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România pentru anul 2026.
20:30
Ce pensie are Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal. „Am muncit 43 de ani” # Adevarul.ro
Mircea Sandu (73 de ani), fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a dezvăluit valoarea pensiei lunare pe care o încasează.
20:15
Guvernul s-a reunit în ultima sa ședință din acest an, principalul subiect abordat fiind impactul măsurilor fiscale asupra bugetului de stat, dar și luarea unor măsuri menite să sprijine persoanele vulnerabile, precum și reorganizarea Ministerului Agriculturii.
20:15
Bucureștenii care vor plăti taxă pentru reabilitarea termică a blocurilor: sute de imobile vor fi anvelopate # Adevarul.ro
Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat marţi instituirea taxei de reabilitare termică pentru proprietarii de apartamente şi asociaţiile de proprietari, în cadrul programelor de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
20:15
Numire controversată. Ministrul Economiei explică de ce a numit-o pe Adriana Miron şefă de cabinet, în ciuda condamnării penale # Adevarul.ro
Numirea Adrianei Miron ca șefă de cabinet al ministrului Economiei, Irineu Darău, stârnește controverse, având în vedere condamnarea ei definitivă din 2015.
19:45
Originea vieții pe Pământ, pusă sub semnul întrebării. O nouă teorie reaprinde dezbaterea privind proveniența noastră # Adevarul.ro
Noi cercetări analizează dacă viața a început pe Marte înainte de a ajunge pe Pământ, punând sub semnul întrebării originile biologice cunoscute.
19:30
Guvernul polonez condus de prim-ministrul Donald Tusk a aprobat marţi un proiect de lege care introduce ”contracte de coabitare” pentru cuplurile care locuiesc împreună, indiferent de sexul acestora.
Acum 12 ore
19:15
România intră în 2026 cu un deficit în scădere. Mircea Abrudean: „Înseamnă că măsurile luate au fost eficiente” # Adevarul.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean,a anunțat marţi că România intră în 2026 cu un deficit în scădere, iar acest lucru înseamnă că măsurile luate de Guvern au fost eficiente.
19:15
Radu Miruţă răspunde atacurilor venite după criticile aduse CCR şi îşi apără tatăl, fost magistrat: „Mi-aţi atacat, pe rând, copiii - de 4 şi 9 ani - soţia, iar acum părinţii” # Adevarul.ro
Radu Miruţă răspunde atacurilor venite după criticile aduse CCR și își apără tatăl, fost magistrat.
19:00
Vestea „foarte bună pentru finanţele publice şi pentru economia României” anunțată de ministrul Finanțelor # Adevarul.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat că în penultima zi din an Comisia Europeană a virat în conturile deschise la BNR peste 586 milioane de euro.
18:45
Spital închis după ce un tânăr a atacat personalul medical cu o rangă. Cinci persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Cinci persoane au fost agresate la un spital după ce unui pacient i s-a refuzat o programare și a lansat un atac cu ranga asupra personalului.
18:30
Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete şi seiful cu o bormașină industrială și au furat 30 de milioane de euro # Adevarul.ro
Un jaf spectaculos a avut loc la o bancă din Gelsenkirchen, în vestul Germaniei, unde hoții au reuşit să fugă cu 30 de milioane de euro.
18:30
Fundația lui Navalnîi a publicat imagini cu noul palat al lui Putin din Crimeea. Reședința dispune de clinică privată # Adevarul.ro
Achetatorii Fundației Anticorupție din Rusia (FBK) au descoperit un nou palat aparținând liderului rus Vladimir Putin pe coasta Mării Negre – de data aceasta în Crimeea. Această proprietate ce ar aparține lui Putin este dotată cu clinică privată, sală de operații și un vast complex balnear.
18:30
Cele mai ciudate tradiții și superstiții de Revelion în lume. Țara unde se ard păpuși din hârtie cu chipuri de politicieni la miezul nopții # Adevarul.ro
Revelionul, momentul magic care marchează trecerea dintre ani, este învăluit de tradiții și superstiții fascinante, transmise din generație în generație.
18:15
România va construi, cu fonduri europene, primii kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova # Adevarul.ro
Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație, potrivit unui anunț al secretarului de stat de la Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma.
18:15
Trafic de coșmar pe Valea Oltului, din cauza viscolului și a rafalelor de vânt puternice, care ating pe alocuri viteze de peste 100 km/oră. Sezonul rece își arată „colții” în nordul județului Vâlcea, unde ninsorile abundente au acoperit drumurile cu un strat consistent de zăpadă.
17:45
Agenția INQUAM Photos a realizat o retrospectivă a celor mai interesante imagini ale anului care se încheie.
17:45
„Cine și ce alcool are?” Deputați moldoveni, prinși organizând o „beție” în timpul unei şedinţe a Parlamentului # Adevarul.ro
Mai mulți deputați ai partidului de guvernământ din Republica Moldova (PAS) au fost surprinși discutând despre o posibilă „beție” chiar în timpul unei ședințe a Parlamentului.
17:30
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri” # Adevarul.ro
Cristi Borcea a devenit ținta ironiilor pe rețelele sociale, după ce apariția sa în fotografiile postate de Valentina Pelinel a atras atenția internauților.
17:30
Turiștii care aleg stațiunile de pe Valea Prahovei pentru Revelion trebuie să se pregătească pentru frig intens, vânt puternic și un strat redus de zăpadă, arată prognoza meteo. Temperaturile vor putea ajunge până la minus 14 grade în noaptea dintre ani.
17:15
Drumurile pe care se circulă în condiţii de ninsoare abundentă. Recomandările poliției # Adevarul.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă, marţi, că se circulă în condiţii de ninsoare abundentă pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă şi pe DN 7 Râmnicul Vâlcea – Sibiu, între localităţile Câineni şi Boiţa.
17:15
Un român beat a fost arestat după ce a atacat cu ciocanul pasageri la metroul din Paris # Adevarul.ro
Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului parizian, potrivit unor surse poliţieneşti şi de la parchet.
17:00
Mesajul noului purtător de cuvânt al Hamas. Gruparea a confirmat oficial moartea mai multor comandanți de rang înalt ai aripii militare # Adevarul.ro
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a admis că cinci lideri de rang înalt ai Hamas, inclusiv fostul purtător de cuvânt având pseudonimul Abu Obeida, au fost uciși de forțele de apărare israeliene (IDF), potrivit unui comunicat video transmis luni de noul purtător de cuvânt al aripii sale militare.
17:00
Ilie Bolojan și premierul Olandei au mâncat cu soldații NATO la popota de la Baza Câmpia Turzii # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut marţi, discuţii cu omologul din Regatul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, în cadrul vizitei de lucru de la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii.
17:00
Guvernul se reunește în ultima sa ședință din acest an, principalul subiect abordat putând fi impactul măsurilor fiscale asupra bugetului de stat, dar și luarea unor măsuri menite să sprijine persoanele vulnerabile.
17:00
Peste 500.000 de euro economisiți din comisioane imobiliare în primele luni de funcționare a platformei rentnbuy # Adevarul.ro
În primele luni de la lansare și până la finalul anului, utilizatorii platformei rentnbuy au economisit peste 532.000 de euro în comisioane imobiliare, potrivit unei analize realizate de companie pe baza tranzacțiilor estimate intermediate prin platformă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.