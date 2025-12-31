Harta deliciilor din București. De la amandina din Vitan la gogoașa din Obor – călătoria printre cele mai bune prăjituri întâlnite în oraș în 2025
B365.ro, 31 decembrie 2025 05:10
Bună dimineața din buza Revelionului, dragi cititori – ce alt mod mai frumos de a sărbători trecerea în noul an dacă nu cu o retrospectivă a delicioaselor prăjituri din București? Anul trecut am mâncat dulciuri
Acum 30 minute
05:10
Acum 4 ore
03:00
Cum era întâmpinat Anul Nou în Bucureștiul fanariot. Teribila larmă produsă de tunuri, puști și meterhenea răsuna în tot orașul # B365.ro
În Bucureștiul fanariot, pe atunci un mic Constantinopol, nu existau petarde și artificii bubuite de Anul Nou, dar asta nu înseamnă că era liniște. În veacul al XVIII-lea, Anul Nou începea la 1 ianuarie, momentul
Acum 12 ore
20:00
Elevii de la Colegiul Național „Victor Babeș” și Școala Postliceală Sanitară Fundeni au acum terenuri de sport și laboratoare moderne. Lucrările de modernizare au fost finalizate # B365.ro
Colegiul Național „Victor Babeș" și Școala Postliceală Sanitară Fundeni au avut parte de lucrări de modernizare. Noul hub educațional este gata. Aici se pot practica multiple sporturi, precum baschetul și fotbalul, iar pista de alergare
19:20
FOTO | Leo, un motănel de 6 luni, s-a pierdut în zona Prelungirea Ghencea. Stăpâna lui îl caută neîncetat # B365.ro
Micuțul Leo, un motănel adorabil de 6 luni, s-a pierdut în zona Prelungirea Ghencea, mai precis pe lângă Avangarde Rezidential. Este jucăuș și prietenos, iar familia lui îl așteaptă să se întoarcă acasă. Motanul Leo
18:40
FOTO | Un trotuar de pe Bd. Laminorului a rămas spart și acoperit cu pământ. Bucureștean: „Este unicul trotuar pe care te poți deplasa spre stația de metrou spre Cimitirul Bazilescu” # B365.ro
Un trotuar de pe Bulevardul Laminorului din Sectorul 1 a rămas spart și acoperit doar cu pământ după lucrări făcute de o firmă. Pietonilor le este extrem de dificil să tranziteze zona. Trotuar acoperit cu
17:50
Peste 600 de kilograme de materiale pirotehnice au fost confiscate de polițiștii din București. Erau depozitate ilegal în parcarea unui centru comercial din Sectorul 2 # B365.ro
Astăzi, 30 decembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al DGPMB au confiscat aproximativ 650 de kilograme de articole pirotehnice. Acestea erau depozitate ilegal în trei autoturisme în parcarea unui centru comercial
17:10
Peste 300 de blocuri vor fi reabilitate în Sectorul 1, iar Clubul Rapid va fi modernizat. Vor fi alocate fonduri și pentru infrastructură, școli și spitale, anunță PS1 # B365.ro
Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat astăzi mai multe măsuri pentru bunăstarea bucureștenilor. Printre acestea se numără reabilitarea termică a blocurilor, rectificarea bugetară pozitivă, cu fonduri suplimentare pentru sănătate și educație și multe altele.
16:50
PMB primește 120 de milioane de lei de Administrația Fondului pentru Mediu. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea iluminatului stradal # B365.ro
Primăria Capitalei primește aproape 120 de milioane de lei de la Administrația Fondului de Mediu (AFM) pentru modernizarea iluminatului stradal, înlocuind mii de lămpi cu LED eficiente. PMB a obținut o finanțare pentru iluminatul stradal
Acum 24 ore
16:20
Turiștii care se cazează în București vor plăti 10 lei pe noapte, din 2026. Autoritățile speră să aducă anual 15 milioane de lei care vor fi investiți în promovarea orașului # B365.ro
Din anul 2026, turiștii care se cazează în București vor fi obligați să plătească o taxă turistică de 10 lei pe noapte. Această decizie a fost adoptată de Consiliul General al Municipiului București. Taxă pentru
16:00
Telefoanele Rodicăi Stănoiu au fost ridicate din vila sa din Pipera. Vor fi verificate mesajele, conturile bancare și eventuale constrângeri sau amenințări # B365.ro
Anchetatorii analizează telefoanele și laptopurile ridicate de la vila din Pipera a Rodicăi Stănoiu pentru a verifica dacă mesajele fostei ministre a justiției au fost accesate. În plus, se verifică dacă au fost făcute tranzacții
15:20
Au trecut peste două luni de la explozia din Rahova, iar bucureștenii care locuiau acolo se simt abandonați. ”Nimeni nu ne spune nimic” # B365.ro
La mai bine de două luni de la explozia din Rahova, în urma căreia un bloc a fost distrus, iar bucureștenii care locuiau acolo au rămas fără casă, lucrurile stagnează. Locatarii spun că se simt
14:50
Vești mai puțin bune pentru șoferii din București. Taxele pentru parcările de reședință vor crește cu peste 5% în 2026 # B365.ro
Taxele pentru locurile de parcare de reședință din București vor crește din 2026 cu aproape 5,6%. Majorarea se aplică în toate zonele orașului. Cresc taxele pentru locurile de parcare de reședință în București Se pare
14:30
Ciprian Ciucu a fost acuzat că și-a trecut în CV funcția de lector la UniBuc. Primarul general al Capitalei: „Am fost impostor, fără să îmi dau seama” # B365.ro
Noul Primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost acuzat că și-ar fi trecut în CV funcția de „lector" la Universitatea din București, deși nu ar fi îndeplinit condițiile legale pentru acest post. Edilul explică situația
13:50
Cum va fi vremea în noaptea de Revelion și în primele zile din 2026, în București. ANM a actualizat prognoza meteo # B365.ro
Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru București în noaptea de Revelion. În noaptea dintre ani, în Capitală, temperatura minimă va fi de -7…-5 grade. În prima zi din 2026 vom avea parte de cer senin
13:40
FOTO | 1,5 milioane de oameni au vizitat târgurile de Crăciun organizate de PMB. O treime au fost turiști veniți din toată țara, dar și de peste hotare # B365.ro
În cele 30 de zile în care au fost organizate evenimente în Piața Constituției, la Universitate și la Opera Națională, peste 1,5 milioane de persoane au vizitat târgurile de Crăciun organizate de PMB în Capitală.
12:50
Bucureștenii din Sectorul 6 pot recicla brazii naturali folosiți de sărbători. Lista celor 12 centre de colectare disponibile în cartiere # B365.ro
Salubrizare Sector 6 anunță demararea campaniei de colectare a brazilor naturali care au fost vedetele sărbătorilor de iarnă. Locuitorii S6 pot duce coniferele într-unul dintre cele 12 centre de colectare separată. Brazii naturali folosiți de
12:40
Trafic de coșmar pe Valea Prahovei, înainte de Anul Nou. Centrul Infotrafic recomandă rute ocolitoare, ca să nu te prindă 2026 pe DN1 # B365.ro
Pe Valea Prahovei, la ora prânzului, este aglomerat. Oamenii se îndreaptă spre stațiunile montane pentru a sărbători Anul Nou. Pentru a evita blocajele de pe DN1, Centrul Infotrafic recomandă șoferilor rute ocolitoare. Aglomerație pe Valea
12:10
Petiția „Volum mic, respect mare” în transportul public din București. Inițiatorii cer mesaje educative în STB și metrou pentru promovarea folosirii căștilor # B365.ro
O nouă petiție „Volum mic, respect mare" propune Primăriei Capitalei mesaje educative în mijloacele de transport public în comun pentru reducerea zgomotului necontrolat, creșterea confortului călătorilor și promovarea respectului reciproc în spațiile comune. O petiție
11:30
O femeie a fost lovită de o mașină care a ajuns pe trotuar, pe Bd. Dimitrie Pompeiu. Ea a fost transportată la spital # B365.ro
Un accident s-a produs marți de dimineață pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu din București. O femeie în vârstă de 41 de ani a fost rănită de o mașină care a intrat pe trotuar. Victima a fost dusă
11:10
Cine cântă la Revelionul lui Negoiță din Piața Alba Iulia, singura petrecere de Anul Nou în aer liber din București. Va fi și un spectacol de artificii și lasere # B365.ro
Bucureștenii care vor rămâne în oraș pentru Anul Nou sunt invitați să petreacă trecerea dintre ani în Piața Alba Iulia. Miercuri, începând cu ora 19:00, Primăria Sectorului 3 organizează un eveniment ce îmbină muzica live cu
10:10
Drumul expres Suceava-Siret din Autostrada Moldovei A7 va fi scos la licitație. CNAIR a transmis documentația la ANAP pentru validare # B365.ro
Documentația pentru construirea tronsonului Suceava-Siret din Autostrada Moldovei A7 a fost transmisă către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, anunță Secretarul de Stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu. Este ultimul sector la nivel de Drum
08:40
Cum vor circula autobuzele, troleibuzele, tramvaiele și metrourile de Revelion. TPBI și Metrorex au anunțat programul mijloacelor de transport în noaptea dintre ani # B365.ro
Atât autobuzele, troleibuzele și tramvaielor, cât și metrourile au program special de Anul Nou. TPBI și Metrorex anunță cum vor circula mijloacele de transport de suprafață și cele din subteran în noaptea dintre ani. Cum
Ieri
05:10
Pe ce să dăm banii în București în primele zile din 2026. Top cheltuieli de Anul Nou sau ghid urban fără fals entuziasm # B365.ro
Sigur, cel mai simplu e să îi dăm în continuare pe mâncare şi băutură. La târgurile de Crăciun probabil a fost deja toată lumea, mai puțin eu, care n-am ajuns în niciunul și, sincer, am
03:00
Aprig scandal în casa din Cotroceni unde au primit repartiție tinerii Ceaușescu în 1946. Cum se purtau viitorii dictatori cu colegele de apartament # B365.ro
Un document extraordinar, păstrat la Arhivele Naționale ale României, ne dezvăluie o teribilă pățanie trăită de două membre de partid, de altfel cu pile mari la conducerea P.C.R, care au fost repartizate să locuiască împreună
29 decembrie 2025
20:10
Peste 16,5 tone de materiale pirotehnice interzise confiscate de polițiști în București și alte județe din țară. Erau depozitate de o firmă pentru a fi vândute ilegal # B365.ro
Polițiștii argeșeni au descoperit în București și alte județe peste 16,5 tone de materiale pirotehnice interzise. Acestea erau depozitate de o firmă pentru vânzare ilegală. Peste 16,5 tone de materiale pirotehnice interzise confiscate de polițiști
19:40
FOTO | O stație de sortare a deșeurilor va fi construită în Sectorul 6. Capacitatea maximă va fi de peste 26.000 de tone pe an, anunță PS6 # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a informat bucureștenii că va construi o stație de sortare semiîngropată a deșeurilor pe bulevardul Timișoara, la marginea Bucureștiului. Stația va prelua și sorta deșeurile reciclabile colectate din sector, urmând să aibă
19:00
Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 pe primul loc în clasamentul din Superliga, după ce a învins-o fără emoții pe Csikszereda, scor 5-0. Rapid a pierdut prima poziție, în urma eșecului din derby-ul cu FCSB.
18:50
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, pe 30 decembrie. Rețele Electrice a anunțat lista străzilor afectate # B365.ro
În data de 30 decembrie vor avea loc noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, anunță Rețele Electrice România. Compania transmite lista străzilor afectate. Ce străzi din București, Giurgiu și Ilfov rămân fără
18:40
FOTO | 1 milion de oameni în 31 de zile de West Side Christmas Market. Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei, ediția 2025, a ajuns la final # B365.ro
Târgul de Crăciun, West Side Christmas Market, din Parcul Drumul Taberei și-a închis porțile ieri seară. Au fost 31 de zile de distracție. Câți oameni au fost prezenți la West Side Christmas Market Târgul de
18:20
Un bărbat de 49 de ani a fost reținut în București pentru viol. Incidentul a avut loc în Sectorul 1 # B365.ro
Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei, fiind cercetat pentru viol. Acesta ar fi amenințat o femeie de 26 de ani cu un obiect tăietor-înțepător și ar fi
18:00
Petardele și artificiile sunt extrem de periculoase pentru câini și pisici. Cât de lungă este lista afecțiunilor provocate # B365.ro
Primăria Sectorului 1 și Protecția Animalelor Sector 1 au reamintit bucureștenilor cât de nocive sunt pentru animalele de companie petardele și artificiile. Cât de dăunătoare sunt petardele pentru căței și pisici Primăria Sectorului 1 și Protecția
17:30
SRCF București vrea să modernizeze cinci treceri la nivel de pe linia 304. Licitația pentru lucrări se ridică la aproape 80.000 de euro # B365.ro
Sucursala Regională de Căi Ferate București vrea să modernizeze cinci treceri la nivel de pe linia 304. Licitația pentru lucrări se ridică la aproape 80.000 de euro, iar termenul limită este undeva în luna ianuarie
16:50
West Side Christmas Market și-a închis porțile după 31 de zile de poveste. La târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei au fost prezenți un milion de oameni # B365.ro
Târgul de Crăciun, West Side Christmas Market, din Parcul Drumul Taberei și-a închis porțile ieri seară. Au fost 31 de zile de distracție. Câți oameni au fost prezenți la West Side Christmas Market Târgul de
16:40
Lucrările la Parcurile Liniei 3 și Lacul Morii continuă. Paul Moldovan: „Nivelul de performanță trebuie să fie cel puțin la fel ca până acum” # B365.ro
Primăria Sectorului 6 își fixează miza pe rezultate și accelerare: se lucrează în continuare la Parcul Liniei 3 și la Parcul Lacul Morii. Conducerea a scris pe Facebook că ritmul proiectelor, nivelul de performanță și
16:20
FOTO | Tigri, un pisoi tărcat care zăbovește în jurul unui bloc din Sectorul 2 caută familie în București. Nu are nici măcar un an și doarme într-o cutie # B365.ro
Un motănel sărman din Sectorul 2 tânjește după niște oameni doar ai lui, pe care să îi iubească și să îl iubească. Nu are nici măcar un an și a trăit mai mereu pe străzi.
16:00
Doi foști directori ai ELCEN au fost trimiși în judecată pentru luare de mită. Unul dintre ei ar fi primit 40.000 de lei într-un birou din București # B365.ro
Doi foști directori din Societatea Comercială Electrocentrale București (ELCEN) au fost trimiși în judecată de DNA pentru luare de mită. Alte două persoane au fost acuzate în același dosar pentru dare de mită, într-un caz
15:20
Asociațiile civice solicită măsuri concrete pentru salvarea Parcului IOR. ”După ce au luat ilegal un parc, au început să circule cu mașinile pe trotuarul pietonal” # B365.ro
Parcul IOR dispare, Grupul de Inițiativă Civică IOR – Titan si Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure au înaintat astăzi 29 decembrie o solicitare pentru protejarea Parcului IOR la
14:50
Vom avea un nou local cu specific pescăresc în București. Chernomorka deschide primul restaurant în Unirea Shopping Center, în februarie # B365.ro
Lanțul ucrainean de restaurante Chernomorka, specializat în preparate pescărești, va deschide prima sa unitate în București, în centrul comercial Unirea Shopping Center. Se deschide primul restaurant Chernomorka din București Lanțul ucrainean de restaurante Chernomorka, renumit
14:40
FOTO | Casă scoasă la vânzare în București la preț de garsonieră. Se află la 10 minute de metrou # B365.ro
Piața imobiliară a explodat, iar o casă în București la un preț de garsonieră ar părea un simplu mit, dar există. Este chiar în Sectorul 1, la doar 10 minute de metrou. Cât costă cea
14:00
VIDEO | Domeniul Știrbey din Buftea va fi restaurat și transformat într-un hub de evenimente. Va avea 3 pavilioane, 13 căsuțe pentru invitați și o parcare # B365.ro
Domeniul istoric Știrbey va fi restaurat și extins cu trei pavilioane dedicate evenimentelor și cu unități de cazare. Proiectul este estimat la aproximativ 2,2 milioane de euro, care vizează extinderea pavilioanelor de evenimente, construcția unor
13:30
Petrecerea de Revelion din Piața Alba Iulia deviază liniile STB 104 și N104. În zonă vor fi restricții de circulație în noaptea dintre ani # B365.ro
Singura petrecere de Revelion în aer liber din București, organizată în Piața Alba Iulia de Primăria Sectorului 3, va restricționa traficul în zona respectivă. Atfel că, în noaptea dintre ani, autobuzele liniilor 104 și N104
13:10
N41, o nouă linie STB de noapte, înființată pentru Revelion. Autobuzele vor circula între Piața Presei și Ghencea. În ce stații vor opri # B365.ro
În noaptea de Revelion 2025-2026, bucureștenii vor avea o nouă opțiune de transport public. TPBI înființează linia de autobuz N41 care va circula din 30 în 30 de minute pe traseul principal al orașului, noaptea.
12:40
Anchetă deschisă de polițiștii din București în urma accidentului din Pasajul Unirii, de azi-noapte. Șoferul nu consumase băuturi alcoolice # B365.ro
În urma accidentului ce s-a produs noaptea trecută, în Pasajul Unirii, unde o mașină care venea de pe banda 2, a trecut pe banda 1, s-a izbit violent de peretele despărțitor al tunelului, apoi s-a
12:30
Metallica și Iron Maiden, printre cei mai așteptați artiști care vor concerta la București în 2026. Ce alte spectacole vor avea loc în Capitală anul viitor # B365.ro
Bucureștiul se pregătește pentru un 2026 plin de muzică live, cu concerte internaționale de mare calibru – Metallica, Chris Isaak și Russell Crowe, alături de alte nume celebre, promit o vară plină de spectacole. Ce
12:10
ALERTĂ | O mașină a luat foc pe Șoseaua Colentina, traficul e îngreunat. STB: Linia 21 este blocată din cauza incendiului auto # B365.ro
T
11:50
ESENȚIAL | Autostrada Bucureștiului se deschide în întregime în 2026. Când se închide complet A0, inelul de mare viteză care înconjoară orașul # B365.ro
În anul 2026 ar putea să se deschidă 270 de kilometri de autostradă și drum expres, cu 70 mai mulți față de 2024, depășind performanțele din acel an, potrivit datelor contractuale centralizate de Economedia. Una […] Articolul ESENȚIAL | Autostrada Bucureștiului se deschide în întregime în 2026. Când se închide complet A0, inelul de mare viteză care înconjoară orașul apare prima dată în B365.
11:20
Singurul supermarket din București deschis pe 1 ianuarie, cu tot cu mall-ul aferent. Programul AFI Cotroceni de Revelion # B365.ro
Afi Palace Cotroceni va fi singurul mall din București deschis pe 1 ianuarie 2026. Acesta va funcționa între orele 14:00 și 22:00, în timp ce majoritatea centrelor comerciale rămân închise sau au program redus de […] Articolul Singurul supermarket din București deschis pe 1 ianuarie, cu tot cu mall-ul aferent. Programul AFI Cotroceni de Revelion apare prima dată în B365.
10:50
Actualizare METEO | Frig, intensificări ale vântului și o minimă termică de -7 grade la noapte, în București. ANM a anunțat cum va fi vremea azi și mâine # B365.ro
Meteorologii au actualizat prognoza specială pentru București și anunță cum va fi vremea în perioada 29-30 decembrie. La noaptea, temperatura minimă va fi de -7…-4 grade. Cum va fi vremea azi și mâine, în București […] Articolul Actualizare METEO | Frig, intensificări ale vântului și o minimă termică de -7 grade la noapte, în București. ANM a anunțat cum va fi vremea azi și mâine apare prima dată în B365.
10:00
Ce program au supermarketurile din București de Revelion 2026. Mega Image, Lidl, Kaufland și Auchan au anunțat cum vor funcționa de Anul Nou # B365.ro
De Revelion, toate marile lanțuri de magazine din București vor avea program special, iar pe data de 1 ianuarie 2026 vor fi închise, cu mici excepții. Mega Image, Carrefour, Auchan, Lidl, Kaufland, La Cocoș au […] Articolul Ce program au supermarketurile din București de Revelion 2026. Mega Image, Lidl, Kaufland și Auchan au anunțat cum vor funcționa de Anul Nou apare prima dată în B365.
07:30
VIDEO | Incredibil accident în Pasajul Unirii, unde o mașină s-a izbit de perete, a făcut o tumbă-n aer și s-a răsturnat. „Nu înțeleg cum a fost posibil!” # B365.ro
Un incredibil accident s-a produs, azi-noapte, în Pasajul Unirii unde, într-un. tunel aproape gol, o mașină care venea destul de tare de pe banda 2 a trecut pe 1, s-a izbut de peretele din dreapta, […] Articolul VIDEO | Incredibil accident în Pasajul Unirii, unde o mașină s-a izbit de perete, a făcut o tumbă-n aer și s-a răsturnat. „Nu înțeleg cum a fost posibil!” apare prima dată în B365.
